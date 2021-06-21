Нейросеть просчитала, как далеко сборная России сможет пройти на ЧЕ-2020

В Сети оценили итоги матча сборных России и Дании

Пользователи Сети заявили о разочаровании в российской сборной по футболу после поражения в матче с Данией и назвали один из пропущенных мячей, «возможно, самым нелепым голом Евро-2020».

«Слабаки!!! Просто слабаки!!! Удар то держите, слабаки!!!» – раскритиковал комментатор Дмитрий Губерниев российских футболистов. «Самым ярким впечатлением чемпионата Европы по футболу останется мой блестящий диалог с Ольгой Бузовой!!! Так и живем!!!» – добавил он позже.

«Никто ничего не смог сделать. Так бывает. Инфраструктура есть, деньги есть, условия есть. Но результат налицо. Каждый футболист, вышедший на поле сегодня, хотел выиграть этот матч. Дания сильнее? Почему Дания сильнее? А могли же и обыграть Данию? Эти вопросы сейчас на языке у всех болельщиков. Но сложилось, как сложилось. Это спорт. И здесь гарантий нет. Поэтому давайте уважать сборную, а не оскорблять», – прокомментировала итоги игры генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.

«Итог привычный, а злости как в первый раз. Скажу честно. Я очень и очень устал. Устал от того, что сборная моей страны играет так. Играет без желания и воли. Играет так, будто это товарищеский матч, а не решающая игра Евро-2020. Вы спросите меня: а в честь чего ты решил, что дело в отсутствии их желания? Они же профи, у них же амбиции. Я отвечу. Отвечу, что не видел ни одного профи, который, проигрывая на 77-й минуте матча, стоял бы в центре поля и смеялся. … Мне грустно и больно смотреть матчи сборной России на крупных турнирах. Но каждый раз я зачем-то верю. И буду делать это дальше. И я не один такой, поверьте. Каждый раз мы верим и надеемся, каждый раз последний матч для нас становится решающим. И каждый раз результат один и тот же. Был ЧЕ-2008, был ЧМ-2018. А больше ничего», – пишет радиоведущий программы о футболе Дмитрий Хамидулин

«Я не призываю никого выгонять. Не считаю нужным винить во всем Черчесова. Очень верно заметил Александр Неценко у нас в эфире: любой тренер покажет такой же результат, как и Черчесов. У нас просто нет топ-футболистов. Я очень, скажем так, с недоверием отношусь к работе Станислава Саламовича. К нему куча претензий. Но, черт возьми, неужели это он заставлял наших футболистов отдавать мячи под удар датчанам? Бельгийцам? Мне кажется, что нет. Черчесов не дал результат, за это его следует уволить. Но игру не дали, по крайней мере на этом турнире, футболисты», – добавил ведущий.

«Подытоживая, скажу так. Наши ожидания – наши проблемы. И пора нам ожидания снизить. Последние годы показали, что сборная России – очень средняя команда. И уже пора это не только признать, но и начать исправлять. Исправлять из глубины, а не по верхам. И тогда, быть может, что-то поменяется. Знакомая мысль? Да. И от этого еще грустнее», – заключил Хамидулин.

К нему присоединился главный редактор журнала Esquire Russia Сергей Минаев. «Я вот честно вам скажу. Не хочу я критиковать сборную России. Я за футболом слежу с 1986 года и как-то уже публиковал здесь список отмазок за каждую неудачу. Ярких проблесков за 35 лет на моей памяти было всего четыре: сборная СССР – Мундиаль 1986 (нас реально засудили с Бельгией в 1/4), Евро-1988 (вышли в финал); сборная России – Евро-2008 (полуфинал), Мундиаль 2018 (четвертьфинал). Из чего можно сделать вывод, что играть в футбол у нас не получается. Вот у бразильцев не получается в хоккей, а у нас не получается в футбол. И все», – выразил мнение Минаев.

«Иногда, примерно раз в десять, а то и в двадцать лет, мы прыгаем выше головы (за что спасибо большое). В остальное время играем, как умеем. Бразильцы в хоккей не умеют хуже, чем мы не умеем в футбол», – добавил он.

Корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев так прокомментировал игру россиян: «Ну все, все, все. Что могли, то и сделали. В очередной раз отмучились, упокой их кожаную душу».

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в свою очередь отметил второй забитый датчанами мяч: «Дания не может – Россия поможет»: сборная России пропустила, возможно, самый нелепый гол Евро-2020 – 0:2». «По счету это больно, но по ситуации на поле – вполне предсказуемо»: Россия – Дания – 1:4», – подвел он также итог матча.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц обратил внимание на выступление капитана сборной Артема Дзюбы после матча. «Слово «жопа» он в эфире произнести может, а «обосрались» – смелости не хватило. Отсюда – «обкакались». И в этом, пожалуй, вся нынешняя сборная», – написал Коц.

Тем временем телеведущая Ксения Собчак обратила внимание, что модель, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова еще до матча с Данией заявила, что у российской сборной нет шансов на Евро-2020.

«Узнал о существовании какой-то Заремы, жены (жены же?) Федуна. Раньше не знал», – ответил на это Максим Кононенко.

Напомним, матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и России завершился крупным поражением россиян. Россия проиграла со счетом 1:4 и не вышла в плей-офф Евро-2020.