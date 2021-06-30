Первая партия «Спутника V» прибыла на Маврикий

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Минздрав не разрешил прививать беременных от коронавируса

30 июня, среда  |  Последнее обновление — 22:38  |  vz.ru
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Во времена Киевской Руси ключевые решения принимало состоявшее из старейшин вече Виктор Васнецов
В массовом сознании укоренился миф, что Россия более приспособлена к единоличной централизованной власти. Но история страны еще со Средневековья знает множество примеров проявления гражданского общества. В чем отношение россиян к современным партиям и депутатам похоже на отношение наших предков к своим представителям на вече, соборах или в советах?  Подробности...
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Американскую воздушную мощь создал русский эмигрант

Биография Игоря Сикорского хорошо изучена – уроженец Киева, ученый, изобретатель, философ, богослов Общественное достояние
Ровно 90 лет назад Игорь Сикорский получил патент на создание вертолета собственной конструкции. К сожалению, это произошло в США, но мысль о постройке геликоптера, способного поднимать в воздух груз и пассажиров, зародилась у него еще тогда, когда он жил в Российской империи. Вынужденная эмиграция авиаконструктора оказалась подарком для Пентагона. Подробности...
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Гражданская война на Украине помогла Киеву существенно сэкономить Валентин Спринчак/ТАСС
Только на невыплате пенсий собственным гражданам, живущим в Донбассе, Киев уже сэкономил миллиарды долларов. Это далеко не единственный способ, с помощью которого украинские власти наживаются на идущей в стране гражданской войне – и при этом еще требуют компенсаций от России. Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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России надо осторожно вступаться за Белоруссию

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Глеб Простаков, бизнес-аналитик
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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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    Первая партия «Спутника V» прибыла на Маврикий

    30 июня 2021, 21:41

    Текст: Дарья Григоренко

    Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыла на Маврикий, заявил сотрудник посольства России в республике.

    «Да, вакцина прибыла», – сообщил он, добавив, что это событие уже имеет большой отклик на Маврикии, передает ТАСС со ссылкой на страницу посольства России в Facebook.

    В дипмиссии пояснили, что на Маврикий 30 июня прибыла партия российской вакцины «Спутник V» в количестве 60 тыс. доз. Правительство Маврикия заказало у России один млн 250 тыс. доз вакцины с тем, чтобы вакцинировать 625 тыс. граждан островного государства.

    Отмечается, что торжественная встреча первой партии российской вакцины прошла в среду в международном аэропорту Маврикия. «Мы благодарны России за ту помощь, которая она оказывает народу Маврикия в трудное для него время», – заявил, принимая груз, министр здравоохранения Маврикия Кайлеш Кумар Сингх Джагутпал.

    По словам посла Маврикия Чандана Джанки, российская вакцина поможет добиться его стране коллективного иммунитета против коронавируса.

    Он также подчеркнул в интервью, вышедшем в среду в газете «Морисьен», что республика входит в число стран, которые официально зарегистрировали у себя вакцину «Спутник V» и будут использовать ее для массовой вакцинации населения.

    Помимо этого, Маврикий должен получить от фармацевтической группы Pfizer и компании Johnson & Johnson от Африканского союза еще 100 тыс. доз вакцины в ближайшее время.

    На текущий день в республике выявлено 1 852 инфицированных коронавирусом. Умерли 18 человек.

    2 июня Минздрав Республики Маврикий одобрил применение однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».


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    Путин сказал, какой вакциной делал прививку от COVID-19
       30 июня 2021, 12:27
    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Президент Владимир Путин рассказал, что привился от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V».

    «Принял для себя решение привиться <...> «Спутником V», тем более что Вооруженные силы у нас прививаются «Спутником V», а я все-таки верховный главнокомандующий», – сказал глава государства.

    Он также рассказал о реакции организма на прививку. После первого укола Путин рассказал, что ничего не чувствовал, через четыре часа появилась чувствительность в месте укола, а после второго укола в 12 часов ночи температура у него поднялась до 37,2, но утром снова была 36,6.

    Также президент добавил, что «Спутником V» привилась его дочь, у нее также была температура 37,5 один день.

    «Дней 20 прошло, взяли кровь, посмотрели результаты – высокий уровень защиты. И вам рекомендую», – отметил Путин.

    Также президент сказал, как выбрал прививку от COVID-19 и почему не показал видео процедуры.

    Напомним, первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером, через три недели он сделал вторую прививку от коронавируса.

    В среду проходит 18-я по счету прямая линия с президентом Владимиром Путиным, в рамках которой глава государства ответит на вопросы россиян.

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    Академик РАН сказал, какой прививкой от COVID-19 лучше делать ревакцинацию
       30 июня 2021, 14:44
    Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    Для прохождения повторной вакцинации против коронавирусной инфекции следует выбрать препараты «ЭпиВакКорона» или же «КовиВак», поскольку «Спутником V» часто вакцинироваться не рекомендовано – это может вызвать неправильный эффект в организме, заявил газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев

    Согласно результатам опроса, проведенного порталом Superjob, большая часть россиян (78%), которые уже сделали прививку против коронавирусной инфекции, готовы последовать рекомендациям медиков и пройти ревакцинацию спустя полгода. 22% респондентов заявили, что отрицательно относятся к повторной вакцинации.

    «Изготовители вакцины проводят испытания и дают рекомендации по их итогу. Соответственно, каждый производитель должен назвать свое время, по истечении которого стоит произвести ревакцинацию. Индивидуально у каждого человека, который хочет сделать повторную прививку, определить состояние антител к коронавирусу просто невозможно – это дорого, слишком большие масштабы и не нужно», – говорит Зверев.

    Напомним, в середине июня глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в период подъема заболеваемости ревакцинацию необходимо делать каждые полгода, а при более спокойной ситуации – раз в год. Кроме того, он подчеркнул, что нет никакого смысла ежедневно проверять уровень антител в организме. Однако с тем, что нужно сделать повторную прививку через такой маленький срок, вирусолог не согласен.

    «Вакцина, которой хватает всего на полгода, совсем какая-то не такая, у нас нет таких слабых вакцин. Да и проводить ревакцинацию каждые шесть месяцев – это с ума сойти можно. Точные сроки, когда следует заново привиться, могут нам назвать только авторы, но наших вакцин как минимум на год хватает, насколько я знаю», – рассуждает академик.

    Что касается выбора препарата, которым следует пройти повторную вакцинацию, то здесь врач рекомендует отдать предпочтение «ЭпиВакКороне» новосибирского центра «Вектор» или же «КовиВаку», который разработан Центром имени Чумакова РАН.

    «Дело в том, что «Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи – векторная вакцина, ею часто ревакцинироваться нельзя. В этом нет смысла, потому что вместе с антигеном коронавируса вводится и аденовирус, на который тоже образуется иммунитет. Соответственно, вакцина может просто не сработать. Кроме того, это опасно делать людям, у которых высокий уровень антител, потому что у них может произойти иммуносупрессия (обратная реакция)», – рассказывает Зверев.

    Именно поэтому с ревакцинацией нужно быть очень осторожными, предупреждает вирусолог. Для этого просто необходимо обсудить с врачом, какой именно вакциной и после какого срока можно сделать повторную прививку.

    «С остальными российскими вакцинами никаких нареканий нет, можно ими и во второй раз пройти вакцинацию. Дело в том, что они основаны либо на пептидах синтетических, либо на самом вирусе, там нет вектора, как в «Спутнике V». Соответственно в случае с «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком» иммунитет образуется только на вирусные белки, поэтому здесь ограничений нет, их можно делать много раз. Но, опять же, это должны подтвердить авторы вакцин», – считает специалист.

    Также он добавил, что, по его мнению, убитые и синтетические вакцины можно было бы ставить в три этапа с небольшим промежутком, а не в два, как это делается сейчас. То есть к уже существующему следовало бы добавить еще одну дозу препарата для получения более полноценного иммунитета, как это делается в случае с вакцинацией от гепатита В или от папилломавирусной инфекции. В таком случае иммунитет должен оказаться более полноценным и продолжительным. По его словам, на данный момент даже после двух этапов вакцинации не у всех граждан может развиться иммунитет, поэтому третий мог бы повысить эффективность вакцин.

    Ранее в пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили, что если в ходе первичной вакцинации у пациента были выявлены серьезные нежелательные явления, то повторную вакцинацию следует провести другим препаратом.

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    РФПИ ответил на претензии Гватемалы по «Спутнику V»
       30 июня 2021, 10:55
    Фото: RAYNER PEÑA R/EPA/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Два самолета с российской вакциной «Спутник V» на этой и следующей неделе прибудут в Гватемалу в рамках исполнения контрактных обязательств, заявил представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

    «Один самолет с вакциной «Спутник V» должен прибыть в Гватемалу на этой неделе. Еще один борт с грузом вакцины прибудет уже в начале следующей недели в рамках исполнения контрактных обязательств», – цитирует РИА «Новости» представитель РФПИ.

    Ранее министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес заявила, что из-за задержек в поставках добивается от России возврата средств, выплаченных для приобретения вакцины «Спутник V».

    Применение вакцины «Спутник V» в Гватемале было одобрено в конце февраля, а первые партии препарата были поставлены в мае 2021 года. В настоящий момент власти также используют в программе иммунизации населения препараты Moderna и AstraZeneca, поставленные безвозмездно или в рамках международного механизма COVAX.

    Коментарии (24)
    Правнук Сталина назвал вакцинированных «не людьми»

    30 июня 2021, 00:43

    Текст: Антон Антонов

    Яков Джугашвили – внук старшего сына Иосифа Сталина – рассказал, почему не считает людьми «организмы с надписью «вакцинирован» в соцсетях.

    «Запросы от организмов с надписью «вакцинирован» или какой-то другой ковидфашистской символикой удаляю не глядя», – заявил он в Facebook.

    Объясняя, почему называет их «организмами», а не «людьми», Джугашвили заявил: «Люди уже поняли, что в марте 2020 года начался геноцид населения планеты под видом борьбы с сезонным ОРВИ возбудитель которого до сих пор не обнаружен».

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    ВОЗ отреагировала на введение в Москве QR-кодов для ресторанов
       30 июня 2021, 09:09
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, комментируя введение в Москве обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе, заявила, что одна мера не решает ситуацию, необходимо действовать комплексно.

    «Позвольте повторить то, что генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос и региональный директор Европейского бюро ВОЗ доктор Клюге говорили много раз: одна мера не решает ситуацию, необходим комплекс мер, которые необходимо предпринять в совокупности, чтобы сгладить кривую или остановить пандемию», – передает РИА «Новости» слова Вуйнович.

    По ее словам, текущая ситуация в мире и в России делает еще более настоятельной необходимость использования всех имеющихся в распоряжении инструментов для предотвращения передачи инфекции: индивидуализированное и последовательное использование мер общественного здравоохранения и социальных мер в сочетании с доступной вакцинацией.

    Ранее власти Москвы допустили введение QR-кодов в других отраслях.

    Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. 

    При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.

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    Коментарии (16)
    Чехия запретила поездки в Россию
       30 июня 2021, 01:55
    Фото: Martin Sterba/CTK/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В связи с ситуацией с коронавирусом минздрав Чехии запретил поездки в ряд стран, включая Россию, сообщило министерство.

    Ведомство с 1 по 31 июля запретило «гражданам Чехии и постоянно проживающим в республике иностранцам посещение стран с экстремальным риском заболевания COVID-19». При этом запрет не касается «граждан данных стран» и не распространяется на «поездки, которые не могут быть отложены и должны быть предварительно объявлены в МИД Чехии». Запрещены поездки в Россию, Индию, Бразилию, Непал, Парагвай, Тунис, Перу и ряд других государств, передает РИА «Новости».

    Напомним, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьера России Михаила Мишустина поддержать проект о запрете массовых мероприятий в регионах, где их не позволяет проводить эпидемическая ситуация. Роспотребнадзор подтвердил проникновение в Россию штамма «дельта плюс».

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    Коментарии (7)
    Гватемала попросила вернуть деньги за «Спутник V»

    30 июня 2021, 09:43

    Текст: Алина Назарова

    Министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес заявила, что из-за задержек в поставках добивается от России возврата средств, выплаченных для приобретения вакцины «Спутник V».

    «Мы просим ... возврата средств. Если в какой-то момент у них будет возможность продать ее, мы оплатим по факту поставки», – заявила Флорес, запись беседы опубликовала в Twitter журналист Андреа Домингес.

    Как пишет РБК, Гватемала заплатила аванс в 614,5 млн гватемальских кетцалей (около 6 млрд рублей) за 16 млн доз вакцины, однако в страну поступило всего 150 тыс. доз препарата.

    Министр иностранных дел Гватемалы Педро Броло, который также принимал участие во встрече с конгрессменами, отметил, что стороны ведут переговоры о пересмотре контракта по «Спутнику V» с тем, чтобы включить в него однокомпонентный «Спутник Лайт», передает РИА «Новости».

    Применение вакцины «Спутник V» в Гватемале было одобрено в конце февраля, а первые партии препарата были поставлены в мае 2021 года. В настоящий момент власти также используют в программе иммунизации населения препараты Moderna и AstraZeneca, поставленные безвозмездно или в рамках международного механизма COVAX.

    Коментарии (31)
    В Британии началась четвертая волна эпидемии коронавируса
       30 июня 2021, 20:28
    Фото: REUTERS/Phil Noble
    Текст: Елена Мирошниченко

    За сутки в Британии выявили 26 068 случаев коронавируса, что является антирекордом с конца января, скончались 14 человек, свидетельствуют данные британского Минздрава.

    Уточняется, что днем ранее число выявленных случаев заражения коронавирусом составляло 20 479, скончались 23 человека, передает РИА «Новости».

    В стране одной дозой прививки вакцинированы 84,9% совершеннолетнего населения, обе дозы получили 62,4% взрослого населения. С начала пандемии в Британии было зафиксировано 4,7 млн случаев коронавируса.

    В марте стало известно о планах властей Британии продлить запрет на международные поездки до июля. В конце марта британский премьер Борис Джонсон предупредил о начале третьей волны пандемии коронавируса в Соединенном Королевстве. При этом месяцем ранее он заявлял, что к 21 июня власти рассчитывают снять связанные с пандемией ограничения, однако из-за стремительного распространения индийского штамма снятие всех ограничений перенесено на четыре недели – до 19 июля.

    С 18 января всех въезжающих в Великобританию обязали соблюдать десятидневную самоизоляцию. Помимо этого, все въезжающие на территорию Соединенного Королевства должны предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не более, чем за 72 часа до прибытия. С 15 февраля Британия ужесточила карантин для въезжающих.

    Коментарии (26)
    Назарбаев: От коронавируса меня спасли российские врачи
       30 июня 2021, 19:14
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Елена Мирошниченко

    Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал президенту России Владимиру Путину, что от COVID-19 его спасли российские врачи.

    «Искренне, очно хотел поблагодарить за поддержку российской стороной Казахстана в период пандемии... Никогда не забуду то, что, когда я заболел, группа российских врачей находилась возле меня 10 дней. Это было решающее в моем излечении. Это не забывается», – передает его слова РИА «Новости». Уточняется, что об этом Назарбаев рассказал Путину в начале их переговоров в Москве.

    У первого президента Казахстана, председателя Ассамблеи народа Казахстана Нурсултана Назарбаева коронавирус обнаружили 18 июня 2020 года. 2 июля Назарбаев вылечился от коронавируса. В июне этого года он привился вакциной «Спутник V».

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    Большинство привитых россиян согласились пройти ревакцинацию

    30 июня 2021, 10:00

    Текст: Алина Назарова

    Большинство россиян, сделавших прививку от коронавируса, готовы последовать рекомендациям медиков и пройти ревакцинацию спустя полгода, следует из данных опроса, проведенного порталом Superjob.

    Как следует из результатов социологического исследования, сделать повторную прививку готовы 78% опрошенных, а однозначно пойдут на ревакцинацию 43%. Отрицательно отнеслись к идее повторной прививки 22% респондентов, причем лишь 6% заявили, что однозначно против этого, передает РБК.

    Всего в исследовании приняли участие 1,6 тыс. респондентов, которые сделали прививку от коронавируса в 371 населенном пункте во всех федеральных округах.

    Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что повторную прививку от коронавируса в период подъема заболеваемости необходимо делать раз в полгода, при более спокойной ситуации – раз в год.

    Коментарии (43)
    Роспотребнадзор назвал действия после вакцинации от COVID-19

    30 июня 2021, 08:17

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Роспотребнадзор дал рекомендации, что делать после вакцинации от коронавируса.

    «У некоторых людей после вакцинации может возникнуть гриппоподобный синдром – повысится температура и другое. Не у всех может быть такая реакция, но, если она есть – это нормально. Допускается симптоматическая терапия – можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства», – передает РИА «Новости» текст рекомендаций.

    В первые три дня после вакцинации не рекомендуются интенсивные физические нагрузки и посещение сауны, при этом принимать душ можно. Также следует ограничить употребление алкоголя.

    «Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться 35-42 дня, поэтому после вакцинации в течение этого периода необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом. Пока нарабатывается иммунитет, необходимо носить маску, соблюдать социальную дистанцию, тщательно соблюдать правила личной гигиены», – рекомендовали в Роспотребнадзоре.

    Как подчеркнули в надзорном ведомстве, вакцинация не создает никаких дополнительных рисков и не угрожает здоровью нерожавших женщин и их будущего потомства. Поэтому если после вакцинации или в промежутках между двумя прививками женщина забеременела, переживать не стоит.

    Ранее Минздрав подготовил рекомендации по вакцинации переболевших COVID-19.

    Коментарии (2)
    Минздрав не разрешил прививать беременных от коронавируса
       30 июня 2021, 21:10
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Министерство здравоохранения России не разрешило прививать беременных женщин от коронавируса, сообщил газете ВЗГЛЯД источник в медицинских кругах.

    «Министерство здравоохранения разослало в регионы временные методические рекомендации о вакцинации населения против COVID-19 (от 29.06.2021)», – рассказал источник. В этих рекомендациях для всех зарегистрированных в России вакцин беременность и грудное вскармливание указаны как противопоказания для прививки.  

    Также не разрешено прививать детей до 18 лет.

    На прошлой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эксперты рекомендовали разрешить беременным прививаться «Спутником V». В то же время сотрудник Института имени Гамалеи доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что прививку от коронавируса можно сделать уже со второго триместра беременности. При этом кормящим матерям рекомендовали не использовать «Спутник V».

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    В Москве за неделю задержали пять курьеров с поддельными справками о вакцинации от COVID

    30 июня 2021, 10:03

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Полицейские задержали за прошедшую неделю в Москве пятерых курьеров с поддельными справками о вакцинации от коронавируса, сообщил источник в правоохранительных органах.

    «Всего в Москве с 22 июня было задержаны пять курьеров, которые должны были доставить клиентам поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса», – сообщил источник ТАСС. По его словам, все заказы были осуществлены через интернет. «Сейчас ищут изготовителей данных сертификатов», – рассказал собеседник агентства, отметив, что у одного из курьеров было обнаружено сразу 20 поддельных сертификатов.

    Ранее в Кремле призвали бороться с поддельными сертификатами о вакцинации.

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    Песков оценил экономическую ситуацию в России

    29 июня 2021, 22:54

    Текст: Антон Антонов

    Комментируя влияние коронавируса на экономику, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас помощь бизнесу не требуется.

    По его словам, «тщательно выверенные антиковидные меры» позволили «пройти, как говорит президент, между Сциллой и Харибдой». Песков напомнил, что «в прошлом году мы же закрывались, и у нас был локдаун, и мы с вами сидели по домам, останавливалась экономика и так далее». В связи с этим требовались «точечные меры помощи». Песков указал, что веерная помощь в подобных условиях ни в одной стране мира не сработала, зато привела к инфляции, «просто раздача денег – это чистый популизм».

    В России, по его словам, оказание адресной помощи малоимущим слоям населения и тем в бизнесе, кто больше всего нуждался в этом, доказало свою эффективность, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

    «Тогда мы закрывались – была точечная помощь. Сейчас экономика работает. Да, трудности продолжаются, продолжаются – как после землетрясения – эти афтершоки, это тоже в экономике продолжается», – сказал он, добавив, что сейчас «ситуация другая: все живет, все работает – испытывает проблемы, но это уже не требует такой массированной помощи».

    Он подчеркнул, что власти России делают все для минимизации кризиса, но и бизнесу надо занять ответственную позицию, ориентироваться на внутренние инвестиции. Песков считает, что ситуация с коронавирусом «стоила, наверное, несколько десятков триллионов долларов убытка для всего земного шара, для экономики мировой».

    В частности, «растут цены на продукты питания, во всем мире растут цены на металлы», Москва «делает все возможное для того, чтобы амортизировать эти колебания, чтобы минимизировать эти негативные последствия этих процессов для населения».

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    По его словам, «если рождаются суперприбыли, то здесь необходимы какие-то демпфирующие процессы и механизмы, что и делает правительство». Требуется «тонкий баланс», чтобы «смягчить эти резкие колебания», не мешая «восстановлению экономики», сказал Песков.

    Напомним, Песков сообщил, что новых решений по компенсациям малому и среднему бизнесу не принималось. Также Песков рассказал, что в Кремле пока нет информации о планах введения новых ограничений по коронавирусу на федеральном уровне.

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    ВОЗ сообщила об отсутствии случаев заболевания COVID-19 в КНДР

    30 июня 2021, 17:35

    Текст: Дарья Григоренко

    Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в КНДР до сих пор не зафиксировано ни одного случая COVID-19, заявили в пресс-службе ВОЗ.

    «ВОЗ неизвестно ни об одном сообщении о серьезном инциденте, связанном с ослаблением противоэпидемических мер, кроме тех, которыми поделились СМИ», – пояснили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что согласно данным о COVID-19 на 24 июня, представленным властями КНДР, в Северной Корее до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19.

    Напомним, что в апреле северокорейский вождь Ким Чен Ын признался в том, что стране предстоит пережить голодные времена. В КНДР уже свернули работу многие посольства и гуманитарные организации. Причиной тотальной нехватки продовольствия стал сверхжесткий коронавирусный карантин. Власти боятся, что враги народа и диверсанты попытаются ввезти в страну вирус COVID. А поэтому импорт продовольствия из-за рубежа перекрыт.

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