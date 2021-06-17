В СФ призвали бизнес искать компромисс с работниками по вопросу вакцинации

Работодателям следует бесконфликтно решать вопрос вакцинации сотрудников от коронавируса, отстранение от работы может повлечь за собой судебные разбирательства, считает первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Я думаю, если пойдут масштабные судебные процессы, вряд ли суды поддержат такое положение вещей. Все-таки здесь уже могут вмешаться судебные процессы на уровне Конституции РФ. Мне кажется, что до этого доводить нельзя, не тот момент, чтобы на проблемы с COVID-19 еще накладывать проблемы судебных исков и разбирательств на эту тему», – цитирует его ТАСС.

По его мнению, «надо искать такие пути решения, которые бы устраивали в том числе и людей, которые имеют свою собственную точку зрения на прививки. Это опасно конфликтами в коллективах, в целом в гражданском обществе. Нам сейчас эти конфликты не нужны, надо искать бесконфликтные пути решения».

Рязаанский уточнил, что в случае наличия серьезной угрозы распространения коронавируса необходимо вводить более жесткие ограничения в субъектах России. По его мнению, для побуждения работников пройти вакцинацию можно приглашать врачей в рабочие коллективы, больше рассказывать о тяжелых последствиях заболевания и летальных случаях, связанных с заражением коронавирусом.

Напомним, власти Москвы одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы без выплаты зарплаты сотрудников предприятий, которые отказались от вакцинации.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.