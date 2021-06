Минобороны после инцидента в Крыму вызвало военного атташе при посольстве Британии Генштаб заявил о нарушении британским эсминцем конвенции ООН 23 июня 2021, 14:24 Текст: Алина Назарова

Вооруженный противокорабельными ракетами «Гарпун» эсминец «Дрэгон» Военно-морских сил Великобритании осенью 2020 года нарушил право мирного прохода через территориальные воды России поблизости от Севастополя, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. «Эсминец УРО «Дрэгон» ВМС Великобритании, совершая переход с включенными на излучение радиолокационными станциями управления оружием и обнаружения воздушных целей, нарушил право мирного прохода через территориальное море Российской Федерации в 22 километрах западнее Севастополя», – сказал Герасимов, уточнив, что эпизод произошел 13 октября прошлого года. По его словам, «таким образом, создаются предпосылки возникновения инцидентов, что не способствуют снижению напряженности в военной области», передает РИА «Новости». Согласно статье 19 конвенции ООН по морскому праву, проход корабля считается мирным, если он не нарушает мир, общественный порядок и безопасность прибрежного государства. В частности, при осуществлении мирного прохода запрещена любая деятельность, связанная с угрозой или применением силы против прибрежного государства, с военными учениями, со сбором любой информации, включая гидрографическую и научную и т.д. Отметим, что это не первый подобный инцидент. Ранее в среду Черноморский флот совместно с погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. На этом фоне атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве вызван в Минобороны. В ноябре 2020 года эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию границы России на два километра и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого якобы не «территориальное море России». Как отмечала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, были обычным делом для времен холодной войны.

Данные слежения за двумя военными кораблями Североатлантического альянса в Черном море были сфальсифицированы с приемной станции в Черноморске недалеко от Одессы. Британские фрегат Defender и эсминец типа Daring Type-45, а также фрегат Королевского флота Нидерландов Evertsen вошли в одесский порт 18 июня. До этого, 17 июня, во время учений в Черном море за группой кораблей наблюдали российские военные корабли, пишет портал Военно-морского института США USNI News. В ночь на 19 июня сервис автоматической системы идентификации (AIS) показал весьма странный путь натовских военных судов. Согласно данным, два корабля – Defender и Evertsen – покинули Одессу незадолго до полуночи 18 июня и направились прямо в Севастополь, почти вплотную приблизившись к главной военно-морской базе Черноморского флота России. При этом на самом деле корабли все это время не покидали одесский порт. Об этом свидетельствуют, в частности, прямые трансляции с веб-камер, которые передают изображение в режиме онлайн на YouTube. Поддельные координаты для геолокации натовских судов в системе AIS были отправлены агрегатору MarineTraffic.com приемной станцией в Черноморске, расположенной недалеко от Одессы. Фальшивые данные приняли и другие агрегаторы, пишет ПолитРоссия. AIS spoofed of Royal Navy and Dutch Navy warships HMS Defender and HNLMS Evertsen off Crimea. Made it look like they had sailed to Russian navy base.



Who and why? https://t.co/KNvhbSi74N — H I Sutton (@CovertShores) June 22, 2021 Как пояснил, американский военный эксперт, AIS – ресурс с открытым доступом, позволяющий отслеживать перемещение судов. Им часто пользуются многие западные структуры, в том числе военные. «Произошедший инцидент ставит под сомнение достоверность разведывательных данных, полученных из открытых источников», – указал эксперт, задавшись вопросом, кому может быть выгодная такая фальсификация. Российский корабль открыл предупредительную стрельбу по британскому эсминцу возле Крыма 23 июня 2021, 14:06

Черноморский флот совместно с погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание, сообщили в Минобороны. По данным Минобороны, «в 11.52 23 июня эсминец УРО «Дефендер» ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Черного моря, пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на три километра», передает РИА «Новости». В ведомстве подчеркнули, что эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы России, но на предупреждение корабль не отреагировал. «В 12.06 и 12.08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12.19 самолет Су-24м выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО «Дефендер». В 12.23 совместными действиями Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец УРО «Дефендер» покинул границы территориального моря Российской Федерации», – говорится в сообщении. Это не первый подобный случай. В ноябре 2020 года эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию границы России на два километра и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого якобы не «территориальное море России». Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов назвал нарушение российских границ хамством и призвал тщательнее продумать защиту рубежей страны для предотвращения подобных нарушений. Британские СМИ писали, что действия военных кораблей США у берегов России могут привести к мировой войне, а поляки высмеяли США за заход эсминца в российские воды. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, были обычным делом для времен холодной войны. Россия призвала США отказаться от военных учений в Черном море 23 июня 2021, 06:54

Многонациональные военные учения Sea Breeze – 2021 «поощряют милитаристские настроения в Киеве», заявило посольство России в США. По мнению посольства, масштаб и «явно агрессивный характер» учений не соответствуют «реальным задачам безопасности» в регионе, учения лишь увеличивают «риски непреднамеренных инцидентов». В связи с этим российская сторона призвала «США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Черном море». По мнению посольства, причерноморские государства способны самостоятельно решить «возникающие проблемы в этом регионе» и не нуждаются в «навязывании» помощи извне», передает ТАСС. Напомним, учения пройдут с 28 июня по 10 июля. В них примут участие 32 государства. Планируется задействовать 5 тыс. военных, 32 корабля и 40 самолетов. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что НАТО собирается под прикрытием учений Sea Breeze поставить на Украину современное оружие, которое в дальнейшем будет передано войскам и национальным батальонам в Донбассе. Шойгу заявил о формировании в мире глобальных коалиций 23 июня 2021, 09:39 Текст: Алина Назарова

Тенденция разделения мира на «своих» и «чужих» наблюдается в мире, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности. «Сегодня на первое место выходит новая тенденция формирования глобальных коалиций, разделившая мир на «своих» и «чужих», – заявил министр, передает ТАСС. Он также отметил, что пандемия продемонстрировала важность госграниц, только в рамках суверенных государств возможно обеспечения карантинных мероприятий. «Возрастает роль суверенных государств по обеспечению – в широком смысле – безопасности граждан. Пандемия продемонстрировала, что государственные границы сохраняют значение, так как только на национальном уровне есть возможность оперативно проводить карантинные мероприятия и оказывать помощь населению», – сказал он. Девятая Московская конференция по международной безопасности проходит в Москве 22-24 июня. Это ежегодный форум, объединяющий представителей оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов в поисках ответов на ключевые вопросы глобальной безопасности. Минобороны после инцидента в Крыму вызвало военного атташе при посольстве Британии 23 июня 2021, 14:17

Атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве вызван в Минобороны России в связи с нарушением британским эсминцем «Дефендер» российской госграницы. «В связи с нарушением эсминцем ВМС Великобритании государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве», – заявили в военном ведомстве, передает ТАСС. Ранее в среду Черноморский флот совместно с погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. Это не первый подобный случай. В ноябре 2020 года эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию границы России на два километра и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого якобы не «территориальное море России». Как отмечала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, были обычным делом для времен холодной войны. Российские корабли отработали уничтожение авианосной группы в Тихом океане 21 июня 2021, 06:33 Текст: Антон Никитин

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) на учениях в центральной части Тихого океана отработали задачи по уничтожению авианосной группы условного противника, сообщили в Минобороны. «Экипажи кораблей группировки разнородных сил ТОФ в дальней морской зоне в ходе одного из практических эпизодов оперативного учения, действуя в составе двух отрядов кораблей на удалении друг от друга около 300 миль, отработали задачи по уничтожению авианосной ударной группы условного противника», – приводит текст сообщения ТАСС. Эпизод учений происходил на удалении 2,5 тыс. миль (около 4 тыс. км) от Курил в сторону Гавайских островов, которые отделяет от России расстояние более 5 тыс. км. По данным ведомства, для создания обстановки, максимально приближенной к выполнению боевых задач, в ходе одного из этапов практических действий разнородных сил флота по обнаружению и уничтожению авианосной группы условного противника группировка сил ТОФ в дальней морской зоне была разделена на две тактические группы. Одна из тактических корабельных групп выполнила роль условного противника и противодействовала основным силам группировки флота в дальней морской зоне. Два отряда кораблей ТОФ, действуя на расстоянии около 2,5 тыс. миль юго-восточнее островов Курильской гряды, отработали задачи по обнаружению, противодействию и нанесению ракетных ударов по авианосной ударной группировке условного противника. Условный ракетный удар был нанесен флагманом флота гвардейским ракетным крейсером «Варяг», фрегатом «Маршал Шапошников», корветами «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Совершенный» и «Громкий». К совместным действиям также привлекалась подводная лодка и дальние противолодочные самолеты Ту-142М3 морской авиации ТОФ. В ходе учений корабельная группировка во взаимодействии с морской авиацией отработала задачи по нанесению условного удара крылатыми ракетами по критически важным объектам военной инфраструктуры условного противника. Условная ракетная атака осуществлена с надводных кораблей и с воздуха. Поддержку корабельным ударным группам оказали два дальних противолодочных самолета морской авиации ТОФ Ту-142М3. Самолеты морской авиации были заранее перебазированы на камчатский аэродром Елизово, откуда и выполнили полеты в район учения. Они провели в воздухе более 14 часов, преодолев за это время около 10 тысяч километров. Сопровождение Ту-142М3 в ближней зоне осуществляли высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ ТОФ. В рамках учений над акваторией Тихого океана самолеты дальнего действия произвели дозаправку топливом от специализированного самолета-заправщика Ил-78 ВКС России. Дозаправка выполнялась на высоте более 5 тыс. метров при скорости 500-600 километров в час. Морская авиация ТОФ в ходе учений также решала задачи поиска и слежения за подводными лодками условного противника. С этой целью над акваторией Охотского моря и Тихого океана в составе пар были развернуты сразу шесть противолодочных самолетов Ил-38 и Ил-38Н смешанного авиационного полка войск и сил на северо-востоке России. Поиск субмарин осуществлялся с использованием штатных бортовых и сбрасываемых гидроакустических средств поиска. Каждый из противолодочных самолетов провел в воздухе не менее 8 часов. После успешного выполнения задач все самолеты благополучно вернулись на аэродромы базирования. К учениям в дальней морской зоне, которые впервые в новейшей истории ТОФ проводятся в центральной части Тихого океана, привлечено до 20 надводных боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. Ранее корабли и суда Тихоокеанского флота (ТОФ) вышли на учения. Британских военных испугали полеты российских истребителей 22 июня 2021, 15:38 Текст: Алина Назарова

Российские истребители провели разведывательные полеты над британским авианосцем HMS Queen Elizabeth, пишет издание The Telegraph. Командующий авиагруппой корабля Джеймс Блэкмор сообщил, что военные видели самолеты МиГ и «Сухой» в течение трех дней, а также заметили фрегат и подлодки, передает РИА «Новости». «Это напоминает игру в кошки-мышки. Мы в первый раз используем истребители F-35 в Средиземном море, и конечно, русские хотят посмотреть на них, на корабли, они хотят понять, как мы действуем», – отметил Блэкмор. Военные назвали активность российских самолетов «напряженной» и подчеркнули, что будут использовать все возможности «для демонстрации своих намерений в регионе». Герасимов: Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на агрессию 23 июня 2021, 10:27 Текст: Алина Назарова

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на военную агрессию, заявил начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов на Московской конференции по международной безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости». Герасимов также заявил, что Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (старое название СНВ-3) остается сегодня единственным соглашением по поддержанию стратегической стабильности в мире. «На сегодняшний день единственным международным соглашением по поддержанию стратегической стабильности в сфере контроля над вооружениями остается Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, так называемый Договор о СНВ-3», – сказал он, отметив, что после его продления на очередные пять лет ситуация вокруг данного соглашения в целом стабилизировалась, передает ТАСС. Начальник Генштаба ВС также добавил, что к пролонгации документа проявили стремление в равной степени РФ и США. «Оба государства заинтересованы в предсказуемости в отношении развития ядерных сил другой стороны. Наличие мер контроля такую предсказуемость обеспечивает», – отметил он. Напомним, договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США был продлен в феврале до 2026 года. По итогам встречи в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден заявили о недопустимости развязывания ядерной войны в мире. Россия обсудит с Турцией тему затягивания Украины в НАТО 21 июня 2021, 15:19 Текст: Алина Назарова

Москва намерена в скором времени провести с Анкарой консультации, на которых поднимет вопрос о сотрудничестве между военно-морскими силами Украины и Турции и тему затягивания Киева в НАТО, сказал глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид. «Вы упомянули заявления МИД Украины, которые касаются планов сотрудничать между военно-морскими силами Украины и Турции, мы очень четко, недвусмысленно свою позицию в отношении попыток затягивать Украину в НАТО обозначали. У меня нет сомнений, что серьезные, ответственные государства прекрасно понимают, о чем идет речь. Мы в регулярном диалоге с нашими турецкими коллегами, в ближайшее время у нас планируется очередной контакт, думаю, мы, конечно же, поговорим и на эту тему тоже», – сказал Лавров, передает РИА «Новости». Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в интервью Anadolu заявил о том, что Киев закупил у Турции ударные беспилотники, чтобы Россия «дважды подумала», прежде чем «атаковать» Украину. «Беспилотники необходимы для сдерживания России, чтобы она дважды подумала, прежде чем планировать любую эскалацию или крупномасштабную атаку на Украину...» – сказал он. В прошлый понедельник в итоговом заявлении саммита стран НАТО в Брюсселе был вновь подтвержден тезис о том, что Грузия и Украина в будущем смогут стать членами альянса. Однако сроки вступления Украины и Грузии в альянс в документе не оговаривались. После этого президент Украины Владимир Зеленский посетовал на то, что НАТО не указало временные рамки процесса вступления страны в альянс. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба зааявил, что его страна «провела достаточно реформ» для получения плана действий по членству в НАТО, а «отрицать это было бы циничным лицемерием». По его мнению, главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас – это «нежелание посылать такой сигнал» России. Путин: НАТО наращивает присутствие у границ России и отказывается от диалога 23 июня 2021, 09:16 Текст: Алина Назарова

Москву беспокоит наращивание инфраструктуры Североатлантического альянса вблизи российских границ, как и то, что НАТО отказывается конструктивно рассматривать предложения по деэскалации напряженности, заявил президент Владимир Путин в приветствии участникам Девятой Московской конференции по международной безопасности. «Турбулентность геополитических процессов возрастает, даже несмотря на отдельные позитивные сигналы. Продолжается и эрозия международного права. Не прекращаются попытки использовать силу для продавливания своих интересов, укрепить собственную безопасность за счет безопасности других. Серьезное беспокойство вызывают региональные вооруженные конфликты, риски расползания оружия массового уничтожения, активность трансграничных криминальных группировок, наркобизнеса и киберпреступников. Особую угрозу по-прежнему представляет международный терроризм», – говорится в обращении Путина, размещенном на сайте Кремля. Президент обратил внимание, что масштаб и глобальный характер обозначенных проблем требуют объединения усилий всех государств. И такая коллективная работа должна вестись на основе международного права, целей и принципов Устава ООН. Он также указал, что Россия никогда не диктует свою волю другим странам, готова на равных, используя политико-дипломатические методы, участвовать в решении глобальных и региональных проблем, расширять созидательное сотрудничество со всеми странами. «Свой оборонный потенциал мы развиваем на основе принципа разумной достаточности и не стремимся к определяющему, одностороннему военному преимуществу и перевесу баланса сил в нашу пользу, тем более в такой чувствительной сфере, как стратегическая стабильность. Но никогда не допустим, чтобы кто-то перетянул этот баланс на себя. Наши усилия направлены на снижение рисков, обеспечение предсказуемости и решение разногласий через диалог и конкретные договорённости, в том числе в области контроля над вооружениями», – указал Путин. При этом он заявил, что Москву беспокоит «непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, как и то, что альянс отказывается конструктивно рассмотреть наши предложения по деэскалации напряженности и снижению риска непредсказуемых инцидентов». «Рассчитываем, что здравый смысл и желание развивать с нами конструктивные отношения в конце концов возобладают», – добавил президент. Он также отметил, что Россия активно участвует в урегулировании региональных конфликтов. «Благодаря нашей военной помощи удалось освободить большую часть территории Сирии от международных террористов, не допустить распада Сирийского государства, и политико-дипломатическая работа в рамках Астанинского формата вместе с Турцией и Ираном позволила начать процесс сирийского урегулирования под эгидой ООН. При решающем вкладе России остановлен конфликт в Нагорном Карабахе. Российские миротворцы надежно гарантируют мир и безопасность в регионе, многое делают для улучшения гуманитарной ситуации, разминирования территорий и восстановления социальной инфраструктуры», – указал он. «Россия никогда не забывает об ответственности, которую она несет за безопасность и процветание соседних стран, с которыми нас сближают неразрывные исторические, культурные, человеческие связи. Намерены и дальше содействовать деэскалации региональных конфликтов, укреплению мира и стабильности на нашем общем континенте», – заключил Путин. Девятая Московская конференция по международной безопасности проходит в Москве 22-24 июня. Это ежегодный форум, объединяющий представителей оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов в поисках ответов на ключевые вопросы глобальной безопасности. Атрибутами российских перспективных кораблей станут подводные и воздушные роботы 21 июня 2021, 09:35 Подводные и воздушные роботы станут непременными атрибутами перспективных кораблей различных классов, и они изменят их архитектуру, заявил гендиректор ФГУП «Крыловский государственный научный центр» Олег Савченко. «Развитие флота осуществляется в рамках развития Вооруженных сил в целом, межвидового взаимодействия, в том числе с учетом новых подходов к формированию единого информационного пространства... Поэтому, с одной стороны, можно будет «разгрузить» корабль от некоторых традиционных средств освещения обстановки, с другой стороны, непременными атрибутами кораблей различных классов станут средства робототехники - беспилотные летательные аппараты и автономные необитаемые подводные аппараты, в том числе работающие в «стае», – цитирует Савченко ТАСС. Он считает, что также на облик корабля будут влиять требования по повышению боевой живучести в условиях применения противником высокоточного, в том числе гиперзвукового оружия. «Реализация этих требований потребует развития композиционных конструкционных материалов и уже привычных «стелс»-технологий. Вероятно, новые требования, с одной стороны, и новые технологии, с другой, найдут отражение и в изменении традиционной архитектуры (кораблей)», – сказал глава Крыловского центра. В апреде министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия продолжит работы над расширением линейки робототехнических комплексов военного назначения. Ранее Минобороны показало робота для космоса и глубоководной работы. Танк Т-90МС прошел испытания в Латинской Америке и на Ближнем Востоке 23 июня 2021, 09:55 Новейший танк Т-90МС разработки концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») успешно прошел испытания в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. «Машина прошла успешные испытания в условиях высокогорья в Латинской Америке и в пустыне в одной из стран Ближнего Востока. В каждом случае проводились ходовые и огневые испытания машины», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы УВЗ, распространенное в ходе проведения Международной выставки вооружений и военной техники MILEX 2021, проходящей в Минске. «Танк зарекомендовал себя с самой положительной стороны как в условиях высокогорья, так и в условиях высоких температур в пустыне», – сообщили в концерне. Танк Т-90МС, модернизированный вариант Т-90, впервые был представлен на выставке RAE-2011. По сравнению с базовой моделью (Т-90С) Т-90МС получил более мощный двигатель, новый кондиционер, улучшенную электронику и усиленное бронирование. В США Т-90 назвали «экспортным хитом» среди российского оружия. На проходящей в Минске выставке MILEX («Милекс-2021») Россия решила показать новые парашюты и боеприпасы. Разработан проект модернизации атомной спецподлодки «Лошарик» 22 июня 2021, 14:40 Текст: Алина Назарова

Конструкторское бюро «Малахит» разработало технический проект модернизации атомного подводного обитаемого аппарата АС-31 проекта 1083 (неофициальное название «Лошарик»), пожар на котором в 2019 году унес жизни 14 человек. «В крайне сжатые сроки выполнен технический проект модернизации заказа зав. № 210», – говорится в годовом отчете компании, передает ТАСС. В документах КБ «Малахит» за 2017 год указанный заказ был отнесен к проекту 1083. Пожар на субмарине АС-31 произошел 1 июля 2019 года. Среди причин катастрофы СМИ называли взрыв и возгорание литиевого аккумулятора. Реактор подлодки при пожаре не пострадал. В ноябре 2019 года подлодку доставили в ЦС «Звездочка». Номер проекта и тактико-технические характеристики АС-31 официально не раскрываются, известно лишь, что она не несет вооружения и может погружаться на большие глубины. Из-за специфической формы корпуса – соединенных между собой нескольких титановых сфер – ее прозвали «Лошарик». Россия разработала средства для нейтрализации угрозы со стороны ПРО США 23 июня 2021, 13:58 Текст: Алина Назарова

Российские специалисты разработали средства нейтрализации угрозы глобальной системы противоракетной обороны США, заявил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов на Московской международной конференции по безопасности. «Российская Федерация неоднократно поднимала вопрос о недопущении размещения средств глобальной системы ПРО США вблизи нашей границы, поскольку эта система является существенным дестабилизирующим фактором. Необходимость снижения негативного влияния ПРО США на военную безопасность Российской Федерации потребовала разработки средств для нейтрализации этой угрозы», – сказал Герасимов, передает РИА «Новости». Он напомнил, что элементы американской системы ПРО уже развернуты в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, продолжается их наращивание за счет создания наземного комплекса ПРО в Польше, придания кораблям НАТО и Японии противоракетного потенциала. Тем временем в польском поселке Редзиково начались финальные работы по сборке и монтажу системы ПРО США Aegis Ashore. Американцы приступили к установке оборудования, не дождавшись завершения строительства самой базы. Aegis представляет для России серьезную угрозу – эта система может использоваться для запуска не только противоракет ПРО, но и крылатых ракет, способных достать до Урала. Захарова обвинила Британию в «насаждении цензуры» 22 июня 2021, 14:31 Текст: Евгения Шестак

Британия пытается насаждать цензуру в Сети под предлогом защиты демократических ценностей, сопровождая это обвинениями в адрес Москвы, заявила представитель МИД Мария Захарова. Так дипломат в своем Telegram-канале прокомментировала законопроект «О безопасности в интернете», который британское правительство опубликовало в мае - он регулирует работу СМИ в интернете. «Британская власть защищает прежде всего саму себя. Испугавшись тех полномочий, которые получили интернет-гиганты, воочию увидев, что такое #cancelculture общемирового масштаба, старые институты встрепенулись и решили попробовать вернуть себе давно утерянную монополию на формирование смыслов в головах своих подданных», – считает Захарова. Она добавила, что, хотя такой законопроект можно приравнять к цензуре, Лондон все равно не признает этого и, напротив, регулярно обвиняет Москву в подобных действиях. Представитель МИД убеждена, что британские власти только прикрываются демократическими ценностями, хотя на самом деле «будут влезать во все области права, чтобы сохранить за собой ускользающую нить контроля мнений». Захарова подчеркнула, что Великобритания годами обвиняет Россию в «наступлении на свободу слова в интернете», используя при этом разветвленную инфраструктуру финансируемых информационно-политических ячеек. Одновременно с этим Лондон «сам стремился взять интернет под свой контроль», отражением чего и стал законопроект «О безопасности в интернете». В частности, документ предусматривает наделение британского регулятора вещания Ofcom правом штрафовать IT-компании, «не справляющиеся с устранением вредоносного контента»; инициировать уголовное преследование руководства корпораций, не обеспечивающих зачистку запрещенных онлайн-материалов; блокировать интернет-ресурсы в случае, если он сочтет размещенную на них информацию «опасной». Ранее глава британского МИД Доминик Рааб заявил, что в Лондоне готовы улучшать отношения с Россией, если та изменит свое поведение на мировой арене.