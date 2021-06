Минпросвещения рекомендовало вузам перейти на удаленку Вирусолог назвал границы летней волны COVID-19 15 июня 2021, 09:37 Текст: Наталья Ануфриева

Снижение числа заболевших можно ожидать в течение месяца, так как опыт показывает, что в теплую погоду распространение вирусов снижается, спрогнозировал руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. Чепурнов напомнил, что в 2020 году к 15 июня в России был достигнут спад заболеваемости, который продлился до середины сентября. Скорее всего, считает вирусолог, произошло смещение волн заболеваемости, и весенний подъем, ожидавшийся где-то в конце апреля, «догнал» нас лишь в июне, передает радио Sputnik. «Причем смещение произошло именно у нашей страны, ведь за рубежом прошла отчетливая весенняя волна, и сейчас, к лету, все более-менее нормализовалось», – отметил он. Вирусолог полагает, что снижение числа заболевших можно ожидать в течение месяца: «Лето все равно свое возьмет. Надеюсь, к концу июня заболеваемость пойдет на спад, с учетом того, что погода вроде бы достаточно стабильно теплая все это время». Он добавил, что опыт показывает: в теплую погоду распространение вирусов снижается. Чепурнов указал также, что одним из главных способов борьбы с пандемией является вакцинация, и, на его взгляд, можно было бы только приветствовать любые меры, стимулирующие людей к добровольной вакцинации. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 июня: в субботу в Москве был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах. Также власти Санкт-Петербурга решили ввести новые ограничения на фоне ситуации с коронавирусом. Кроме того, на въездах в Ивановскую область в костромском, ярославском и московском направлениях решением регионального оперштаба усилен пропускной режим. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Ученые предупредили об изменении основных симптомов COVID 12 июня 2021, 18:30

Текст: Ксения Панькова

Специалисты из Королевского колледжа Лондона сообщили об изменении общих симптомов коронавируса, отметив, что самые распространенные больше напоминают простуду, пишет Mirror. По мнению ученых, национальная служба здравоохранения Великобритании все еще перечисляет в качестве главных признаков COVID-19 лихорадку, продолжительный кашель, потерю обоняния и вкуса. Однако мутации вируса привели к тому, что самыми распространенными симптомами инфекции стали головная боль, насморк и боль в горле, передает РИА «Новости». Профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор отметил, что «индийский вариант» коронавируса больше напоминает обычную простуду. Он предупредил, что людям с такими симптомами нужно обязательно пройти тестирование, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Как подчеркнул специалист, человек не осознает этого и думает, что у него какая-то сезонная простуда. «Мы изучаем основные признаки инфекции. И теперь они не такие же, как раньше», – заключил профессор. Ранее китайские ученые заявили, что они обнаружили партию новых коронавирусов у летучих мышей, в том числе четыре коронавируса, схожих с SARS-CoV-2, который стал причиной пандемии. Собянин продлил выходные до 20 июня для ослабления скорости распространения COVID 12 июня 2021, 15:21

Текст: Вера Басилая

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников столицы. «Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников», – сообщается в блоге Собянина. Мэр уточнил, что «длинные выходные» в Москве продлятся девять дней – с 12 по 20 июня. По его словам, это решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным (воскресеньям). Также, по словам мэра, с 13 по 20 июня 2021 временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях. Кроме того, в организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00 (за исключением обслуживания на вынос). В крупных городских парках и на природных территориях будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. «Длинные выходные» помогут справиться с ростом заболеваемости только в том случае, если каждый из нас проявит в эти дни максимальную осторожность. И конечно, надо активнее вакцинироваться. Пока мы не обеспечим действительно массовую вакцинацию, город будет постоянно лихорадить. Все пункты вакцинации в выходные дни будут работать, приходите», – добавил Собянин. За минувшие сутки в России выявили 13 510 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6701. Москвичам напомнили о штрафе за использование детских площадок в парках 13 июня 2021, 20:51 Текст: Елена Мирошниченко

13 июня 2021, 20:51

12 июня 2021, 16:45

Текст: Ксения Панькова

Китайские ученые заявили, что они обнаружили партию новых коронавирусов у летучих мышей, в том числе четыре коронавируса, схожих с SARS-CoV-2, который стал причиной пандемии, говорится в результатах исследования, опубликованных в журнале Cell. Специалисты из Китайской академии наук и Шаньдунского университета собрали образцы слюны и продуктов жизнедеятельности у небольших летучих мышей в период с мая 2019 года по ноябрь 2020 года. «В общей сложности мы собрали 24 новых генома коронавируса от разных видов летучих мышей, в том числе четыре коронавируса, подобных SARS-CoV-2», – говорится в отчете, сообщает CNN. Отмечается, что один образец (под названием RpYN06), обнаруженный у подковообразных летучих мышей, имел отличие только в шипованном белке, шишковидной структуре, которую вирус использует при прикреплении к клеткам. Как отметили ученые, вирусы, тесно связанные с геномом, который стал причиной пандемии COVID-19, продолжают циркулировать в популяциях летучих мышей, а в некоторых регионах это может происходить весьма часто. По словам ученых, данное исследование подчеркивает, что летучие мыши являются хорошо известными природный резервуарами для различных вирусов, вызывающих тяжелые заболевания у людей и связанных с распространением вируса Хендра, вируса Марбург, вируса Эбола и коронавирусов. «Помимо летучих мышей и людей, коронавирусы могут инфицировать множество домашних и диких животных, включая свиней, крупный рогатый скот, мышей, кошек, собак, кур, оленей и ежей», – добавили специалисты. Напомним, в начале февраля эксперты ВОЗ обнаружили в Ухане некие «важные улики», касающиеся возникновения COVID-19. Тогда же член международной научной группы ВОЗ, доктор Питер Дасзак подтвердил наиболее распространенную версию – инфекция SARS-CoV-2 могла получить распространение в Китае и Юго-Восточной Азии от летучих мышей. С другой стороны, регулярно озвучиваются предположения об искусственном происхождении коронавируса либо об утечке «естественного» вируса из научной лаборатории – что столь же регулярно опровергается Пекином. Путин заявил, что уровень иммунизации россиян к COVID должен достичь 60% 12 июня 2021, 15:48 Текст: Ксения Панькова

Уровень иммунизации населения России к коронавирусу должен достичь как минимум 60%, считая тех, кто уже переболел COVID-19, заявил президент Владимир Путин в ходе общения с лауреатами госпремий в Кремле. В ходе беседы митрополит Волоколамский Иларион отметил, что РПЦ поддерживает необходимость более активной вакцинации в России, подчеркнув, что количество привитых от коронавируса должно быть не 18 млн, как сейчас, а 118 млн. «118 млн, может, и не надо», – заметил, в свою очередь, Путин, передает ТАСС. «Нам 60% нужно, чтобы имели иммунитет, в том числе имеются в виду и те, кто переболел, [в том числе] и бессимптомно», – сказал глава государства. Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что вакцина от коронавируса для детей может быть зарегистрирована в России 15–20 сентября. За минувшие сутки в России выявили 13 510 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6701 Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В России выявили 13,5 тыс. новых случаев коронавируса 12 июня 2021, 11:48

Текст: Наталья Ануфриева

За минувшие сутки в России выявили 13 510 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 13 510 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 16,1% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6701, Санкт-Петербурге – 889, Московской области – 867. Всего в стране выявлено 5 193 964 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 792 169 человек, из них 9986 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 399 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 126 073 человека. Таким образом, коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу увеличился до 1,28 – это максимум с 6 мая 2020 года, передает ТАСС. В Москве показатель вырос с 1,6 до 1,7. Для столицы это наибольшее значение индикатора с 29 сентября прошлого года. Только в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся показатель держится ниже единицы – в Самарской области, где он остался на уровне 0,88. В Ростовской области индикатор впервые с 18 мая достиг одного, в Санкт-Петербурге он равен 1,01; в Иркутской области – 1,02; в Подмосковье – 1,06; в Воронежской области – 1,07; в Нижегородской – 1,08. В Красноярском крае коэффициент вырос до 1,12 (для региона это максимум с 23 октября прошлого года), в Свердловской области – до 1,14 (максимум с 21 октября). Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Накануне, 11 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 12 505. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1005. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Власти столицы не планируют вводить спецпропуска из-за ситуации с COVID 12 июня 2021, 16:27 Текст: Ксения Панькова

Контроль за соблюдением COVID-требований в Москве будет усилен, сообщили в пресс-службе аппарата мэра столицы, уточнив, что введение спецпропусков на фоне ухудшения ситуации по коронавирусу пока не обсуждается. «Обязательно будет усилен контроль за исполнением требований. Ранее мы усилили контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах и на транспорте, а также за исполнением санитарных требований предприятиями и организациями. Сегодня речь идет о том, что с 13 июня начинают работать дополнительные ограничения, и контроль за ними тоже будет установлен», – приводит РИА «Новости» сообщение. При этом в пресс-службе уточнили, что власти Москвы пока не обсуждают введение спецпропусков на фоне ухудшения ситуации по коронавирусу. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил выходные до 20 июня для ослабления скорости распространения COVID. Также с 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ и других аналогичных организациях. Кроме того, в организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00. В крупных городских парках будут закрыты аттракционы, детские и спортплощадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. Немерюк рассказал о работе кафе в московских парках в «длинные выходные» 12 июня 2021, 18:45 Текст: Ксения Панькова

Предприятия общепита и торговли смогут работать в московских парках 13–20 июня при соблюдении антикоронавирусных мер, этом сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк. «Кафе, рестораны, летние веранды и объекты нестационарной торговли в парках могут продолжать работать 13–20 июня при строгом соблюдении антикоронавирусных мер», – цитирует ТАСС Немерюка. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил выходные до 20 июня для ослабления скорости распространения COVID. Также с 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ и других аналогичных организациях. Кроме того, в организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00. В крупных городских парках будут закрыты аттракционы, детские и спортплощадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. В России выявили 14,7 тыс. новых случаев коронавируса 13 июня 2021, 11:17 Текст: Ксения Панькова

За минувшие сутки в России выявили 14 тыс. 723 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 14 723 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 16,1% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7704, Московской области – 953, Санкт-Петербурге – 862. Всего в стране выявлено 5 208 687 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 801 335 человек, из них 9 166 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 357 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 126 430 человек. Накануне, 12 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 13 510. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1213. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Гинцбург назвал причину появления новых штаммов COVID 14 июня 2021, 11:44 Текст: Алина Назарова

14 июня 2021, 19:45

Задержанный в Белоруссии основатель Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии) Роман Протасевич заявил, что скоро сделает прививку российской вакциной от коронавируса «Спутник V». «На фоне всех слухов, которые плодились о состоянии моего здоровья: меня регулярно осматривал врач. Мне даже предложили вакцинироваться «Спутником V». Думаю, я это даже сделаю в ближайшее время», – цитирует ТАСС Протасевича. Ранее он заявил, что у него нет жалоб на здоровье, и в СИЗО его никто не бил. Протасевич уточнил, что его «никто не бил и пальцем не трогал». По его словам, сообщения в интернете о том, что его якобы избивал лично президент Александр Лукашенко, смешны и являются шуткой. Напомним, журналисты корпорации Би-би-си покинули пресс-конференцию МИД Белоруссии по ситуации с бортом Ryanair из-за участия в ней Протасевича. По их мнению, основатель Telegram-канала Nexta принимает участие в мероприятии не по своей воле. Напомним, самолет Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложными. Был задержан находившийся на борту Роман Протасевич, автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. Среди сделавших первую прививку от коронавируса москвичей разыграют автомобили 13 июня 2021, 11:38 Текст: Ксения Панькова

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 14 июня по 11 июля москвичи, получившие первый компонент вакцины от коронавируса, станут участниками розыгрыша автомобилей. «С 14 июня по 11 июля 2021 г. граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей», – сообщил мэр в своем блоге. По его словам, раз в неделю будет разыгрываться 5 машин стоимостью примерно 1 млн рублей. Информация о результатах розыгрышей будет объявляться по средам, начиная с 23 июня, в эфире телеканала «Москва 24». «Но, конечно, главный выигрыш для тех, кто привьется, несоизмерим ни с какой машиной – это собственное здоровье и душевное спокойствие. Добавлю, что сам я привился еще в мае прошлого года. По истечении года титры стали падать, и два дня назад еще раз поставил первый компонент «Спутника V». Чувствую себя хорошо. Чего и вам желаю», – добавил Собянин. Накануне в Москве продлили выходные до 20 июня для ослабления скорости распространения коронавируса. Также с 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ и других организациях. Кроме того, в ресторанах, кафе, барах, а также в ночных клубах запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00. В крупных городских парках будут закрыты аттракционы, детские и спортплощадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. Путин назвал триумфом российской науки создание «Спутника V» 12 июня 2021, 13:14 Текст: Вера Басилая

Наши исследователи добились триумфа, в кратчайшие сроки создали безопасную, эффективную вакцину от коронавируса «Спутник V». Найденные решения открывают путь для появления вакцин от многих других опасных вирусных заболеваний, заявил Владимир Путин на церемонии вручения Госпремий России. «Мощь российской науки, российской научной школы ярко проявилась в прошлом году, когда люди всего мира именно от ученых ждали спасения от пандемии коронавируса. И наши исследователи добились успеха, можно сказать – триумфа, в кратчайшие сроки создали безопасную, эффективную вакцину от коронавируса «Спутник V», – цитирует РИА «Новости» Путина. По его словам, это позволило России не только обеспечить доступность вакцины для своих граждан, но и оказать жизненно важную помощь другим государствам. «И это ответственность нашей страны, как ведущей научной державы, перед всем миром», – добавил Путин. «Подчеркну: такой результат достигнут благодаря накопленным уникальным знаниям, в том числе в ходе создания других вакцин, например от Эболы. Найденные российскими учеными решения открывают путь для появления долгожданных вакцин от многих других опасных вирусных заболеваний», – отметил он. Госпремия в области науки и технологий за 2020 год присуждена создателям «Спутника V». Премия досталась директору НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александру Гинцбургу, заместителю директора Центра по научной работе Денису Логунову и начальнику 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковнику медицинской службы Сергею Борисевичу. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Роспотребнадзор напомнил об отсутствии влияния вакцин от COVID на потомство 14 июня 2021, 04:49

Текст: Антон Антонов

Российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания по оценке влияния на потомство, сообщил Роспотребнадзор. «Прежде всего на лабораторных животных», – заявило ведомство, отметив, что «негативных последствий не выявлено». Нет свидетельств того, что какая-либо вакцина, включая вакцину против коронавируса, может повлиять на способность иметь детей. «Если вы в настоящее время пытаетесь забеременеть, вам не нужно избегать беременности после вакцинации от COVID-19», – приводит ТАСС текст сообщения. Пока нет достоверных данных о том, как долго действует иммунитет, который развивается у людей, переболевших коронавирусом. Вакцины обеспечивают более надежную защиту, рекомендуется привиться через несколько месяцев после заболевания, говорится в сообщении. Кроме того, в Роспотребнадзоре подчеркнули, что вакцины против COVID-19 не оказывают влияния на ДНК «и не взаимодействует с ней». Ведомство пояснило, что «вакцины знакомят иммунные клетки организма с фрагментами генетического материала коронавируса, они их запоминают и начинают вырабатывать антитела, направленные на защиту от вируса». Изменчивость вируса отслеживают, при выявлении снижения эффективности можно будет изменить состав вакцин. Роспотребнадзор заявил, что «важно сделать прививку и продолжить меры по сокращению распространения вируса», это же снизит и «вероятность мутации». Кроме того, ведомство призвало соблюдать «социальную дистанцию, носить маски, мыть руки и своевременно обращаться за медицинской помощью». Напомним, российские медики фиксируют рост числа случаев COVID-19. Несмотря на доступность уже нескольких отечественных вакцин, далеко не все россияне готовы прийти на прививочный пункт. Эксперты считают, что это связано с проблемами в информировании населения.