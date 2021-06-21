Немецкий политолог объяснил отсутствие стыда у молодых жителей ФРГ за нападение на СССР

«Нынешние немцы не чувствуют себя виноватыми. Память о войне отдаляется», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя возмущение жителей Германии по поводу слов канцлера Ангелы Меркель о стыде немцев в день начала Великой Отечественной войны (ВОВ).

«Среди простого населения Германии сейчас присутствуют агрессивные высказывания о том, что люди больше не хотят все это помнить. Память о войне отдаляется. В школах преподают историю Второй мировой войны без эмоций, как что-то произошедшее давным-давно», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

При этом «люди старшего поколения, особенно политически подкованные граждане и историки, с искренним сожалением относятся к факту злостного, ничем не оправданного нападения Германии на СССР». «Но с годами, – отмечает политолог, – в эту память вкрадывается доля рутины дежурных фраз, которые политики говорят в памятные даты только ради того, чтобы напомнить, что страна стоит на своих позициях и несет вину за содеянное».

«Нынешние немцы не чувствуют себя виноватыми, – констатирует Рар. – У многих из них преобладает точка зрения, особенно у партии «Зеленых», и у критически настроенного населения, что после власти Гитлера немцы сильно пострадали от сталинизма и советской системы».

По словам собеседника, «если в России отмечают 9 Мая как громадный праздник, то в Германии самый большой праздник – день падения Берлинской стены. Именно 9 ноября 1989 года для немцев настоящий день победы – над системой СССР».

«Разные взгляды существуют сегодня в Европе, и в той же самой Германии. Поэтому в будущем европейцам будет трудно найти общие точки зрения на историю прошлого века», – заключил политолог.

Ранее жители Германии выразили возмущение по поводу слов канцлера Германии Ангелы Меркель о стыде немцев в день начала Великой Отечественной войны (ВОВ). Меркель в своей речи назвала эту дату поводом для стыда немцев. Германия, по ее словам, признает свою ответственность за преступления нацистского режима, к этому относится и сохранение памяти о случившемся. При этом она отметила, что Берлин по-прежнему нуждается в диалоге с Россией, между странами есть тесная историческая, межобщественная и экономическая связь.

Немецкие пользователи отреагировали на обращение канцлера в комментариях под видео, опубликованным в официальном аккаунте немецкого правительства в Facebook.

«Какое отношение имеют к этому мои внуки в возрасте 19 лет и 21 года? Абсолютно никакого. Перестаньте, наконец, постоянно напоминать про это данным поколениям», – написал Hans-Joachim Baldamus.

«В восьмидесятый раз... Я не виновата в том, что произошло за 40 лет до моего рождения», – выразила недовольство Nad Ja Mullewapp.

«Для меня это такой же день, как и любой другой, мне не стыдно. Все участники мировой войны из моей семьи уже умерли. Мне приходилось слушать их истории десятилетиями. Как внук, я все это прошел и больше не думаю об этом», – заявил Lars Wiemann.

Часть пользователей при этом выступили с критикой в адрес Меркель из-за низкого уровня отношений с Россией.

«Канцлер несет значительную ответственность за плохие отношения с Россией. Стыд – нет, память – да. Нигде меня так тепло не принимали, как в России», – отметил Karl Roland.

«Вы, канцлер, как никто другой способствуете ухудшению отношений с Россией», – отметил Christian Burkhard.

«А как насчет походов крестоносцев? Стоит ли нам стыдиться этого? Мне стыдно за нынешнее отношение к России!» – добавил Sven Brenner.

Напомним, в мае президент России Владимир Путин заявил об участившихся попытках исказить историю Великой Отечественной войны, пересмотреть роль Красной армии в победе над фашизмом. 9 мая Путин во время главного военного парада в честь 76-й годовщины Победы, который проходил на Красной площади в Москве, поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы, подчеркнув, что этот день всегда будет для России священным.

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