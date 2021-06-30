США опровергли движение эсминца из Одессы в сторону Крыма

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30 июня, среда | Последнее обновление — 02:31 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Сборная Украины по футболу вышла в четвертьфинал Евро-2020
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Для начала надо, чтобы европейцы оставили свой менторский тон. И крайне желательно, чтобы они определились, считают ли они Россию иной цивилизацией, или же частью Европы. Тогда потенциальный диалог стал бы более предметным.
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Каждый, кто говорит о примирении или «разрядке» с США и Европой, вольно или невольно ссылается на безнадежно устаревшее представление о Западе как о христианской цивилизации, мире свободы и личных прав, наконец, как о комфортном месте для жизни.
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Усиление внимания к НЛО, причем на самом высоком уровне – симптом ослабления позиций как науки, так и христианства. Логично, что вывешивая радужные флаги на посольствах, американские элиты обратились и к теме НЛО.
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В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
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В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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США опровергли движение эсминца из Одессы в сторону Крыма
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Американский эсминец «Росс» по-прежнему остается в Одессе, сообщил шестой флот США.
Флот прокомментировал появившиеся в интернете слухи о том, что корабль якобы направился в сторону Крыма. В сообщении говорится, что «еще 30 минут назад» эсминец оставался в Одессе, где и «будет находиться в обозримом будущем» для «поддержки учений Sea Breeze», передает РИА «Новости».
В конце прошлой недели эсминец «Росс» вошел в порт Одессы для участия в многонациональных военных учениях Sea Breeze 2021. Напомним, Черноморский флот России совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца «Дефендер».
Бывший замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко предположил, что корабли НАТО вместе с украинскими судами могут пройти вблизи берегов Крыма.
Солдат высмеял завтрак НАТО в украинской столовой
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Военнослужащий пожаловался в соцсетях на питание в украинской столовой во время крупнейших учений Sea Breeze – 2021, отметив, что один и тот же напиток дают третий день подряд.
«Добро пожаловать на Sea Breeze, вот ваш стандартный завтрак НАТО. У нас тут тот же напиток, что и в прошлые три раза, немного простой гречки с сосиской, а также нарезанный огурец и пара ломтиков помидоров. Никаких соусов. Вкуснота», – написал солдат под фотографией в Instagram.
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В понедельник в северо-западной части Черного моря стартовали крупные учения Sea Breeze, они продлятся до 10 июля. В них будут задействованы 5 тыс. военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран, включая Украину, США и других членов НАТО. При этом, как отметили в Минобороны, силы и средства Черноморского флота «выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей», принимающих участие в учениях.
Отдыхавшего на пляже украинца избили в Польше за разговор на мове
Житель Польши избил отдыхавшего на пляже уроженца Украины за разговор на родном языке, сообщил портал epoznan.pl.
Инцидент произошел в воскресенье на пляже в окрестностях города Познань на западе страны. По словам одного из очевидцев, нетрезвый мужчина начал приставать к группе отдыхающих украинцев из-за того, что они разговаривали на родном языке, передает РИА «Новости».
В ходе завязавшейся ссоры он избил одного из украинцев до потери сознания. После этого агрессивный мужчина попытался скрыться, однако другие посетители пляжа задержали его и передали правоохранителям. Напавший помещен под стражу, ведется расследование.
Как сообщили в местной полиции, избитому украинцу оказали медицинскую помощь. Сам потерпевший рассказал, что агрессивный мужчина выкрикивал националистические лозунги.
Напомним, в феврале прошлого года приезжих из России, Украины и Белоруссии избили в Польше за русский язык. В 2019 году двух гастарбайтеров с Украины жестоко избили за украинский язык, а польский ресторан отказался брать на работу «недолюдей» с Украины.
Газпром отказался от дополнительных мощностей для транзита газа через Украину в июле
Газпром не стал бронировать на июль новый объем дополнительных мощностей для транзита газа через Украину, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP.
Всего на аукционе во вторник предлагалось забронировать на июль транзитные мощности в объеме 63,7 млн кубометров газа в сутки. Ожидалось, что компания примет участие в аукционе с учетом предстоящего ремонта на собственных экспортных маршрутах, передает РИА «Новости».
При этом 21 июля прошел основной аукцион на бронирование транзитных мощностей газотранспортной системы Украины. На нем Газпром выкупил весь предлагавшийся объем для прокачки газа через украинскую территорию, то есть 15 млн кубометров в сутки, как и в предыдущие месяцы.
Ранее в Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке.
В Британии объяснили потерю документов об эсминце «Дефендер»
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Замглавы Минобороны Великобритании Джереми Куин признал, что потеря документов с планами прохода эсминца «Дефендер» ВМС Соединенного Королевства через российские воды в Черном море является ошибкой, допущенной «конкретным человеком».
«Похоже, это была ошибка. Я не хочу о чем-то говорить до появления результатов расследования, но, похоже, это ошибка отдельного человека», – заявил чиновник.
По его словам, сотрудник, потерявший документы, впоследствии сам в этом признался, передает РИА «Новости».
При этом Куин указал, что на части бумаг был гриф «секретно» и предназначались они только для сотрудников секретной службы. «Мне очень жаль, что такой инцидент имел место, его расследование будет проведено самым тщательным образом», – заверил замминистра.
Ранее Би-би-си обнародовала досье, найденное на автобусной остановке в Кенте. В нем обсуждалась возможная реакция Москвы на проход корабля ВМС Великобритании в территориальных водах России. Согласно секретным данным, Лондон ожидал резкого ответа российских военных на нарушение границ государства. При этом у эсминца был и альтернативный маршрут движения. Однако в этом случае Москва могла бы решить, что британские военные «испугались».
Британский наемник на Украине рассказал о службе в Донбассе
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Британский военный наемник, служащий «по контракту» на украинские ВС, ранее воевавший на стороне курдов в Сирии, в соцсетях рассказывает о быте во время конфликта в Донбассе, о погибших со стороны Украины военнослужащих.
Британский военный ведет аккаунт в Instagram, аккаунт подписан как Johnny, в нем он рассказывает о событиях в Донбассе и на Украине. Сейчас наемник участвует в учениях Sea Beeze – 2021.
«Лучшее в международных учениях – это американские MRE (Meal, Ready-to-Eat, сухпаек, прим. ВЗГЛЯД), намного лучше, чем наши украинские сухпайки, и те, на которые мы жили в Сирии, получая от американцев», – рассказал военный.
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В другой публикации он рассказал, как можно исправлять «плохишей» с помощью рытья окопов в жару. «Берете плохиша, заставляете его рыть норы весь день на палящем солнце, и он становится хорошим мальчиком. Такая у нас философия в лагере «Донбасс», – поделился Джонни.
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Еще в одном посте он выразил сожаление, что все траншеи на передовой приходится копать вручную. «У вас нет такой роскоши, как экскаваторы JCB или траншейные машины», – написал наемник.
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В одной из своих апрельских публикаций он признался, что он и другие такие же военные – «не добровольцы, а военнослужащие по контракту украинских ВС», которые «защищают Украину и людей».
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«Кто бы мог подумать, гражданин Британии, служащий украинским десантником, это ж безумие», – отмечал он. По его словам, у него оставалось несколько месяцев службы по трехлетнему контракту, и он намерен продлить его опять.
Еще одна публикация посвящена интервью, которое Джонни давал в 2017 году в Сирии. «Это было интервью с курдским журналистом во время операции по освобождению городов и деревень к востоку от Арраки от контроля ИГИЛ* (запрещенная в России террористическая организация), в основном, город Джезра», – написал он.
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Напомним, ранее Джонни жаловался на питание в украинской столовой во время учений Sea Breeze – 2021. По его словам, один и тот же напиток подают военным третий день подряд.
Нидерланды обвинили российские истребители в создании «небезопасной ситуации»
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Министерство обороны Нидерландов заявило, что российские истребители якобы создали «небезопасную ситуацию» в Черном море, пролетев на близком расстоянии к голландскому фрегату Evertsen.
Ведомство утверждает, что инцидент «произошел в прошлый четверг, когда военный корабль находился к юго-востоку от Крыма». По данным Минобороны, российские самолеты, вооруженные бомбами и ракетами класса «воздух – поверхность», «пролетали очень низко и близко [к фрегату], имитируя атаки», сообщает ТАСС.
С точки зрения голландской стороны, своими действиями Россия нарушила право на свободу судоходства.
В Минобороны России в свою очередь заявили, что фрегат Нидерландов двигался в сторону Керченского пролива. По этой причине и для предупреждения нарушения российской границы были подняты истребители и бомбардировщики.
«24 июня 2021 года средствами объективного контроля Черноморского флота за действиями кораблей НАТО в Черном море было установлено, что находившийся в нейтральных водах фрегат Evertsen ВМС Нидерландов, изменил курс следования и начал движение в направлении Керченского пролива. Для предупреждения нарушения границы территориальных вод Российской Федерации в воздух из состава дежурных сил были подняты истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, которые совершили на безопасном расстоянии пролеты вблизи корабля ВМС Нидерландов», – говорится в заявлении оборонного ведомства.
В Минобороны подчеркнули, что после пролетов российских самолетов фрегат сразу изменил курс от государственной границы и продолжил следование по прежнему маршруту.
«Полеты российских самолетов выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», – добавили в министерстве.
Ранее Токио призвал защищать северные рубежи на фоне активности авиации России.
На Украине больше половины граждан назвали русский язык иностранным
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На Украине 59% граждан считают русский язык иностранным, 9,5% – нужным для изучения, свидетельствуют результаты опроса Active Group.
Знание немецкого языка необходимым назвали 22,2% украинцев, французского – 13,7%, испанского – 13,6%, польского – 11,1%, русского – 9,6%, китайского – 6,5%, португальского – 6,3%, арабского – 2,4%, остальных – 1,4% вместе взятых, сообщает «Интерфакс – Украина».
Карьерным преимуществом украинцы считают знание польского (20,1%), китайского (21,1%) и арабского (4,8%) языков. Признают карьерные преимущества русского языка 12,3% респондентов, 9,5% считают нужным учить его в школе.
При этом 43% опрошенных считают русский язык иностранным, 15% – скорее иностранным, 24% – скорее не иностранным, 15% – не считают иностранным.
В возрастном разрезе положительный ответ на вопрос является ли русский язык иностранным, дали 45,8% респондентов возрастной категории 60+, 69,4% респондентов 50–59 лет, 73,7% респондентов 40–49 лет, 48,8% респондентов – 30–39 лет и 64,5% респондентов 18–29 лет. Менее склонны считать русский иностранным мужчины, чем женщины, и жители села, чем жители города.
В ходе исследования методом индивидуального интервью было опрошено 1200 респондентов старше 18 лет.
Ранее президент Владимир Путин, говоря о двусторонних отношениях между Москвой и Киевом, назвал проблемы российско-украинских отношений: отношение к русскому языку и к русскоговорящим гражданам Украины, к российским гражданам, проживающим на Украине.
Эксперт оценил первенство США в рейтинге главных кибердержав мира
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«Этот рейтинг заметно перекошен в сторону англосаксонских стран. Но выделение оси «США и остальные» достаточно верное», – сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Игорь Ашманов, комментируя распределение Международным исследовательским институтом стратегических исследований (IISS) стран в три категории по уровню развития киберсферы.
«Выделение в отдельные категории США и других стран отчасти верное. Цифровой суверенитет и самые мощные наступательные возможности в киберпространстве имеют только Соединенные Штаты. Они также лидируют и по внедрению цифровых технологий во все сферы жизни человека», – отметил эксперт в сфере кибербезопасности Игорь Ашманов.
По его словам, частично цифровой суверенитет, защитные и наступательные возможности в киберсфере есть у стран второй категории, где находятся Россия, Китай, Великобритания, Франция и другие. При этом он отмечает наличие градации и внутри нее.
«Китай пока лидирует среди стран этой категории, поскольку у него наиболее развита цифровая независимость. Не знаю, как там оказались Австралия и Канада. Я никогда не слышал про какой-нибудь волшебный австралийский программный продукт. Это либо реверанс в сторону англосаксонских союзников, либо неявное указание на их несамостоятельность в этой сфере и наследование кибервозможностей от своего «старшего брата» – США. Но в целом со второй категорией тоже можно согласиться», – отметил собеседник.
Ашманов отдельно отметил киберпотенциал Франции, России и Израиля. «Франция – страна с развитыми компьютерными возможностями. У них сохранилась хорошая школа в этой сфере. Израиль – тоже кибердержава. Их хакеры – одни из самых сильных в мире. А многими израильскими программными продуктами мы пользуемся, даже не осознавая этого. Так, мы использовали израильскую разработку ICQ еще с 1990-х годов. Кроме того, если посмотреть на технологии фильтрации контента – DPI (Deep packet inspection), то их насчитывается лишь несколько в мире. Одна разработка – канадская, другая – американская и самая мощная – израильская, также есть китайские и российские продукты. Но при этом у Израиля, как и у России, существует зависимость от цифровой индустрии США за счет программного обеспечения Windows, Facebook, Google и других», – пояснил эксперт.
Ашманов заметил, что в данном рейтинге отсутствуют такие технологически развитые страны в киберсфере, как Германия и Южная Корея. «Этот рейтинг заметно перекошен в сторону англосаксов. Для них любой рейтинг – это маркетинговый и социально-психологический инструмент, с помощью которого они достигают своих пропагандистских целей. Примечательно, что в третьей зоне нет арабских и африканских стран, что довольно странно. Наверное, в исследовании должна быть выделена еще четвертая категория под названием «прочие оси», куда относят тех, у кого все показатели слишком низкие», – заключил собеседник.
В понедельник Международный институт стратегических исследований (IISS) подготовил доклад, в котором перечислил 15 основных мировых кибердержав. В рамках двухлетнего исследования авторы доклада рассмотрели возможности стран по семи критериям: стратегия и доктрина; управление, командование и контроль; возможности киберразведки; зависимость от киберпространства; кибербезопасность; глобальное лидерство в вопросах киберпространства, а также наступательный кибернетический потенциал.
Соединенные Штаты стали единственной страной, занявшей первое место по всем критериям. Страны «второго уровня» обладают преимуществами лишь в ряде категорий. В число этих государств вошли Россия, Австралия, Канада, Китай, Франция, Израиль и Великобритания.
«Третий уровень», включающий Индию, Индонезию, Иран, Японию, Малайзию, Северную Корею и Вьетнам, обладает сильным или потенциальным преимуществом в некоторых категориях, но имеет существенные недостатки в других.
Из доклада следует, что даже Китай сможет сравняться с США по кибервозможностям не раньше, чем через десять лет. Остальные страны – и того позже. Так, России нужно улучшить ситуацию в сфере кибербезопасности, увеличить долю на международном цифровом рынке и продолжать разрабатывать наступательные инструменты для военных действий в киберсфере. Москва, считают в IISS, проводит цифровизацию в сфере госуправления, но сильно зависит от зарубежных поставщиков технологий. Достижению амбициозных целей России могут помешать некие «экономические обстоятельства».
Международный институт стратегических исследований финансируется за счет фондов, монополий, частных лиц и организаций США, Великобритании, ФРГ, Италии, Японии и других стран. Он был создан в 1958 году и сначала изучал вопросы предотвращения распространения ядерного оружия и контроля вооружений. Сейчас спектр проблем гораздо шире: это военно-экономический потенциал государств, военные доктрины и состояние вооруженных сил стран мира. Работает с министерствами обороны стран НАТО.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о том, что если Россия не сможет пресечь действия хакеров, совершающих преступления с ее территории, США готовы использовать собственные средства.
«На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру», – сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Сергей Вакулин.
В то же время президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. Путин назвал ее не только «чрезвычайно важной в мире вообще», но и попросил «отбросить инсинуации» по поводу обвинений о причастности России к хакерским атакам.
Ранее жертвами хакеров стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и мясоперерабатывающая компания JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней).
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Байден призвал к стабильным отношениям с Россией
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Отношения Москвы и Вашингтона должны быть стабильными и предсказуемыми, заявил американский президент Джо Байден на мероприятии нацкомитета Демократической партии.
«Я дал понять президенту Путину в России, что ... мы должны иметь возможность сотрудничать там, где у нас есть общие интересы – в вопросах ядерного нераспространения и изменения климата», – сказал он, передает РИА «Новости».
Говоря о разногласиях между двумя странами, Байден пообещал принять ответные меры в случае кибератак и «вмешательства» в американскую экономику.
Он также обвинил своего предшественника Дональда Трампа в том, что тот нанес «невообразимый ущерб» отношениям Соединенных Штатов с союзниками. При этом он не уточнил, о каком именно ущербе идет речь.
Саммит Россия – США состоялся в Женеве 16 июня. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что женевская встреча президентов России и США не привнесла «никаких изменений» в политику антироссийских санкций Вашингтона. На этом фоне США начали готовить новые санкции против России. Москва предупредила о закономерном ответе на новые санкции Вашингтона.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вашингтон допустил новую грубость в адрес Москвы.
В США предупредили об ответных мерах в случае продолжения «нападений» со стороны России
Вашингтон намерен ответит Москве, если она продолжит проводить агрессивную, по его мнению, политику в отношении США, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Если Россия продолжит нападать на нас или действовать так же, как в случае с (хакерскими) атаками на SolarWinds, вмешательством в наши выборы и агрессией в отношении (блогера Алексея) Навального, то тогда мы будем отвечать. Это не потому, что мы хотим конфликтов, а потому, что нам дороги наши ценности и принципы. Выбор за Россией», – отметил глава американского Госдепартамента, передает ТАСС.
Он также повторил озвученное ранее президентом США Джо Байденом мнение, что злоумышленники, совершившие в мае хакерскую атаку на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, живут в России. При этом Блинкен, как и Байден, не стал возлагать вину за произошедшее на власти России.
В то же время госсекретарь США рассказал о возможных областях конструктивного взаимодействия с Россией. «Мы можем вместе работать по стратегическим направлениям, таким как контроль над вооружениями, сотрудничество в сфере кибербезопасности, урегулирование региональных конфликтов», – отметил Блинкен.
Тем временем американский президент Джо Байден заявил, что отношения Москвы и Вашингтона должны быть стабильными и предсказуемыми.
Саммит Россия – США состоялся в Женеве 16 июня. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что женевская встреча президентов России и США не привнесла «никаких изменений» в политику антироссийских санкций Вашингтона. На этом фоне США начали готовить новые санкции против России. Москва предупредила о закономерном ответе на новые санкции Вашингтона.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вашингтон допустил новую грубость в адрес Москвы.
Эксперты назвали далеким от стандартов НАТО питание в армии Украины
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Украинская армия только пытается соответствовать стандартам НАТО, но пока у них это не особо получается: ни по экипировке, ни по тактике, ни даже по питанию, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты, комментируя жалобу британца на скудное меню в ходе проходящих на Украине учений Sea Breeze.
Британец, служащий в морской пехоте Украины, в своем Instagram разместил фотографию своего завтрака в украинской армии, который должен соответствовать стандартам НАТО. В своем посте он выражает недовольство, что уже третий прием пищи подряд ему выдают один и тот же напиток красного цвета, а из еды подают гречневую кашу с сосиской и парой кусочков огурца и помидора без какого-либо соуса.
«Переходить на стандарты НАТО и реально быть в НАТО – две большие разницы. На Украине пока только пытаются что-то делать, чтобы их взяли. Но это не значит, что они уже все требования выполняют. Это же никто не контролирует. К тому же, насколько я понимаю, на первом месте стоит у них не питание, а экипировка, тактика и стратегия применения вооруженных сил. Но даже все это у них не соответствует натовским стандартам, а уж о еде и речи быть не может», – рассуждает профессор, кандидат военных наук Борис Усвяцов.
Он рассказывает, что в России питание по ряду позиций гораздо выше, чем у солдат и матросов НАТО. «В нашей армии нормальные завтраки, обеды и ужины. Личный состав иногда даже говорит, что очень большие порции. Так что они у нас хорошие, сытные. Кроме того, у нас с НАТО критерии разные. У них больше хлеба, быстрых углеводов, чтобы морды в 60 килограмм были, а у нас задача: обеспечить качественное калорийное питание, дающее энергию, а не работающее на вес», – говорит собеседник.
При этом он отметил, что обычная гречка с сосиской и овощами в том числе встречается и на обеденных столах российских солдат, поскольку крупа имеет массу полезных свойств и является достаточно сытной.
В свою очередь российский военный и общественный деятель, полковник запаса Виктор Мураховский рассказал, что исходя из личного опыта может сказать точно, что отечественных военнослужащих кормят очень хорошо. «Я пробовал современные российские армейские пайки сухие, а также те продукты, которые входят в рацион питания в стационарных условиях в наших воинских частях, например, в Тартусе, Подмосковье, недавно в Крыму. Вот у нас питание полноценное, сбалансированное и плюс к этому разнообразное. Такое, какое и должно быть у любого военнослужащего», – рассказывает эксперт.
По его словам, абсолютно везде в стационарных условиях представлена разнообразная еда, а в меню всегда есть выбор как минимум из трех блюд. Готовят эту еду, конечно, не как в ресторане, но однозначно ее можно назвать вкусной и питательной. Кроме того, она вполне соответствует требованиям организма военнослужащего, который испытывает большие физические и психологические нагрузки.
«Ну и, конечно, в зависимости от воинской специальности у нас есть очень большое разнообразие. Есть меню летчика, подводника, моряка надводного флота, десантника и так далее. Я уже не говорю про стационарное питание, но там от одних вариантов сухпайков глаза разбегаются. Я даже себе купил несколько армейских сухпайков для выездов на природу, потому что они вполне съедобны и позволяют даже в полевых условиях полностью обеспечить себя питанием. Я не маленькой массы, но чувствую себя сытым после употребления», – делится Мураховский.
Он подчеркнул, что для всех войск медики индивидуально разрабатывали питание в зависимости от специальности, физических и психологических нагрузок. «У подводников, например, есть в меню шоколад. Плюс, вид питания зависит от места расположения войск. Одно дело меню военнослужащего, который служит в жарких регионах и совсем другое дело, если он служит на Новой земле», – говорит полковник.
Исходя из российского подхода, собеседник не исключает, что военные НАТО может быть и не едят гречневую кашу, потому что для них это непривычно и не так доступно, но на Украине это нормальный сытный и полезный продукт.
В начале весны прошлого года сообщалось, что абсолютно все боевые части Вооруженных сил Украины с первого марта перешли на новую систему питания по стандартам НАТО. По данным пресс-службы минобороны, с этих пор военнослужащие имеют возможность самостоятельно выбирать себе завтраки, обеды и ужины на свой вкус и по сезону.
В Польше заподозрили Киев в симпатиях к нацистам
Украина после начала Великой Отечественной войны в составе СССР выступила против Третьего рейха, но нынешние действия Киева заставляют задуматься о том, что ему ближе сторона гитлеровской Германии, пишет польское издание Mysl Polska.
Так, вот уже несколько лет политики на местах и в Киеве игнорируют решения Нюрнбергского трибунала. На Украине с каждым годом все смелее чтят память членов СС, в частности, дивизии «Галичина», которая была сформирована из украинских добровольцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание.
«Стремление Киева полностью отбросить российский взгляд на войну с Третьим рейхом ведет к переносу нынешнего украино-российского конфликта в том числе на военный период, а в итоге складывается впечатление, будто Украина встает на сторону гитлеровской Германии», – полагает автор статьи.
Напомним, весной в марше националистов в честь дивизии СС «Галичина» в Киеве приняли участие 100 человек. Участники марша назвали себя «силой, которая будет воевать в Москве». Один из жителей города вмешался и попытался сорвать шествие, обозвав марширующих «нациками».
Дивизия СС «Галичина» была сформирована 28 апреля 1943 года во Львове и просуществовала до лета следующего года, когда Красная армия разгромила «Галичину» под городом Броды в окрестностях Львова. Военнослужащие дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия «Галичина», решением Нюрнбергского трибунала признали преступной организацией.
В Китае указали на насмешку России над США
Возможная дедолларизация России представляет собой протест, насмешку и презрение американской гегемонии, пишет научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэнь Ицзюнь в статье для газеты Хуаньцю шибао.
В целом, полагает эксперт, дедолларизация не окажет существенного влияния на Россию. Статус рубля как законного платежного средства стабилен. Объемы прямой торговли России с Соединенными Штатами незначительны. Ее основными торговыми партнерами являются Европейский союз и Китай, передает РИА «Новости».
Дедолларизация явно пагубна только для Соединенных Штатов. Это ставит официальный Вашингтон в неловкое положение перед их союзниками, что само по себе является своего рода унижением для США, резюмирует эксперт.
В начале июня министр финансов Антон Силуанов заявил, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) полностью избавится от долларовых активов в течение месяца. Минфин объяснил это решение необходимостью обеспечить сохранность средств в контексте последних геополитических тенденций и решений по дедолларизации российской экономики.
В Кремле заявили об очевидности дедолларизации во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты.
Сборная Украины по футболу вышла в четвертьфинал Евро-2020
Матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между командами Украины и Швеции завершился победой украинской сборной.
Украинские футболисты одержали победу на стадионе в Глазго со счетом 2:1 в дополнительное время. Основное время завершилось со счетом 1:1. голы забили Александр Зинченко (27-я минута) и Эмиль Форсберг (43-я). В компенсированное ко второму дополнительному тайму время победный гол забил Артем Довбик. В четвертьфинале турнира 3 июля сборная Украины встретится со сборной Англии. Игра состоится в Риме, передает ТАСС.
Напомним, сборная Англии обыграла команду Германии со счетом 2:0.
В плей-офф вышли по две команды из шести групп, а также четыре лучшие сборные, ставшие третьими. Сборная Украины стала четвертой среди третьих команд, прошедших в плей-офф.
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Салливан надеется на восстановление консульских услуг посольства в России
Американский посол в Москве Джон Салливан надеется, что в ходе переговоров с российской стороной получится восстановить платформу для предоставления консульских услуг.
«Граждане России, подающие заявления о выдаче иммигрантских или неиммигрантских виз, должны обращаться куда-то еще, потому что у нас нет сотрудников. Жаль, что так сложилось, надеюсь, что мы сможем добиться прогресса в результате наших обсуждений с российским правительством и восстановить необходимую платформу и консульство, которое у нас здесь было, чтобы предоставлять все услуги», – заявил Салливан в интервью «Дождю», передает ТАСС.
Он пояснил, что посольство сможет нанять американцев на место бывших сотрудников только после того, как стороны урегулируют визовый вопрос.
«Это существенная проблема. <...> Официальный представитель МИД России [Мария Захарова] упустила из вида, что в последнее время мы не могли получить визы для американских граждан, необходимые для того, чтобы сюда приехать и здесь работать. В этом проблема и состоит. <...> У нас есть американские граждане для работы в посольстве, но мы не можем получить для них визы. Это основной вопрос, который нам нужно немедленно решить», – сказал дипломат.
Напомним, Салливан заявлял, что американское посольство в Москве не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран.
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