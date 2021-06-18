Ургант сравнил президентов США с покемонами Песков объяснил решение Путина отклонить закон о правилах цитирования для СМИ Путин наложил вето на закон об ужесточении правил цитирования для СМИ 18 июня 2021, 11:37 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин отклонил закон, согласно которому журналисты должны были бы нести ответственность за цитирование ложных и противоправных материалов других средств массовой информации, если главных редакторов этих СМИ нельзя установить и привлечь к ответственности. «Закон отклонен», – говорится в «карточке» закона в базе. Там указано, что документ был возвращен в Госдуму 15 июня. Совет Думы 16 июня направил текст в профильный комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи, передает ТАСС. Закон был принят Госдумой 19 мая, Совет Федерации одобрил его 2 июня. По действующему законодательству редакция, главный редактор и журналист не несут ответственности за распространение ложных, противоправных или порочащих сведений, если они являются «дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации, … которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение». Принятыми же поправками в закон о СМИ, которые отклонил президент, устанавливалось, что журналисты будут освобождаться от ответственности только если главный редактор цитируемого СМИ «может быть установлен и привлечен к ответственности».

Путин объяснил ошибки в заявлениях Псаки 17 июня 2021, 16:59 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин заявил, что пресс-секретарь президента США Джен Псаки молодая, образованная женщина, она сама что-то путает. «У него (Байдена) пресс-секретарь (Псаки) молодая, образованная, красивая женщина, она все время сама что-то путает. Это не от того, что у нее образование не позволяет или память плоха. Просто, когда люди считают, что какие-то вещи второстепенны, они не очень фокусируют на этом свое внимание. Американцы считают, что нет ничего важнее кроме них самих, ну такой стиль», – сказал Путин на встрече с выпускниками четвертого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления. Об этом сообщает РИА «Новости». Напомним, Псаки неоднократно допускала ошибки и неточности в своих заявлениях. Она перепутала летнюю Олимпиаду в Токио и зимние Игры в Пекине. Кроме того, пресс-секретарь Белого дома назвала генсека НАТО Йенса Столтенберга генсеком ООН. Ранее Путин заявил, что «образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью». Президент Швейцарии рассказал о ценном качестве Путина 18 июня 2021, 02:53

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Президент Швейцарии Ги Пармелен сообщил, какое качество ценит в главе российского государства Владимире Путине. «У президента Путина есть качество, которое я ценю: он не ходит вокруг да около, а сразу переходит к делу и доносит свои мысли», – сказал Пармелен, добавив, что Путин «слушает и отвечает», «идет обмен мнениями, но в исключительно приятной атмосфере». Как заявил президент Швейцарии, Путин «не любит всего того, что является слишком большим декорумом и чрезмерным протоколом, а стремится переходить к сути», передает ТАСС со ссылкой на RTS. «Джо Байден и Владимир Путин поговорили пять минут, и я тут же почувствовал, что между ними, между людьми, все идет нормально», – сказал Пармелен. Напомним, 16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США. Путин и Байден позитивно оценили встречу, итогом которой стала договоренность о возвращении послов в Москву и Вашингтон. Страны начнут консультации по вопросам стратегической стабильности. Итогами российско-американского саммита в Женеве оказались недовольны те, кто ждал нового витка конфронтации. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин: Образ Байдена в СМИ не имеет ничего общего с действительностью 17 июня 2021, 15:25

Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool/REUTERS

Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин заявил, что они с американским коллегой Джо Байденом смогли понять друг друга по ключевым позициям, по которым Москва может сблизиться с Вашингтоном. При этом, по словам российского лидера, «образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью». «Определили и те направления или те точки, в которых мы можем говорить о возможном будущем сближении позиций. Есть вещи, которые представляют и для нас, и для Соединенных Штатов абсолютный приоритет и интерес», – сказал Путин в ходе встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления. В частности, он отметил, что сюда относится вопрос сдерживания гонки вооружений. При этом, по словам российского лидера, «образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью», передает РИА «Новости». Так, Путин назвал Байдена профессионалом. «Байден профессионал, и нужно очень внимательно с ним работать, чтобы ничего не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю вас», – подчеркнул Путин. Он также заявил, что его американский коллега выглядит бодрым и полностью в материале: лидеры разговаривали два с половиной часа. «Он выглядит бодрым, мы разговаривали с ним с глазу на глаз два часа, может быть, больше, он полностью в материале. Время от времени (Байден) заглядывал в свои записи – мы все так делаем», – сказал Путин. Напомним, первая встреча президентов состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Также важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии. Киев велел странам Запада не оправдывать бездействие коррупцией на Украине 18 июня 2021, 00:56

Фото: Fabrizio Bensch/DPA/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Западные партнеры используют тему украинской коррупции в качестве предлога, чтобы «чего-то не делать», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Кулеба сказал, что «очень против» такого поведения стран Запада. По его словам, он «откровенно говорит» с западными партнерами, когда те «пытаются тему коррупции и недостаточности реформ использовать как оправдание самих себя, чтобы что-то не делать». «К сожалению, это есть», – сказал он, призвав украинцев стать «чемпионами» в борьбе с коррупцией «ради самих себя, а не ради международных инициатив, в которых нужно быть чемпионами». Как сообщил министр, Украина и США «вошли в стадию подготовки визита» украинского президента Владимира Зеленского в Белый дом. «Ключевой» должна стать «тема привлечения США, продолжения привлечения, к процессу мирного урегулирования в Донбассе», это «тема номер один», хотя «будет много других», передает ТАСС со ссылкой на канал «1+1». Кулеба считает, что президент США Джо Байден на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве «был однозначно на стороне Украины» и «четко заявил Путину о том, что он твердо и стойко стоит на защите территориальной целостности и суверенитета Украины». Глава МИД Украины сообщил, что уже провел разговор с заместителем госсекретаря по политическим делам Викторией Нуланд, которая, по словам министра, «детально проинформировала его о содержании разговора двух лидеров, в том числе об Украине» и выразила поддержку республике. «Она заверила, что ни президент Байден, ни вся команда не будут отступать от правила «Никаких договоренностей об Украине без Украины», – указал глава МИД. Заместитель главы офиса украинского президента Андрей Сибига считает, что для Киева «те публичные сигналы», которые увидели на Украине, причем «не только публичные, стоит рассматривать однозначно в позитивном ключе». Можно говорить о «прямом свидетельстве консолидированной поддержки евроатлантического сообщества территориальной целостности и суверенитета Украины». «Это означает, что никакого компромисса, уступок во вред интересам Украины не будет», – приводит его слова РИА «Новости». Напомним, Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин: Лучше объединиться с США в борьбе с киберпреступностью, чем собачиться 17 июня 2021, 15:42

Фото: Сергей Ильин/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Для Москвы важно объединить усилия с США в борьбе с киберпреступностью, вместо того, чтобы «собачиться», заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления. «И для нас, и для них это чрезвычайно важно, вместо того, чтобы собачиться, как у нас в народе говорят, не лучше ли объединить усилия для борьбы с киберпреступностью», – сказал Путин, передает РИА «Новости». При этом президент указал, что Россия много лет предлагает США начать диалог по кибербезопасности, но Вашингтон отказывается. «Вот в сфере кибербезопасности сколько уже лет мы им (США) предлагаем начать диалог на этот счет? Они же отказываются все время, только обвиняют нас во всех смертных грехах», – сказал глава российского государства, передает ТАСС. Днем ранее Путин заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. «Мы считаем, что сфера кибербезопасности является чрезвычайно важной в мире вообще. Для Соединенных Штатов, в частности, и для России тоже в таком же объеме», – добавил он. Ургант сравнил президентов США с покемонами 18 июня 2021, 03:30

Фото: Edward M. PioRoda/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Ведущий программы «Вечерний Ургант» Иван Ургант прокомментировал встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Ургант в эфире своей программы на Первом канале отметил, что 16 июня произошла не только встреча лидеров двух стран, но и футбольный матч Евро-2020 между сборными России и Финляндии. «Как бы сказали в программе «Время покажет», наши победили везде», – заявил Ургант. Он напомнил, что Путин встречается уже не с первым президентом США. «Как скажут миллениалы, собрал всех покемонов», – пошутил ведущий. Он также предположил, что если бы президенты сами выбирали подарки, то Путин подарил бы Байдену «ковер на трап, который не скользит», а Байден Путину – «ковер на лед, который скользит». 16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США. Байден подарил российскому коллеге хрустальную скульптуру и фирменные солнечные очки. Путин, в свою очередь, подарил Байдену письменный набор хохломы «Москва». Напомним, в середине марта Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Песков уточнил время выполнения достигнутых Путиным и Байденом договоренностей 17 июня 2021, 13:44 Текст: Алина Назарова

На реализацию договоренностей, достигнутых президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом в Женеве, потребуется минимум несколько месяцев, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Действительно, потребуется какое-то время на реализацию тех пониманий, которые были констатированы в ходе вчерашней беседы», – сказал Песков, передает ТАСС. По его словам, это кропотливая работа, «на которую, конечно, уйдут месяцы, это точно, тем более что речь идет о запуске таких механизмов, как (переговоры по) стратегической стабильности и так далее». «На это потребуется время. Каких-то дедлайнов здесь нет и быть не может», – подчеркнул Песков. Он также сообщил, что Путин и Байден не затрагивали на встрече тему Венесуэлы и нефтяных цен. Напомним, первая встреча президентов состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Также важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии. МИД: Антонов проведет следующую рабочую неделю уже в США 17 июня 2021, 16:05 Текст: Елизавета Булкина

Посол России в США Анатолий Антонов проведет следующую рабочую неделю уже в Вашингтоне, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. «Исходим из того, что следующую рабочую неделю посол России в США проведет непосредственно в Вашингтоне», – передает ее слова РИА «Новости».



Дипломат уточнила, что МИД начал активно работать по всем вопросам которые были обозначены президентом России Владимиром Путиным в ходе пресс-конференции по итогам саммита в Женеве. На встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что посол России Анатолий Антонов вернется в США до конца месяца. Напомним, 16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». Позже Москва вновь порекомендовала послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан покинул российскую столицу, отправившись в Лондон и затем в Вашингтон. Японцы после саммита Путина и Байдена признали Россию великой державой 17 июня 2021, 16:53 Текст: Вера Басилая

Читатели японского NHK одобрили встречу Владимира Путина и Джо Байдена, заявив, что «Путин остается Путиным», который «фактически добился того, что США признали Россию великой державой». Японцы с одобрением отнеслись к состоявшейся накануне встрече Путина и Байдена, несмотря на отсутствие прорывных договоренностей, передает РИА «Новости», со ссылкой на NHK. Как отметил пользователь под ником yos, японцы не поддерживают противостояние России и США и выступают за налаживание отношений взаимного доверия между странами. «Я считаю главным позитивным результатом саммита в Женеве договоренность о продолжении двустороннего диалога по вопросам стратегической стабильности и контроля над ядерными вооружениями», – отметил frm.geneva, назвав это «прорывом». По мнению читателя под ником h13, главный смысл заключается в возможности продолжения начатого между главами двух государств диалога. В свою очередь, пользователь под ником kay подчеркнул, что «Путин остается Путиным». «Фактически он добился того, что США признали Россию великой державой!» – заключил он. Напомним, первая встреча президентов состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Также важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии. Путин подписал указ о сентябрьских выборах в Госдуму 17 июня 2021, 22:46

Фото: Марат Абулхатин/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 19 сентября, сообщила пресс-служба Кремля. По закону с момента официальной публикации документа в России начинается федеральная избирательная кампания, передает ТАСС. Текст указа «О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва» опубликован на сайте Кремля. «Назначить выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва на 19 сентября 2021 года, – говорится в документе. – Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования». Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев сообщил, что порядок голосования на выборах депутатов Госдумы будет принят «вероятно, на этой неделе», передает РИА «Новости». Позднее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что заседание Центризбиркома, на котором планируется утвердить календарный план избирательной кампании, состоится 18 июня. На заседании будет принято и решение о длительности голосования на выборах в Госдуму. Напомним, председатель Центризбиркома Элла Памфилова провела встречу с экспертами и политологами, чтобы обсудить вопрос о применении многодневного голосования на выборах в сентябре. Путин в интервью американской телекомпании NBC указывал, что политическая система в России развивается, в частности в различных выборных процессах в сентябре будут принимать участие 32 партии. В Польше оценили встречу Путина и Байдена 17 июня 2021, 15:09 Текст: Алина Назарова

Президент США Джо Байден, встречаясь с российским лидером Владимиром Путиным, понимал военную угрозу со стороны Москвы, заявил президент Польши Анджей Дуда. «Надо понимать, и НАТО это понимает, что Россия является попросту агрессором на Украине, что Россия оккупировала Крым, оккупировала донецкий и луганский регионы, что проявляет военную активность в других частях мира, хотя бы в Сирии, что недавно российские войска были сконцентрированы на границе с Украиной, что постоянно проводит военные учения наступательного характера, ведет достаточно интенсивную модернизацию и реструктуризацию своей армии, увеличивает свое военное присутствие на западной стороне российского государства», – сказал Дуда, передает РИА «Новости». «В связи с этим трудно не понимать угрозу со стороны России. Я думаю, что с таким убеждением господин президент Джо Байден разговаривал с господином президентом Владимиром Путиным», – добавил он. Отметил, что Россия неоднократно отвергала обвинения Запада в «агрессивных действиях» и якобы эскалации «российской агрессии» и передвижении войск в Крыму и на восточной границе Украины. В Сирии же ВКС России участвуют в операции против террористов по просьбе официального Дамаска. Напомним, первая встреча президентов состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Также важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии. Песков призвал не цепляться за слова Путина о Навальном 17 июня 2021, 13:57 Текст: Алина Назарова

Не нужно цепляться за слова президента Владимира Путина о том, что блогер Алексей Навальный «сознательно, игнорируя требование закона», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Здесь не нужно цепляться за слова, президент не говорил о хронологической последовательности. Нет никакой необходимости, ее все хорошо знают. Он говорил в целом о том, что уже потом нормы закона были нарушены», – сказал Песков, отвечая на вопрос, оговорка ли то, что Навальный «сознательно» покинул Россию, находясь в коме, или президент дезинформирован. Отвечая на вопрос о фразе президента, что Фонд борьбы с коррупцией* (иноагент, признан судом экстремистской организацией) публично призывал к массовым беспорядкам, вовлекал несовершеннолетних в уличные мероприятия и давал инструкции о том, как делать коктейли Молотова, Песков подчеркнул, что «президент обладает той информацией, которой он обладает», передает РИА «Новости». Президент Владимир Путин на пресс-конференции после саммита в Женеве заявил, что Навальный, который, игнорируя требования закона РФ, покинул территорию страны и не отмечался в органах как лицо дважды осужденное к условному сроку, сознательно нарушал закон. Путин призвал продолжить курс на деофшоризацию российской экономики 17 июня 2021, 15:34 Текст: Алина Назарова

России следует продолжать курс на деофшоризацию национальной экономики, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления. Среди выпускников был глава ФНС Даниил Егоров. Президент в беседе с ним упомянул об усилиях по деофшоризации. «Мы по этой линии работаем давно с коллегами в целом - это вопрос деофшоризации и ухода от налогообложения в странах, где компании работают и получают основную прибыль. Безусловно, это направление нужно продолжить», – заявил Путин. Руководитель ФНС заверил его, что такая работа продолжится, передает РИА «Новости». Путин также спросил мнение Егорова об инициативе США увеличить налог на международные корпорации применительно к России. «Я обращаю ваше внимание на это. Конечно, попрошу и председателя правительства, и ваших коллег из экономического блока внимательно с этим поразбираться, чтобы иметь в виду и учитывать наши национальные интересы», – обратился Путин к главе ведомства. Коуч «школы губернаторов» рассказал, как стать главой региона 17 июня 2021, 21:40

Фото: Сергей Портер/Ведомости/ТАСС

Текст: Андрей Самохин

«Наша «школа» – это топ всех программ, предоставляющих возможность воспользоваться социальным лифтом», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт, бизнесмен, коуч Владимир Соловьев, комментируя встречу президента с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления, которую обычно называют «школой губернаторов». «Чем шире будет «воронка», которая притягивает в орбиту «школы губернаторов» людей через разные конкурсы платформы «Россия – страна возможностей», тем лучше. Мы должны создавать возможности для людей из любой точки страны и любого возраста попасть в эту кадровую «воронку». И тогда уже успешные результаты могут перетащить тебя на следующий, более интересный уровень конкурсов», – пояснил управляющий директор Everyco, тренер, эксперт «школы губернаторов» Владимир Соловьев. «Школа губернаторов» – это топ всех программ, которые предоставляют возможность воспользоваться социальным лифтом, подчеркнул Соловьев. «Пока к нам в основном попадают участники конкурса «Лидеры России» – это венец платформы «Россия – страна возможностей», – добавил он. – Однако механизм конкурсов устроен так, что в стенах «школы губернаторов» может оказаться даже молодой человек 25–27 лет, который сначала участвовал, например, в «Большой перемене». Таким образом, у мечтающих однажды в жизни стать губернатором появился конкретный путь к достижению цели», – уверен собеседник. Впрочем, конкурсы на всех ступенях помогают лишь выявить потенциальные способности кандидата и не всегда раскрывают сразу реальный потенциал выпускников как будущих управленцев, уточнил коуч. Конкурсы платформы «Россия – страна возможностей» очень разные, и в них «востребованы разные грани талантов каждого кандидата», считает Соловьев. «Ведь еще лет десять назад можно было легко набросать образ типичного форматного чиновника, а сейчас сделать это непросто. Так, новые врио губернаторов – люди совершенно разные по стилю управления, их объединяет лишь то, что они учились в «школе губернаторов». Можно лишь поручиться за то, что все они прошли позитивное системное обучение высочайшего уровня. Обратите внимание: каждый год в конкурсы добавляются новые треки, и в этом как раз и виден высокий класс организаторов. Впервые в жизни я могу гордиться тем, что преподаю в школе, чей уровень не ниже, чем в лучших мировых бизнес-школах», – подчеркнул коуч. Еще одним преимуществом «школы губернаторов» Соловьев назвал обмен опытом с «аксакалами» из политики и госсектора экономики. «Создана правильная атмосфера. Гости открыто делятся опытом. Не ведется никакой записи, поэтому все могут откровенно поговорить», – сообщил коуч. «В своей работе я обычно использую девиз: «Думай глобально – действуй локально». Эта программа позволяет увидеть глобальные практики, получить опыт и дальше адаптировать их под себя, грамотно использовать. Перед учащимися открыт весь мир, доступны лучшие практики, в том числе из Южной Азии, Сингапура и других далеких уголков мира», – пояснил эксперт. Что касается прошедшей встречи выпускников с Владимиром Путиным, то эксперт подчеркивает: президент самим фактом разговора с выпускниками обращает внимание общества на возможности программы кадрового резерва Высшей школы госуправления. «Это показывает всей стране, что управленческое звено власти по своему качеству выходит на совершенно другой уровень. Образно говоря, работа конкурсов доказывает, что можно стать генералом, не будучи при этом сыном генерала», – подытожил Соловьев. В четверг Владимир Путин провел беседу с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления (ВШГУ) РАНХиГС, которую также называют «школой губернаторов». По мнению президента, за время работы она стала площадкой, объединяющей эффективных управленцев из разных отраслей и регионов, через программу прошли уже 300 россиян. «Она стартовала в 2017 году и с самого начала стала площадкой, которая объединяет талантливых, перспективных управленцев из разных отраслей и из разных регионов РФ, дает новые возможности, новые знания и компетенции для работы на благо страны и наших граждан», – отметил Путин в беседе, проходившей по видеосвязи. Как напоминает ТАСС, в итоге пятеро из выпускников этой школы были назначены федеральными министрами, многие другие – мэрами городов, топ-менеджерами крупнейших компаний. Еще 39 выпускников программы в настоящий момент возглавляют регионы России. Президент также обратил внимание, что среди выпускников текущего потока четверо – действующие руководители субъектов РФ, а трое уже в период обучения стали временно исполняющими обязанности глав регионов. Современные управленцы должны уметь быстро принимать нетривиальные решения, учитывая реалии стремительно меняющегося мира, считает Путин. По его словам, именно новое, современное качество управления, прежде всего государственного, остается одним из ключевых факторов общего успеха и в развитии регионов, и в реализации стратегических планов, национальных проектов, в обеспечении глобальной конкурентоспособности России в целом. Путин назвал ВШГУ вершиной новой системы подготовки управленческих кадров. «В этой системе, которую обязательно будем и дальше развивать, значимы все звенья. Они должны работать как единое целое, и, что очень важно, не на протекциях работать, не на связях, а на прозрачных принципах, на основе объективных критериев оценки потенциала каждого человека, чтобы каждый, кто стремится принести пользу стране, достичь новых профессиональных высот, мог это сделать с помощью программ наставничества, конкурсов, других открытых и доступных форматов», – добавил он. Глава государства заметил, что третий год подряд в программе участвуют победители конкурса «Лидеры России». По его мнению, и конкурс, и программа гармонично дополняют друг друга, они стали необходимой частью всей широкой линейки проектов, объединенных общей целью – создать условия для самореализации людей разных возрастов, профессий, жителей разных регионов страны. Напомним, по поручению Путина была выстроена единая многоступенчатая система социальных лифтов, включающая в себя проекты, конкурсы и олимпиады платформы «Россия – страна возможностей». За более чем три года в них поучаствовали более 8 млн россиян. По мнению организаторов, конкурсы дают шанс самореализации всем россиянам, которые стремятся построить карьеру и раскрыть свой талант. Система начинается с конкурсов для школьников и заканчивается «школой губернаторов». Проекты для школьников – это «Мой первый бизнес» и «Большая перемена», заявочная кампания которой завершилась во вторник. Заявки на участие в этом конкурсе подали более 2,5 млн школьников 5–10-х классов, студентов колледжей и техникумов. На студентов рассчитаны запущенный в этом году конкурс «Твой Ход» и олимпиада «Я – профессионал». Для профильных специалистов – проекты «Цифровой прорыв», «Мастера гостеприимства», «Учитель будущего». Для тех, кто уже профессионально состоялся, но хочет попробовать себя в роли управленца, действуют конкурс «Лидеры России» и «школа губернаторов». Путин поблагодарил президента Швейцарии за гостеприимство во время саммита Россия – США 17 июня 2021, 16:30 Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин выразил президенту Швейцарии Ги Пармелену искреннюю благодарность за гостеприимство во время российско-американского саммита в Женеве, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Хотел бы выразить искреннюю признательность за гостеприимство швейцарской стороны, которое мы в полной мере почувствовали во время российско-американского саммита в Женеве. Профессионализм всех служб и ведомств Конфедерации, участвовавших в подготовке и обеспечении этого мероприятия, заслуживает самой высокой оценки», – говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля. Путин также отметил, что был рад возможности встретиться с Пармеленом. По словам главы государства, общение подтвердило дружественный характер отношений между Россией и Швейцарией. Российский лидер добавил, что рассчитывает, что эти отношения будут и далее конструктивно развиваться в различных сферах на благо наших народов, в интересах упрочения стабильности и безопасности в Европе. Он пожелал президенту Швейцарии успехов в государственной деятельности и крепкого здоровья. Напомним, саммита Россия – США состоялся в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Также важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии.