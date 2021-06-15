Россию назвали создателем тенденций на мировом рынке гранатометов

Россия входит в число лидеров по производству гранатометов и боеприпасов к ним на международном рынке, а также задает тенденции по разработке новых изделий, заявил исполнительный директор «Техмаша» госкорпорации «Ростех» Александр Кочкин.

«У нас преимущество по многообразию боевых частей у выстрелов, их могуществу и эффективности. Мы стараемся конкурировать на международном рынке с нашими новыми продуктами», – передает ТАСС слова Кочкина, который отметил, что сейчас на мировой рынок активно выводятся одноразовые гранатометы.

По словам Кочкина, сегодня зарубежные страны разрабатывают собственные выстрелы, например, для легендарного РПГ-7, но все равно следуют российским тенденциям в этом вопросе. «Есть иностранные производители, у них немного другое законодательство, они демпингуют по ценам. Но мы несем ответственность за надежность, качество боеприпасов, оно у нас всегда было и остается на высоком уровне» – отметил он.

Кроме того, начальник НПО «Базальт» (входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех») Николай Середа сообщил, что объединение начало серийное производство новейших выстрелов с нетрадиционным принципом поражения живой силы противника для гранатометов РПГ-7В2.

«В настоящее время разработан, имеет литеру «О1» (серийное производство), прошел государственные испытания еще один выстрел к РПГ-7В2», – сказал он.

Отметим, что 15 июня 2021 года легендарному гранатомету РПГ-7 исполняется 60 лет. Работа над противотанковым гранатометом началась в 1958 году. 15 июня 1961 года был подписан приказ о принятии его на вооружение вместе с кумулятивным выстрелом ПГ-7В. В настоящее время этот гранатомет используется в более чем 80 странах мира. Кроме того, во многих странах ведется серийное производство как самого гранатомета, так и выстрелов к нему. В свое время Советский Союз передал лицензионное производство ряду государств Варшавского договора.

По словам Середы, несмотря на приличный возраст, у гранатомета большие перспективы. «За этим гранатометом, я считаю, еще лет 30 большое будущее, оно связано с модернизацией как самого гранатомета, так и с разработкой все новых и новых выстрелов с повышенной эффективностью», – сказал он.

В свою очередь начальник 204-го военного представительства полковник Леонид Масленников подчеркнул, что РПГ-7 с новыми выстрелами относится к гранатометам третьего – самого современного – поколения. «Новые выстрелы сильно расширили применяемость данного гранатомета. Сегодня это не только противотанковые выстрелы, уже применяются выстрелы термобарического типа, осколочные, которые позволяют поражать не только бронетанковую технику, но и живую силу противника», – заключил он.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД