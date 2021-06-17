В Подмосковье обязали привиться водителей общественного транспорта

Водителей такси и автобусов, которые не сделали прививку от коронавируса, не будут допускать к работе в Подмосковье, заявил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

«Мы составим списки водителей с указанием даты и места вакцинации, где каждый водитель должен будет в срок до 30 июня подтвердить, где и когда он пройдет вакцинацию. Контролировать сроки процедур и внесение данных будут МТДИ (министерство транспорта и дорожной инфраструктуры) вместе с агрегаторами такси. Мы до каждого водителя доведем информацию, что непровакцинированные водители как автобусов, так и такси не будут допускаться к работе», – приводит ТАСС заявление Трескова на совещании с правительством региона и главами городских округов

Он отметил, что власти обеспечат отключение всех заказов у тех водителей, которые не прошли вакцинацию ([хотя бы первым компонентом), в срок до 15 июля. Совместно с коллегами ГИБДД будут проводиться проверки наличия QR-кода или ковид-паспорта у водителей такси на блокпостах.

«С завтрашнего дня мы будем вручать уведомления каждому водителю такси», – подчеркнул вице-губернатор области.

Напомним, накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. Руководителям организаций, осуществляющих деятельность в сфере услуг, необходимо до 15 июля 2021 года организовать проведение первичных прививок против коронавируса не менее 60% от общей численности сотрудников.

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