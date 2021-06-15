СК возбудил уголовное дело из-за TikTok-ролика с «надругательством» над иконой

Следователи возбудили уголовное дело об оскорблении религиозных чувств верующих из-за TikTok-ролика, в котором икону использовали в качестве реквизита, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова.

В соцсетях появилась информация о том, что блогеры якобы решили записать провокационный ролик в TikTok и в качестве реквизита использовали икону, передает РИА «Новости».

Согласно данным следствия, днем 11 июня молодые люди, которые снимали ролик около дома по Нагорному бульвару в Москве, «преследуя цель надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней – православной иконой, публично совершали действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающее явное неуважение к обществу и совершенное в целях оскорбления религиозных чувств верующих)», – сказала Иванова. Максимальная санкция – лишение свободы на один год.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению, добавила Иванова.

Между тем в Telegram-каналах появилось видео, на котором прохожий обратил внимание на съемки ролика с использованием иконы. Мужчина подошел к блогерам и поинтересовался, с какой целью используется изображение, на что загримированные девушки заявили ему, что ни в какую религию не верят и являются атеистами, а икона для них «просто картинка». Очевидец, возмутившись ответом молодых людей, ударил одну из участниц по лицу. После этого блогеры начали угрожать мужчине вызовом полиции. Прохожий продолжил ругаться и стал прогонять молодых людей.

Ранее в Пермском крае две школьницы во время съемок видеоролика для TikTok подожгли солому на ферме, сгорело имущество на сумму 150 тыс. рублей.