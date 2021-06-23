Путин обсудил с Алиевым восстановление экономических связей на Южном Кавказе В США спрогнозировали конкуренцию за Арктику между Москвой, Вашингтоном и Пекином Меркель приветствовала разговор Путина и Байдена 23 июня 2021, 18:58 Текст: Алексей Дегтярев

В Германии приветствуют переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. «Мы, я считаю, нашли весьма объединяющую основу, чтобы не только называть геополитические вызовы в мире, но и согласовывать общие действия. Это касается сейчас России, Китая, а также вопроса о том, какие союзы мы можем заключать, в чем заключаются наши интересы. И мы продолжим этот обмен, конечно, также в свете разговора, который состоялся между президентом США Байденом с российским президентом. Я весьма приветствую, что такой разговор состоялся», – цитирует Меркель РИА «Новости». Она добавила, что при всех противоречиях в мире необходимо постоянно сохранять открытыми каналы для диалога, чтобы озвучивать позиции и интересы и смотреть, в чем заключаются пути решения. Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.

В Конгрессе США призвали немедленно направить Украине летальные вооружения 23 июня 2021, 03:59

Фото: Louie Palu/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

США должны немедленно направить Украине в качестве военной помощи так называемые летальные вооружения, заявили американские конгрессмены-республиканцы Майк Роджерс и Майкл Маккол. Их слова приводит пресс-служба республиканцев в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. Они призвали не ждать, пока Москва «пересечет еще больше «территориальных красных линий» на Украине», а «направить помощь» в виде так называемых летальных вооружений, чтобы «сдержать дальнейшую агрессию России», передает ТАСС. Республиканцы считают, что администрация Джо Байдена «снова и снова выбирает умиротворение Кремля за счет Украины». В частности, конгрессмены указали на «решения вывести два корабля США из Черного моря во время наращивания военного присутствия» России, отказ от «критически важных санкций» против «Северного потока – 2». Также они осудили отказ от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским до «до окончания безрезультатного саммита Байдена и Путина». «Это должно закончиться», – заявили конгрессмены. Напомним, Politico сообщала, что США приостановили план военной помощи Украине. По данным источников, решение было принято Советом национальной безопасности в связи с объявлением России об отводе войск от границы и в преддверии саммита президентов США и России в Женеве. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опровергла сообщения СМИ. Псаки подчеркнула, что только перед саммитом США – Россия Украине был «предоставлен пакет помощи в сфере безопасности объемом 150 млн долларов, включая помощь летального характера». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россия призвала США отказаться от военных учений в Черном море 23 июня 2021, 06:54

Фото: Ford Williams/US Navy/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Многонациональные военные учения Sea Breeze – 2021 «поощряют милитаристские настроения в Киеве», заявило посольство России в США. По мнению посольства, масштаб и «явно агрессивный характер» учений не соответствуют «реальным задачам безопасности» в регионе, учения лишь увеличивают «риски непреднамеренных инцидентов». В связи с этим российская сторона призвала «США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Черном море». По мнению посольства, причерноморские государства способны самостоятельно решить «возникающие проблемы в этом регионе» и не нуждаются в «навязывании» помощи извне», передает ТАСС. Напомним, учения пройдут с 28 июня по 10 июля. В них примут участие 32 государства. Планируется задействовать 5 тыс. военных, 32 корабля и 40 самолетов. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что НАТО собирается под прикрытием учений Sea Breeze поставить на Украину современное оружие, которое в дальнейшем будет передано войскам и национальным батальонам в Донбассе. Путин заявил об отсутствии у других стран обязательств по лечению туристов из России 23 июня 2021, 15:47 Текст: Елизавета Булкина

У других стран нет никаких обязательств по лечению от коронавируса туристов из России, как их будут лечить – тоже непонятно, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством. «Я так понимаю, что во многих странах не отказываются от того, чтобы принимать наших граждан, которые могут приехать в эти государства на отдых и, не дай Бог, заболеют, но никаких обязательств у этих государств перед нами нет. Они хотят – берут на лечение, хотят – не берут, так я понимаю, и как будут лечить, мы тоже понятия не имеем, если сказать по-честному, да?» – передает его слова РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что не уверен в объективности показателей по коронавирусу в зависимых от туризма южных странах «Мы понимаем, что в странах, особенно в южных странах, где экономика существенным образом зависит от туризма, что там греха таить, вопрос об объективности официальных показателей по ковиду, конечно, стоит на повестке дня», – цитирует Путина ТАСС. Он спросил вице-премьера Татьяну Голикову о том, как организовано сотрудничество с иностранными государствами в ситуациях, когда турист заразился коронавирусом на отдыхе и вынужден обратиться за медпомощью по месту пребывания. «Вот человек приехал в отпуск, заболел. В прошлом году во многих странах просто в больницы не принимали. Что делать? Приехал человек, заболел. Семья тоже приехала, кто-то из членов семьи заболел за границей: что делать, куда идти, как лечиться, где?» – поинтересовался Путин. Голикова сообщила, что власти Турции в случае заболевания российских туристов «примут соответствующие меры». «В Турцию мы непосредственно выезжали. Наша мониторинговая миссия состояла из представителей Роспотребнадзора, Минздрава и Ростуризма. Там общались со всеми структурами, которые отвечают за организацию туристического сезона», – пояснила вице-премьер. В ходе поездки была осмотрена работа гостиниц, аэропорта, больниц, эксперты ознакомились с методикой ПЦР-тестирования и доставкой больных в медорганизации. «И по результатам этого инспекционного визита и согласованию отдельных подходов были приняты решения оперативным штабом по возобновлению авиационного сообщения с Республикой Турция. У нас есть понимание от турецких властей, что соответствующие меры в случае, если наши граждане заболеют, турецкой стороной будут приняты», – заверила Голикова. Вместе с тем комиссией были выявлены недостатки. «Прежде всего речь шла о трехзвездочных отелях – о тестировании персонала в этих отелях, о соблюдении там санэпидблагополучия. И вся эта информация мною в пятницу была доведена до наших граждан посредством соответствующего брифинга», – пояснила вице-премьер. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на федеральном уровне планов введения локдауна из-за ситуации с коронавирусом сейчас нет. Москва отреагировала на заявления США о «внезапных киберударах» 23 июня 2021, 17:08 Текст: Алексей Дегтярев

Заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что США не намерены предупреждать о своих ударах по целям в России в ответ на кибератаки, вызывают недоумение, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Честно говоря, прозвучавшие в ответ на вопросы журналистов в ходе брифинга 21 июня официального представителя Белого дома о том, что Вашингтон не будет «предупреждать о своих ударах», это дословная цитата, по целям в России в ответ на кибератаки против США, у нас не вызывает ничего, кроме глубокого недоумения. Они тем более удивительны в контексте итогов саммита 16 июня, в ходе которого президенты двух стран объявили о намерении провести российское-американские экспертные консультации по вопросам обеспечения международной информационной безопасности», – цитирует Захарову РИА «Новости». Она добавила, что российской стороне приходится отгадывать смысл, который сокрыт за этими заявлениями. «Неужели Штаты отыгрывают назад договоренности прошлой недели, достигнутые на самом высоком уровне. Создается впечатление, что, несмотря на наметившийся прагматизм в профильных двусторонних контактах, США все же пытаются сохранить за собой право нанесения киберударов на основе фейковых и ничем не подкрепленных обвинений в совершении кибератак, столь часто выдвигаемых против России», – пояснила дипломат. Она подчеркнула, что это не будет ответ со стороны США, а «необъявленное вероломное нанесение удара первыми». «Мы очень хотим, чтобы в Вашингтоне восприняли эти слова со всей серьезностью», – указала Захарова. Напомним, пресс-секретарь Белого дома Псаки, отвечая на вопросы журналистов, пояснила, что Вашингтон не может дать список целей в России, по которым может нанести «ответный киберудар», поскольку «не предвосхищает свои удары». На прошлой неделе в Женеве прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Российский лидер на пресс-конференции после встречи заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. По словам Путина, наибольшее количество кибератак в мире совершается из США. Также он добавил, что Москва предоставляет всю информацию по запросам США о кибератаках, сама же ответов вообще не получает. США не увидели конкурентов доллару в мире 22 июня 2021, 23:43

Фото: Chromorange/Bilderbox/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В связи с возможным отказом России и Китая от доллара глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что сейчас нет валюты, которая была бы близка к тому, чтобы конкурировать с долларом. Он выступил на слушаниях в специальном подкомитете в Палате представителей Конгресса США по преодолению вызванного коронавирусом кризиса. На вопрос о том, обеспокоена ли ФРС возможным отказом России и Китая от доллара, Пауэлл ответил, что данный вопрос не находится «в сфере компетенции или в поле зрения» его ведомства, передает ТАСС. Глава ФРС подчеркнул, что «доллар является мировой резервной валютой», другие валюты не могут с ним конкурировать. Пауэлл связывает такое положение доллара с «демократическими институтами» США, американскими «достижениями в деле поддержания низкого уровня инфляции, открытыми рынками капитала и замечательными торговыми отношениями с остальным миром». Пауэлл «не видит, чтобы что-то изменилось в ближайшее время». Напомним, министр финансов Антон Силуанов объявил, что Фонд национального благосостояния полностью избавится от долларовых активов. В апреле доля доллара в российском экспорте впервые упала ниже 50%. Западные СМИ пишут о том, что вот уже несколько лет Москва работает вместе с Пекином над тем, чтобы юань потеснил доллар на международной арене. СМИ: Меркель и Макрон хотят пригласить Путина на саммит ЕС 23 июня 2021, 18:20 Текст: Елена Мирошниченко

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон хотят, чтобы ЕС рассмотрел вопрос приглашения президента России Владимира Путина на саммит, сообщила газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники. Источник сообщил, что инициатива исходит от Меркель, ее поддержал Макрон. Об этом сообщает РИА «Новости». Другие источники заявили, что послы Берлина и Парижа на встрече в Брюсселе неожиданно внесли новые предложения по отношениям с Кремлем. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин проинформировал канцлера Германии Ангелу Меркель о переговорах с американским лидером Джо Байденом в Женеве 16 июня. Назван возможный срок начала переговоров России и США по стратегической стабильности 22 июня 2021, 21:13 Текст: Елена Мирошниченко

Уже в июле могут начаться переговоры России и США по стратегической стабильности, рассказал посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала CNN. «Мы надеемся, что такие переговоры с США начнутся в следующем месяце. Речь может идти о дальнейшей судьбе договора СНВ. Я надеюсь, они будут включать все необходимые компоненты для этого», – цитирует его ТАСС. Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия предложила США на первом этапе переговоров по стратегической стабильности обсудить взаимные озабоченности в сфере безопасности. Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. В России заявили о попытках США вовлечь Индию в новый военный альянс 23 июня 2021, 15:29 Текст: Евгения Шестак

Соединенные Штаты Америки пытаются вовлечь Индию в новый военный альянс в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил начальник Главного управления Генштаба ВС России адмирал Игорь Костюков. «В ходе реализации данного курса Соединенные Штаты форсированно создают антикитайскую коалицию на основе так называемого «четырехстороннего диалога по безопасности». Помимо Австралии и Японии, особое значение придается вовлечению в этот формат Индии, которая традиционно самостоятельно выстраивает свою внешнюю политику», – цитирует РИА «Новости» Костюкова. По его словам, США нацелены на установление контроля над Азиатско-тихоокеанским регионом, где производится 60% мирового ВВП и сосредоточено до 45% мировой торговли, и рассматривают его как арену соперничества великих держав. «В полной мере конфронтационный курс США проявляется в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), который превращается в «локомотив» мировой экономики. В подготовленном американским разведывательным сообществом прогнозе развития геополитической обстановки на среднесрочную перспективу «Глобальные тенденции-2040» АТР рассматривается как арена соперничества великих держав», – сказал он. Ранее осведомленные источники издания Politico сообщили, что Пентагон рассматривает возможность размещения в Тихоокеанском регионе постоянной военно-морской оперативной группы для противодействия Китаю. Напомним, в январе в администрации Байдена объявили Китай главным вызовом для США. В декабре 2020 года директор Нацразведки США Джон Рэтклифф назвал Китай крупнейшей угрозой Америке, демократии и свободе во всем мире со времен Второй мировой. Россия разработала средства для нейтрализации угрозы со стороны ПРО США 23 июня 2021, 13:58 Текст: Алина Назарова

Российские специалисты разработали средства нейтрализации угрозы глобальной системы противоракетной обороны США, заявил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов на Московской международной конференции по безопасности. «Российская Федерация неоднократно поднимала вопрос о недопущении размещения средств глобальной системы ПРО США вблизи нашей границы, поскольку эта система является существенным дестабилизирующим фактором. Необходимость снижения негативного влияния ПРО США на военную безопасность Российской Федерации потребовала разработки средств для нейтрализации этой угрозы», – сказал Герасимов, передает РИА «Новости». Он напомнил, что элементы американской системы ПРО уже развернуты в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, продолжается их наращивание за счет создания наземного комплекса ПРО в Польше, придания кораблям НАТО и Японии противоракетного потенциала. Тем временем в польском поселке Редзиково начались финальные работы по сборке и монтажу системы ПРО США Aegis Ashore. Американцы приступили к установке оборудования, не дождавшись завершения строительства самой базы. Aegis представляет для России серьезную угрозу – эта система может использоваться для запуска не только противоракет ПРО, но и крылатых ракет, способных достать до Урала. Американцы сочли Россию противником США 23 июня 2021, 00:56 Текст: Антон Антонов

Большинство жителей США считают, что президент страны Джо Байден добился прогресса на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Harvard-Harris. О том, что Байден добился «значительного» прогресса заявил 21% респондентов, «некоторого» прогресса – 31%. 32% жителей США не увидели никакого прогресса, еще 15% затруднились ответить. При этом 72% назвали Россию противником, 59% посоветовали «не давать спуску России» в случае угрозы интересам США. Опрос проводился с 15 по 17 июня, участие в нем принимали 2006 зарегистрированных американских избирателей, передает ТАСС со ссылкой на Hill. Напомним, первая встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин: НАТО наращивает присутствие у границ России и отказывается от диалога 23 июня 2021, 09:16 Текст: Алина Назарова

Москву беспокоит наращивание инфраструктуры Североатлантического альянса вблизи российских границ, как и то, что НАТО отказывается конструктивно рассматривать предложения по деэскалации напряженности, заявил президент Владимир Путин в приветствии участникам Девятой Московской конференции по международной безопасности. «Турбулентность геополитических процессов возрастает, даже несмотря на отдельные позитивные сигналы. Продолжается и эрозия международного права. Не прекращаются попытки использовать силу для продавливания своих интересов, укрепить собственную безопасность за счет безопасности других. Серьезное беспокойство вызывают региональные вооруженные конфликты, риски расползания оружия массового уничтожения, активность трансграничных криминальных группировок, наркобизнеса и киберпреступников. Особую угрозу по-прежнему представляет международный терроризм», – говорится в обращении Путина, размещенном на сайте Кремля. Президент обратил внимание, что масштаб и глобальный характер обозначенных проблем требуют объединения усилий всех государств. И такая коллективная работа должна вестись на основе международного права, целей и принципов Устава ООН. Он также указал, что Россия никогда не диктует свою волю другим странам, готова на равных, используя политико-дипломатические методы, участвовать в решении глобальных и региональных проблем, расширять созидательное сотрудничество со всеми странами. «Свой оборонный потенциал мы развиваем на основе принципа разумной достаточности и не стремимся к определяющему, одностороннему военному преимуществу и перевесу баланса сил в нашу пользу, тем более в такой чувствительной сфере, как стратегическая стабильность. Но никогда не допустим, чтобы кто-то перетянул этот баланс на себя. Наши усилия направлены на снижение рисков, обеспечение предсказуемости и решение разногласий через диалог и конкретные договорённости, в том числе в области контроля над вооружениями», – указал Путин. При этом он заявил, что Москву беспокоит «непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, как и то, что альянс отказывается конструктивно рассмотреть наши предложения по деэскалации напряженности и снижению риска непредсказуемых инцидентов». «Рассчитываем, что здравый смысл и желание развивать с нами конструктивные отношения в конце концов возобладают», – добавил президент. Он также отметил, что Россия активно участвует в урегулировании региональных конфликтов. «Благодаря нашей военной помощи удалось освободить большую часть территории Сирии от международных террористов, не допустить распада Сирийского государства, и политико-дипломатическая работа в рамках Астанинского формата вместе с Турцией и Ираном позволила начать процесс сирийского урегулирования под эгидой ООН. При решающем вкладе России остановлен конфликт в Нагорном Карабахе. Российские миротворцы надежно гарантируют мир и безопасность в регионе, многое делают для улучшения гуманитарной ситуации, разминирования территорий и восстановления социальной инфраструктуры», – указал он. «Россия никогда не забывает об ответственности, которую она несет за безопасность и процветание соседних стран, с которыми нас сближают неразрывные исторические, культурные, человеческие связи. Намерены и дальше содействовать деэскалации региональных конфликтов, укреплению мира и стабильности на нашем общем континенте», – заключил Путин. Девятая Московская конференция по международной безопасности проходит в Москве 22-24 июня. Это ежегодный форум, объединяющий представителей оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов в поисках ответов на ключевые вопросы глобальной безопасности. Вашингтон заявил о единстве позиций США, России и Китая по Афганистану 22 июня 2021, 22:33 Текст: Антон Антонов

США, Россия и Китай согласны, что конфликт в Афганистане не может быть урегулирован военным путем, заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд. «Обращаясь к талибам (движение «Талибан» запрещено в России), мы подчеркиваем, что военный путь не приведет к легитимности. Как многие из нас подчеркнули, включая моих коллег в Совете Безопасности из Европы, России и Китая, в Афганистане военное решение невозможно», - сказала дипломат на заседании Совета Безопасности ООН по Афганистану. Постпред США при ООН уверена, что «мир не признает создание в Афганистане с помощью силы исламского эмирата», существует лишь «один путь вперед – инклюзивное политическое урегулирование путем переговоров под руководством афганцев», передает ТАСС. Тем временем Agence France-Presse со ссылкой на местные власти сообщает, что талибы захватили Шерхан – пограничный поселок и речной порт в Афганистане на границе с Таджикистаном. Это стало «самым значительным» их достижением с момента начала вывода войск США из Афганистана, передает RT. Шерхан, по сообщению местных властей, был захвачен «после часа боев». Армейский офицер сообщил, что военные «были вынуждены покинуть все контрольно-пропускные пункты», а к утру боевики «были повсюду, их сотни». «Талибан» подтвердил, что «контролирует Шерхан-Бандар и все пограничные переходы с Таджикистаном в Кундузе». Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с утверждением, что российский лидер Владимир Путин на саммите в Женеве предложил американцам «помочь по Афганистану и по Ирану». 29 апреля стало известно, что страны НАТО начали организованный вывод войск из Афганистана. Также сообщалось о планах Байдена вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года. Путин и глава Кубы обсудили годовщину начала Великой Отечественной 22 июня 2021, 20:30 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, сообщила пресс-служба Кремля. Беседа состоялась по инициативе кубинской стороны, президент Кубы в ходе разговора выразил «чувства поддержки и солидарности» в связи с 80-й годовщиной начала Великой Отечественной войны, и также отметил решающий вклад СССР в победу над нацизмом, сообщается на сайте Кремля. Диас-Канель отметил, что на Кубе «бережно хранят память о подвиге советского народа». Обе стороны акцентировали важность отстаивания исторической правды о войне и ее героях, а также недопустимость попыток переписывания истории. Главы государств обсудили актуальные аспекты российско-кубинского сотрудничества в разных сферах, в том числе в координации по вопросам международной повестки дня и взаимодействие в рамках ООН. Путин в ходе беседы поделился впечатлениями от итогов недавнего российско-американского саммита в Женеве с президентом США Джо Байденом. В апреле сообщалось, что Куба заинтересована в расширении авиасообщения со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Истребитель сопроводил американского разведчика в небе над Охотским морем 23 июня 2021, 15:12 Текст: Алексей Дегтярев

Истребитель Су-30СМ сопроводил американский самолет-разведчик RC-135 над Охотским морем у границ России, сообщили в Национальном центре управления обороной России (НЦУО, входитв Минобороны). Российские средства контроля воздушного пространства 23 июня зафиксировали над Охотским морем приближающуюся к российской границе воздушную цель, пояснили в НЦУО, передает РИА «Новости». «Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа», – добавили в центре. Экипаж определил цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, истребитель сопроводил его над водами Охотского моря. В конце мая российский Су-27 сопроводил бомбардировщик В-52Н ВВС США, который приближался к границе России над Балтийским морем. Путин оценил вклад Российского фонда мира в продвижение русского языка за границей 23 июня 2021, 14:29 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин на заседании, приуроченном к 60-летию создания Российского фонда мира, оценил вклад фонда в продвижение русского языка и литературы за рубежом. «Все эти годы Фонд достойно выполняет высокую миротворческую, благотворительную миссию и по праву пользуется высоким общественным авторитетом и признанием... Особо отмечу весомый вклад Фонда в продвижение русского языка и литературы за рубежом», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Также Путин поздравил участников торжественного заседания с 60-летием создания Российского фонда мира. Он отметил, что все эти годы Фонд достойно выполняет высокую миротворческую, благотворительную миссию и по праву пользуется высоким общественным авторитетом и признанием. «И, конечно, особо отмечу весомый вклад Фонда в продвижение русского языка и литературы за рубежом», – следует из сообщения. По словам президента, «отделения Фонда работают во многих регионах России, объединяя своими благородными задачами – деятелей науки и культуры, представителей ветеранских, молодёжных, религиозных, добровольческих организаций». Он также подчеркнул, что Фонд помогает тем, кто нуждается в заботе и поддержке, реализует востребованные просветительские и гуманитарные инициативы, плодотворно взаимодействует с авторитетными международными структурами. Ранее Путин заявил, что в странах ближнего зарубежья необходимо уделять должное внимание поддержке изучения русского языка, то, что делается сегодня, «явно недостаточно».