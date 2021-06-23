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Украинскую актрису возмутила реакция Киева на наводнение в Крыму
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Украинская актриса, заслуженный деятель искусств Любовь Титаренко раскритиковала секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова за шутки о наводнении в Крыму.
Артистка отреагировала на слова секретаря СНБО, который заявил, что «украинской Керчи и украинской Ялте Господь Бог слишком много дал воды сразу», и теперь крымчане не знают, что с ней делать.
«Как можно Данилову вот так шутить? Или он необдуманно говорит, так он много чего говорит необдуманного… Ну боже мой, у него есть дети, у него есть семья, неужели ему дома никто не сказал?» – задалась вопросом актриса, передает РИА «Новости».
Она напомнила, что в Киеве постоянно называют Крым «украинским», и подняла вопрос о реальном отношении Украины к крымчанам. «Когда-то время покажет, почему Крым от нас отошел. Я считаю, что Крым к нам уже не вернется, пока у нас будут вот такие злые Даниловы у власти», – выразила мнение Титаренко.
Ранее член Совфеда от Крыма шльга Ковитиди заявила, что «Шутки» со стороны секретаря украинского СНБО Алексея Данилова по поводу подтопления Крыма вызваны глобальным кризисом на Украине.
Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявлен режим ЧС.
Украина пригрозила России турецкими беспилотниками
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Киев закупил у Турции ударные беспилотники, чтобы Россия «дважды подумала», прежде чем «атаковать» Украину, заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в интервью Anadolu.
«Беспилотники необходимы для сдерживания России, чтобы она дважды подумала, прежде чем планировать любую эскалацию или крупномасштабную атаку на Украину...», – приводит слова чиновника РИА «Новости».
Кулеба добавил, что Украина якобы закупает вооружения «для защиты». «Если Россия атакует и втянется в крупномасштабный военный конфликт с нами, тогда мы будем применять беспилотники в любой части украинской территории, чтобы защитить себя», – добавил Кулеба в ответ на вопрос о том, может ли Украина применять БПЛА в Донбассе.
При этом глава МИД Украины пожаловался, что Россия якобы прикладывает усилия для того, чтобы отговорить другие страны от продажи оружия Киеву. Кулеба также высоко оценил качество турецких беспилотников и заявил о планах оснастить их украинскими двигателями и локализовать производство.
Накануне стало известно о планах Польши использовать турецкие беспилотники на востоке НАТО. Ранее Киев договорился с Анкарой о выпуске турецких «Байрактаров» на территории Украины. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в договоренностях Украины и Турции.
В апреле Владимир Зеленский заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В свою очередь полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Эксперт оценил угрозы Украины России турецкими «Байрактарами»
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«Появление в вооруженных силах Украины турецких ударных беспилотников – это серьезное усиление их возможностей», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Ранее в Киеве заявили, что покупка турецких БПЛА призвана заставить Россию «подумать дважды», прежде чем «атаковать» Украину.
«Украина могла купить сколько угодно беспилотников – точной информации нет, а данные разнятся. Тем не менее появление в вооруженных силах Украины турецких ударных беспилотников – это серьезное усиление возможностей при решении тех или иных задач в ходе боевых действий в Донбассе», – констатировал военный эксперт Игорь Коротченко.
«В том, что это эффективное оружие, мы убедились на примере карабахской войны. Вопрос заключается лишь в компетенции украинских военнослужащих: смогут ли они управлять этими беспилотниками и применять их?» – задается вопросом собеседник.
«Но для уничтожения таких беспилотников у России есть зенитные ракетные комплексы «Тор-M2» различных модификаций. Это комплекс ПВО малой дальности. Он эффективен в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия, а также способен обнаруживать и уничтожать «Байрактары» в зоне своей ответственности», – напомнил эксперт.
«При грамотном построении системы противовоздушной обороны «Тор-M2» достаточно легко обнаруживает и уничтожает беспилотники, что доказано опытом их применения в Сирии. Именно они обеспечивают безопасность авиабазы Хмеймим и уничтожили около сотни БПЛА террористов», – подытожил Коротченко.
Напомним, глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в интервью Anadolu заявил о том, что Киев закупил у Турции ударные беспилотники, чтобы Россия «дважды подумала», прежде чем «атаковать» Украину. «Беспилотники необходимы для сдерживания России, чтобы она дважды подумала, прежде чем планировать любую эскалацию или крупномасштабную атаку на Украину...» – сказал он.
Кулеба добавил, что Украина якобы закупает вооружения «для защиты». «Если Россия атакует и втянется в крупномасштабный военный конфликт с нами, тогда мы будем применять беспилотники в любой части украинской территории, чтобы защитить себя», – добавил Кулеба в ответ на вопрос о том, может ли Украина применять БПЛА в Донбассе.
При этом глава МИД Украины пожаловался, что Россия якобы прикладывает усилия для того, чтобы отговорить другие страны от продажи оружия Киеву. Кулеба также высоко оценил качество турецких беспилотников и заявил о планах оснастить их украинскими двигателями и локализовать производство.
Накануне стало известно о планах Польши использовать турецкие беспилотники на востоке НАТО. Ранее Киев договорился с Анкарой о выпуске турецких «Байрактаров» на территории Украины. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в договоренностях Украины и Турции.
В апреле Владимир Зеленский заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В свою очередь полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
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Беременную украинку затравили из-за русского языка
Жительница Харькова Маргарита подверглась травле из-за того, что написала курсовую работу на русском языке, девушку также
угрожают уволить с работы.
Маргарита рассказала о своих проблемах в соцсетях. Девушка заметила, что она переводила материалы с английского на русский, но этого оказалось недостаточно. Теперь у нее требуют перевод еще и на украинский язык, передает «Страна.ua».
«И сейчас я должна переводить на украинский? Нравится украинский язык? Переводите, пожалуйста. Почему вы насилуете меня, мою психику и мои нервы», – возмутилась харьковчанка.
Девушка раскритиковала украинизацию и заявила, что власть ущемляет ее права. Позже видео исчезло из ее соцсетей, но его успели репостнуть в тематических группах. Теперь Маргарите поступают угрозы. Директор Центра экстренной медицинской помощи, где работает девушка, заявил, что будет добиваться ее увольнения, и назвал ее «врагом украинского народа».
По словам самой украинки, ее видео растиражировали намеренно. Она попыталась оправдаться на работе, заявив, что ее высказывания могли быть вызваны беременностью, однако угроза увольнения все еще есть.
Ранее президент Владимир Путин, говоря о двусторонних отношениях между Москвой и Киевом, назвал проблемы российско-украинских отношений: отношение к русскому языку и к русскоговорящим гражданам Украины, к российским гражданам, проживающим на Украине.
Эксперты оценили меморандум Британии и Украины о базах ВМС и строительстве военных кораблей
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«Одна сторона изображает укрепление национальной безопасности, а другая сторона изображает эффективную помощь ей в этом деле. При этом у обеих сторон есть общая цель – вывесить красную тряпку перед Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Шеповаленко, комментируя подписание меморандума между Украиной и Британией о совместном строительстве военных кораблей и двух баз.
«Меморандум – это еще не твердое обязательство. Это соглашение о намерениях, где стороны обозначают: «мы готовы сделать это – а вы в качестве встречного шага сделаете это». В таких случаях говорят: дай Бог нашему теляти да волка съесть», – отметил военный эксперт, замдиректора Центра анализа стратегий и технологий (АСТ) Максим Шеповаленко.
Впрочем, подписание меморандума между Киевом и Лондоном подтверждает единую политику НАТО в отношении сдерживания России в том числе на украинском участке, добавил собеседник. «Этим договором Великобритания заявляет о желании поддержать своих подопечных. Очевидно, Лондон начнет помогать со строительством кораблей, поскольку британцы прекрасно понимают: украинские ВМС существуют лишь номинально, серьезных боевых кораблей и вспомогательных судов у них нет», – отметил Шеповаленко.
По словам эксперта, мест для строительства баз ВМС Украины не так много. «Здесь речь может идти о пунктах базирования двойного назначения: во-первых, для Военно-морских сил Украины, а во-вторых, для захода кораблей дружественных Украине государств. Прослеживается два возможных места базирования. Первый узел – это Одесса – Ильичевск (Черноморск). А второй – в районе Николаева, Херсона и Очакова. То есть ближе к Крыму. Но, по-моему, там мелководье. Катера, конечно, могут базироваться, но все, что покрупнее – будет базироваться в Одессе», – предположил собеседник.
Также строительство базы возможно в Мариуполе – крупнейшем городе на берегу Азовского моря, считает военный эксперт, главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.
При этом у Британии вряд ли хватит средств для реконструкции украинских судостроительных предприятий. «Наверное, речь идет скорее о реконструкции нескольких цехов, где строятся катера. Видимо, будет проведена какая-то работа, чтобы собирать их из машинокомплектов. Поэтому говорить о полномасштабной перестройке верфи, думаю, не стоит», – пояснил собеседник.
Схожей точки зрения придерживается и Шеповаленко. «Что там реконструировать? Даже в России многие комплексы после 90-х невозможно реконструировать. Поэтому, на мой взгляд, в меморандуме обозначено лишь пустое изъявление желания», – указал эксперт.
«И в целом подписание меморандума выглядит как некое перекидывание мячика. Одна сторона изображает укрепление национальной безопасности, а другая сторона изображает эффективную помощь ей в этом деле. При этом у обеих сторон единая цель – вывесить красную тряпку перед Россией», – резюмировал Шеповаленко.
Ранее в пресс-службе министерства обороны Украины сообщили о том, что Киев и Лондон совместно спроектируют и построят военные корабли на территории двух стран, а также построят две базы ВМС Украины. Соответствующий меморандум был подписан накануне.
«В Одессе на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота HMS DEFENDER министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк подписали меморандум о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины. Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины», – говорится на сайте военного ведомства Украины.
По данным пресс-службы, участники церемонии также наблюдали за совместными учениями украинских, британских и американских военных. Уточняется, что эсминец HMS DEFENDER прибыл в Одессу в прошлую пятницу.
Ранее сообщалось, что Украина закупит у Британии два противоминных корабля типа Sandown.
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Запасы воды в водохранилище под Ялтой превысили годовой запас
Выпавшие в Ялте обильные осадки позволили накопить в питающем город водохранилище больше необходимого годового запаса воды, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
«Благодаря сложным погодным условиям нам удалось накопить 24,5 млн кубических метров воды при потребности годовой всей Большой Ялты [в] 21 млн», – приводит слова Павленко ТАСС.
Как сообщила глава администрации, сейчас в городе продолжаются работы по возобновлению водоснабжения. Водоканал работает над увеличением давления в городской водопроводной системе. Ожидается, что к утру понедельника эта работа будет завершена.
Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 40 человек, один мужчина погиб, еще один человек значится среди пропавших без вести, его ищут. Мэр Ялты Янина Павленко призвала жителей подтопленных многоквартирных домов соглашаться на эвакуацию.
В четверг глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим оказывают военные моряки.
В результате ЧП в республике оказались повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа. Спасатели достали из крымских рек более 70 затопленных автомобилей. Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб от последствий разгула стихии. Первый транш для помощи пострадавшим от ливней в Ялте уже выделен.
После обстрела ВСУ под Донецком погибли четверо военных ДНР
В результате обстрелов под Донецком погибли четверо военнослужащих ДНР, пятеро получили ранения, сообщили в управлении Народной милиции республики.
«Сегодня в 10.10 в результате обстрела из минометов позиции подразделений Народной милиции в районе Лозового (северо-западный пригород Донецка) со стороны 28 отдельной мотопехотной бригады ВСУ были убиты трое наших военнослужащих и один получил тяжелое ранение», – цитирует сообщение «Донецкое агентство новостей».
Эвакуационная группа, следовавшая на санитарной машине за ранеными и погибшими в 13.30, подверглась обстрелу со стороны Красногоровки из СПГ-9.
«В результате один защитник ДНР погиб и четверо получили ранения», – указали в Народной милиции. Там пояснили, что в этом районе по согласованию с Киевом действовал «режим тишины».
«Особый цинизм этого преступления заключается в том, что огонь по санитарному автомобилю, на котором были нанесены медицинские опознавательные знаки велся целенаправленно», – заключили в ведомстве.
В первой половине июня украинские диверсанты напали на наблюдательный пост в ЛНР, пять ополченцев были убиты.
Украина и Британия договорились совместно строить военные корабли
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Украина и Великобритания совместно спроектируют и построят военные корабли на территории двух стран, а также построят две базы ВМС Украины, соответствующий меморандум подписали Киев и Лондон, сообщила пресс-служба министерства обороны Украины.
«Сегодня, 21 июня, в Одессе на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота HMS DEFENDER министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк подписали меморандум о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины. Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины», – говорится на сайте МО Украины.
По данным пресс-службы, участники церемонии также наблюдали за совместными учениями украинских, британских и американских военных. Уточняется, что эсминец HMS DEFENDER прибыл в Одессу в прошлую пятницу.
Ранее сообщалось, что Украина закупит у Британии два противоминных корабля типа Sandown.
Ливни в Севастополе пополнили годовой запас водохранилища
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Объем Чернореченского водохранилища в Севастополе увеличится до 50 млн кубометров благодаря прошедшим на прошлой неделе дождям, запасов хватит более чем на год, сообщил замгубернатора Николай Жигулин.
«Около 50 млн кубов у нас будет уровень водохранилища благодаря ливням. Это позволяет нам прогнозировать, что до сентября следующего года в случае невыпадения осадков вообще все равно сможем обеспечивать город», – цитирует ТАСС замгубернатора.
По его данным, в Чернореченское водохранилище за три последних дня уже поступило 14,5 млн кубометров.
«С учетом того, что горный массив нам воду поставляет, мы понимаем, что еще порядка 6 млн к нам придет в водохранилище», – добавил Жигулин.
Также он добавил, что наполнились и другие источники воды: уровень Кадыковского карьера поднялся на 70 см, это помогло компенсировать запасы в данном водоеме.
Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 40 человек, один мужчина погиб. В четверг глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим оказывают военные моряки.
В результате ЧП в республике оказались повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа. Спасатели достали из крымских рек более 70 затопленных автомобилей.
Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб от последствий разгула стихии, причем первый транш уже выделен. Вместе с этим выпавшие в Ялте обильные осадки позволили накопить в питающем город водохранилище больше годового запаса воды.
Украина собралась купить у Британии боевые корабли
Украина закупит у Британии два противоминных корабля типа Sandown, сообщили источники одесского издания «Думская».
По имеющимся у издания сведениям, корабли будут закуплены в 2021 году, специально для подписания договора об их поставке 21 июня в Одессу приедет президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА «Новости».
Как сообщает издание, приобретаемые Украиной боевые корабли были построены в начале 1990-х годов. В составе Королевского флота находились 15 тральщиков этого типа, при этом в 2000-х по три корабля передали Эстонии и Саудовской Аравии.
Тральщики типа Sandown имеют длину 53 метра, они оснащены двумя дизельными двигателями, а также электродвигателем для бесшумного хода, максимальная скорость – 13 узлов. Эти боевые корабли вооружены 30-миллиметровой пушкой и несколькими пулеметами. Единственным назначением этих тральщиков является поиск и уничтожение морских мин с помощью дистанционно управляемых поисковых аппаратов, они не имеют приспособлений для траления мин.
Ранее постпред России при ОБСЕ обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. В апреле Владимир Зеленский заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В свою очередь полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева. В НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
ВМС Украины провели учения в Черном море
Украина провела тактические учения своих военно-морских сил в Черном море, в нем участвовала морская пехота и авиация, сообщили в Минобороны страны.
«В определенных районах Черного моря военно-морские силы ВС Украины провели тактические учения корабельной десантной группы, к которым был привлечен дивизион надводных кораблей, подразделения морской пехоты, морская авиация и авиация воздушных сил», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Тренировки разделили на несколько этапов: противокатерную оборону, тактическое маневрирование, передачу грузов на ходу и оказание помощи аварийному кораблю с высадкой спасателей.
«Тактические эпизоды противокатерной обороны корабельной десантной группы на переходе морем мы осуществляли с фактическим выполнением боевых упражнений по морским целям. К эпизоду приобщались боевые расчеты морской пехоты, которые показали высокую готовность и хороший огневой показатель», – сказал командующий учениями, командир флотилии капитан 1-го ранга Юрий Федаш.
Он добавил, что в учениях применялись надувные мишени Killer Tomatoes, применяемые странами НАТО.
Меркель пригласила Зеленского в Берлин для обсуждения урегулирования в Донбассе
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Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонной беседы с украинским президентом Владимиром Зеленским пригласила его в Берлин для обсуждения урегулирования в Донбассе, сообщил офис украинского лидера.
«Федеральный канцлер пригласила главу украинского государства осуществить в ближайшее время визит в Берлин для обсуждения ряда вопросов двусторонних отношений Украины и Германии и процесса мирного урегулирования в Донбассе», – говорится на сайте офиса президента Украины.
Зеленский подтвердил приглашение Меркель посетить Украину для участия в саммите переговорной площадки «Крымская платформа» и мероприятиях по случаю 30-летия независимости страны.
Также собеседники поговорили на тему начала Великой Отечественной. Они «отметили важность исторической ответственности за преступления нацизма» на территории Украины.
Позднее украинский лидер в своем Twitter поблагодарил Меркель за приглашение. «Благодарен за приглашение посетить 12 июля Берлин для обсуждения актуальных вопросов безопасности и вопросов сотрудничества», – написал он.
Ранее Зеленский заявлял, что надеется на увеличение поддержки официального Киева со стороны президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Глава МИД Украины раскритиковал итоги саммита НАТО
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал Североатлантический альянс за то, что НАТО «не дало ни единого намека» на сроки принятия Киева в организацию.
«Недавний саммит НАТО подтвердил, что Украина будет членом НАТО. Президент США Джо Байден в своих многочисленных комментариях повторил, что видит в Украине полноправного члена альянса. Это хорошая сторона. Плохая сторона состоит в том, что НАТО не дала ни единого намека на сроки этого процесса», – приводит ТАСС слова министра иностранных дел Украины в интервью Anadolu.
Кулеба также посетовал на то, что с 2008 года, когда НАТО впервые официально подтвердила курс на принятие страны в альянс, Украина предприняла массу усилий, чтобы соответствовать предъявляемым требованиям. «Но если вы спросите меня, что было сделано НАТО для достижения этого, для реализации этого решения, то я отвечу честно: «Ничего». С 2008 года НАТО не предприняло ни одного шага для выполнения этого решения», – заяви глава МИД Украины.
«Когда мы говорим о реформах, то это может быть бесконечная история, – продолжал он. – Итак, мой вопрос к НАТО: «Сколько именно реформ вы хотите?» Дайте нам четкий список. Потому что, чем больше реформ мы проводим, тем больше ожиданий от вас».
В минувшую пятницу Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев перестать спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс.
В прошлую среду генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Организация Североатлантического договора (НАТО) на данном этапе не рассматривает предоставление Киеву и Тбилиси плана действий, направленного на прием Украины и Грузии в организацию.
В прошлый понедельник в итоговом заявлении саммита стран НАТО в Брюсселе был вновь подтвержден тезис о том, что Грузия и Украина в будущем смогут стать членами альянса. Однако сроки вступления Украины и Грузии в альянс в документе не оговаривались.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский посетовал на то, что НАТО не указало временные рамки процесса вступления страны в альянс. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что его страна «провела достаточно реформ» для получения плана действий по членству в НАТО, а «отрицать это было бы циничным лицемерием». По его мнению, главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас – это «нежелание посылать такой сигнал» России.
Советник украинской делегации в Контактной группе по Донбассу советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на Украине рассчитывают, что больше конкретики о перспективах членства в НАТО получат после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Между тем президент США Джо Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при вступлении Украины в НАТО подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы сократится до 7-10 минут. «Кто-то вообще должен подумать о том, как мы должны реагировать на то, что по сути предлагается и обсуждается», – отметил российский лидер.
«Сейчас американские партнеры говорят, что ничего не обещали ни Украине, ни украинскому руководству, в том числе президенту Зеленскому. Откуда мы это знаем? Можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается, во всяком случае, никто не говорит нет», – заявил Путин. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что НАТО создает на Украине плацдарм для давления на Россию.
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В Конгрессе США призвали немедленно направить Украине летальные вооружения
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США должны немедленно направить Украине в качестве военной помощи так называемые летальные вооружения, заявили американские конгрессмены-республиканцы Майк Роджерс и Майкл Маккол.
Их слова приводит пресс-служба республиканцев в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. Они призвали не ждать, пока Москва «пересечет еще больше «территориальных красных линий» на Украине», а «направить помощь» в виде так называемых летальных вооружений, чтобы «сдержать дальнейшую агрессию России», передает ТАСС.
Республиканцы считают, что администрация Джо Байдена «снова и снова выбирает умиротворение Кремля за счет Украины». В частности, конгрессмены указали на «решения вывести два корабля США из Черного моря во время наращивания военного присутствия» России, отказ от «критически важных санкций» против «Северного потока – 2». Также они осудили отказ от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским до «до окончания безрезультатного саммита Байдена и Путина». «Это должно закончиться», – заявили конгрессмены.
Напомним, Politico сообщала, что США приостановили план военной помощи Украине. По данным источников, решение было принято Советом национальной безопасности в связи с объявлением России об отводе войск от границы и в преддверии саммита президентов США и России в Женеве.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опровергла сообщения СМИ. Псаки подчеркнула, что только перед саммитом США – Россия Украине был «предоставлен пакет помощи в сфере безопасности объемом 150 млн долларов, включая помощь летального характера».
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На Украине подтопило 13 поселков после ливня
В Ченовицкой области Украины после ливней подтопило 13 населенных пунктов, на месте работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов, сообщили в региональной полиции.
«20 июня, в результате ливня произошло частичное подтопление населенных пунктов в Черновицком районе. В результате обильных дождей пострадали села Бабин, Баламутовка, Боянчук, Бродок, Веренчанка, Окно, Горошовцы, Добриновцы, Погореловка, Ржавинцы, Крещатик, Черный поток, Юрковцы», – сообщается на сайте полиции.
Сотрудники правоохранительных органов ограничили доступ местным жителям к потенциально опасным территориям, ограничено движение транспорта.
Отмечается, что правоохранители ограничили доступ граждан к потенциально опасным территориям, также ограничено движение транспорта.
В госслужбе Украины по ЧС сообщили, что, по предварительным данным, никто не пострадал.
«Предварительно жертв и пострадавших нет. Вода сходит самотеком. Уровень воды постепенно снижается», – отмечается в сообщении на сайте ведомства.
Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. Сообщалось о 40 пострадавших, один мужчина погиб, двое значились пропавшими без вести. Мэр Ялты Янина Павленко призывала жителей подтопленных многоквартирных домов соглашаться на эвакуацию, в регионе объявили ЧС.
Россия призвала США отказаться от военных учений в Черном море
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Многонациональные военные учения Sea Breeze – 2021 «поощряют милитаристские настроения в Киеве», заявило посольство России в США.
По мнению посольства, масштаб и «явно агрессивный характер» учений не соответствуют «реальным задачам безопасности» в регионе, учения лишь увеличивают «риски непреднамеренных инцидентов». В связи с этим российская сторона призвала «США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Черном море». По мнению посольства, причерноморские государства способны самостоятельно решить «возникающие проблемы в этом регионе» и не нуждаются в «навязывании» помощи извне», передает ТАСС.
Напомним, учения пройдут с 28 июня по 10 июля. В них примут участие 32 государства. Планируется задействовать 5 тыс. военных, 32 корабля и 40 самолетов. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что НАТО собирается под прикрытием учений Sea Breeze поставить на Украину современное оружие, которое в дальнейшем будет передано войскам и национальным батальонам в Донбассе.