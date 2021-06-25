В Поморье решили построить и модернизировать 114 объектов водоснабжения

В рамках федерального проекта «Чистая вода» в Архангельской области построят и модернизируют 114 объектов водоснабжения, рассказала замминистра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области Елена Лебедева.

«Из названия федерального проекта «Чистая вода» уже понятно, что он направлен на улучшение качества питьевой воды для населения. В состав одноименной региональной программы вошли мероприятия по строительству и реконструкции 114 объектов, которые финансируются из федерального, областного и местного бюджетов, а также на средства ресурсоснабжающих организаций. Введение их в строй позволит обеспечить качественной питьевой водой 237 тыс. жителей Архангельской области», – передает пресс-служба правительства региона слова Лебедевой.

Она уточнила, что в целом на улучшение качества питьевой воды в регионе за пять лет направят 3,2 млрд рублей.

При этом, если говорить о видах работ в рамках программы «Чистая вода», в подавляющем большинстве речь идет о строительстве на территории региона новых объектов водоснабжения, а не о модернизации.

«Изношенность сетей водопровода и канализации Поморья составляет более 80 процентов. В здания водоочистных сооружений, которые могут претерпеть реконструкцию, мы устанавливаем новые системы водоочистки. В зависимости от необходимости прокладываем новые сети или меняем отдельные ее участки, чтобы вода была питьевой. Где это невозможно – возводим новые здания водоочистных сооружений», – пояснила замминистра профильного министерства.

Как сообщила Лебедева, в первый год реализации программы, в 2019 году, в регионе проводили разработку проектов, а в 2020-м приступили к строительно-монтажным работам. Так, в минувшем году начали строительство и реконструкцию четырех объектов водоснабжения: в селах Шангалы (Устьянский район) и Ильинско-Подомское (Вилегодский округ), на острове Кего (Архангельск) и в деревне Кузнецово (Холмогорский район). При этом объект в Шангалах ввели в эксплуатацию уже к концу 2020 года. Реконструкция магистрального водопровода в селе позволила обеспечить качественной водой более тысячи человек.

«Остальные три объекта будут завершены в 2021 году, – отметила замминистра. – Это позволит обеспечить качественной водой более 6,5 тыс. северян».

Помимо переходящих объектов водоснабжения работы начались еще на шести объектах: в городах Каргополь и Котлас, поселке Березник (Виноградовский район), деревне Большое Анисимово и поселке Лайский Док (Приморский район), село Яренск (Ленский район). Пуск их в эксплуатацию запланирован на 2022 год. Исключение – объект в селе Яренск. Его введут в строй уже в этом году. Таким образом, запуск в эксплуатацию четырех объектов в 2021 году обеспечит качественной питьевой водой еще более 10,8 тыс. жителей региона.

Кроме того, уже начата разработка проектно-сметной документации еще 12 объектов водоснабжения на 2022-2023 годы. Общая стоимость выполнения строительно-монтажных работ по ним составит более 1 млрд рублей.

Региональная программа «Чистая вода» рассчитана на период с 2019 по 2024 год включительно. Цель программы – повышение к 2024 году до 73,1% доли населения Архангельской области, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения. При этом доля горожан, получающих данную услугу, должна возрасти до 89%.