Путин: НАТО наращивает присутствие у границ России и отказывается от диалога 23 июня 2021, 09:16

Москву беспокоит наращивание инфраструктуры Североатлантического альянса вблизи российских границ, как и то, что НАТО отказывается конструктивно рассматривать предложения по деэскалации напряженности, заявил президент Владимир Путин в приветствии участникам Девятой Московской конференции по международной безопасности. «Турбулентность геополитических процессов возрастает, даже несмотря на отдельные позитивные сигналы. Продолжается и эрозия международного права. Не прекращаются попытки использовать силу для продавливания своих интересов, укрепить собственную безопасность за счет безопасности других. Серьезное беспокойство вызывают региональные вооруженные конфликты, риски расползания оружия массового уничтожения, активность трансграничных криминальных группировок, наркобизнеса и киберпреступников. Особую угрозу по-прежнему представляет международный терроризм», – говорится в обращении Путина, размещенном на сайте Кремля. Президент обратил внимание, что масштаб и глобальный характер обозначенных проблем требуют объединения усилий всех государств. И такая коллективная работа должна вестись на основе международного права, целей и принципов Устава ООН. Он также указал, что Россия никогда не диктует свою волю другим странам, готова на равных, используя политико-дипломатические методы, участвовать в решении глобальных и региональных проблем, расширять созидательное сотрудничество со всеми странами. «Свой оборонный потенциал мы развиваем на основе принципа разумной достаточности и не стремимся к определяющему, одностороннему военному преимуществу и перевесу баланса сил в нашу пользу, тем более в такой чувствительной сфере, как стратегическая стабильность. Но никогда не допустим, чтобы кто-то перетянул этот баланс на себя. Наши усилия направлены на снижение рисков, обеспечение предсказуемости и решение разногласий через диалог и конкретные договорённости, в том числе в области контроля над вооружениями», – указал Путин. При этом он заявил, что Москву беспокоит «непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, как и то, что альянс отказывается конструктивно рассмотреть наши предложения по деэскалации напряженности и снижению риска непредсказуемых инцидентов». «Рассчитываем, что здравый смысл и желание развивать с нами конструктивные отношения в конце концов возобладают», – добавил президент. Он также отметил, что Россия активно участвует в урегулировании региональных конфликтов. «Благодаря нашей военной помощи удалось освободить большую часть территории Сирии от международных террористов, не допустить распада Сирийского государства, и политико-дипломатическая работа в рамках Астанинского формата вместе с Турцией и Ираном позволила начать процесс сирийского урегулирования под эгидой ООН. При решающем вкладе России остановлен конфликт в Нагорном Карабахе. Российские миротворцы надежно гарантируют мир и безопасность в регионе, многое делают для улучшения гуманитарной ситуации, разминирования территорий и восстановления социальной инфраструктуры», – указал он. «Россия никогда не забывает об ответственности, которую она несет за безопасность и процветание соседних стран, с которыми нас сближают неразрывные исторические, культурные, человеческие связи. Намерены и дальше содействовать деэскалации региональных конфликтов, укреплению мира и стабильности на нашем общем континенте», – заключил Путин. Девятая Московская конференция по международной безопасности проходит в Москве 22-24 июня. Это ежегодный форум, объединяющий представителей оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов в поисках ответов на ключевые вопросы глобальной безопасности.

Немцы восхитились статьей Путина к 80-й годовщине начала ВОВ 22 июня 2021, 14:45

Читатели немецкой газеты Die Zeit оценили статью президента Владимира Путина, приуроченную к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Многие согласились с рассуждениями российского лидера и выразили надежду, что отношения Москвы и Брюсселя наладятся. «Очень интересная статья, к сожалению для меня, слишком короткая. Замечательно прочитать здесь такого автора», – написал Joaber, передает РИА «Новости». «Считаю правильным, что Владимир Путин здесь пишет и высказывает свою точку зрения. ... В память о нашей кровавой истории мы должны вместе с Россией работать над тем, чтобы развивать солидарность друг с другом, а также вместе заботиться о природе. Отбросить обиды и ненависть и проникнуться духом умиротворения – это правильный путь!» – поделился мнением пользователь с ником «Альтернатива альтернативе». «Запад должен поверить Путину на слово! Ошибки, допущенные обеими сторонами, можно исправить, и мы начнем не новую гонку вооружений, а честное соревнование в духе партнерства», – уверен Matthias Wilke. «Спасибо, господин Путин, за эту статью. Мои бабушка и дедушка пережили ту войну, и я давно хотел, чтобы Европа и Россия сблизились друг с другом. Когда я читаю ваши строки, у меня даже получается представить, что это сработает», – отметил Herr Nadel. «Очень важный импульс от Zeit! Владимир Путин высказал свои, я считаю, замечательные мысли о том, как наладить политическое сотрудничество в будущем. Я был бы счастлив, если бы теперь среди немецких политиков нашлись те, кто осмелился подхватить этот импульс и активно его развивать. За мирное сосуществование на равных. За уважение. За то, чтобы было больше общения и меньше силовых игр и конфронтации», – подытожили читатели. Статья президента к 80-летию начала Великой Отечественной войны «Быть открытыми, несмотря на прошлое» опубликована на сайте Кремля во вторник, в День памяти и скорби. Статья также появилась во вторник в немецком интернет-издании Zeit Online, а в четверг ее опубликуют в еженедельной газете Die Zeit в разделе «Мнения». Публикация статьи на немецком языке не случайна, ведь Германия стала первой жертвой нацизма, «была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР». По мнению Кремля, эта тема очень важна и для немцев, и для россиян. Статью Путина к 80-летию начала ВОВ опубликуют Zeit Online и Die Zeit 22 июня 2021, 09:49 Текст: Алина Назарова

Статья президента России Владимира Путина к 80-летию начала Великой Отечественной войны будет опубликована в немецком интернет-издании Zeit Online, а также появится в четверг в еженедельной газете Die Zeit, сообщила представитель издания Йоханна Шахт. «Я могу подтвердить, что текст сегодня появится на Zeit Online и в четверг – в разделе «Мнения» в Die Zeit. Другие детали о публикации мы пока не можем объявить», – сказала она, передает ТАСС. Как обещал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, материал опубликуют на сайте главы государства на русском, немецком и других языках. При этом представитель Кремля отказался говорить о содержании статьи, призвав не забегать вперед. Песков подчеркивал, что 22 июня, День памяти и скорби – святой день для любого человека, который живет на пространстве бывшего СССР. Он также обращал внимание на то, что публикация статьи на немецком языке не случайна, ведь Германия стала первой жертвой нацизма, «была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР». По мнению представителя Кремля, эта тема очень важна и для немцев, и для россиян. В Конгрессе США призвали немедленно направить Украине летальные вооружения 23 июня 2021, 03:59

Текст: Антон Антонов

США должны немедленно направить Украине в качестве военной помощи так называемые летальные вооружения, заявили американские конгрессмены-республиканцы Майк Роджерс и Майкл Маккол. Их слова приводит пресс-служба республиканцев в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. Они призвали не ждать, пока Москва «пересечет еще больше «территориальных красных линий» на Украине», а «направить помощь» в виде так называемых летальных вооружений, чтобы «сдержать дальнейшую агрессию России», передает ТАСС. Республиканцы считают, что администрация Джо Байдена «снова и снова выбирает умиротворение Кремля за счет Украины». В частности, конгрессмены указали на «решения вывести два корабля США из Черного моря во время наращивания военного присутствия» России, отказ от «критически важных санкций» против «Северного потока – 2». Также они осудили отказ от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским до «до окончания безрезультатного саммита Байдена и Путина». «Это должно закончиться», – заявили конгрессмены. Напомним, Politico сообщала, что США приостановили план военной помощи Украине. По данным источников, решение было принято Советом национальной безопасности в связи с объявлением России об отводе войск от границы и в преддверии саммита президентов США и России в Женеве. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опровергла сообщения СМИ. Псаки подчеркнула, что только перед саммитом США – Россия Украине был «предоставлен пакет помощи в сфере безопасности объемом 150 млн долларов, включая помощь летального характера». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россия призвала США отказаться от военных учений в Черном море 23 июня 2021, 06:54

Текст: Антон Антонов

Многонациональные военные учения Sea Breeze – 2021 «поощряют милитаристские настроения в Киеве», заявило посольство России в США. По мнению посольства, масштаб и «явно агрессивный характер» учений не соответствуют «реальным задачам безопасности» в регионе, учения лишь увеличивают «риски непреднамеренных инцидентов». В связи с этим российская сторона призвала «США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Черном море». По мнению посольства, причерноморские государства способны самостоятельно решить «возникающие проблемы в этом регионе» и не нуждаются в «навязывании» помощи извне», передает ТАСС. Напомним, учения пройдут с 28 июня по 10 июля. В них примут участие 32 государства. Планируется задействовать 5 тыс. военных, 32 корабля и 40 самолетов. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что НАТО собирается под прикрытием учений Sea Breeze поставить на Украину современное оружие, которое в дальнейшем будет передано войскам и национальным батальонам в Донбассе. Путин призвал немцев к восстановлению всеобъемлющего партнерства России и Европы 22 июня 2021, 11:33

Текст: Алина Назарова

«Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнерства с Европой. У нас много тем, представляющих взаимный интерес. Это безопасность и стратегическая стабильность, здравоохранение и образование, цифровизация, энергетика, культура, наука и технологии, решение климатических и экологических проблем», – написал Путин в статье, опубликованной на сайте Кремля. Президент добавил, что мир динамично развивается, сталкивается с новыми вызовами и угрозами. «Мы просто не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок. Груз, который будет мешать нам сосредоточиться на решении актуаль­ных проблем. Убеждены, что нам всем надо признать эти ошибки и исправить их. Наша общая и бесспорная цель – обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий, единое пространство равноправного сотрудничества и всеобщего развития во имя процветания Европы и мира в целом», – заключил он. В той же статье Путин указал, что рсширение Североатлантического альянса на восток и вступление в НАТО ряда бывших советских республик похоронило надежды на континент без разделительных линий, а госпереворот на Украине в 2014 году, результатом которого стал раскол страны и выход из ее состава Крыма, был организован Вашингтоном и поддержан европейскими странами. Британских военных испугали полеты российских истребителей 22 июня 2021, 15:38

Российские истребители провели разведывательные полеты над британским авианосцем HMS Queen Elizabeth, пишет издание The Telegraph. Командующий авиагруппой корабля Джеймс Блэкмор сообщил, что военные видели самолеты МиГ и «Сухой» в течение трех дней, а также заметили фрегат и подлодки, передает РИА «Новости». «Это напоминает игру в кошки-мышки. Мы в первый раз используем истребители F-35 в Средиземном море, и конечно, русские хотят посмотреть на них, на корабли, они хотят понять, как мы действуем», – отметил Блэкмор. Военные назвали активность российских самолетов «напряженной» и подчеркнули, что будут использовать все возможности «для демонстрации своих намерений в регионе». Путин заявил об организации США переворота на Украине в 2014 году 22 июня 2021, 11:11 Текст: Алина Назарова

Госпереворот на Украине в 2014 году, результатом которого стал раскол страны и выход из ее состава Крыма, был организован Вашингтоном и поддержан европейскими странами, написал президент Владимир Путин в статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое» по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны. «Многие страны были поставлены перед искусственным выбором – быть либо с коллективным Западом, либо с Россией. Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере украинской трагедии 2014 года. Европа активно поддержала антиконституционный вооруженный переворот на Украине. С этого все и началось», – написал Путин, статья которого приводится на сайте Кремля. «Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы – безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава?» – добавил президент. Редакция Zeit Online: Путин в статье к 80-летию начала ВОВ описал свой взгляд на историю 22 июня 2021, 11:18

Президент России Владимир Путин в статье к 80-летию начала Великой Отечественной войны описал свой взгляд на современную европейскую историю, говорится в редакционном комментарии немецкого издания Zeit Online, где был выпущен текст. Статья находится в открытом доступе на первой полосе Zeit Online, сопровождается портретом главы российского государства и кадром, на котором солдаты Красной армии 2 мая 1945 года водружают советский флаг на Бранденбургские ворота в Берлине, передает ТАСС. «В субботу текст российского президента поступил в Die Zeit сначала на русском, затем на немецком языках. В нем Путин описывает свой взгляд на современную европейскую историю», – говорится от имени редакции. В комментарии отмечается, что события на Украине российский президент характеризует как «государственный переворот» и пишет о выходе Крыма из состава Украины вопреки мнению правительства ФРГ и ЕС. Редакция утверждает, что в Die Zeit «две недели назад обратилось российское посольство (в Берлине) и предложило опубликовать статью». Издание напомнило, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал нападение на СССР военной кампанией, которой руководило «безумие тотального уничтожения». Статья президента к 80-летию начала Великой Отечественной войны «Быть открытыми, несмотря на прошлое» также опубликована на сайте Кремля во вторник, в День памяти и скорби. Статья также появилась во вторник в немецком интернет-издании Zeit Online, а в четверг выйдет в еженедельной газете Die Zeit в разделе «Мнения». Публикация статьи на немецком языке не случайна, ведь Германия стала первой жертвой нацизма, «была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР». По мнению Кремля, эта тема очень важна и для немцев, и для россиян. Путин: День памяти и скорби отзывается негодованием в сердцах всех поколений 22 июня 2021, 12:21

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в 80-ю годовщину нападения войск нацистской Германии на СССР почтил память павших в Великой Отечественной войне советских воинов, возложив букет алых роз к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата. В ходе церемонии глава государства заявил, что День памяти и скорби отзывается негодованием в сердцах всех поколений. «Сегодня тяжелая, трагическая дата – 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Уже выросли правнуки тех, кто в 1941-м с первых минут вероломного нападения нацистов стеной встал на защиту Родины. Но этот день, 22 июня, по-прежнему отзывается негодованием, скорбью в сердцах всех поколений, накрывает болью за искалеченные судьбы миллионов людей. Потому что их испытания, те страшные годы буквально впечатаны в нашу память», – сказал Путин. Президент заявил, что Россия будет хранить память и правду о Великой Отечественной войне. По его словам, в этот день все мысли и чувства обращены к ветеранам. «Уверен, мы сохраним эту память, эту правду о войне. Мы делаем и все делать будем, чтобы наша страна, наша Родина всегда была великой и могучей державой, и всегда будем благодарны шагнувшим в бессмертие победителям, тем, кто подарил нам, будущим поколениям, жизнь и мир», – сказал глава российского государства, передает ТАСС. Церемония, которая традиционно прошла в Александровском саду, приурочена к Дню памяти и скорби. Перед ее началом глава государства лично поприветствовал ветеранов, обменявшись рукопожатием и несколькими словами. Президент также возложил гвоздики к стелам городов-героев. На рассвете 22 июня 1941 года нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В первый же день погибли тысячи военнослужащих Красной армии и мирных граждан, было уничтожено 1,2 тыс. самолетов, танков и артиллерийских орудий. 25 октября 2007 года Путин подписал изменения в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». В перечень памятных дат была включена новая – 22 июня – День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. В следующем году здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата – «пост номер 1» – был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание. Общероссийская минута молчания была объявлена в 12.15 по московскому времени 22 июня в День памяти и скорби. Американцы сочли Россию противником США 23 июня 2021, 00:56 Текст: Антон Антонов

Большинство жителей США считают, что президент страны Джо Байден добился прогресса на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Harvard-Harris. О том, что Байден добился «значительного» прогресса заявил 21% респондентов, «некоторого» прогресса – 31%. 32% жителей США не увидели никакого прогресса, еще 15% затруднились ответить. При этом 72% назвали Россию противником, 59% посоветовали «не давать спуску России» в случае угрозы интересам США. Опрос проводился с 15 по 17 июня, участие в нем принимали 2006 зарегистрированных американских избирателей, передает ТАСС со ссылкой на Hill. Напомним, первая встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин рассказал Меркель об итогах встречи с Байденом 22 июня 2021, 17:54 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин проинформировал канцлера Германии Ангелу Меркель о переговорах с американским лидером Джо Байденом в Женеве 16 июня, сообщили в Кремле. «Ангела Меркель выразила чувства сопереживания в связи с неисчислимыми бедами и страданиями, которые принесла развязанная нацистским режимом война. С обеих сторон подчеркнута важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет. При этом Владимир Путин сказал, что в России оценили участие Ангелы Меркель и Федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Германии. Констатировано, что для судеб послевоенной Европы ключевое значение имело преодоление взаимной вражды и примирение российского и германского народов. Акцентировано, что и сейчас обеспечение безопасности нашего общего континента возможно лишь совместными усилиями», – на сайте Кремля. Уточняется, что разговор состоялся по инициативе германской стороны в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны и отмечаемым в России Днем памяти и скорби. По просьбе канцлера президент России информировал об основных итогах российско-американского саммита в Женеве 16 июня. Условлено о дальнейших личных контактах. Напомним, президент Владимир Путин подготовил статью, посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны, материал будет опубликован в одном из ведущих изданий Германии 22 июня – в День памяти и скорби. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что Путин написал статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны (ВОВ) на немецком языке, потому что для Германии, которая была первой жертвой нацизма, эта тема очень важна. Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Разработан проект модернизации атомной спецподлодки «Лошарик» 22 июня 2021, 14:40 Текст: Алина Назарова

Конструкторское бюро «Малахит» разработало технический проект модернизации атомного подводного обитаемого аппарата АС-31 проекта 1083 (неофициальное название «Лошарик»), пожар на котором в 2019 году унес жизни 14 человек. «В крайне сжатые сроки выполнен технический проект модернизации заказа зав. № 210», – говорится в годовом отчете компании, передает ТАСС. В документах КБ «Малахит» за 2017 год указанный заказ был отнесен к проекту 1083. Пожар на субмарине АС-31 произошел 1 июля 2019 года. Среди причин катастрофы СМИ называли взрыв и возгорание литиевого аккумулятора. Реактор подлодки при пожаре не пострадал. В ноябре 2019 года подлодку доставили в ЦС «Звездочка». Номер проекта и тактико-технические характеристики АС-31 официально не раскрываются, известно лишь, что она не несет вооружения и может погружаться на большие глубины. Из-за специфической формы корпуса – соединенных между собой нескольких титановых сфер – ее прозвали «Лошарик». Путин: Расширение НАТО похоронило надежды на континент без разделительных линий 22 июня 2021, 11:05 Текст: Алина Назарова

Расширение Североатлантического альянса на восток и вступление в НАТО ряда бывших советских республик похоронило надежды на континент без разделительных линий, написал президент Владимир Путин в статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое» к 80-летию начала Великой Отечественной войны. «С 1999 года последовало еще пять волн расширения НАТО. В организацию вошло 14 новых стран, включая республики бывшего Советского Союза, что фактически похоронило надежды на континент без разделительных линий», – отметил Путин в статье, текст которой опубликован на сайте Кремля. В этой связи президент усматривает риски новой гонки вооружений. «Сейчас вся система европейской безопасности сильно деградировала. Нарастает напряженность, реальными становятся риски новой гонки вооружений. Мы упускаем огромные возможности, которые нам дает кооперация, тем более она так важна сейчас, когда все мы столкнулись с общими вызовами – пандемией и ее тяжелейшими социально-экономическими последствиями», – констатировал Путин. Он также указал, что «мир динамично развивается, сталкивается с новыми вызовами и угрозами. И мы просто не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок». Президент подчеркивает, что этот груз будет мешать сосредоточиться на решении актуальных проблем. «Убеждены, что нам всем надо признать эти ошибки и исправить их. Наша общая и бесспорная цель – обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий, единое пространство равноправного сотрудничества и всеобщего развития во имя процветания Европы и мира в целом», – заявил российский лидер. Кроме того, глава государства напомнил, что Россия открыта к честному созидательному взаимодействию и «выступает за восстановление всеобъемлющего партнерства с Европой. У нас много тем, представляющих взаимный интерес». Как пояснил российский лидер, это в том числе безопасность и стратегическая стабильность, здравоохранение и образование, цифровизация, энергетика, культура, наука и технологии, решение климатических и экологических проблем. «Мы открыты к честному созидательному взаимодействию. Это подтверждает наша идея создания единого пространства сотрудничества и безопасности от Атлантики до Тихого океана, которое включило бы в себя разные интеграционные форматы, в том числе Европейский союз и Евразийский экономический союз», – подчеркнул Путин. Путин напомнил о союзниках по антигитлеровской коалиции 22 июня 2021, 11:13

Россия с благодарностью вспоминает союзников по антигитлеровской коалиции, а также участников Сопротивления и немецких антифашистов в годы Второй мировой войны, заявил президент Владимир Путин. «Мы с благодарностью вспоминаем союзников по антигитлеровской коалиции, участников Сопротивления, немецких антифашистов, приближавших общую Победу», – написал президент в статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое», опубликованной на сайте Кремля. По словам главы государства, правда о Великой Отечественной войне заключается в том, что советские войска пришли в Германию с миссией освобождения. «Кто бы ни пытался сейчас переписать страницы прошлого, правда в том, что советский солдат пришел на землю Германии не мстить немцам, а с благородной, великой миссией освободителя», – подчеркнул он. Песков объяснил публикацию статьи Путина в немецком издании 22 июня 2021, 12:53

Президент Владимир Путин опубликовал статью, посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны, именно в немецком издании, поскольку она адресована европейцам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Здесь же речь идет все-таки о европейской истории. И если вы внимательно читали статью, здесь именно слова президент обращает к европейцам, к тем, с кем мы делим один континент», – ответил Песков, передает РИА «Новости». Так он ответил на вопрос, почему Путин выбрал для публикации своей статьи именно немецкую газету Die Zeit, которая считается либеральной.