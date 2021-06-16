Путин: Озабоченности США по милитаризации Арктики не имеют под собой никаких оснований

Президент Владимир Путин после переговоров с американским лидером Джо Байденом выразил убеждение, что Россия и США должны и могут сотрудничать в Арктике.

По его словам, озабоченности США по милитаризации Арктики не имеют под собой абсолютно никаких оснований, Россия там восстанавливает разрушенную инфраструктуру, передает РИА «Новости».

Как отметил президент тема Арктики важна, обсуждали ее с Байденом подробно. Он также считает, что разрешать или нет иностранным судам проходить по внутренним морям в Арктике – суверенное право России. При этом глава государства подчеркнул, что страна не злоупотребляет этим.

Ранее Путин заявил, что переговоры с американским лидером Джо Байденом прошли хорошо.

В Женеве в 17.05 по местному времени (18.05 мск) завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.

В рамках встречи президенты намеревались обсудить вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.