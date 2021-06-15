Депутат: В предвыборной программе ЕР найдут отражение вопросы развития промышленности

В предвыборной программе «Единой России» найдут отражение вопросы развития промышленности, малого бизнеса и поддержки регионов, отметил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам, руководитель рабочей группы «Экономика» комиссии по подготовке предвыборной программы партии Андрей Макаров.

«Это очень серьезная программа, связанная с возможностями регионов, с точки зрения бюджетной налоговой политики направленная именно на то, чтобы регионы имели финансовые источники для реализации своих полномочий», – приводятся на сайте партии слова Макарова.

Парламентарий напомнил, что в партии намерены добиться увеличения расходов на здравоохранение, включая первичное звено и высокотехнологическую медпомощь. Отдельное внимание уделят вопросам образования, в том числе строительству новых школ и ремонту действующих. Кроме того, речь идет о развитии региональной инфраструктуры, ЖКХ, создании современной комфортной городской среды, благоустройстве и обновлении парка общественного транспорта.

В свою очередь президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов отметил роль предварительного голосования «Работа, проведенная по предварительному голосованию, показала, что любой, даже не член партии, может стать достойным представителем в законодательных органах власти», – констатировал он.

Ранее председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин заявил, что добровольцы и общественные деятели не только участвовали в процедуре, но и побеждали – это значит, что они с высокой долей вероятности станут кандидатами от «Единой России» на выборах в Госдуму по итогам Съезда.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве.

В праймериз приняли участие почти 12 млн избирателей, более 10% от общего числа избирателей

Президент России Владимир Путин встретился с руководством «Единой России» и победителями праймериз – предварительного голосования, по итогам которого формируется партийный список на выборах. Путин констатировал, что список серьезно обновился за счет большого числа беспартийных кандидатов.