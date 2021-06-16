Путин оспорил утверждение о непредсказуемости российской политики

Если западные страны считают, что российская политика непредсказуема, то это не значит, что так оно и есть, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с американским коллегой Джо Байденом.

«Ведь если на Западе считают, это совсем не означает, что так оно и есть. Позвольте мне ответить сначала на первую часть вашего вопроса. Вы сказали, что на Западе считают, что российская внешняя политика является непредсказуемой. Позвольте послать вам ответную шайбу: выход Соединенных Штатов в 2002 году из договора по ПРО – абсолютно непредсказуемая вещь. Зачем было это делать, разрушая основы международной стабильности в сфере стратегической безопасности?» – сказал Путин, отвечая на вопрос о том, готова ли Россия отказаться от «непредсказуемой» политики для улучшения отношений с США, передает РИА «Новости».

Также глава российского государства напомнил о неожиданном выходе США из Договора по ракетам средней и меньшей дальности (РСМД) в 2019 году и выходе из Договора по открытому небу.

«Почти ничего не осталось. Слава Богу, президент Байден принял ...абсолютно адекватное решение о продлении СНВ на пять лет», – сказал он.

Путин при этом обратил внимание на то, что о сложно говорить о «стабильности» внешней политики Запада, поддержавшего госпереворот на Украине.

«Вот если вы возьмете ситуацию, связанную с Украиной, с Крымом. От этого все пляшет, правда? А что стабильного в том, что поддержали государственный переворот на Украине? Когда бывший президент [Виктор] Янукович согласился со всеми требованиями оппозиции. Он готов был, по сути, уйти от власти и через месяца три объявить новые выборы. Нет, надо было совершить кровавый госпереворот, который привел к известным последствиям – и юго-восток [Украины], и Крым затем», – заявил президент России.

Ранее Путин заявил, что переговоры с американским лидером Джо Байденом прошли хорошо.

Встреча мировых лидеров в Женеве завершилась в 17.05 по местному времени (18.05 мск).

Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин благодарил Байдена за инициативу встретиться лично.