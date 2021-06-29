Олимпийский комитет назвал кандидатов в знаменосцы на ОИ

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что комитет порекомендовал сделать знаменосцами на Играх в Токио волейболиста Максима Михайлова и фехтовальщицу Софью Великую.

«ОКР рекомендовал делегации в качестве знаменосцев утвердить олимпийских чемпионов Максима Михайлова и Софью Великую. В этом году два человека – на Играх ведется политика гендерного равенства. Все национальные олимпийские комитеты будут представлены двумя знаменосцами», – цитирует Позднякова ТАСС.

Он добавил, что утвержден состав российской олимпийской команды, в него вошли 335 спортсменов.

«По сравнению с предыдущими Играми плюс 50 человек. В этом году команда расширилась, ждем выступления баскетболистов и закроем окно заявок. Впервые в истории олимпийского движения в России произошло утверждение олимпийской команды не спустя четыре года, а пять лет», – пояснил глава ОКР.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июня по 8 августа.

В воскресенье волейболистка Татьяна Кошелева заявила, что не поедет на Олимпийские игры в Токио и покинет российскую сборную. Она отметила, что у нее нет никаких конфликтов в команде и за ее пределами, все в порядке со здоровьем и она не ждет ребенка. Свое решение спортсменка обосновала словами «просто так чувствую».