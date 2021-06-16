В МИД заявили о максимальных усилиях России для проведения встречи Путина и Байдена

Россия при подготовке саммита с США сделала максимум, чтобы он окончился позитивно, остановил ухудшение отношений и началось бы «движение вверх», заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Рябков напомним, что в среду в Женеве «встречаются лидеры России и США», и «мир следит за этим событием с предельным вниманием», передает РИА «Новости».

«Российская сторона при подготовке к саммиту сделала максимум для того, чтобы он получился позитивным и увенчался результатами, которые позволят приостановить дальнейшее ухудшение двусторонних отношений и начать движение вверх», – добавил он.

Напомним, во вторник вечером в Женеве приземлился самолет с российской делегацией. Байден также прибыл в Женеву. Президент России прибудет в Женеву непосредственно перед переговорами.

В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов.