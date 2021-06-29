Общество «Знание» запустило проект «Умные недели»

Российское общество «Знание» дало старт новому проекту «Умные недели», в ходе которого ученые, предприниматели и деятели искусства обсудят со студентами историю, науку, современные технологии, архитектуру, искусство, спорт, тайм-менеджмент, информационную безопасность и предпринимательство.

В рамках «Умных недель» уже состоялись более 150 выступлений экспертов в 21 регионе России, среди них: Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Белгородская, Курская, Калининградская, Волгоградская, Иркутская, Калужская, Томская, Кемеровская, Архангельская, Ярославская области, Краснодарский край, Карелия, Крым, Татарстан, Дагестан, Чувашия, Алтайский край. С 28 июня по 3 июля просветительский марафон пройдет еще в Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Саратовской, Новосибирской областях, а также в Краснодарском и Алтайском краях.

«За несколько недель с момента старта проекта выступления лекторов «Умных недель» прошли уже в 41 городе нашей страны, это более 400 часов максимально полезного и эффективного контента. Всего до конца лета «Умные недели» посетят еще 40 регионов России», – рассказал генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль, слова которого приводятся в поступившем в газету ВЗГЛЯД релизе.

Программа «Умных недель» охватывает широкий круг тем. Например, в Чебоксарах Екатерина Скорб, ведущий профессор Национального исследовательского университета ИТМО, рассказала о новой области экспериментальной химии – инфохимии – изучающей возможность записи и хранения информации на молекулярном уровне. Исторический парк «Россия – моя история» в Ростове-на-Дону стал площадкой для выступления профессионального географа и путешественника, кандидата географических наук, члена Российского географического общества, руководителя команды «Градусы открытия» Сергея Пищулова и тревел-журналиста Тимура Юсупова.

В Калининграде Татьяна Кузнецова, преподаватель Школы Первого канала, автор книг о риторике, поделилась с аудиторией эффективными техниками публичных выступлений. В Тамбове доктор химических наук, профессор РАН, ректор РХТУ им. Менделеева Александр Мажуга прочитал лекцию на тему биомедицинских материалов: от дизайна до клинических испытаний. В Белгороде Макс Белоусов, который входит в ТОП-100 лучших маркетологов России и СНГ, провел сессию вопросов и ответов по цифровому маркетингу. В Москве соосновательница и CEO образовательной платформы «Синхронизация» Мария Бородецкая отвечала на вопросы участников «Умных недель» по теме успешного предпринимательства. В Старом Осколе Юрий Летучий, танцор, хореограф-постановщик, победитель проекта «Танцы на ТНТ», провел танцевальный мастер-класс и рассказал ребятам, как сделать любимое хобби делом своей жизни.

Лекторы выступают на разных площадках: в Музее Мирового океана в Калининграде, детском лагере под Анапой, крупных университетах и техникумах, молодежно-культурных центрах и детских технопарках. Доступность и легкость подачи информации обеспечивается разнообразием форматов выступлений – это лекции, воркшопы, TedTalks, иммерсивные лекции, кейс-чемпионаты, анти-панельные дискуссии, сессии вопросов и ответов.

Расписание и новости «Умных недель» можно узнать на официальных страницах Российского общества «Знание» в социальных сетях.