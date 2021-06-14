Путин заявил о «подтаскивании» украинской техники к линии соприкосновения в Донбассе

Украина постоянно подтаскивает личный состав и военную технику в район конфликта на юго-востоке страны, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.

По его словам, Россия постоянно проводит плановые учения на своей территории. При этом в Москве не обращают внимания, если в соседних государствах, например, на Аляске в США проводятся маневры, передает РИА «Новости».

«А вот что происходит сейчас: сейчас на наших южных границах происходят учения Defender Europe. 40 тыс. личного состава, 15 тыс. единиц военной техники, часть из них переброшена с американского континента прямо к нашим границам», – отметил он.

Путин напомнил, что со времен СССР расширение НАТО на восток произошло дважды.

Ранее советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что снижение интенсивности обстрелов украинских позиций в Донбассе связано с предстоящей встречей лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что украинские диверсанты напали на наблюдательный пост в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), пять ополченцев убиты.