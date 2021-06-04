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РФПИ: EMA не выявило критических замечаний по вакцине «Спутник V»
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Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в ходе исследования российский вакцины от коронавируса «Спутник V» не выявило критических замечаний, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
«Мы отмечаем очень профессиональную работу технических специалистов EMA. Мы хотели бы отделить работу технической части EMA, которая пока не выявила существенных критических замечаний, и ряд политических высказываний, которые мы видим в рамках дезинформационной кампании, которая ведется против «Спутника V», – цитирует РИА «Новости» Дмитриева.
По его словам, время регистрации зависит от EMA. Агентство не получило критических замечаний ни по части клинических исследований, ни по производственной, добавил Дмитриев.
Ранее министр по иностранным и европейским делам Мальты Эварист Бартоло заявил, что EMA может зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» до конца июня.
Регистрация российской вакцины «Спутник V» в странах Евросоюза затягивается из-за «сигналов из высоких кабинетов» Брюсселя, заявил в среду директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Он назвал аморальным такое поведение в условиях пандемии.
«Черная плесень» из Индии перекинулась на новую страну
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В Ираке 78-летний мужчина умер после заражения мукоромикозом – «черной плесенью», сообщил замглавы управления здравоохранения города Сулеймания Хериш Саид.
Саид сообщил, что некоторое время назад пациент заболел коронавирусом. Его госпитализировали, через некоторое время медики заподозрили, что мужчина заразился «черной плесенью», передает портал Rudaw.
«Этот пациент умер не от коронавируса», – подчеркнул представитель ведомства.
Он отметил, что пациент получал лечение в течение последних недель и находился под постоянным наблюдением команды врачей.
Утверждается, что до болезни пациент не выезжал за границу.
Лечивший мужчину врач Горан Мухеддин сообщил, что пациент заразился «черной плесенью» около десяти дней назад. При этом медики не указывают, что мужчина умер именно от «черной плесени». Отмечается, что у него также были хронические заболевания – диабет и проблемы с сердцем.
Вместе с тем пресс-секретарь департамента здравоохранения Ирака Дхи-Кар Аммар Аль-Замили сообщил, что в стране уже двое умерли от «черной плесени»: первая жертва болезни скончалась в городе Насирия. О том, что умерший болел «черной плесенью», стало известно, когда выдавали свидетельство о смерти.
Кроме того, в стране зарегистрировано еще четыре случая заражения.
Мукоровые грибки известны с XIX века, они живут в почве, растениях, навозе, на гниющих фруктах, передает РИА «Новости». При этом «черная плесень» не имеет отношения к черной плесени, возникающей в сырых помещениях.
Споры проникают в носоглотку, осаждаются в пазухах носа, разрастаются, пускают гифы и вырабатывают токсины, разлагающие ткани и кости. Визуально гифы черного цвета, отсюда название болезни – «черная плесень». Инфекция попадает в череп, блокирует основные артерии и вены, вызывает кровотечения.
До пандемии коронавируса мукормикозы у людей встречались крайне редко. Однако в Индии произошла настоящая вспышка на фоне мощной волны COVID-19 – там зафиксировали уже свыше 8,8 тыс. случаев заболевания.
Индия оказалась в эпицентре неслучайно: в странах с тропическим климатом концентрация спор в окружающей среде в разы выше, чем, в умеренном поясе.
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МИД заявил об отказе Швейцарии допускать привитых «Спутником V» журналистов на саммит Россия – США
Швейцария не будет принимать для аккредитации СМИ на саммит Россия – США сертификат о вакцинации от коронавируса российской вакциной «Спутник V», сообщил официальный представитель Федерального департамента по международным делам (МИД) Швейцарии Пьер-Ален Эльтшингер.
Уточняется, что на саммит будут допускаться журналисты с сертификатами о вакцинации препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМС) или Швейцарией, передает РИА «Новости».
«Быстрые тесты будут бесплатными. Отдел по предоставлению быстрых тестов будет открыт одновременно с пресс-центром», – добавил Эльтшингер.
Журналистам будет необходимо пройти тест всего один раз, перед получением аккредитации.
Федеральный департамент (министерство) иностранных дел Швейцарии в среду объявил об открытии аккредитации журналистов на российско-американский саммит 16 июня в Женеве.
Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Академик РАН объяснил опасность «черной плесени» при лечении COVID-19
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«Черная плесень» опасна только тогда, когда организм человека очень сильно ослаблен, что может произойти при неправильном интенсивном лечении от коронавирусной инфекции, заявил газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.
В Ираке скончался 78-летний мужчина, который ранее заразился мукоромикозом – «черной плесенью». В местном Минздраве рассказали, что некоторое время назад пациент также заразился коронавирусной инфекцией, но пояснили, что данное заболевание не является причиной смерти.
«Плесень – это грибок. При неправильном интенсивном лечении цитокиновый шторм (неконтролируемое воспаление, которое приводит к повреждению собственных тканей организма – прим. ВЗГЛЯД) подавляет иммунную систему, затем делают сразу три КТ (компьютерная томография), что также плохо сказывается на иммунной системе. А потом люди умирают от так называемой внутрибольничной инфекции, то есть внутренней инфекции, которая у них есть – грибки, клебсиеллы, стрептококк, стафилококк и так далее», – говорит Зверев.
Поскольку у пожилого иракца была инфекция, то на фоне ослабления иммунной системы это заболевание вызвало осложнения и все закончилось летальным исходом, поясняет врач. Он уточнил, что в обычной жизни при правильной работе организма такого не происходит.
«Черная плесень» опасна только тогда, когда организм человека очень сильно ослаблен. Этому подвержены в основном пациенты с иммунодефицитом, с ВИЧ-инфекцией, онкобольные и так далее. У нас это заболевание особо не встречалось, только если кто-то его привозил. Но я не думаю, что России стоит беспокоиться о том, что заболевание придет в больших масштабах и в нашу страну», – считает вирусолог.
Он подчеркивает, что для того, чтобы как можно лучше защитить свой организм от «черной плесени», следует попросту соблюдать все противоэпидемические меры от коронавируса: гигиену, ношение масок и перчаток.
До пандемии коронавируса мукормикозы у людей встречались крайне редко. Однако в Индии произошла настоящая вспышка на фоне мощной волны COVID-19 – там зафиксировали уже свыше 8,8 тыс. случаев заболевания.
В Ростуризме назвали возможные сроки начала туров в Турцию
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В Ростуризме сообщили, что россияне могут получить возможность отправиться на отдых в Турцию к июлю текущего года, рассказала глава ведомства Зарина Догузова.
«Мы надеемся, что такая позитивная динамика у турецких коллег продолжится, и хотя бы к середине летнего курортного сезона, к июлю, у наших граждан будет возможность отправиться на турецкие курорты», – рассказала Догузова в интервью телеканалу НТВ. Об этом сообщает РИА «Новости».
Она также отметила, что решение о возобновлении авиасообщения принимает не Ростуризм, а оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Догузова рассказала, что общий объем обязательств туркомпаний перед гражданами по турам в Турцию составляет около 30 миллиардов рублей
«Речь идет где-то о миллионе граждан, то есть примерно миллион человек уже в той или иной степени забронировали и внесли деньги за Турцию», – рассказала она.
Ранее Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этих странах.
В Эстонии отменили обязательное ношение масок
Со среды, 2 июня, в Эстонии отменено обязательное ношение масок в закрытых помещениях.
Премьер-министр страны Каи Каллас рассказала, что решение принято на фоне снижения уровня заболевания коронавирусом. При этом она заострила внимание на том, что коронавирус никуда не исчез, поэтому она все равно рекомендует продолжать носить защитную маску в закрытых помещениях и многолюдных местах. Об этом сообщает портал Err.ee.
Также правительство решило не продлевать запрет на ночную продажу алкоголя, срок действия которого завершился 31 мая. Министр госуправления Яак Ааб сообщил изданию, что с 14 июня в мероприятиях в помещениях смогут участвовать до 3000 человек при наличии паспорта вакцинации, а на открытом воздухе – до 9000.
Ранее сообщалось, что в Израиле решили снять почти все ограничения по коронавирусной инфекции с 1 июня.
Словакия начала регистрацию желающих привиться «Спутником V»
Министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский объявил, что в республике началась онлайн-регистрация жителей, желающих привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V».
«В Словакии началась онлайн-регистрация желающих привиться вакциной «Спутник V». Она проводится на сайте korona.gov.sk», – сообщил он, передает ТАСС со ссылкой на Словацкое телевидение.
26 мая правительство Словакии приняло решение о применении в стране с июня российской вакцины от коронавируса.
Напомним, в марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения теперь уже бывшего премьера Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины. В частности, власти Словакии настаивали, что полученная ими российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet. После этого РФПИ обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть «Спутник V» для передачи нуждающимся странам.
Однако в итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины. Минздрав страны сообщал, что специализированная лаборатория в Венгрии подтвердила надежность «Спутника V», о якобы фальсификации которой заявляли власти Словакии.
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В Сербии сообщили о начале производства «Спутника V»
На территории Сербии начинается производство российского препарата «Спутник V», сообщила пресс-служба министра, отвечающего в правительстве Сербии за инновации и технологии, главы межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненада Поповича.
«Производство вакцины «Спутник V» в Институте «Торлак» начнется в пятницу, 4 июня», – заявили в пресс-службе министра, передает ТАСС.
Напомним, что Центр имени Гамалеи подтвердил качество пробной вакцины «Спутник V», произведенной в белградском Институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак», и одобрил производство препарата в этом сербском учреждении.
Попова назвала самые опасные штаммы коронавируса в России
В России выявлено более тысячи случае коронавируса, которые вызывают опасения, среди них 70% – это британский штамм, 24% – индийский и 6% – южноафриканский, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме.
«На сегодняшний день мы выделили более 1 тыс. изолятов, самые требующие внимания варианты вируса, по рекомендациям ВОЗ, – это британский, индийский и южноафриканский из тех, которые выделены у нас. Выглядят таким образом: 70% – это британский, 24% – индийский и 6% – южноафриканский штамм из 1 068 изолятов», – передает ее слова РИА «Новости».
Ранее вице-президент Бразильского общества вирусологии Жоао Песоа Араужу Жуниора заявил, что в Бразилии быстро распространяется новая разновидность коронавируса, происхождение которой пока не установлено.
Руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская заявила, что информации о повышенной опасности новой разновидности коронавируса, обнаруженной в Сан-Паулу, нет.
Бразилия собралась снова рассмотреть вопрос об импорте «Спутника V»
В пятницу повторно рассмотрят вопрос об импорте российской вакцины «Спутник V» в Бразилию, сообщает национальный регулятор Anvisa.
В рамках «экстренного совещания» будут «проанализированы запросы о выдаче разрешения на импорт и распространение вакцин Covaxin и «Спутник V», передает РИА «Новости».
Напомним, по данным минздрава Бразилии, общее число случаев COVID-19 в стране превысило 16,5 млн, скончались более 460 тыс. человек. Бразилия находится на втором месте после США по числу жертв коронавируса и на третьем месте после США и Индии по общему количеству заражений. Почти по всей Бразилии прошли митинги против президента страны Жаира Болсонару на фоне ситуации с коронавирусом.
В России создадут «быстрые» тесты на опасные инфекции
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что к концу года в России создадут «быстрые» тесты на пять опасных инфекций, которые покажут результат за 60 минут.
«Также мы работаем не только над быстрым созданием тестов, но и над быстрыми тестами. Очень важно максимально быстро получать информацию по инфекции, которая циркулирует, которой может быть заражен человек. Уже к концу этого года будут созданы быстрые за 60 минут тесты на пять эпидемически важных инфекций», – сказала Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, передает РИА «Новости».
Как уточнила вице-премьер, тесты планируется создать на коронавирус, грипп, сальмонеллез, туберкулез и устойчивый к антибиотикам стафилококк.
В апреле российская биотехнологическая компания «Биопалитра» запустила в Санкт-Петербурге серийное производство первой в мире комбинированной тест-системы «МультиСКРИН» для диагностики ВИЧ, гепатитов В и С, сифилиса, которая позволяет одновременно проверить наличие сразу четырех этих заболеваний.
Глава минздрава Грузии заболела коронавирусом после прививки AstraZenecа
Глава минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе заболела COVID-19, хотя два месяца назад она сделала прививку AstraZenecа, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Екатерина Тикарадзе чувствует себя хорошо и находится в самоизоляции, продолжая работать в дистанционном режиме. Сотрудники министерства здравоохранения, которые контактировали с зараженным министром, также переведены на самоизоляцию», – цитирует сообщение РИА «Новости».
23 марта Тикаридзе публично в прямом эфире сделала себе прививку от коронавируса препаратом AstraZenecа.
Ранее в Германии выявили десятки случаев тромбоза после прививки AstraZeneca. Кроме того, после прививки AstraZeneca от тромбоза скончался испанский военнослужащий 35-летний Франсиско Перес. Также случаи тромбоза от этого препарата выявили во Франции.
При этом еще в апреле Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием. В связи с этим некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом из-за тромбоэмболических осложнений у привитых.
Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию. Однако Еврокомиссия решила отказаться от обновления контракта на поставки вакцины от коронавируса компании AstraZeneca после июня.
Тем временем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне сообщений о тромбах после вакцины.
В минздраве США не увидели свидетельств лабораторного происхождения COVID
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Нет доказательств того, что распространение коронавируса произошло в результате его утечки из лаборатории в Китае, заявил глава национальных институтов здравоохранения при минздраве США Фрэнсис Коллинз.
Он заявил, что версия о разработке биологического оружия «не совпадает с тем», что известно о «данном вирусном геноме». При этом Коллинз «никогда не исключал», что коронавирус мог распространиться «из-за ошибки» в лаборатории, где его изучали. Однако, как подчеркнул специалист, «доказательств этого нет».
Он призвал видеть «разницу между различными утверждениями и возможностями». Коллинз отметил, что «некоторые из них довольно невероятны, некоторые все же правдоподобны». «Экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Fox News.
Напомним, версия об искусственном происхождении коронавируса постепенно выдвигается на первый план в США и Великобритании. Версия утечки из лаборатории искусственного или «естественного» вируса противоречит выводам, сделанным экспертами Всемирной организации здравоохранения. Член международной научной группы ВОЗ доктор Питер Дасзак подтвердил наиболее распространенную версию: инфекция, вызываемая SARS-CoV-2, могла получить распространение в Китае и Юго-Восточной Азии от летучих мышей.
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ЕС расширил список стран для открытия границ
Совет ЕС расширил список иностранных государств, с которыми странам альянса разрешено открыть внешние границы из-за улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу, добавив в него Японию.
В настоящее время в список входят восемь стран, въезд из которых в Евросоюз разрешен: Австралия, Израиль, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд и Китай при условии подтверждения взаимности в открытии границ. Россия и США в документ не входят, передает РИА «Новости».
«ЕС, после проведения оценки в соответствии с рекомендациями о постепенной отмене временных ограничений на поездки, обновил список стран, с которыми следует отменить эти ограничения, добавив Японию», – сказано в заявлении Совета ЕС.
Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что лица, полностью прошедшие вакцинацию от коронавируса, должны быть освобождены от тестов и карантина во время поездок внутри Евросоюза.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, не придется ли путешествующим россиянам прививаться зарубежными препаратами.
Иммунолог заявил о завершающей стадии эпидемии COVID-19 в России
В России нет рисков возникновения третьей волны коронавируса летом или осенью текущего года, эпидемия уже на стадии завершения, считает доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
«Рисков какой-либо волны или всплеска на лето и на осень по текущему коронавирусу, я считаю, нет. Могут быть небольшие колебания из-за перемещения людей в рамках отпусков. Но процесс будет затухать с уменьшением количества выявленных зараженных при одинаковом количестве тестов», – передает РИА «Новости» слова Жемчугова.
Негативная тенденция, по словам эксперта, угрожает только тем регионам, в которых осталось большое количество людей без антител – не переболевших и не вакцинированных.
«Стоит сейчас сделать такой скрининг на антитела по регионам, и туда, где мало людей с антителами, направить усилия по скорейшей вакцинации, чтобы не допустить там увеличения заболеваемости и летальности» – отметил Жемчугов.
В масштабах всей страны, как заявил специалист, эпидемия «уже даже не на стадии стационарной фазы, а на завершении».
Ранее научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», профессор вирусологии Александр Чепурнов объяснил, как второй год пандемии способен стать опасней первого.
Ранее врач Александр Мясников заявил, что в России началась третья волна пандемии COVID-19. По его прогнозам, она продлится около трех месяцев, после чего будет спад. Осенью специалист предсказывает новый подъем.
Большинство жителей Германии выразили готовность привиться «Спутником V»
Сделать прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V» готовы 60% немцев, если бы у них была такая возможность, свидетельствуют данные опроса Восточного комитета немецкой экономики (OA) – ассоциации, объединяющей немецкие компании в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.
Жители ФРГ, по данным опроса, очень позитивно рассматривают возможность для кооперации с России в борьбе с коронавирусом.
В восточных землях ФРГ о желании привиться «Спутником V» заявили 71% опрошенных, на западе Германии – 58%. 38% заявили, что не хотели бы привиться «Спутником», передает РИА «Новости».
Опрос был проведен социологическим институтом Forsa по заказу OA и компании Wintershall Dea с 29 апреля по 10 мая, был опрошен 1001 человек, это граждане ФРГ старше 18 лет.
Ранее председатель неправительственной организации Германо-российский форум (ГРФ), бывший премьер-министр земли Бранденбург Маттиас Платцек заявил, что Россия имеет большой опыт производства вакцин, потому в Германии верят в эффективность препарата от коронавируса «Спутник V».