В Минздраве не увидели необходимости давать россиянам дополнительный выходной после вакцинации

Процент граждан, которые испытывают повышение температуры, боль в мышцах и неприятное ощущение в месте укола после прививки, крайне мал, поэтому нет никакой необходимости абсолютно всем гражданам предоставлять выходной после инъекции, заявил газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов, комментируя соответствующий призыв губернатора одной из областей.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что следует предоставлять гражданам оплачиваемый выходной после прохождения каждого этапа вакцинации. Он подчеркнул, что это сделать необходимо, поскольку «у некоторых россиян есть переживания за то, что первый день после прививки будет сложный, поэтому им нужно дать возможность побыть дома».

«Да, действительно, у некоторого количества людей повышается температура, возникает неприятное ощущение, жжение в месте инъекции, появляется боль в мышцах. Но это испытывают до 10–15 % пациентов. То есть их крайне мало, поэтому, с моей точки зрения, большой необходимости каждому россиянину предоставлять выходной день, конечно, нет», – говорит Козлов.

Он подчеркивает, что, учитывая то, что такие случаи встречаются, работодатели сами должны идти гражданам на встречу и давать возможность отдохнуть после прививки.

«Но понятное дело, что подобное решение позволяет людям потенциально меньше волноваться о вакцинации, не переживать о том, что им в случае чего нужно отпрашиваться, поэтому логика в данном призыве губернатора есть», – заключил микробиолог.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, согласно которому выяснил, что большинство россиян (60 %) положительно относятся к вакцинации от коронавируса, а 17 % участников сообщили, что уже сделали прививку.

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