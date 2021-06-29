Эксперты назвали необходимые для депутата будущей Госдумы качества

Вслед за обновлением губернаторского корпуса, после осенних выборов стоит ждать и существенного изменения состава Госдумы. Политологи говорят о «депутатах новой волны», появления которых стоит ожидать в парламенте нового созыва. Каковы требования избирателей к следующему поколению политиков?

Кадровый конкурс «Лидеры России» и «школа губернаторов» помогли создать новый управленческий резерв страны, что косвенно повлияло и на запуск активного обновления партийной системы. Об этом во вторник в ходе круглого стола на тему «Депутаты новой волны. Новый запрос на парламентария» заявила модератор дискуссии, директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. По ее словам, будущий депутатский корпус должен отвечать трем критериям: близость к людям и открытость, умение эффективно решать проблемы и обладание потенциалом для выполнения своих избирательных программ.

Политики должны работать «прежде всего в интересах народа», а не лоббировать чьи-то интересы, напомнил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. Он перечислил другие обязательные качества современного кандидата: профессионализм, политическая грамотность и умение активно коммуницировать с рядовыми гражданам и при этом сопереживать им. Кроме того, по словам социолога, желателен опыт работы в администрации на уровне региона, – особенно в том округе, где кандидат собирается избираться. Будущий депутат, по мнению Потуремского, должен также «иметь максимально прозрачную личную историю».

Эту позицию разделяет другой участник круглого стола, депутат гордумы Томска Владимир Самокиш. «Если в неделю не провел 40-50 встреч – личных или онлайн, – то ты отрываешься от земли, перестаешь чувствовать и понимать повестку. Ты не можешь быть нормальным защитником интересов своего избирателя, если не знаешь, что его беспокоит и от чего его нужно защищать», – сказал Самокиш. По его выражению, главным для депутата должно быть желание «принести пользу людям, стать инструментом для решения их проблем».

В свою очередь член президиума центрального совета «Справедливой России – Патриотов – За правду» (СРЗП), телеведущая Марина Ким указала на важность грамотного использования медийности кандидатов, а также умение превратить свою известность в доверие. «Сегодня самое важное качество депутата – обратить на себя внимание, уметь о себе заявить. В этом плане мне известность помогает. Но одной известности мало. Чтобы человек пришел голосовать за тебя на участок, нужно его к этому подвести», – уверена Ким.

Председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, ставший кандидатом в депутаты от «Единой России», рассказал о причинах нынешнего массового участия добровольцев, активистов благотворительных организаций в политике. «В марте, когда у нас была встреча с президентом, он сам и предложил волонтерам пойти в политику. Цель – продолжать помогать людям, только более эффективно. Чем больше, мне кажется, будет наших представителей в Госдуме, тем лучше станет тем, на кого направлены наши проекты, кому мы помогаем. У нас появляется дополнительный инструментарий», – напомнил Метелев. По его словам, популярность добровольчества в стране растет, – уже 15% россиян считают себя в той или иной степени волонтерами.

«Я уверена, что любой действующий политик просто обязан поработать какое-то время волонтером, – сказала на круглом столе вожатая из Самарской области Ирина Долгополова, самый молодой кандидат в Госдуму от СРЗП. – Не для галочки, не для отчета в соцсетях, а именно что – на полную катушку. Это очень помогает узнать, как живут рядовые избиратели, что их на самом деле беспокоит».

«Наш избиратель устал от закостенелой системы, которая не мыслит категориями конкретного человека, а обращается в целом к народу, обобщает всех, – посетовал, в свою очередь, представитель «Новых людей» Валентин Игнатьев. – Но народ состоит из конкретных людей с их конкретными проблемами. Рядовой житель страны хочет, чтобы его услышали».

Эффективные партии сегодня ускорили свое кадровое обновление, чтобы соответствовать новым запросам людей, заявила модератор дискуссии Дарья Кислицына. Лидером такого обновления стала «Единая Россия», заменившая в своих предвыборных списках более 50% кандидатов по сравнению с прошлыми выборами.

«Тренд уловила и «Справедливая Россия», чей процент обновления тоже составил около 50%, а также две малые партии – «Новые люди» и «Зеленая альтернатива». Общий запрос людей на депутатов новой волны будет сам по себе консолидировать разные политические силы, а не разъединять из-за разницы в партийных программах. Что касается избирателя, то он только выиграет: регионах уже появились «губернаторы новой волны» – более современный управленческий корпус. Теперь к нему добавится новая, более эффективная, ответственная и открытая людям Госдума», – подытожила Кислицына.