Врач объяснил запах гниения после коронавирусной инфекции

Переболевшие коронавирусом пациенты могут чувствовать запах гнили из-за гайморита, спровоцированного вирусом, заявил ЛОР-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

«Вероятнее всего воспаление слизистой носа, которое повлекло снижение обоняния, воспалило гайморовы пазухи. Когда там появляется воспаление, то отекает слизистая не только пазух носа, но и в соустье. Это отверстие между пазухой и полостью носа. Отверстие вскрывается и это зловоние усиливается, потому что пазуха воспаляется все сильнее с каждым днем. По мере того, как это отверстие открывается, запах гнили выходит», – рассказал Ura.ru Зайцев.

Он добавил, что запах исходит именно от воспаленных гайморовых пазух.

Эксперт добавил, что коронавирус может привести к риниту, который провоцирует гайморит.

С этими симптомами необходимо обращаться к врачу и делать рентгеновский снимок или КТ пазух носа. После такого обследования точный диагноз будет установлен.

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России будет достигнут в течение трех недель, а через два месяца стоит ожидать падения заболеваемости.