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Число жертв COVID-19 в Бразилии превысило полмиллиона человек
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Бразилия перешагнула отметку в 500 тыс. жертв коронавируса, сообщил министр здравоохранения федеративной республики Марселу Кейрога.
«Пятьсот тысяч жизней унесла пандемия, поразившая нашу Бразилию и весь мир. Я неустанно работаю, чтобы в кратчайшие сроки вакцинировать всех бразильцев и изменить этот сценарий, который мучает нас уже больше года», – приводит слова бразильского министра здравоохранения РИА «Новости».
Ранее бывший министр здравоохранения Бразилии Александр Падилья возмутился медлительностью Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) в деле выдачи разрешения на импорт и использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Напомним, 5 июня правление бразильского Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) разрешило импорт и ограниченное использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». При этом, как отметил бывший министр здравоохранения Бразилии Александр Падилья, Россия предложила Бразилии вакцину в августе 2020 года.
В конце апреля бразильский регулятор отказался разрешить импорт и использование «Спутника V». При этом глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки Бразилии Паулу Баррозу подтвердил безопасность российской вакцины против коронавируса. В начале мая фармацевтическая компания Uniao Quimica решила начать производство «Спутника V» в Бразилии, не дожидаясь одобрения препарата национальным регулятором. Первую партию «Спутника V» выпустили в Бразилии 20 мая.
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Собянин: Власти Москвы находятся очень близко к более жестким решениям по ограничениям
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID.
Порядка 600 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией заполняются в столице за два дня, что соответствует мощности больницы в Коммунарке.
«Пять дней назад у нас было около 13 тыс. [коек для лечения пациентов с коронавирусом], и за несколько дней мы все «съели» в ноль. За этот период нарастили еще 3 тыс. коек, и практически каждый день «съедается» по 200–300 коек. За два дня «съедается» мощность такой больницы, как Коммунарка», – передает ТАСС слова мэра.
Он добавил, что, если подобная динамика госпитализаций заболевших коронавирусом в Москве сохранится, столичные власти будут вынуждены «все больше и больше выводить из нормального оборота больницы и бросать их на борьбу с COVID-19». Мэр подчеркнул, кто разворачивание коечного фонда не может быть бесконечным.
«Вопрос не просто в койках, это реанимация, специалисты-реаниматологи, это лечение. Это не просто: расстелил койки и уложил пациентов – в этом нет никакого смысла, нужно лечить людей. Мы одну за другой выводим поликлиники, делая их специализированными для КТ-центров и диагностики, и практически каждую неделю увеличиваем количество поликлиник, которые работают в основном только на COVID-19. Это, конечно, серьезная проблема для всех: и для жителей проблема, которые с другими заболеваниями, и для плановой медицинской помощью. Мы держимся сегодня потому, что Москва сосредоточила, накопила опыт и создала самую мощную среди городов медицинскую систему», – цитирует РИА «Новости» Собянина.
Мэр уточнил, что на сегодняшний день в столице развернуто 17 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом, в скором времени их число превысит 20 тыс. «Практически ни один европейский город себе такое позволить не может. Но еще раз скажу, что все равно это не безграничные возможности, мы находимся очень близко к более жестким решениям – временным, но жестким решениям по ограничениям», – заключил Собянин.
Ранее мэр Москвы заявил, что столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса.
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщала, что койки для коронавирусных больных в столице могут закончиться через две–три недели.
Ранее власти Москвы одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы без выплаты зарплаты сотрудников предприятий, которые отказались от вакцинации.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.
Главный терапевт России объяснила, кому из переболевших COVID-19 нужна вакцинация
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Переболевшим коронавирусной инфекцией более шести месяцев тому назад показана вакцинация, а тем, кто переболел недавно, следует предъявить на работе справку о недавно перенесенной болезни, заявила главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за последнее время в столице наблюдается максимальный прирост заболевших коронавирусом среди молодежи. После этого мэр Москвы Сергей Собянин сказал о необходимости начать повторную вакцинацию граждан, у которых уже закончились антитела.
«Сейчас обсуждается вопрос о том, что те, кто переболел коронавирусной инфекцией более шести месяцев тому назад, им тоже показана вакцинация. Что касается тех, кто болел недавно, то кто был госпитализирован и лежал в больнице должны иметь выписку о том, что недавно перенесли данную инфекцию, ее и можно предъявить на работе. Ну и те, кто болели дома, тоже так или иначе обращались в медицинскую организацию, поэтому тоже должны иметь справки. Можно также обратиться в случае их потери в поликлинику», – говорит Драпкина.
В связи с эпидемиологической ситуацией в столице Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. В свою очередь президент Национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль выразил мнение, что вакцинация от коронавируса должна стать обязательной во всей стране. Работников, которые отказались от вакцинации, власти Москвы позволили отстранять от работы без выплаты сотрудникам предприятия зарплаты.
После принятых мер в столице обязательную вакцинацию для некоторых групп граждан ввели на Сахалине и в Ленобласти. Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова посчитала возможным ввести обязательную вакцинацию и в других регионах России.
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Главный терапевт России объяснила, как получить справку о противопоказаниях к вакцинации
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Противопоказаний к прививке от коронавируса очень немного, но если у пациента таковые имеются, то за соответствующей справкой следует обратиться к участковому терапевту, заявила главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за последнее время в столице наблюдается максимальный прирост заболевших коронавирусом среди молодежи. После этого мэр Москвы Сергей Собянин сказал о необходимости начать повторную вакцинацию граждан, у которых уже закончились антитела.
«Вообще противопоказаний к прививке от коронавируса очень немного. Они все в инструкции сформулированы: это тяжелая аллергическая реакция или обострение, выраженное заболеванием, или у человека идет прием препаратов и лечение, связанное с воздействием на иммунитет. Поэтому противопоказаний немного, но самая главная опасность – это заболеть новой коронавирусной инфекцией. Поэтому вакцинация очень оправданна и нужна», – говорит Драпкина.
Тем не менее, если человек видит, что у него есть какие-либо противопоказания к вакцинации, то ему следует обратиться к участковому терапевту. Если же у пациента будут какие-то более узкие вопросы, то здесь могут подключиться другие специалисты, в частности кардиологи и аллергологи, которые точно определят, действительно ли гражданину нежелательно введение препарата от коронавируса.
«Выдать справку о противопоказании, если таковые есть, может любой врач. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что противопоказаний к прививке очень немного», – заключила врач.
Напомним, в связи с эпидемиологической ситуацией в столице Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. В свою очередь президент Национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль выразил мнение, что вакцинация от коронавируса должна стать обязательной во всей стране. Работников, которые отказались от вакцинации, власти Москвы позволили отстранять от работы без выплаты сотрудникам предприятия зарплаты.
После принятых мер в столице, обязательную вакцинацию для некоторых групп граждан ввели на Сахалине и в Ленобласти. Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова посчитала возможным ввести обязательную вакцинацию и в других регионах России.
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Больницы Москвы ограничили оказание плановой помощи непривитым пациентам
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В московских больницах вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будут проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией, сообщает столичный департамент здравоохранения.
«У человека, находящегося в больнице, в силу состояния здоровья и заболевания, которое стало причиной госпитализации, априори ослаблен иммунитет. Для таких пациентов особенно опасно заболевание коронавирусом. Исключить контакты на территории стационара и изолировать каждого пациента невозможно. Поэтому риск его заражения, в случае занесения вируса на территорию больницы, повышен. После операции в случае заражения резко возрастает риск тяжелых осложнений вплоть до летального исхода», – говорится в сообщении на сайте Департамента здравоохранения Москвы.
Там добавили, что ежедневно из московских клиник пациенты переводятся в ковидные стационары. На этом фоне для безопасности пациентов вынужденно вводятся временные правила оказания плановой помощи. «Будем проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией», – указали в ведомстве, добавив, что такие меры «введены исключительно для того, чтобы защитить пациентов».
«При этом права на получение медицинской помощи не ограничиваются. Те, у кого имеются медицинские противопоказания к прививке будут госпитализированы. … Новые правила оказания плановой медицинской помощи не распространяются на плановую госпитализацию пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения, а также для оказания паллиативной помощи. … Наличие противопоказаний определяется врачом стационара перед госпитализацией», – подчеркнули в департаменте.
Кроме того, «экстренная медицинская помощь будет оказываться без исключения каждому жителю города независимо от его статуса вакцинации». «Вся экстренная помощь оказывается как пациентам без коронавирусной инфекции, так и пациентам с уже подтвержденным диагнозом, в перепрофилированных для лечения COVID-19 стационарах. Оперативные вмешательства и прочие необходимые манипуляции проводятся таким пациентам в полном объеме», – отмечается в сообщении.
В департаменте напомнили, что в городе созданы большие мощности для вакцинации. Сделать прививку можно в пунктах вакцинации в поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва» в парках, в торговых центрах и других популярных общественных пространствах.
В последние две недели в России растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса. Система Роспотребнадзора мобилизована полностью и переходит на круглосуточный режим в связи с распространением коронавируса.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. В частности, в Москве решили создать свободные от ковида рестораны.
Омбудсмен объяснил законность отстранения непривитых работников в Москве
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Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов заявил, что непривитых от коронавируса сотрудников московских предприятий, подлежащих обязательной вакцинации, можно отстранить от работы без сохранения зарплаты на основании требований столичного Роспотребнадзора.
«Согласно требованиям главного санитарного врача Москвы, в Московской области аналогичное требование, у предпринимателей есть право тех сотрудников, которые до 15 июля не привьются, отстранять от работы без сохранения заработной платы. Мэрия Москвы не имеет отношения к этому вопросу, она не может разрешать или не разрешать этого», – приводит РИА «Новости» слова Миронова.
Он указал, что, согласно постановлению главного санитарного врача столицы, если 60% сотрудников предприятий из сфер, которые перечислены в документе (среди них – сфера общественного питания), не будут вакцинированы, к таким компаниям могут быть применены санкции.
«Но и само предприятие может невакцинированного сотрудника не допускать до работы, отстранять от работы без сохранения зарплаты, потому что в этом требовании ссылаются на эпидемиологическую ситуацию. Это говорит о том, что и предприниматель имеет право не допускать сотрудника до работы, не платить ему, пока он не будет удовлетворять требованиям Роспотребнадзора», – добавил Миронов.
Ранее власти Москвы одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы без выплаты зарплаты сотрудников предприятий, которые отказались от вакцинации.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.
Гинцбург рассказал, как вакцинироваться для борьбы с индийским штаммом COVID
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Состав российской вакцины от коронавируса «Спутник V» нецелесообразно менять из-за индийского штамма, нужно держать высокие титры антител, а при их снижении – ревакцинироваться, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
«Создавать новую вакцину при нашей регуляторике довольно долго. Научная часть займет 10 дней, а регуляторика – три-четыре месяца. За это время вирус мутирует и придет еще какой-то штамм. Поэтому при той картине мутационной активности SARS-CoV-2 заниматься созданием вакцин под новые штаммы – дело неблагодарное», – заявил Гинцбург газете «Известия».
По его словам, высокие титры антител нужно держать с помощью существующей вакцины. «Поэтому мы идем по другому пути. С помощью той вакцины, которая сейчас существует, нужно держать высокие титры», – отметил он, добавив, что правильной стратегией будет вакцинироваться «Спутником V», а когда титры антител снизятся, ревакцинироваться «Спутником Лайт».
В последние две недели в России растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса. Система Роспотребнадзора мобилизована полностью и переходит на круглосуточный режим в связи с распространением коронавируса.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. По его словам, столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса.
Иммунолог оценил шансы умереть без прививки от коронавируса
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При отсутствии прививки человек, заразившийся коронавирусом, может умереть с вероятностью 1 к 30, заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Болибок заявил, что на данный момент «заразность штамма SARS-CoV-2 высокая, и, по сравнению с современными ОРВИ, гриппом и так далее, летальность почти в 100 раз выше», потому если человек не привит и заболел коронавирусом, то у него «шанс умереть 1 к 30», передает Ura.ru.
Подчеркивается, что после вакцинации шансы умереть от коронавируса равны нулю, так как она позволит избежать тяжелого течения заболевания.
«Если по нашим вакцинам говорить и по старым штаммам, то из ста привитых заболеют при контакте с коронавирусом только три человека. И из этих трех привитых заболевших никто не погибнет», – добавил он.
Болибок отметил, что все созданные в мире вакцины работают против индийского штамма коронавируса, однако их эффективность падает с 90% до 70%.
«То есть 70 человек из 100 не заболевают, а оставшиеся 30 переболеют в легкой либо средней форме, но погибших тоже нет», – заключил медик.
Напомним, в Москве приняли постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.
В свою очередь президент Национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль выразил мнение, что вакцинация от коронавируса должна стать обязательной во всей стране.
Работников, которые отказались от вакцинации, власти Москвы позволили отстранять от работы без выплаты сотрудникам предприятия зарплаты.
После принятых мер в столице обязательную вакцинацию для некоторых групп граждан ввели на Сахалине и в Ленобласти. Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова посчитала возможным ввести обязательную вакцинацию и в других регионах России.
Главный терапевт России объяснила, кому из переболевших COVID-19 нужна вакцинация.
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Собянин ответил комику Незлобину на вопрос о COVID
Мэр Москвы Сергей Собянин ответил комику Александру Незлобину на вопрос о том, стоит ли ему строить планы на лето в связи с усилением ограничений из-за коронавируса.
«Не занят? Хотел уточнить – мне на лето что-нибудь планировать?», – написал Незлобин в личном сообщении главе столицы в своем Instagram.
Собянин ответил в комментариях, посоветовав комику сделать прививку. «Привет. Вакцинируйся и все лето свободен», – написал мэр Москвы.
Также Незлобин опубликовал в своем сторис скриншот переписки с заместителем председателя Совбеза России Дмитрием Медведевым. «Спишь? Как думаешь, чем прививаться?», – спросил он у бывшего премьер-министра страны.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. В частности, в Москве решили создать свободные от коронавируса рестораны.
Россия возобновляет авиасообщение с США и Турцией
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Оперштаб решил возобновить авиасообщение с рядом стран, в том числе с Турцией, США, Болгарией, Италией и Кипром, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, уточнив, что возобновление и увеличение числа перелетов произойдет с 28 июня.
Голикова заявила, что по заключению российских специалистов было принято решение о целесообразности восстановления авиасообщения с Турцией с 22 июня.
«Начну с завершившегося визита нашей инспекционной группы в Турцию. Как мы и договаривались с представителями турецкой стороны, такой инспекционный визит состоялся», – приводит РИА «Новости» слова Голиковой.
Делегация, по словам вице-премьера, осмотрела аэропорт, изучила алгоритмы выявления пассажиров с повышенной температурой, организацию проведения тестов ПЦР в случае подозрения на коронавирус.
«Кроме того, прошла встреча с представителями национального здравоохранения, на которой была представлена презентация по оказанию медицинской помощи туристам, оснащению больниц, динамике заболеваемости и занятости коечного фонда на сегодняшний день».
По ее словам, в Турции организована вакцинация персонала, уровень вакцинирования в отелях составляет от 60% до 90%. В отелях ежемесячно проводится лабораторный контроль воды в бассейнах, морской воды, пищевой продукции, смывов с контактных поверхностей, рук персонала и тех, кто занят в организациях обслуживания, добавила она.
Голикова также сообщила, что оперштаб принял решение возобновить воздушное сообщение на регулярной основе с США, но с ограничением количества рейсов.
«Что касается возобновления авиационного сообщения, то принято решение о возобновлении воздушного сообщения на регулярной основе, но пока с ограничениями по количеству рейсов с Соединенными Штатами», – приводит ТАСС слова вице-премьера.
Также было решено возобновить авиасообщение с Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией.
Помимо этого, принято решение об увеличении числа полетов в Катар, Финляндию, Хорватию, Швейцарию.
«Предложено увеличить количество рейсов с Республикой Австрия, с Азербайджанской Республикой, Республикой Армения, с Греческой Республикой, включая острова, входящие в состав Греческой Республики – Ираклион, Родос, Корфу, Араксос. И так же, как и в случае с другими государствами, авиационное сообщение с Греческой Республикой будет возобновлено по ряду международных аэропортов, находящихся на территории субъектов Российской Федерации», – сказала вице-премьер.
По словам Голиковой, возобновление авиасообщения и увеличение числа перелетов произойдет с 28 июня.
Также оперштаб России включил КНР и Лихтенштейн в перечень государств, граждане которых могут въезжать в Россию.
Напомним, Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этих странах. Вместе с тем Роспотребнадзор рекомендовал россиянам ориентироваться на внутренний туризм.
В Москве разрешили отстранять не привившихся работников без выплаты зарплаты
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Власти Москвы одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы без выплаты зарплаты сотрудников предприятий, которые отказались от вакцинации, сообщил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов по итогам встречи с властями Москвы.
«Обсудили ситуацию с работниками: можем ли мы их отстранить, если они отказываются прививаться. Получили комментарий, что можем отстранить без зарплаты, и нас [предпринимателей] наказывать не будут из-за эпидемиологической ситуации», – сказал Миронов, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что прививка от COVID в России обязательна только для отдельных категорий граждан, речи о тотальной принудительной вакцинации нет. Однако Леонид Рошаль считает, что вакцинация от коронавируса должна стать обязательной на фоне роста числа заболевших в стране.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.
Попова заявила о растущем числе инфицированных индийским штаммом коронавируса
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В последние две недели растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«По ситуации на сегодняшний день в национальной системе, которая в соответствии с постановлением правительства от 22 марта этого года создается и зарегистрирована Роспатентом 2 июня этого года, на сегодняшний день выложено более 13 тыс. последовательностей коронавируса. И увеличение доли индийского штамма в них в последние две недели заметно растет», – цитирует ТАСС Попову.
Изменения вируса неизбежны, количество передач от человека к человеку в мире огромно, почти 400 тыс. случаев ежедневно – это дает вирусу возможность изменяться, заявила она.
«Но на сегодняшний день неизменным остается путь передачи вируса, вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. И, следовательно, весь тот набор инструментов, которые мы выработали за прошедшие полтора года, он остается крайне актуальным», – подчеркнула глава Роспотребнадзора, передает РИА «Новости».
«Российская Федерация, которая не допустила третьей волны весной, когда практически все страны Северного полушария страдали от этого процесса эпидемического, на сегодняшний день столкнулась с ситуацией, которая связана с теми причинами, о которых я сказала, и вместе с тем это предмет внимательного изучения с циркуляцией новых штаммов», – сказала она.
В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за минувшие сутки в России выявили 14 057 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,2 млн случаев заболевания.
Ранее сообщалось, что разработчики «Спутника V» предложат производителям вакцину от индийского штамма. Именно эта вакцина показала свою эффективность против индийского штамма COVID.
Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что течению болезни при индийском варианте коронавируса больше свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, а вот кашель и лихорадка встречаются значительно реже.
В ТЦ Москвы выстроились очереди из желающих привиться от COVID
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В торговых центрах в Москве уже выстроились очереди из желающих привиться от коронавируса.
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что снижения заболеваемости можно ожидать, когда большинство россиян будет привито. «Снижение заболеваемости, а, может быть, и резкое снижение заболеваемости можно ожидать тогда, когда большинство граждан вакцинировано», – сказала она, отметив, что важно, чтобы люди продолжали после вакцинации соблюдать ограничительные мероприятия по профилактике COVID-19, передает РИА «Новости».
По ее словам, рост ежесуточных объемов вакцинации от коронавируса в России в последние несколько дней составил порядка 5%. «Серьезный рост произошел в Московской области – за последние двое суток это 34%. Далее идет Сахалинская область – 30%, и чуть больше 12% – это город Москва», – добавила вице-премьер.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.
В пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательная вакцинация от коронавируса групп риска уже введена в ряде российских регионов и при необходимости будет вводиться в других субъектах.
Собянин: У 89 % зараженных в Москве выявлен индийский штамм COVID
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Москва начинает заново проходить историю с коронавирусом, почти у 90% зараженных за последнее время выявлен новый индийский штамм COVID-19, заявил мэр Сергей Собянин.
«По сути дела, мы начинаем заново проходить эту историю (с коронавирусом), причем с более тяжелыми последствиями. Именно поэтому мы видим такой взрывной рост заболеваемости, большой рост госпитализаций... Мы вводим чуть ли не каждый день новые больницы, новые корпуса в борьбу с ковидом, и еле-еле успеваем», – сказал Собянин в эфире Первого канала.
По его словам, почти 90% зараженных COVID в Москве заболели новым индийским штаммом коронавируса. «Последние данные, которые мы получили, 89,3% заболевших заболели коронавирусом мутированным … это индийский штамм», – заявил Собянин, передает РИА «Новости».
При этом он уточнил, что новый штамм оказался более агрессивным, быстрее распространяется. «И самое неприятное, что для того чтобы противостоять человеку, его иммунный статус, количество антител, должен быть в два раза выше, чем к Уханьскому вирусу», – заявил он.
Мэр добавил, что популяционный иммунитет в Москве был на уровне 60%, этого было достаточно, чтобы прекратить распространение коронавируса, но если при подсчете учитывать только лиц с высокими титрами антител, то он составляет 25%.
«У нас популяционный иммунитет, когда люди имеют защиту от вируса, был на уровне уже 60%. Это и переболевшие… и те, которые поставили вакцину, их уже 1,5 миллиона. И эти 60% должны были прекратить эпидемию или, по крайней мере, точно ее замедлить. Теперь уже можно по-другому рассчитать популяционный иммунитет, и он уже будет не 60, а 25%. Потому что иммунитет человеку требуется больший для сопротивления коронавирусу. И остаются те, у которых очень высокие титры, высокие антитела. Их гораздо меньше. И это другая эпидемиологическая ситуация», – заявил Собянин.
Ранее в московских больницах вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будут проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией.
В последние две недели в России растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса. Система Роспотребнадзора мобилизована полностью и переходит на круглосуточный режим в связи с распространением коронавируса.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. В частности, в Москве решили создать свободные от ковида рестораны.
Рошаль призвал сделать COVID-вакцинацию обязательной
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Вакцинация от коронавируса должна стать обязательной на фоне роста числа заболевших в стране, считает президент Национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
Слова Рошаля приводятся в Instagram пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
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Он указал, что в данный момент обсуждается вопрос о том, следует ли делать вакцинацию от COVID обязательной.
«Я считаю, что надо, учитывая такой рост заболевших – с одной стороны, а с другой – не уменьшающееся число умерших», – сказал эксперт.
Рошаль добавил, что поддерживает тех, «кто или секторально, или целиком предлагает вакцинацию сделать обязательной». По его словам, прививки поставили миллионы людей, осложнения зафиксированы «минимальные», а смертельных случаев нет.
«Много всяких сплетен вокруг и фейков. Но за здоровье народа надо отвечать. А за фейки – наказывать. Сейчас правительства Московской области, Москвы и другие ужесточают меры против COVID. И правильно делают», – заявил Рошаль, добавив, что уже сам поставил прививку.
По его словам, после вакцинации у него «была два-три дня температура, которая ушла сама без всяких жаропонижающих», а также «поболела немного рука». Однако теперь у него есть антитела. «Если будут падать антитела – привьюсь еще раз», – заметил врач.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.
Обязательную вакцинацию для некоторых групп граждан ввели также на Сахалине.
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Собянин: Столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса
Жители российской столицы сталкиваются с новыми штаммами коронавируса, более агрессивными, чем прежние, заявил мэр города Сергей Собянин.
«Ситуация в Москве стремительно ухудшается по распространению заболеваемости коронавирусом. Причем, такая динамика является неожиданной в силу того, что более 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки. Это довольно большая популяционная прослойка, иммунитет. Мы ожидали не роста, а снижения заболеваемости», – сказал Собянин, передает ТАСС.
Число коек в медицинских учреждениях для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве в скором времени увеличат до 24 тыс., заявил мэр.
Глава города отметил, что число желающих привиться от COIVD-19 в столице выросло в несколкьо раз после решения об обязательной вакцинации работников ряда сфер.
«В три раза выросла сегодня запись на вакцинацию от того, что было, но этого все равно недостаточно. Объемы <...> пока еще небольшие, но я думаю, что они будут нарастать каждый день», – заявил он.
Мэр отметил, что в Москве сейчас наблюдается «огромная динамика» по заболеванию, которая не наблюдалась в предыдущие кризисы с коронавирусом. Российская столица, по его словам, сталкивается с новыми штаммами коронавируса, более агрессивными по сравнению с прошлыми, цитирует градоначальника РИА «Новости».
Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщала, что койки для коронавирусных больных в столице могут закончиться через две-три недели.
До этого Собянин заявлял, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.