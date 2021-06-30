Политолог назвал регион, главу которого могут ждать последствия после прямой линии с Путиным

«Порка была, но без переборов. Раньше отношение к губернаторам было жестче. Сегодня же, даже если были какие-то критические высказывания в адрес того или иного региона, не было атак лично на губернатора», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Так он прокомментировал жалобы на действия местных властей, прозвучавшие в ходе прямой линии с президентом.

Наибольшее количество негативных сюжетов, отметил эксперт, пришлось на Тюменскую, Кемеровскую и Омскую области. «При этом губернатора Буркова из Омска Путин даже похвалил. А вот негативные сигнальчики, особенно по губернатору Тверской области, придется отрабатывать», – уверен президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным жительница Новокузнецка Елена Калинина пожаловалась на протекающую крышу коррекционной школы и детского сада. При этом, как сообщили волонтеры, принимавшие вопросы, женщина просила не задавать ее вопрос президенту из-за угроз в ее адрес. После поручения Путина губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву обратить внимание на данный инцидент, глава региона позвонил Калининой – соответствующее видео размещено в его Telegram-канале.

«Крыша вовсю ремонтируется и в ближайшее время будет закончена, мне сбросили кучу фотографий по поводу ремонта садика. Второй вопрос: кто вам угрожал? Меня даже больше вот этот вопрос волнует. Это кто вам звонил и пробовал угрожать? Потому что это – вопиющее нарушение», – заявил Цивилев.

Также прозвучали вопросы от двух омичей. Пенсионер Владимир Васильков поинтересовался, почему «бесплатная» реабилитация после коронавируса стоит 50 тыс. рублей, а за звание ветерана труда регион перестал доплачивать. Эту проблему решили в течение часа после того, как его вопрос прозвучал на прямой линии. Кроме того, группа омичей во главе с экоблогером Орисом Брутом (Владимиром Лифантьевым), пожаловалась на загрязненность воздуха в Омске и попросила отправить в область представителей федеральных природоохранных ведомств. Вопросом уже заинтересовалась облпрокуратура.

Жители поселка Демьянка Тюменской области прислали видео с квитанциями за оплату ЖКХ. В одном из документов было написано, что счет за квартиру площадью 70 кв. м за апрель составляет 74,7 тыс. рублей. Местные жители переехали в новый дом в рамках программы расселения аварийного жилья. Переселение проходило с доплатой, а сумма временами доходила до 330 тыс. рублей. По словам местного жителя Тарлана Тагирова, счета за коммунальные услуги варьируются от 40 до 70 тыс. рублей в месяц, при этом большинство жильцов – пенсионеры.

Он также добавил, что жители обращались во всевозможные инстанции, но получали ответ, что такие тарифы экономически обоснованы. После жителей Демьянки до президента дозвонилась жительница села Абатское Светлана Штрахова и пожаловалась на безработицу в регионе. «Мне 51 год, четыре года не могу найти работу. Обращалась к губернатору и во все инстанции, но никто не хочет решать вопрос. Когда наконец у нас в России будут рабочие места для молодежи и для нашего возраста? – заявила Светлана Штрахова.

В свою очередь жители деревни Васильевское Тверской области рассказали о проблемах с мусором. Они сообщили президенту, что в их деревне нет контейнера, поэтому им приходится проезжать 3 км в соседнее село, чтобы выбросить мусор там. Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура организовала проверку по данному факту.