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Путин заявил о «подтаскивании» украинской техники к линии соприкосновения в Донбассе
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Украина постоянно подтаскивает личный состав и военную технику в район конфликта на юго-востоке страны, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.
По его словам, Россия постоянно проводит плановые учения на своей территории. При этом в Москве не обращают внимания, если в соседних государствах, например, на Аляске в США проводятся маневры, передает РИА «Новости».
«А вот что происходит сейчас: сейчас на наших южных границах происходят учения Defender Europe. 40 тыс. личного состава, 15 тыс. единиц военной техники, часть из них переброшена с американского континента прямо к нашим границам», – отметил он.
Путин напомнил, что со времен СССР расширение НАТО на восток произошло дважды.
Ранее советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что снижение интенсивности обстрелов украинских позиций в Донбассе связано с предстоящей встречей лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Ранее сообщалось, что украинские диверсанты напали на наблюдательный пост в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), пять ополченцев убиты.
Путин поздравил жителей страны с Днем России
Президент Владимир Путин на церемонии вручения госпремий и награждения героев труда поздравил всех собравшихся в Кремле и жителей страны с Днем России.
Президент отметил, что эта дата «знаменует не только современное развитие отечества, но и весь его многовековой, непрерывный путь, величие его истории, его свершений, побед и достижений». По его словам, «это богатейшее наследие создавалось многими поколениями наших предков», передает РИА «Новости».
«Их трудовые и ратные подвиги, бесконечная преданность родине вызывают уважение и гордость, стремление быть достойными их героических судеб, хранить, утверждать в своей жизни завещанные нам ценности, которые и сегодня имеют колоссальное значение для всего нашего движения вперед», – заявил Путин.
День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.
Байден сказал, почему Путин не меняет позицию из-за давления США
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Президент США Джо Байден заявил, что не может дать гарантии изменения позиции России. На вопрос о том, почему российский лидер Владимир Путин не меняет позицию из-за давления Вашингтона, Байден ответил, потому что «он Владимир Путин».
«Нет гарантии, что я смогу изменить поведение человека или поведение страны. У автократов есть огромная власть, им не надо отвечать перед обществом, и очень может случиться, что если я буду отвечать (Путину) должным образом, что я и буду делать, это его не переубедит, и он продолжит в том же духе», – цитирует Байдена РИА «Новости». Байден выступил на пресс-конференции в Корнуолле по итогам встречи «Большой семерки».
Также на пресс-конференции Байден согласился с оценкой Путина, что отношения между Россией и США находятся на низкой точке.
«Я думаю, он прав, что они (отношения) находятся на низкой точке», – сказал американский лидер. На вопрос о том, почему российский лидер Владимир Путин не меняет позицию из-за давления Вашингтона, Байден ответил, потому что «он Владимир Путин».
«Не буду вдаваться в это, потому что мне надо сесть за стол переговоров с ним, буду рад потом с вами поговорить», – добавил он.
Говоря о решении не проводить совместную пресс-конференцию с российским лидером Владимиром Путиным, заявил, что это не конкурс, кто лучше выступит перед журналистами. Он отметил, что на пресс-конференции намерен ясно обозначить условия улучшения отношений с Россией.
Накануне президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
В ЛНР заявили о гибели пяти ополченцев в результате нападения украинских диверсантов
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Украинские диверсанты напали на наблюдательный пост в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), пять ополченцев убиты, сообщили в народной милиции ЛНР.
«11 июня диверсионной группой отдельного центра специальных операций «Запад» на наблюдательном посту народной милиции в районе населенного пункта Голубовское Луганской народной республики были хладнокровно убиты пятеро ополченцев. Не исключено, что целью данной провокации является вызов ответного огня со стороны подразделений народной милиции для их последующего обвинения в нарушении Минских договоренностей и активизации боевых действий», – говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
«Наши военнослужащие застрелены выстрелами в голову с использованием специального вооружения. При этом один из них убит выстрелом, сделанным из снайперской винтовки иностранного производства. Остальные расстреляны в упор украинской диверсионной группой, проникшей на территорию поста», – добавили в народной милиции ЛНР.
В ведомстве добавили, что у них есть данные о поставках одной из американских компаний минобороны Украины партии снайперских винтовок, а также боеприпасов к ним. «Кроме того, правительством Соединенных Штатов Киеву поставляются приборы ночного видения, что способствует увеличению количества обстрелов позиций народной милиции со стороны ВСУ в темное время суток. Также американские военные специалисты с 13 апреля в тренировочном лагере в районе города Мариуполя осуществляют подготовку снайперов для ВСУ», – сказано в заявлении.
Ранее Филипоненко обвинил украинских силовиков в дистанционном минировании линии соприкосновения в Донбассе, а также в установке новых станций радиоэлектронной борьбы.
В ЛНР заявили об использовании ВСУ оружия НАТО при убийстве пяти ополченцев
Украинские диверсанты, напавшие на наблюдательный пост народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, использовали оружие натовского образца, заявил офицер оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
«Пули калибром 5,56 миллиметра, извлеченные из тел погибших, применяются в оружии, состоящем на вооружении стран НАТО и поставляемом на Украину в рамках помощи от США», – цитирует РИА «Новости» Филипоненко. Уточняется, что пули приобщены к материалам уголовного дела как вещественные доказательства.
Ранее в ЛНР сообщили, что 11 июня диверсионной группой отдельного центра специальных операций «Запад» ВСУ на наблюдательном посту народной милиции в районе населенного пункта Голубовское Луганской народной республики были убиты пятеро ополченцев.
Путин назвал самый важный вопрос перед встречей с Байденом
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Президент России Владимир Путин в преддверии встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что вопрос кибербезопасности является одним из самых важных в глобальном масштабе.
«Вопрос с кибербезопасностью является одним из самых важных на сегодняшний день. Потому что всякие отключения целых систем ведут к очень тяжелым последствиям. А это, оказывается, возможно», – сказал он в интервью на телеканале «Россия-1», передает РИА «Новости».
Также президент сообщил, что Россия готова наладить с США взаимную выдачу преступников, но обе стороны должны брать на себя соответствующие обязательства. «Если мы договоримся о выдаче преступников, значит, Россия пойдет на это, мы будем это делать. Только в том случае, если другая сторона, в данном случае Соединенные Штаты, согласятся с тем же и будут выдавать соответствующих преступников Российской Федерации», – сказал глава государства, говоря о проблеме киберпреступности.
Он подчеркнул, что все эти договоренности выражаются в соответствующих межгосударственных документах. «И там, в этих документах, соглашениях, договорах стороны берут на себя определенные обязательства. И они в подавляющем большинстве случаев равнозначны. Обе стороны берут на себя одинаковые обязательства», – добавил российский лидер.
Ранее Путин, комментируя предстоящую встречу с американским лидером Джо Байденом, заявил, что обе стороны стараются снизить какую-то негативную риторику, но обольщаться не стоит.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Путин сравнил Байдена и Трампа
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден сильно отличается от главы 45-й американской администрации Дональда Трампа, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.
Глава российского государства, слова которого были приведены на английском языке, отметил, что «президент Байден, конечно, сильно отличается от Трампа». Путин констатировал, что Байден является карьерным политиком. «Он фактически всю взрослую жизнь занимался политикой», – приводит слова президента России ТАСС.
Путин допустил, что у Байдена могут быть «некоторые преимущества, некоторые недостатки». Российский лидер также выразил надежду на то, что «со стороны действующего президента США не будет импульсивных шагов».
При этом президент России подчеркнул, что уважает 45-го американского лидера Дональда Трампа. «Даже сейчас я считаю, что бывший американский президент господин Трамп – неординарная личность, талантливый человек, иначе он не стал бы президентом США», – отметил российский лидер.
«Он – яркая личность. Он может нравиться вам или нет. Но он пришел не из американского истеблишмента, он не был частью большой политики до этого, и некоторым это нравится, некоторым нет, но это факт», – добавил Путин.
Ранее глава государства констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. В администрации Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Ранее президент России поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле указали на риски для всего мира из-за спада в отношениях России и США, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита. В администрации Байдена также поделились ожиданиями от встречи, объяснив, для чего Байден хочет встретиться с Путиным. Сенатор Алексей Пушков посоветовал Байдену не пытаться в Женеве навязывать Путину какие-либо требования или «играть мускулами».
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Песков объяснил, почему Путин согласился встретиться с Байденом
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут саммит в Женеве из-за плохих отношений между странами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
По данным телеканала, Песков заявил, что Путин встречается с Байденом, так как проведения саммита требует «плохое состояние отношений» между США и Россией, передает РИА «Новости».
Переговоры Путина и Байдена пройдут 16 июня в Женеве на вилле «Ла Гранж» возле древнеримских руин в окружении уникальных розариев. Вилла находится на территории одноименного парка на берегу Женевского озера.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет. После этого американский посол в Москве заявил, что с нетерпением ждет возможности присоединиться к Байдену в Женеве.
7 июня в администрации американского лидера поделились ожиданиями от встречи лидеров России и США, а также объяснили, для чего Байден хочет встретиться с Путиным. Президент России также поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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Американцы оценили слова Путина о Байдене и Трампе
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Читатели сайта Fox News оценили слова российского лидера Владимира Путина о президенте Соединенных Штатов Джо Байдене и главе 45-й американской администрации Дональде Трампе.
«Президент России знает, что Байден – слабак! Демократы годами настаивали на «сговоре России» с Трампом и не привели никаких доказательств. Путин понимал, что Трамп не из робкого десятка», – приводит мнение пользователя 408-208line РИА «Новости».
«Путин нанес превентивный удар по Байдену перед встречей», – уверен jeff11038.
«Байден просто бесхребетный, слабый политик, который существует для защиты бюрократической системы. <…> Все остальное не имеет значения. Путин без особых усилий словесно нейтрализовал его», – считает FBtry3of43.
«Путин запросто проглотит Байдена. А потом, смеясь, покинет переговорную», – уверен argon21.
«Очевидно, что президент России не уважает Байдена, и с ним согласна половина нашей страны», – отметил FranNC994.
«Путин держит Байдена прямо там, где ему и нужно, – под своей пятой», – убежден abby9472619.
«Владимир посмеивается над способностью Джо подниматься по лестнице», – сыронизировал howaboutnow.
«Байден был политиком 47 лет, голосовал по законопроектам и молчал, когда разгорались споры по ним. Он никогда не принимал серьезных решений. У Демократической партии есть команда высокого уровня для этого. А Байден лишь подчиняется своему начальству. Трамп сам принимает важные решения. С точки зрения рынка Байден подходит на должность менеджера, исполнителя, а Трамп способен основать бизнес и быть руководителем», – подытожил austin2020.
Накануне Путин в интервью телеканалу NBC сравнил Байдена с Трампом.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Ранее президент Путин констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. В администрации Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед. В Совфеде посоветовали Байдену не пытаться навязывать Путину какие-либо требования.
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Путин высказался о возможном преемнике
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Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что полностью связал всю свою судьбу с судьбой страны, и ждет того же от своего преемника.
«Вы знаете, я настолько связал всю свою судьбу с судьбой страны, для меня в жизни нет никакой другой, более значимой задачи, чем укрепление России. Поэтому если я увижу, что какой-то человек, даже если критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но я увижу, что это человек с конструктивными взглядами, человек предан стране, готов положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь, как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю все, чтобы такие люди были поддержаны», – цитирует РИА «Новости» главу государства.
Путин также выразил уверенность в том, что после его ухода с поста президента в России ничего не обрушится. Он напомнил, что в 2000 году страна «балансировала на грани сохранения своего суверенитета», за чертой бедности находилось катастрофическое число людей, экономика находилась в плачевном состоянии. Теперь же, по его словам, ситуация изменилась.
«Сейчас много проблем, но ситуация абсолютно другая. Придет когда-то обязательно на мое место другой человек. И почему все это должно рухнуть, что ли? Мы боролись с международным терроризмом – слава богу, задушили его на корню. Это должно опять возродиться, что ли? Думаю, что нет. Другое дело, что на политической сцене могут появляться разные люди, с разными взглядами. Ну и хорошо», – подчеркнул Путин.
На вопрос журналиста, будет ли Путин ожидать от своего преемника защиты, какую он в прошлом сам оказал Борису Ельцину, президент ответил, что не думает об этом.
«Я даже не думаю об этом, это вопросы вообще третьестепенного значения. Самое главное – это судьба страны и ее народа», – сказал он.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что преемниками Путина могут стать председатель правительства Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Тем временем Путин призвал чиновников заниматься работой, а не искать ему преемников.
Путин: Я привык к атакам с разных сторон
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Политики на международной арене являются партнерами и соперниками, а не «женихом и невестой», которые клянутся в вечной любви, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, добавив, что привык к выпадам в свой адрес.
Путин заявил в интервью, фрагмент которого на русском языке был показан в субботу в эфире Первого канала, что «мы с теми людьми, с которыми мы работаем, спорим на международной арене, мы не жених и невеста, не клянемся друг другу в вечной любви и дружбе», передает ТАСС.
«Мы партнеры и в чем-то соперничаем друг с другом», – подчеркнул он.
Комментируя скандальные заявления американского лидера Джо Байдена в свой адрес, Путин отметил, что «таких обвинений слышал десятки».
«Я привык за время своей работы к атакам с разных сторон, по очень многим поводам, разного качества и остроты. Меня это ничего не удивляет», – сказал глава государства.
Ранее Путин заявил, что Байден сильно отличается от главы 45-й американской администрации Дональда Трампа.
Он также констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет.
В администрации Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед.
Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Российский лидер поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Байден собрался послать России в Женеве «жесткие сигналы»
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что глава американской администрации Джо Байден на предстоящем саммите в Женеве намерен послать России «довольно жесткие сигналы».
«Я думаю, что президент Байден даст довольно жесткие сигналы. Я в полной мере одобряю такой подход», – приводит мнение Джонсона ТАСС.
«Я сделал так же, когда в последний раз видел господина Путина. Я сказал, что не будет нормализации отношений между <…> Россией и Соединенным Королевством, пока Россия не изменит свое поведение», – заявил Джонсон в интервью телеканалу CNN.
«Думаю, что президент Байден заявит то же самое», – добавил британский премьер. Он отказался уточнить, какой исход встречи лидеров России и США будет считать успешным.
Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
Ранее президент Путин констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. В администрации Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Ранее президент России поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле указали на риски для всего мира из-за спада в отношениях России и США, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита. В администрации Байдена также поделились ожиданиями от встречи, объяснив, для чего Байден хочет встретиться с Путиным. Сенатор Алексей Пушков посоветовал Байдену не пытаться в Женеве навязывать Путину какие-либо требования или «играть мускулами».
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Путин прокомментировал предстоящую встречу с Байденом
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Президент России Владимир Путин, комментируя предстоящую встречу с американским лидером Джо Байденом, заявил, что обе стороны стараются снизить какую-то негативную риторику, но обольщаться не стоит.
По его словам, в преддверии встреч на высшем уровне обе стороны всегда стараются снизить какую-то негативную риторику для того, чтобы создать соответствующую благоприятную обстановку для работы. «Здесь нет ничего особенного. Я бы здесь не обольщался ничем», – сказал президент в программе на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.
По его словам, это проявление «профессионального подхода» со стороны США. «Мы со своей стороны тоже это делаем», – подчеркнул Путин.
Также глава государства рассказал, что на саммите Россия США планируется восстановить личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать реально функционирующие механизмы взаимодействия по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы.
Среди вопросов, представляющих взаимный интерес, он назвал стратегическую стабильность, тему региональных конфликтов, природоохранные мероприятия и заботу об экологии в целом, в глобальном смысле, а также сотрудничество в области экономики. «Если мы после этой встречи создадим механизмы работы по всем этим направлениям, мне кажется, было бы уже хорошо. Можно было бы сказать, что встреча прошла недаром», – сказал Путин.
Как подчеркнул глава государства, Россия и США могут эффективно взаимодействовать в том числе в области экономики. «Взаимная заинтересованность есть. Многие американские компании хотят работать у нас, их за уши вытаскивают с нашего рынка, они уступают место конкурентам. Это что, идет разве на пользу американской экономике?» – отметил Путин.
Президент также сообщил, хотел бы среди прочих вопросов обсудить со своим американским коллегой ситуации в Сирии и Ливии, а также ряд вопросов глобального характера, передает РИА «Новости».
Глава государства подчеркнул, что Россия ведет себя очень сдержанно по отношению к США. «Хотя мы и прежде старались вести себя достаточно сдержанно. Мы ведь ни одного шага не совершили ни в одной из тех областей, которые мы сейчас обсуждали, которые бы усугубляли положение», – отметил он.
Кроме того, Путин назвал «проявлением профессионализма» новой администрации США продление Вашингтоном Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). «Новая администрация во главе с президентом (Джо) Байденом в качестве первого шага продлила договор СНВ-3. Я думаю, что это очень важный шаг и в общем и целом... Со стороны президента Байдена это проявление профессионализма, безусловно», – сказал президент.
Российский лидер отметил, что это было сделано «не с кондачка», а на основе профессионального анализа ситуации в мире и во взаимоотношениях двух стран. «Это решение профессиональное», – подчеркнул он.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Путин оценил состояние отношений России и США
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Российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.
«Наши отношения упали до низшей точки за последние годы», – приводит слова Путина ТАСС.
Ранее в администрации президент США Джо Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Ранее президент России поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле указали на риски для всего мира из-за спада в отношениях России и США, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита. В администрации Байдена также поделились ожиданиями от встречи, объяснив, для чего Байден хочет встретиться с Путиным. Сенатор Алексей Пушков посоветовал Байдену не пытаться в Женеве навязывать Путину какие-либо требования или «играть мускулами».
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Путин заявил, что уровень иммунизации россиян к COVID должен достичь 60%
Уровень иммунизации населения России к коронавирусу должен достичь как минимум 60%, считая тех, кто уже переболел COVID-19, заявил президент Владимир Путин в ходе общения с лауреатами госпремий в Кремле.
В ходе беседы митрополит Волоколамский Иларион отметил, что РПЦ поддерживает необходимость более активной вакцинации в России, подчеркнув, что количество привитых от коронавируса должно быть не 18 млн, как сейчас, а 118 млн. «118 млн, может, и не надо», – заметил, в свою очередь, Путин, передает ТАСС.
«Нам 60% нужно, чтобы имели иммунитет, в том числе имеются в виду и те, кто переболел, [в том числе] и бессимптомно», – сказал глава государства.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что вакцина от коронавируса для детей может быть зарегистрирована в России 15–20 сентября.
За минувшие сутки в России выявили 13 510 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6701
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Путин в Кремле наградил Героев Труда и вручил Госпремии
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Президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии вручения золотых медалей Героя Труда и Государственных премий наградил пятерых россиян звездами Героев Труда.
«В День России в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась торжественная церемония вручения золотых медалей «Герой Труда Российской Федерации» и Государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2020 год», – говорится в сообщении.
Отмечается, что президент удостоил звания Героя Труда России капитана ледокола, наставника Дальневосточного морского пароходства Геннадия Антохина, замгендиректора «ОДК-Сатурн» Виктора Полякова, директора и худрука дагестанской Республиканской школы искусств Мурада Кажлаева, машиниста крана доменного цеха в Кузбассе Людмилу Суслякову и тракториста совхоза имени Кирова Александра Бондаренко.
Также глава государства вручил Государственные премии лауреатам 2020 года. Премии удостоены директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, замдиректора центра по научной работе Денис Логунов, начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС России полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
Госпремия России за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2020 год присуждена митрополиту Илариону, оперной певице Хибле Герзмаве, скульптору Александру Рукавишникову. За выдающиеся достижения в области благотворительности наградой отмечена президент фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» Фаина Захарова. Госпремию за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности присудили члену Общественной палаты России Елене Тополевой-Солдуновой.
Также Госпремию присудили еще двум коллективам ученых. Петербургских исследователей Евгения Александрова и Валерия Запасского наградили за новые подходы в исследовании полупроводников, которые могут быть в том числе использованы в производстве квантовых компьютеров.
Госпремия досталась и ученым-медикам за исследования новых способов борьбы с онкологией головы и шеи. Премию получили академик РАН Евгений Чойнзонов, член-корреспондент РАН Игорь Решетов и Садулла Абакаров. Как отметил в ходе церемонии глава государства, эта инновационная терапия дала возможность побеждать недуг и жить полной жизнью тысячам пациентов.