Эксперт оценила перспективы «Зеленой альтернативы» на выборах в Госдуму

«В России растет запрос на экологическую повестку, но привлечение к выборам звезд, вроде певицы Виктории Дайнеко, вряд ли принесет «зеленым» победу», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя предвыборный список партии «Зеленая альтернатива».

«Зеленая альтернатива» ловит новый растущий тренд – общемировой тренд на развитие чистой «зеленой» экономики, на новые экологические стандарты в жизни. В России такой запрос тоже растет, а значит в парламенте будет появляться все больше депутатов, занятых, в первую очередь, экологической проблематикой. «Зеленая альтернатива» имеет все шансы занять эту нишу в парламенте», – отметила политолог Анна Федорова. «Хотя «Зеленая альтернатива» демонстрирует желание оставаться в системном политическом поле страны, многие либерально настроенные молодые люди могут найти для себя место в этой партии», – добавила она.

Политолог отметила, партия для роста своей популярности использует как раз модные среди молодежи молодежи ресурсы. «Партия Руслана Хвостова делает ставку на агитацию в соцсетях, что неудивительно. В любой политической агитации сейчас нужно использовать этот инструмент влияния, поскольку он стал одним из самых эффективных», – уточнила собеседница.

При этом, по мнению Федоровой, пока в России популярность «зеленых» несравнима с их популярностью в западной Европе. «Вряд ли наши политические экологи получат даже половину от западноевропейских результатов. Там они давно представляют из себя мощную политическую силу, уже не раз входили в правительство. Но поскольку запрос на экологическую повестку усиливается и в нашей стране, рано или поздно в парламенте появится представительство экопартии. Будет ли это конкретно «Зеленая альтернатива» или другие «зеленые», покажет время», – заявила политолог.

При этом Федорова сомневается, что привлечение молодежных звезд к политическим кампаниям – удачное решение для партий. «Участие популярной певицы Виктории Дайнеко и других звезд в выборах в Госдуму вряд ли станет решающим фактором для «Зеленой альтернативы», вряд ли заметно повлияет на ее результаты», – заключила эксперт.

Во вторник в Москве председатель партии «Зеленая альтернатива» Руслан Хвостов представил партийные списки на сентябрьских выборах. В списке для выборов в Госдуму указаны 222 человека и 34 одномандатника. Еще 42 кандидата будут баллотироваться в региональные парламенты, сообщает РИА «Новости». Лидерами думского списка партии стали певица Виктория Дайнеко, экоактивистка и блогер София Калягина (Соня Гудим), журналист Ксения Качаева, спортсмен, действующий депутат Госсовета Республики Коми Виктор Бетехтин и доктор экономических наук Александр Долгушин.

«Вообще экология – тот вопрос, в котором каждый начинает с себя», – приводит слова Виктории Дайнеко РИА «Новости». По ее мнению, люди, у которых есть голос, обязаны своим опытом, примером показать своим слушателям, читателям и подписчикам в соцсетях пример того, как можно улучшить нашу жизнь, внести вклад в улучшение нашей экосистемы.

Ранее сообщалось, что переговоры с «Зеленой альтернативой» о своем выдвижении в парламент вел и другой артист – рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС. Но накануне в партии сообщили, что переговоры закончились неудачно: «Он нормальный парень, но все-таки мы не смогли найти общий язык, поэтому выдвигать его не будем».