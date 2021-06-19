В Москве загорелся склад с петардами Авиацию привели в готовность для тушения склада пиротехники в Москве 19 июня 2021, 18:28 Текст: Алексей Дегтярев

Для тушения пожара на Лужнецкой набережной в Москве приведена в готовность авиация, сообщили в экстренных службах столицы. Пожар на данный момент еще не удалось локализовать, продолжаются взрывы пиротехники, в районе пожара наблюдается сильное задымление, сообщил собеседник ТАСС. Номер сложности пожара повысили со второго до третьего, указал он. В ГИБДД Москвы сообщили, что движение транспорта на двух полосах из трех в каждом направлении из-за пожара ограничили, на место происшествия направили экипажи дорожно-патрульной службы. Ограничение необходимо для проезда спецтехники и ликвидации возгорания. «Наши сотрудники организуют все необходимые меры по обеспечению безопасности дорожного движения», – указали в ведомстве. В субботу во второй половине дня в Москве начался пожар на складе пиротехники на Лужнецкой набережной, там взрываются петарды.

Собянин: Власти Москвы находятся очень близко к более жестким решениям по ограничениям 17 июня 2021, 20:17

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. Порядка 600 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией заполняются в столице за два дня, что соответствует мощности больницы в Коммунарке. «Пять дней назад у нас было около 13 тыс. [коек для лечения пациентов с коронавирусом], и за несколько дней мы все «съели» в ноль. За этот период нарастили еще 3 тыс. коек, и практически каждый день «съедается» по 200–300 коек. За два дня «съедается» мощность такой больницы, как Коммунарка», – передает ТАСС слова мэра. Он добавил, что, если подобная динамика госпитализаций заболевших коронавирусом в Москве сохранится, столичные власти будут вынуждены «все больше и больше выводить из нормального оборота больницы и бросать их на борьбу с COVID-19». Мэр подчеркнул, кто разворачивание коечного фонда не может быть бесконечным. «Вопрос не просто в койках, это реанимация, специалисты-реаниматологи, это лечение. Это не просто: расстелил койки и уложил пациентов – в этом нет никакого смысла, нужно лечить людей. Мы одну за другой выводим поликлиники, делая их специализированными для КТ-центров и диагностики, и практически каждую неделю увеличиваем количество поликлиник, которые работают в основном только на COVID-19. Это, конечно, серьезная проблема для всех: и для жителей проблема, которые с другими заболеваниями, и для плановой медицинской помощью. Мы держимся сегодня потому, что Москва сосредоточила, накопила опыт и создала самую мощную среди городов медицинскую систему», – цитирует РИА «Новости» Собянина. Мэр уточнил, что на сегодняшний день в столице развернуто 17 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом, в скором времени их число превысит 20 тыс. «Практически ни один европейский город себе такое позволить не может. Но еще раз скажу, что все равно это не безграничные возможности, мы находимся очень близко к более жестким решениям – временным, но жестким решениям по ограничениям», – заключил Собянин. Ранее мэр Москвы заявил, что столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса. Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщала, что койки для коронавирусных больных в столице могут закончиться через две–три недели. Ранее власти Москвы одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы без выплаты зарплаты сотрудников предприятий, которые отказались от вакцинации. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. Омбудсмен объяснил законность отстранения непривитых работников в Москве 17 июня 2021, 20:53

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов заявил, что непривитых от коронавируса сотрудников московских предприятий, подлежащих обязательной вакцинации, можно отстранить от работы без сохранения зарплаты на основании требований столичного Роспотребнадзора. «Согласно требованиям главного санитарного врача Москвы, в Московской области аналогичное требование, у предпринимателей есть право тех сотрудников, которые до 15 июля не привьются, отстранять от работы без сохранения заработной платы. Мэрия Москвы не имеет отношения к этому вопросу, она не может разрешать или не разрешать этого», – приводит РИА «Новости» слова Миронова. Он указал, что, согласно постановлению главного санитарного врача столицы, если 60% сотрудников предприятий из сфер, которые перечислены в документе (среди них – сфера общественного питания), не будут вакцинированы, к таким компаниям могут быть применены санкции. «Но и само предприятие может невакцинированного сотрудника не допускать до работы, отстранять от работы без сохранения зарплаты, потому что в этом требовании ссылаются на эпидемиологическую ситуацию. Это говорит о том, что и предприниматель имеет право не допускать сотрудника до работы, не платить ему, пока он не будет удовлетворять требованиям Роспотребнадзора», – добавил Миронов. Ранее власти Москвы одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы без выплаты зарплаты сотрудников предприятий, которые отказались от вакцинации. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. Больницы Москвы ограничили оказание плановой помощи непривитым пациентам 18 июня 2021, 15:05

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

В московских больницах вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будут проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией, сообщает столичный департамент здравоохранения. «У человека, находящегося в больнице, в силу состояния здоровья и заболевания, которое стало причиной госпитализации, априори ослаблен иммунитет. Для таких пациентов особенно опасно заболевание коронавирусом. Исключить контакты на территории стационара и изолировать каждого пациента невозможно. Поэтому риск его заражения, в случае занесения вируса на территорию больницы, повышен. После операции в случае заражения резко возрастает риск тяжелых осложнений вплоть до летального исхода», – говорится в сообщении на сайте Департамента здравоохранения Москвы. Там добавили, что ежедневно из московских клиник пациенты переводятся в ковидные стационары. На этом фоне для безопасности пациентов вынужденно вводятся временные правила оказания плановой помощи. «Будем проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией», – указали в ведомстве, добавив, что такие меры «введены исключительно для того, чтобы защитить пациентов». «При этом права на получение медицинской помощи не ограничиваются. Те, у кого имеются медицинские противопоказания к прививке будут госпитализированы. … Новые правила оказания плановой медицинской помощи не распространяются на плановую госпитализацию пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения, а также для оказания паллиативной помощи. … Наличие противопоказаний определяется врачом стационара перед госпитализацией», – подчеркнули в департаменте. Кроме того, «экстренная медицинская помощь будет оказываться без исключения каждому жителю города независимо от его статуса вакцинации». «Вся экстренная помощь оказывается как пациентам без коронавирусной инфекции, так и пациентам с уже подтвержденным диагнозом, в перепрофилированных для лечения COVID-19 стационарах. Оперативные вмешательства и прочие необходимые манипуляции проводятся таким пациентам в полном объеме», – отмечается в сообщении. В департаменте напомнили, что в городе созданы большие мощности для вакцинации. Сделать прививку можно в пунктах вакцинации в поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва» в парках, в торговых центрах и других популярных общественных пространствах. В последние две недели в России растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса. Система Роспотребнадзора мобилизована полностью и переходит на круглосуточный режим в связи с распространением коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. В частности, в Москве решили создать свободные от ковида рестораны. Власти Москвы заявили о максимальном приросте заболевших COVID среди молодежи 16 июня 2021, 21:09

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Максимальный прирост заболевших в Москве за последнее время отмечен у молодежи, в этой возрастной группе он почти в полтора раза выше, чем в иных, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «Есть и другой важный фактор, который фиксируют врачи. Среди тяжелых пациентов, попадающих в больницы, все больше молодых людей без каких-либо патологий и сопутствующих заболеваний. Если раньше тяжелое течение болезни можно было «списать» на серьезные хронические заболевания, то сейчас госпитализируются люди, которые вообще не входят в группы риска», – цитирует РИА «Новости» Ракову. По ее словам, при таком взрывном росте всех показателей сегодняшняя ситуация по коронавирусу разительно отличается от той, что была в прошлом году. Как отметила Ракова, без завершения массовой иммунизации не получится остановить резкий скачок заболеваемости коронавирусом. Она подчеркнула, что решение Роспотребнадзора оказалось своевременным. «Это было наше совместное решение, которое мы обсуждали с коллегами вчера вечером», – добавила заммэра. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. В указе мэра говорится, что руководителям организаций, осуществляющих деятельность в сфере услуг, необходимо до 15 июля 2021 года организовать проведение первичных прививок против коронавируса не менее 60% от общей численности сотрудников. Напомним, мэр сообщал, что число выявленных случаев коронавируса в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%. Собянин: У 89 % зараженных в Москве выявлен индийский штамм COVID 18 июня 2021, 15:28

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Москва начинает заново проходить историю с коронавирусом, почти у 90% зараженных за последнее время выявлен новый индийский штамм COVID-19, заявил мэр Сергей Собянин. «По сути дела, мы начинаем заново проходить эту историю (с коронавирусом), причем с более тяжелыми последствиями. Именно поэтому мы видим такой взрывной рост заболеваемости, большой рост госпитализаций... Мы вводим чуть ли не каждый день новые больницы, новые корпуса в борьбу с ковидом, и еле-еле успеваем», – сказал Собянин в эфире Первого канала. По его словам, почти 90% зараженных COVID в Москве заболели новым индийским штаммом коронавируса. «Последние данные, которые мы получили, 89,3% заболевших заболели коронавирусом мутированным … это индийский штамм», – заявил Собянин, передает РИА «Новости». При этом он уточнил, что новый штамм оказался более агрессивным, быстрее распространяется. «И самое неприятное, что для того чтобы противостоять человеку, его иммунный статус, количество антител, должен быть в два раза выше, чем к Уханьскому вирусу», – заявил он. Мэр добавил, что популяционный иммунитет в Москве был на уровне 60%, этого было достаточно, чтобы прекратить распространение коронавируса, но если при подсчете учитывать только лиц с высокими титрами антител, то он составляет 25%. «У нас популяционный иммунитет, когда люди имеют защиту от вируса, был на уровне уже 60%. Это и переболевшие… и те, которые поставили вакцину, их уже 1,5 миллиона. И эти 60% должны были прекратить эпидемию или, по крайней мере, точно ее замедлить. Теперь уже можно по-другому рассчитать популяционный иммунитет, и он уже будет не 60, а 25%. Потому что иммунитет человеку требуется больший для сопротивления коронавирусу. И остаются те, у которых очень высокие титры, высокие антитела. Их гораздо меньше. И это другая эпидемиологическая ситуация», – заявил Собянин. Ранее в московских больницах вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будут проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией. В последние две недели в России растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса. Система Роспотребнадзора мобилизована полностью и переходит на круглосуточный режим в связи с распространением коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. В частности, в Москве решили создать свободные от ковида рестораны. Собянин: Столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса 17 июня 2021, 18:26 Текст: Алексей Дегтярев

Жители российской столицы сталкиваются с новыми штаммами коронавируса, более агрессивными, чем прежние, заявил мэр города Сергей Собянин. «Ситуация в Москве стремительно ухудшается по распространению заболеваемости коронавирусом. Причем, такая динамика является неожиданной в силу того, что более 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки. Это довольно большая популяционная прослойка, иммунитет. Мы ожидали не роста, а снижения заболеваемости», – сказал Собянин, передает ТАСС. Число коек в медицинских учреждениях для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве в скором времени увеличат до 24 тыс., заявил мэр. Глава города отметил, что число желающих привиться от COIVD-19 в столице выросло в несколкьо раз после решения об обязательной вакцинации работников ряда сфер. «В три раза выросла сегодня запись на вакцинацию от того, что было, но этого все равно недостаточно. Объемы <...> пока еще небольшие, но я думаю, что они будут нарастать каждый день», – заявил он. Мэр отметил, что в Москве сейчас наблюдается «огромная динамика» по заболеванию, которая не наблюдалась в предыдущие кризисы с коронавирусом. Российская столица, по его словам, сталкивается с новыми штаммами коронавируса, более агрессивными по сравнению с прошлыми, цитирует градоначальника РИА «Новости». Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщала, что койки для коронавирусных больных в столице могут закончиться через две-три недели. До этого Собянин заявлял, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. В Москве решили создать свободные от ковида рестораны 18 июня 2021, 10:29

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Московские власти поддержали предложение бизнес-сообщества о создании в столице ресторанов, свободных от коронавируса. Соответствующий эксперимент стартует 19 июня в полутора-двух десятках ресторанов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Вчера встречался с московскими рестораторами. Обсуждали, как в нынешней, очень непростой ситуации будут работать кафе и рестораны. Главный санитарный врач принял решение об обязательной вакцинации работников общепита, но, понятно, что это – длительный процесс: полтора-два месяца. А нам нужно, чтобы кафе и рестораны могли и сегодня продолжать работать. Но при этом – обеспечивая максимальную безопасность посетителей», – написал Собянин в своем блоге. По его словам, в ходе встречи рестораторы предложили организовать точки общепита, свободные от ковида. Соответствующий эксперимент начнется с субботы, 19 июня, в полутора-двух десятках ресторанов. Как следует из указа мэра, эксперимент продлится десять дней – до 29 июня. Мэр уточнил, что в порядке эксперимента несколько ресторанов будут объявлены «бесковидными» территориями, для посещения которых нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию. Код можно будет скачать с сайта Госуслуг. «За неделю настроим информационную систему контроля, отработаем технологию, поймем, как она работает. И тогда можно будет тиражировать этот опыт», – добавил Собинин. При это он отметил, что для детей в данном случае будет сделано исключение, «потому что до 18 лет прививку делать нельзя». Однако несовершеннолетние должны находиться в заведении со взрослыми. Кроме того, с пятницы, 18 июня, в Москве будут ограничены зрелищные мероприятия – на них будут допускаться максимум 1 тыс. человек. «Мы всех предупреждали. Пожалуйста, на стадионах, в больших концертных залах будьте аккуратнее, соблюдайте требования. И что? На танцполах толпы ликующих людей. Я не хотел этого делать, но придется. … Это означает, что театры и кино смогут работать. А массовые зрелищные мероприятия мы на время остановим. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть», – указал градоначальник. Игровые комнаты также пока будут закрыты, и детские площадки в парках – тоже. «Еще дней десять будут закрыты. А потом посмотрим по ситуации. Если она будет улучшаться, то откроем», – добавил Собянин. Также своим указом мэр продлил до 29 июня введенные ранее ограничения, а именно приостановку работы фудкортов и зоопарков. Он также поднял проблему повторной вакцинации. «Людям, которые прошли вакцинацию, не делают повторную прививку. А у них уже закончились антитела. Я знаю об этой проблеме, и сам в порядке эксперимента недавно сделал ревакцинацию. Ведь я еще в прошлом мае до начала испытаний первым сделал прививку. Сейчас начать ревакцинацию – жизненно необходимо. Поэтому будем работать с правительством, чтобы они оперативно приняли решение по срокам и технологии», – указал мэр. Он уточнил, что ревакцинация будет проходить первым компонентом вакцины. «Если был «Спутник», то первым компонентом «Спутника». Других вариантов пока не существует», – сообщил Собянин. Мэр также не исключил, что в Москве будет проводиться вакцинация мигрантов. «Огромный процент мигрантов в нашей отрасли работает. 60% работников надо привить, но в некоторых наших заведениях 60% – это как раз и есть мигранты. … В прошлом году было принято решение в первую очередь обеспечить вакциной своих граждан. …Сейчас начато изготовление «Спутника Лайт». По сути, это первый компонент классического «Спутника». Скорее всего, мы получим разрешение использовать его для вакцинации мигрантов. По нашим расчетам, это произойдет в начале июля, может быть, и раньше», – заключил Собянин. Ранее мэр Москвы заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. По его словам, столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса. Собянин ответил комику Незлобину на вопрос о COVID 19 июня 2021, 16:59

Фото: Владимир Новиков/

Гришкин Денис/

Агентство «Москва»/

Текст: Вера Басилая

Мэр Москвы Сергей Собянин ответил комику Александру Незлобину на вопрос о том, стоит ли ему строить планы на лето в связи с усилением ограничений из-за коронавируса. «Не занят? Хотел уточнить – мне на лето что-нибудь планировать?», – написал Незлобин в личном сообщении главе столицы в своем Instagram. Собянин ответил в комментариях, посоветовав комику сделать прививку. «Привет. Вакцинируйся и все лето свободен», – написал мэр Москвы. Также Незлобин опубликовал в своем сторис скриншот переписки с заместителем председателя Совбеза России Дмитрием Медведевым. «Спишь? Как думаешь, чем прививаться?», – спросил он у бывшего премьер-министра страны. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. В частности, в Москве решили создать свободные от коронавируса рестораны. В «бесковидные» зоны ресторанов будут пускать только привитых 18 июня 2021, 16:15 Текст: Вера Басилая

Попасть в ресторан Москвы с COVID-free зоной можно только по сгенерированному QR-коду о вакцинации двумя компонентами, ПЦР и ИФА тесты недействительны, заявил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. «Чтобы попасть в антиковидную зону, посетитель должен предоставить сгенерированный QR-код о вакцинации двумя компонентами. ПЦР-тест и ИФА-тест не дают право попасть в антиковидную зону, только сгенерированный QR-код о вакцинации», – приводит РИА «Новости» слова Немерюка. Также он уточнил, что рестораны Москвы с бесковидными зонами будут работать и в ночное время, а также без специальной рассадки и масок. «Антиковидные зоны работают и днем, и вечером, они также распространяются на бары и ночные клубы. Если ресторан соблюдает все требования, то ограничений по ночной работе на него не распространяется, ровно как и санитарная рассадка, ношение масок среди посетителей», – сказал Немерюк. Ранее московские власти поддержали предложение бизнес-сообщества о создании в столице ресторанов, свободных от коронавируса. Соответствующий эксперимент стартует 19 июня в полутора-двух десятках ресторанов, Напомним, мэр Москвы заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. По его словам, столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса. Рестораны Москвы решили создать зоны для вакцинированных от COVID клиентов 17 июня 2021, 19:47 Текст: Елена Мирошниченко

Рестораны Москвы обсуждают возможность создания свободных от COVID-19 зон в заведениях для вакцинированных посетителей, сообщил глава Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь Бухаров. «Пока ведутся переговоры о том, какие рестораны и фудкорты будут готовы принять участие в Москве в эксперименте по созданию свободных от COVID-19 зон для вакцинированных посетителей», – цитирует его РИА «Новости». Бухаров отметил, что подобный опыт есть у ресторанной отрасли Израиля. «Например, в Израиле после окончания локдауна было разрешено в рестораны пускать людей с «зеленым паспортом», QR-кодом, подтверждающими вакцинацию документами», – рассказал он. Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин предложил московским предпринимателям создавать в ресторанах «зоны, свободные от коронавируса», где будут размещены гости, прошедшие вакцинацию от COVID-19. Глава департамента торговли Москвы назвал «бредом» информацию о возможном локдауне 17 июня 2021, 17:20 Текст: Елена Мирошниченко

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что не знает ничего о том, что власти города якобы рассматривают введение повторного локдауна. «Это бред какой-то, я ничего об этом не слышал», – сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва». Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее издание Forbes со ссылкой на источники сообщило, что из-за роста числа заболевших коронавирусом власти Москвы якобы рассматривают возможность введения нового локдауна, но решение пока не принято. Напомним, власти Москвы одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы без выплаты зарплаты сотрудников предприятий, которые отказались от вакцинации. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. Учителя школы при МГУ уволили после обвинений в домогательствах к ученикам 18 июня 2021, 16:39 Текст: Вера Басилая

Заподозренный в домогательствах к ученикам преподаватель физико-математической школы (СУНЦ) МГУ Сергей Сергеев уволен, заявил директор образовательного учреждения Кирилл Семенов. Он уточнил, что педагог лишен поста за совершение аморальных поступков, несовместимых с занимаемой должностью. «Да (уволен)... В связи с появлением 17 июня 2021 года в сети интернет ... материалов о совершении доцентом кафедры физики СУНЦ МГУ Сергеевым Сергеем Николаевичем аморальных действий в отношении обучающихся СУНЦ МГУ разных лет», – цитирует РИА «Новости» Семенова. Директор также добавил, что Сергеев будет защищаться, следствие по этому делу должны вести уполномоченные органы. Он отметил, что ранее никаких сообщений о противоправных действиях педагога не было. «Полагаем, что следствие по этому делу должны вести уполномоченные на это органы и их сотрудники. Это действия, требующие специальной юридической квалификации и соблюдения процессуального законодательства. Мы не имеем соответствующих знаний и полномочий», – добавил директор. Ранее в СМИ появилась информация, что ученики физико-математической школы для одаренных детей при МГУ на протяжении многих лет подвергались домогательствам со стороны преподавателя физики Сергеева. Шесть человек якобы признались журналистам, что во время учебы у них были нежелательные сексуальные контакты с преподавателем. Сообщается, что после публикации материала, в школу пришли с проверкой следователи. Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) МГУ – школа-интернат, основанная советским математиком Андреем Колмогоровым и выпустившая около 300 будущих докторов наук. Там есть только старшие классы: десятый и одиннадцатый. Вступительные экзамены в школу проводятся по всей России, чтобы туда могли поступить самые талантливые ученики страны. СУНЦ занимает первое место в рейтинге лучших российских школ по версии агентства RAEX. 56-летний Сергеев работает в СУНЦ с 1990 года и считается успешным преподавателем. Он награжден грамотами правительства Москвы и министерства образования России, является лауреатом престижной премии Фонда Сороса среди учителей средних школ, существовавшей в 1990-е годы. Также он сотрудник физфака МГУ и сооснователь лаборатории научного творчества ЛАНАТ, которая проводит конкурс научно-технического творчества «Шустрик» вместе с инновационным центром «Сколково». В СФ призвали бизнес искать компромисс с работниками по вопросу вакцинации 17 июня 2021, 18:15 Текст: Елена Мирошниченко

Работодателям следует бесконфликтно решать вопрос вакцинации сотрудников от коронавируса, отстранение от работы может повлечь за собой судебные разбирательства, считает первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. «Я думаю, если пойдут масштабные судебные процессы, вряд ли суды поддержат такое положение вещей. Все-таки здесь уже могут вмешаться судебные процессы на уровне Конституции РФ. Мне кажется, что до этого доводить нельзя, не тот момент, чтобы на проблемы с COVID-19 еще накладывать проблемы судебных исков и разбирательств на эту тему», – цитирует его ТАСС. По его мнению, «надо искать такие пути решения, которые бы устраивали в том числе и людей, которые имеют свою собственную точку зрения на прививки. Это опасно конфликтами в коллективах, в целом в гражданском обществе. Нам сейчас эти конфликты не нужны, надо искать бесконфликтные пути решения». Рязаанский уточнил, что в случае наличия серьезной угрозы распространения коронавируса необходимо вводить более жесткие ограничения в субъектах России. По его мнению, для побуждения работников пройти вакцинацию можно приглашать врачей в рабочие коллективы, больше рассказывать о тяжелых последствиях заболевания и летальных случаях, связанных с заражением коронавирусом. Напомним, власти Москвы одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы без выплаты зарплаты сотрудников предприятий, которые отказались от вакцинации. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. Рестораторы поддержали предложение сделать свободные от COVID-19 зоны в Москве 17 июня 2021, 21:27 Текст: Алексей Дегтярев

Рестораторы из Москвы предложили провести эксперимент, в ходе которого в городе откроются свободные от коронавируса общественные зоны, сообщили в правительстве столицы. «Московские рестораторы поддержали решения федеральных и городских властей, направленные на остановку распространения коронавируса. Также они предложили мэру Москвы [Сергею Собянину] провести в столице эксперимент со свободными от COVID-19 общественными зонами», – говорится в сообщении на сайте мэра. Такие зоны могли бы работать при условии пройденной сотрудниками вакцинации и контролю на входе, который будет проверять у посетителей документы, удостоверяющие прохождение вакцинации или наличие отрицательного ПЦР-теста. Ранее Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, по его словам, ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям. До этого он отмечал, что столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса. Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщала, что койки для коронавирусных больных в столице могут закончиться через две–три недели. В Москве загорелся склад с петардами 19 июня 2021, 18:06 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве начался пожар на складе пиротехники на Лужнецкой набережной, там взрываются петарды, сообщил источник в экстренных службах. «На Лужнецкой набережной горит склад с пиротехнической продукцией, происходят множественные взрывы петард», – сказал собеседник ТАСС. Площадь пожара составила, по данным источника, 150 квадратных метров, он сообщил, что огонь перекинулся на соседнее здание. Пожару присвоили второй из пяти номер сложности. В пресс-службе МЧС подтвердили сообщения о пожаре. «В 17:36 поступило сообщение о пожаре по адресу: Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 4, где, по предварительной информации, происходит возгорание в одноэтажном здании. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», – сообщили в ведомстве.