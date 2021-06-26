Вашингтону посоветовали измениться, прежде чем учить Россию и Китай

|
26 июня, суббота | Последнее обновление — 16:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Захарова назвала выдачу паспортов РФ жителям Донбасса вынужденной гуманитарной мерой
Разделы
Простодушный американский президент продолжает нас учить основам своей американской декларации, словно это какое-то откровение. Не надо. Это не истина в последней инстанции. Это вообще никакая не истина.
Подробности...
Естественный иммунитет рассчитан не на вас, а на популяцию, чтобы, например, личности с самыми невинными хроническими болезнями и отклонениями побыстрее подохли или достались хищникам и не передали свои недостатки потомству.
Подробности...
Существует мнение, что на слова майданных политиков не стоит обращать внимание – все сделают, как прикажут из США. Но не все так просто. Даже если Вашингтон попробует принудить Киев к исполнению Минска-2, не факт, что он исполнит. Но Вашингтон и не будет пробовать.
Подробности...
В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
Подробности...
В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
Подробности...
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
|
|
Вашингтону посоветовали измениться, прежде чем учить Россию и Китай
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
США следует сперва пересмотреть собственное поведение, прежде чем переориентировать свой внешнеполитический курс на якобы защиту от нарушителей «основанного на правилах порядка», пишет в своей статье для The National Interest автор Брайан Кларк.
По его словам, Белый дом намерен защищать порядок, который зиждется на ограничивающем применение силы международном праве, однако Вашингтон и его европейские союзники считают, что такие страны, как Россия и Китай, нарушают эти правила, передает РИА «Новости».
Он добавил, что Пекин использует свои вооружения, чтобы изменить статус-кво в Азии, говорится в статье. Так, Китай построил в Южно-китайском море несколько островов, заявив о своем суверенитете над всей акваторией.
Кларк обвинил КНР в строительстве военных постов и перебазировании войск к границе с Индией, а также регулярных полетах над островом Тайвань с целью запугивания.
Россию же автор осудил за отправку военной помощи в Сирию и Ливию, а также за якобы «оккупацию» Грузии и Украины и попытку «установить контроль» над Арктикой.
При этом Кларк полагает, что защищать порядок, основанный на правилах, нужно в первую очередь от самих США, которые постоянно их нарушают.
«Существует важное различие между тем, что делают Китай и Россия, и тем, что сделала Америка <…> В отличие от нее, Москва и Пекин живут в районах, где угрозы подстерегают их сразу за пределами границ. Поэтому лучший способ не стать жертвами этих угроз – это контролировать территории, на которых они проживают», – пишет эксперт.
Между тем, добавляет Кларк, Вашингтон использует свои вооруженные силы для ведения идеологических войн, однако большая часть из них не имеет значения для безопасности страны.
США, вместо попыток объединяться с союзниками для защиты основанного на правилах порядка, которого никогда не существовало, должны работать со своими соперниками для решения проблем безопасности, заключил автор.
Ранее в США признали отсутствие шансов на победу в противостоянии с Россией.
Лавров: Россию удивило отсутствие реакции НАТО на предложения Путина
|
|
Москву удивило отсутствие реакции стран Североатлантического альянса на предложения президента России Владимира Путина по стратегической стабильности, заявил глава МИД Сергей Лавров на Московской конференции по международной безопасности.
По его словам, в области стратегической стабильности складывается «крайне тревожная ситуация». «Серьезный урон всей системе контроля над ракетно-ядерными вооружениями нанес односторонний выход Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. В этой связи нас удивило отсутствие внятной реакции стран – членов НАТО на предложение президента Путина не допустить появления в Европе наземных ракет этого класса в любом оснащении – как ядерных, так и неядерных, причем при этом президент подчеркнул в своих посланиях готовность согласовывать меры верификации, чего Запад старательно пытается не замечать», – сказал Лавров.
«В этой связи подчеркну: наши действия в любом случае будут направлены на надежное обеспечение безопасности России и ее союзников», – добавил он, передает РИА «Новости».
Он добавил, что НАТО мерещатся агрессивные действия России, но Москва открыта к диалогу.
Напомним, президент Владимир Путин 26 октября озвучил инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из Договора о РСМД. В частности, он заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части России ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мk-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах.
Лавров также заявил, что Москву поражает реакция НАТО и ЕС на выход России из Договора по открытому небу. «Почти 30 лет Договор по открытому небу помогал всем сторонам-участникам лучше понимать намерения друг друга в военной сфере. В этом плане выход США из Договора по открытому небу имеет односторонний характер, под надуманными предлогами грубо нарушил баланс интересов, поставил нашу страну в неравное положение с точки зрения военной прозрачности. В этих обстоятельствах дальнейшее участие Москвы в договоре полностью утратило смысл», – сказал Лавров.
«Поражает реакция на наш абсолютно естественный, давно обозначенный шаг со стороны НАТО и ЕС, которые лицемерно призвали именно Москву не разрушать договор, словно забыли о бесповоротном решении Вашингтона выйти из него в качестве первопричины нынешнего кризиса», – добавил министр.
Он также заявил, что продление ДСНВ дало возможность для дальнейшего диалога России и США по стратегической стабильности. Основой дальнейших усилий на треке Россия – США, по словам министра, должно стать новое уравнение безопасности.
Москва отреагировала на заявления США о «внезапных киберударах»
Заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что США не намерены предупреждать о своих ударах по целям в России в ответ на кибератаки, вызывают недоумение, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Честно говоря, прозвучавшие в ответ на вопросы журналистов в ходе брифинга 21 июня официального представителя Белого дома о том, что Вашингтон не будет «предупреждать о своих ударах», это дословная цитата, по целям в России в ответ на кибератаки против США, у нас не вызывает ничего, кроме глубокого недоумения. Они тем более удивительны в контексте итогов саммита 16 июня, в ходе которого президенты двух стран объявили о намерении провести российское-американские экспертные консультации по вопросам обеспечения международной информационной безопасности», – цитирует Захарову РИА «Новости».
Она добавила, что российской стороне приходится отгадывать смысл, который сокрыт за этими заявлениями. «Неужели Штаты отыгрывают назад договоренности прошлой недели, достигнутые на самом высоком уровне. Создается впечатление, что, несмотря на наметившийся прагматизм в профильных двусторонних контактах, США все же пытаются сохранить за собой право нанесения киберударов на основе фейковых и ничем не подкрепленных обвинений в совершении кибератак, столь часто выдвигаемых против России», – пояснила дипломат.
Она подчеркнула, что это не будет ответ со стороны США, а «необъявленное вероломное нанесение удара первыми».
«Мы очень хотим, чтобы в Вашингтоне восприняли эти слова со всей серьезностью», – указала Захарова.
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Псаки, отвечая на вопросы журналистов, пояснила, что Вашингтон не может дать список целей в России, по которым может нанести «ответный киберудар», поскольку «не предвосхищает свои удары».
На прошлой неделе в Женеве прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Российский лидер на пресс-конференции после встречи заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. По словам Путина, наибольшее количество кибератак в мире совершается из США. Также он добавил, что Москва предоставляет всю информацию по запросам США о кибератаках, сама же ответов вообще не получает.
Нуланд рассказала о переговорах США и Германии по «Северному потоку – 2»
|
|
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон и Берлин обсуждают, как не допустить того, чтобы газопровод «Северный поток — 2» стал «оружием принуждения» в руках России.
«Идут активные обсуждения с Германией. Тема поднималась в ходе визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Берлин, включая <…> разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.<…> Разговор касался того, как мы можем защитить себя от этого оружия принуждения в отношении Европы и Украины, как мы можем создать устойчивость, укрепить энергетическую безопасность, как мы можем заявить России, что, если она использует газопровод в качестве оружия принуждения, реакция будет сильной», – приводит ТАСС слова Нуланд.
«Это то, что мы сейчас обсуждаем. Мы активно работаем с Украиной и другими странами», – добавила она. Нуланд утверждала, что «Северный поток – 2» является «крайне плохой» сделкой для Европы.
Ранее Германия допустила компромисс Берлина и Вашингтона по «Северному потоку – 2».
В среду госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с главой МИД ФРГ Хайко Маасом заявил, что Вашингтон по-прежнему считает, что «Северный поток – 2» несет угрозу энергетической безопасности Европы.
4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Также Путин заявил, что для США было просто бессмысленно вводить новые санкции против «Северного потока – 2», поскольку первая нитка трубопровода уже достроена. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке.
В МИД заявили, что сейчас США на переговорах по Донбассу «делать нечего»
|
|
При нынешнем подходе нет причин приглашать американцев присоединиться к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Рябков подчеркнул, что «не знает, каковы могут быть параметры обсуждения этой темы в дальнейшем». Прежде участие США «допускалось», но «вопрос в том», насколько «конструктивной» будет роль США – понимают ли они, что «без известных шагов со стороны Киева не получится сдвинуть с места весь этот процесс», сказал Рябков. По его словам, если США придут к выводу, что определенная перспектива такой работы с Украиной имеется, тогда они вполне могут в том или ином виде посодействовать, передает РИА «Новости».
При этом он отметил, что «не обсуждает никакие форматы». «Я говорю о том, что мы не занимаем позицию, что это исключается при любых условиях», – сказал он. Как заявил Рябков, «главное – позиция и подход». Однако «при нынешнем подходе американцам там, разумеется, делать нечего», подчеркнул он.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США готовы оказать помощь в поддержке минского процесса по Украине при условии если этого будет хотеть, в том числе, и Россия. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что не видит причин для возражения стран «нормандского формата» против участия США. Он назвал США «самой сильной, демократической и авторитетной» страной.
В МИД предложили США «ездить в гости друг к другу»
|
|
России и Соединенным Штатам следует прекратить официальные контакты в третьих странах, и встречаться на своих территориях, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Наверное, [России и США] уже пора отказываться от практики встреч в третьей стране и возобновлять обычную для такого рода работы форму поездок «в гости» к друг другу. Мы к этому готовы и приглашаем американскую сторону именно так подойти», – заявил Рябков ТАСС.
Напомним, президент России Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с американским коллегой Джо Байденом заявил, что тот не приглашал его в гости в Белый дом, также и Путин не сделал такого приглашения.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
США отреагировали на стрельбу по британскому эсминцу в водах России
|
|
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что сообщения о предупредительной стрельбе по курсу движения британского эсминца «Дефендер» (HMS Defender) у побережья Крыма якобы являются «примером дезинформации» со стороны Москвы.
Как отметил пресс-секретарь Пентагона, британская сторона «открыто заявила о том, что никаких предупредительных выстрелов не было». По мнению Кирби, «это просто российская дезинформация, очередной пример стремления русских представить события таким образом, чтобы они соответствовали их версии произошедшего». По словам Кирби, «этого просто не было», передает ТАСС.
Накануне ФСБ обнародовала видеозапись предупредительной стрельбы российского пограничного корабля по курсу британского эсминца у берегов Крыма. Экипаж пограничника несколько раз предупредил британский корабль об открытии огня в случае пересечения государственной границы России, после чего выполнил предупредительную стрельбу. Корабль-нарушитель продолжил движение в территориальных водах России, в связи с чем фронтовой бомбардировщик Су-24М выполнил бомбометание по курсу движения эсминца.
В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. После инцидента с эсминцем королевских ВМС в Черном море британского посла вызвали в МИД для жесткого демарша. В МИД подчеркнули, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».
При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. Однако позже капитан британского эсминца подтвердил, что один из кораблей береговой охраны открыл предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море у берегов Крыма.
В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи и спланированной провокации. Москва также обвинила НАТО в превращении Черноморского региона в арену военного противостояния и предупредила, что ситуация взрывоопасна и не исключены непреднамеренные инциденты, которые могут привести к реальному конфликту и абсолютно непредсказуемым последствиям. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США спрогнозировали конкуренцию за Арктику между Москвой, Вашингтоном и Пекином
В будущем Арктика станет регионом, где станут соперничать Россия, Китай и США, заявил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
«Мы понимаем важность Арктики, растущую важность Арктики, так как изменение климата приводит к таянию льдов там и тому, что ресурсы [в регионе] становятся доступными. Она станет сферой конкуренции великих держав – между Соединенными Штатами, Китаем и Россией. И, возможно, еще другими странами», – цитирует Милли ТАСС.
Напомним, президент России Владимир Путин после переговоров с американским лидером Джо Байденом объяснил, что опасения из-за якобы милитаризации Арктики не имеют под собой никаких оснований, так как российская сторона лишь «восстанавливает утраченную, разрушенную когда-то напрочь инфраструктуру», причем не только военную.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что попытки зарубежных стран ограничить работу России в Арктике связаны с борьбой за доступ к природным ресурсам и желанием установить контроль над стратегическими коммуникациями в регионе.
Посол США Салливан вернулся в Москву
|
|
Посол США Джон Салливан вернулся в Москву, он надеется на предсказуемые и стабильные отношения с Россией.
«Я рад вернуться в Москву, чтобы продолжить работу с опытной и надежной командой дипмиссии США для продвижения внешнеполитических интересов США в России. Я рассчитываю на сотрудничество с нашими коллегами в правительстве РФ для достижения нашей цели, – установления стабильных и предсказуемых отношений между Соединенными Штатами и Россией», – рассказал посол «Интерфаксу».
Салливан напомнил слова президента США Джо Байдена о том, что на Вашингтоне и Москве лежит обязанность ответственно выстраивать отношения между двумя странами.
«Мы должны сотрудничать там, где это отвечает нашим взаимным интересам, а где у нас есть разногласия – и у нас есть существенные разногласия – важно вести открытый и откровенный диалог», – подчеркнул посол.
По его словам, встреча лидеров двух государств в Женеве носила позитивный характер.
«Теперь, когда я вернулся в Москву, а посол Антонов вернулся в Вашингтон, я буду неустанно работать над тем, чтобы предпринять практические шаги, необходимые для достижения задач, определенных на саммите. В числе прочего я рассчитываю на сотрудничество с коллегами в правительстве России для развития двустороннего диалога по стратегической стабильности – диалога, который служит во благо наших стран и всего мира», – сказал американский дипломат.
На встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе.
В воскресенье вечером Антонов вернулся в США. Дипломат после возвращения в США заявил, что намерен заниматься восстановлением диалоговых механизмов между странами.
Напомним, Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина.
16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан вылетел из Москвы в Вашингтон.
Microsoft заявила о новой атаке «российских хакеров»
|
|
Зафиксирована новая активность хакеров из группы Nobelium, которых подозревали в масштабной кибератаке на госведомства США, заявила компания Microsoft.
По мнению Microsoft, хакеры из Nobelium якобы связаны с Россией и стоят за взломом компании SolarWinds. Целью их новой активности стали в том числе IT-компании (57%), правительственные учреждения (20%) и неправительственные организации, аналитические центры, финансовые сервисы, передает РИА «Новости».
Активность была сосредоточена в основном на США (около 45%), Великобритании (10%), Германии, Канаде и других странах. В Microsoft «заметили распыление паролей и атаки методом перебора паролей». Хакеры смогли установить вредоносное ПО на устройстве, принадлежащем службе поддержки клиентов Microsoft. Им удалось получить доступ к информации, которая была использована для более широкой активности.
При этом Microsoft заявляет, что большая часть действий хакеров была безуспешной. Они, как считают в компании, получили доступ к аккаунтам только трех учреждений, с которыми уже связываются сотрудники Microsoft.
Напомним, в Белом доме заявили, что США считают Службу внешней разведки России причастной к «широкомасштабной кампании кибершпионажа» с использованием программного обеспечения компании SolarWinds.
Через подмену кода продукции компании SolarWind, установленной на 18 тысяч компьютеров, неизвестные киберпреступники еще с марта получили доступ к данным Госдепа, Пентагона, министерств торговли, юстиции, финансов, внутренней безопасности и ряда других. Всего, по данным компании Microsoft, атаке подверглось более 40 структур – 80% из них американские, а остальные канадские, израильские, британские и из других стран.
Захарова допустила участие США в провокации Британии у берегов Крыма
|
|
Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила мнение, что проход британского эсминца через территориальные воды России у побережья Крыма не мог не согласовываться с «большим братом», так как в момент инцидента на корабле проводились тренировочные мероприятия спецназа США, Британии и Украины.
Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала рекомендацию пресс-службы Белого дома и Пентагона адресовать вопросы по инциденту с участием британского «прогулочного» эсминца у побережья Крыма к властям Британии, а не Соединенных Штатов.
«А что так? Он все-таки находился в северо-западной части Черноморской акватории в рамках подготовки к учениям Sea Breeze, проводимым под командованием США. Американские эксперты отмечают, что в момент инцидента на корабле проводились тренировочные мероприятия спецназа США, Британии и Украины. В таких условиях «мирный проход» британского эсминца не мог не согласовываться с «большим братом», – написала Захарова.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что сообщения о предупредительной стрельбе по курсу движения британского эсминца «Дефендер» у побережья Крыма якобы являются «примером дезинформации» со стороны Москвы.
Накануне ФСБ обнародовала видеозапись предупредительной стрельбы российского пограничного корабля по курсу британского эсминца у берегов Крыма. Экипаж пограничника несколько раз предупредил британский корабль об открытии огня в случае пересечения государственной границы России, после чего выполнил предупредительную стрельбу. Корабль-нарушитель продолжил движение в территориальных водах России, в связи с чем фронтовой бомбардировщик Су-24М выполнил бомбометание по курсу движения эсминца.
В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. После инцидента с эсминцем королевских ВМС в Черном море британского посла вызвали в МИД для жесткого демарша. В МИД подчеркнули, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».
При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. Однако позже капитан британского эсминца подтвердил, что один из кораблей береговой охраны открыл предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море у берегов Крыма.
В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи и спланированной провокации. Москва также обвинила НАТО в превращении Черноморского региона в арену военного противостояния и предупредила, что ситуация взрывоопасна и не исключены непреднамеренные инциденты, которые могут привести к реальному конфликту и абсолютно непредсказуемым последствиям. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США признали отсутствие шансов на победу в противостоянии с Россией
|
|
Американские читатели Fox News под статьей об инциденте с британским эсминцем Defender в Черном море обсуждают, что ни США, ни Европе не хватит воли воевать с Россией.
Автор статьи пишет о том, что инцидент в Черном море был первым со времен холодной войны случаем, когда Россия признала использование вооружений для противодействия продвижению военного корабля НАТО, передает РИА «Новости».
Многие читатели считают, что Россия поступила правильно, и призвали западные страны брать с нее пример.
«Вот как надо охранять границу! Записывайте!» – отметил Jjtt.
«Русские выучили на примере США, что будет, если не защищать свои границы. Впредь они могут обойтись и без предупредительных выстрелов», – считает TheProfit083.
Комментаторы также обсудили тот факт, что эсминец подошел к берегам российского Крыма.
«Крым был частью России несколько веков <…> Путин просто забрал обратно то, что его стране принадлежало по праву», – написал thetruth628.
«Крым – часть России с 1700-х годов <…> Севастополь – российский аналог Норфолка, он веками служит домом ее Черноморскому флоту», – написал другой читатель.
Вывод комментаторов был таков, что в случае противостояния с Россией у Запада практически нет шансов.
«Я считаю, что Путин готов к Третьей мировой войне, а мы — нет, особенно при Байдене. Европа разжирела, ослабла, беззащитна и расколота <…> Нам не хватит воли ни причинять урон, ни идти на жертвы самим», – написал один из них.
«На самом деле русские провели испытание: а каков будет ответ США? А раз мы промолчали и не защитили союзника, который действует в международно признанных водах, то теперь русские обнаглеют еще больше», – рассуждает Kevin Michael.
«Эта администрация слишком бесхребетна, чтобы разобраться с Россией, Китаем или кем угодно с Ближнего Востока. Еще бы они не вытворяли что хотят», – заявил Randyrandy.
Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.
Между тем, ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма.
США собрались добиваться ареста «хакеров из России» в третьих странах
|
|
Первый заместитель помощника министра обороны США по политике в киберпространстве Мике Оянг выступила с утверждением, что занимающиеся вымогательством хакеры из России предпочитают тратить деньги за рубежом, где США и попытаются заполучить их.
«Если вы занимаетесь вымогательством, пытаясь нажиться, вы не захотите сидеть зимой в Санкт-Петербурге. Многие из этих людей захотят отправиться в красивые места, чтобы потратить там деньги. Правительство США продемонстрировало, что может быть беспощадно <...> [к нарушению] закона. Я думаю, есть по-прежнему возможности, если люди находятся в безопасном укрытии в Москве или где-либо, что мы можем найти креативные пути заполучить этих людей», – приводит ТАСС ответ Оянг на вопрос о том, как США намерены привлекать к ответственности предполагаемых хакеров.
Говоря о недавних хакерских атаках на американские компании и предприятия, представитель Пентагона подчеркнула, что у организаций должен быть план действий на случай таких нештатных ситуаций. «Пока мы решаем проблему предоставления безопасного укрытия вымогателям преимущественно со стороны России и других стран, о чем президент Джо Байден напрямую говорил президенту [России Владимиру] Путину, компании должны быть готовы к тому, что это [кибератака] может с ними произойти», – сказала Оянг, выразив мнение, что США не хотят в этой сфере играть роль мирового полицейского, поэтому компании «должны думать о своей уязвимости».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. Путин отметил их важность и призвал «отбросить инсинуации» по поводу обвинений в причастности России к хакерским атакам.
Меркель приветствовала разговор Путина и Байдена
В Германии приветствуют переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
«Мы, я считаю, нашли весьма объединяющую основу, чтобы не только называть геополитические вызовы в мире, но и согласовывать общие действия. Это касается сейчас России, Китая, а также вопроса о том, какие союзы мы можем заключать, в чем заключаются наши интересы. И мы продолжим этот обмен, конечно, также в свете разговора, который состоялся между президентом США Байденом с российским президентом. Я весьма приветствую, что такой разговор состоялся», – цитирует Меркель РИА «Новости».
Она добавила, что при всех противоречиях в мире необходимо постоянно сохранять открытыми каналы для диалога, чтобы озвучивать позиции и интересы и смотреть, в чем заключаются пути решения.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Глава СВР заявил о кризисе западноцентричной либеральной системы
Ситуация с распространением коронавируса обнаружила кризис западноцентричной либеральной системы, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на Московской конференции по международной безопасности.
«Если говорить конкретнее, то пандемия обнажила прежде всего глубокий кризис заподноцентричной либеральной глобализации», – цитирует РИА «Новости» Нарышкина.
Он отметил, что только сильная и суверенная государственная власть способна быстро и эффективно решать проблемы в сложных условиях. Нарышкин также напомнил, что Запад на Генеральной Ассамблее ООН заблокировал резолюцию России об отказе от санкций в условиях пандемии COVID-19.
По словам главы СВР, западное сообщество в какой-то момент устранилось от борьбы с коронавирусом, а в целом пандемия ярко высветила болевые точки в современном миропорядке. Он добавил, что блоковое мышление в очередной раз возобладало над здравым смыслом, а евроатлантическая солидарность над солидарностью с человечеством и общечеловеческими ценностями.
Кроме того, Нарышкин подчеркнул, что коронавируса нанес ущерб мировой экономической системе и спровоцировал внутриполитические кризисы во многих странах.
«С момента нашей последней встречи в 2019 году международная обстановка, к сожалению, не стала более спокойной и предсказуемой. К традиционным вызовам глобальной и региональной безопасности добавились угрозы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции», – сказал он.
Вместе с тем глава СВР усомнился, что Запад воспользуется итогами российско-американского саммита в Женеве во благо мира, чтобы попытаться построить более безопасный и справедливый миропорядок.
«Для этого необходимо перестать чертить разделительные линии и начать совместно решать по-настоящему важные глобальные проблемы», – сказал он.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Макрон и Блинкен обсудили Россию
На встрече в Париже президент Франции Эммануэль Макрон и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили отношения с Россией, сообщил Госдеп.
Стороны «подчеркнули общие цели установления стабильных и предсказуемых отношений с Москвой». Одновременно с этим Вашингтон и Париж намерены «противодействовать агрессивному и безответственному поведению» России, «в том числе в отношении Украины», передает ТАСС.
Также обсуждались «общие обязательства, касающиеся трансатлантической безопасности и устойчивого альянса НАТО» и противодействие «принудительным экономическим практикам со стороны» Китая. Макрон и Блинкен обсудили попытки Китая «подорвать основанный на правилах международный порядок». Кроме того, темами переговоров стали борьба с терроризмом, поддержка демократии, ситуация в странах Африки, в том числе в эфиопском штате Тыграй.
Напомним, саммит Евросоюза вновь решил продлить экономические санкции против России, действующие с 2014 года. Санкции ЕС направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России.
|
|