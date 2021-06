Проект нефтепровода между США и Канадой закрыт Крупнейший производитель мяса JBS заплатил хакерам 11 млн долларов 10 июня 2021, 04:32

Руководство крупнейшего в мире производителя мяса JBS заплатило хакерам 11 млн долларов в биткоинах, сообщил глава американского подразделения компании Андре Ногейра. Он заявил, что «платить преступникам» было «очень болезненно», но «правильно по отношению к клиентам» JBS. Средства перечислили, когда большая часть предприятий вернулась к работе – JBS решила таким образом избежать новых атак и не хотела «рисковать тем, что что-то пойдет не так в процессе восстановления». Решение заплатить стало «страховкой для защиты клиентов». При этом договориться с хакерами помогли «внешние советники». Правоохранительные органы были поставлены в известность. Пока не установлено, как хакеры получили доступ к компьютерам JBS, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal. Напомним, в результате хакерской атаки на крупнейшего в мире производителя мяса JBS Foods приостановили работу заводы компании в США. Хакеры, как сообщалось, могут находиться в России. В ФБР «приписали это нападение REvil и Sodinokibi».

В Литве заявили, что «краснеют от стыда» после розыгрыша Вована и Лексуса 9 июня 2021, 13:08

Член партии «Союз крестьян и зеленых Литвы» Робертас Шарницкас заявил, что Литве приходится «краснеть от стыда» после того, как российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли председателя литовского парламентского Комитета по иностранным делам Жигимантаса Павилениса. Один из пранкеров представился Павиленису соратником Алексея Навального Леонидом Волковым. Во время беседы политик заявил, что Литва рассчитывает обновить механизмы работы с российской оппозицией. Он также рассказал о намерении Литвы с помощью президента США Джо Байдена заставить президента России Владимира Путина «заплатить цену» за «атаку на Капитолий». Павиленис добавил, что Вильнюс должен «договориться с американцами», что это действительно так. Помимо этого, литовский политик назвал Путина сильным лидером, а на президента Литвы Гитанаса Науседу призвал «не обращать внимания», потому что он – «символическая фигура», передает «Sputnik Литва». Шарницкас призвал литовский власти «сделать что-нибудь, потому что Литва краснеет от стыда». «В опубликованном разговоре Павиленис продолжает срамить международную арену. На этот раз он вышел за все возможные рамки приличия... В конце видео Павиленис призывает собеседника-самозванца не обращать внимания на позицию президента Гитанаса Науседы, поскольку правит их большинство в Сейме», – заявил он. Шарницкас отметил, что Павиленис является первым председателем Комитета по иностранным делам, который всего за полгода сумел опозориться на международной арене и стать объектом насмешек. Шарницкас отметил, что Павиленис является первым председателем Комитета по иностранным делам, который всего за полгода сумел опозориться на международной арене и стать объектом насмешек. Он призвал власти сделать выводы, поскольку «так продолжаться не может». Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные под псевдонимами Вован и Лексус, разыграли голландских парламентариев от имени соратника блогера Алексея Навального Леонида Волкова, они подключились к закрытому заседанию международного комитета палаты представителей. Лавров заявил об утаивании США фактов колоссальной важности по делу о крушении МН17 9 июня 2021, 11:12

Соединенные Штаты скрывают факты колоссальной важности по авиакатастрофе рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, они не показывают спутниковые снимки с места события, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. «Американцы до сих пор упрямо категорически отказываются предоставлять спутниковые снимки, которые были сделаны в июле 2014 года, когда произошла катастрофа с малайзийским «Боингом». На днях нидерландский суд прямо объявил, что надежды на то, что американцы предоставят эти снимки, больше нет и для суда вопрос закрыт. Колоссальной важности факты утаиваются», – сказал Лавров, передает РИА «Новости». В Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Также суд в Нидерландах провел повторный опрос экспертов российского концерна «Алмаз – Антей» по делу о крушении рейса MH17. Также Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Напомним, катастрофа произошла шесть лет назад, 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз – Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией. Напомним, в понедельник суд в Нидерландах завершил опрос экспертов концерна «Алмаз – Антей» по делу MH17. Немецкий эксперт осудил планы США заставить ЕС платить Украине за «Северный поток – 2» 9 июня 2021, 11:34

Фото: Ting Shen/REUTERS

«Это грубая попытка США заставить европейцев платить за Украину», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя предложение главы Госдепа США компенсировать Украине финансовые потери от эксплуатации «Северного потока – 2» за счет европейцев. «Слова Блинкена о возмещении Украине финансовых потерь от транзита газа через «Северный поток – 2» за счет европейцев – это попытка создать впечатление, будто бы американцы больше заботятся об Украине, нежели европейцы. И теперь европейцы почему-то должны оплачивать реализацию американских политических интересов. Это абсурд», – считает немецкий политолог Александр Рар. По его словам, вопрос строительства и введения трубопровода в эксплуатацию – это бизнес в чистом виде. «Более того, Украина по-прежнему зарабатывает и, думаю, будет продолжать зарабатывать на транзите российского газа в Европу», – добавил эксперт. «В данном случае я не понимаю, о каких убытках идет речь и как их подсчитать. То, что Европа заинтересована в диверсификации поставок энергоресурсов – это логично и понятно с точки зрения эконмических интересов», – полагает Рар. По мнению собеседника, даже если бы между Россией и Украиной не было конфликта, никто бы не выступил против построения дополнительных трубопроводов. «Почему в таком случае европейцы должны компенсировать Украине финансовые потери за «Северный поток – 2», а за первый «Северный поток» или «Турецкий поток» не должны? Через них ведь российский газ также поступает на Запад в обход Украины», – заметил Рар. «Видимо, Украина не справляется с реформированием своей экономики, особенно после пандемии. Отсюда – колоссальные экономические проблемы. А газовый транзит – важнейший источник заработка для страны. Так что, вероятно, это грубая попытка США заставить европейцев платить за Украину», – предположил политолог. По его мнению, Германия не пойдет на это, «ведь никто не гарантирует, что деньги поступят туда, куда нужно». «Берлин лишь может включить Украину в европейский проект по зеленой экономике. В таком случае она будет получать «зеленые кредиты» или иную помощь на покупку ветряных мельниц и производство зеленого электричества», – полагает Рар. «Что касается заявления Блинкена о том, что худший для Вашингтона итог строительства «Северного потока – 2» – это отравленные отношения с Германией, то я всегда указывал на важность немецкого фактора в этом вопросе. Вашингтон не хочет портить отношения с Берлином, особенно во время первого визита Джо Байдена к союзникам. Я считаю, что американцы правильно поступили, отказавшись вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG», – заключил политолог. В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США рассматривают возможность договориться с европейскими странами о продлении на много лет соглашений с Киевом о прокачке российского газа через территорию Украины, чтобы Киев не лишился транзитных сборов после начала работы трубопровода «Северный поток – 2». «Если это не сработает, то я думаю, что [можно] найти способы компенсировать Украине финансовые потери за транзитные сборы, которых она лишится. Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – сказал госсекретарь США на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам, передает ТАСС. Глава американской дипломатии также упомянул возможность модернизации энергетической инфраструктуры самой Украины. «Существует и другой аспект, который действительно важен в этой ситуации и о котором часто забывают. Это то, что собственный энергетический потенциал Украины и потенциал энергоэффективности в значительной степени остается нереализованным. И если Украина будет использовать энергоресурсы более эффективно, чем она делает сейчас, то многие рычаги воздействия, которые Россия могла бы приобрести, были бы в значительной степени ослаблены», – сказал он. Ранее Блинкен заявил, что США готовы «возместить» Киеву возможную потерю трансфертных платежей из-за запуска газопровода «Северный поток – 2». «Худший возможный исход был бы, с нашей точки зрения: строительство трубопровода завершено, отношения с Германией отравлены, отсутствие стимула у Германии сесть за стол переговоров, чтобы добиться успехов в работе по смягчению серьезных негативных последствий от прохода газа через этот трубопровод», – передает РИА «Новости» слова Блинкена. Глава внешнеполитического ведомства США заявил об этом, объясняя сенаторам, почему Штаты воздержались от введения санкций против компании – оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG. Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Киев оспорил получение ракеты, которой предположительно сбили Boeing 9 июня 2021, 13:51 Текст: Дмитрий Зубарев

Украинские власти опровергают информацию российской стороны о том, что ракета, которой предположительно был сбит малайзийский Boeing в июле 2014 года, была направлена в войска на территории Украины в 1986 году и с тех пор не возвращалась в Россию, сообщила на слушаниях в судебном комплексе «Схипхол» судья Хелейн Керстенс-Фокенс. По ее словам, Россия передала Совместной следственной группе расшифровку записи беседы со свидетелем, который, основываясь на фотографиях и номерах, утверждает, что ракета, о которой идет речь, была произведена в 1986 году и передана Минобороны. Показания другого свидетеля указывают на то, что в декабре 1986 года ракета была направлена в военную часть 20152 на территории Украины. «Однако украинские власти опровергают эту информацию», – передает ТАСС слова Керстенс-Фокенс. Международные следователи, продолжила она, считают, что заявления России о передаче ракеты украинским вооруженным силам не были подкреплены достаточными доказательствами, а документы, предоставленные российской стороной, которые должны были показать, где она была произведена и когда передана, заполнены не полностью. В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Ранее судебный следователь завершил опрос экспертов российского концерна «Алмаз-Антей», а также представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по делу о крушении Boeing на Украине. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз – Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией. Ранее в среду следствие отклонило показания свидетелей по делу MH17 о пуске ракеты из зоны ВСУ. Житель Адлера застрелил двоих судебных приставов 9 июня 2021, 12:04

В ходе перестрелки в Адлерском районе Сочи погибли двое судебных приставов, сообщил источник в экстренных службах региона. «Двое (судебных) приставов убиты», – сказал источник ТАСС. Он добавил, что это случилось во время перестрелки. По его словам, нескольких участников происшествия уже задержали, в том числе стрелявшего в приставов мужчину. «Приставы приехали для проведения исполнительных действий, но мужчина начал в них стрелять, в результате чего двое приставов погибли. В настоящее время стрелявший задержан и доставлен в отдел полиции», – указал собеседник. В региональном следственном управлении СК сообщили, что следователи выехали на место происшествия. В ГУ МВД по региону уточнили, что стрельба произошла при выселении жителей из многоэтажки, в которой жил подозреваемый. «9 июня около 10.35 в дежурную часть отдела полиции по Адлерскому району Сочи поступило сообщение о том, что на улице Просвещения во время выселения жителей из многоквартирного дома в ходе словесного конфликта с судебными приставами местный житель открыл стрельбу. Оба пристава от полученных ранений скончались на месте», – указали там. После стрельбы мужчина сдался сам без оружия. В ГУ МВД добавили, что подозреваемого доставили в дежурную часть. Между тем Telegram-канал Life Shot сообщил, что задержанному – 61 год, его зовут Кочиян Вартан, ружье, из которого велась стрельба, не зарегистрировано. Афганские боевики убили десять сотрудников британо-американской НКО 9 июня 2021, 06:34

По меньшей мере десять сотрудников британо-американской некоммерческой организации (НКО) HALO Trust, которая специализируется на обезвреживании мин и неразорвавшихся боеприпасов, были убиты боевиками в масках в Афганистане, еще 14 были ранены, сообщил телеканал 1TV. По данным источников телеканала, инцидент произошел в провинции Баглан в Афганистане. Официальные лица Афганистана считают, что нападение было совершено боевиками запрещенной в России террористической организации «Талибан», передает ТАСС. HALO Trust основана в 1988 году и работает над разминированием и обезвреживанием снарядов по всему миру. Ее штат насчитывает более 8 тыс. сотрудников. В минувшее воскресенье в результате нападения боевиков запрещенной в России террористической организации «Талибан» в провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана погибли по меньшей мере 14 силовиков, еще 37 попали в плен. Ранее президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны по ухода американских войск. 8 мая стало известно о планах вывода посольств стран Запада из Афганистана. Днем ранее в Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан» на фоне вывода американских сил. Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Афганистан. 3 мая появилась информация, что США и запрещенное в России террористическое движение «Талибан» обсуждают возможность завершения вывода американских войск из Афганистана к началу июля. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не собираются уходить из Афганистана, несмотря на вывод американских войск. Между тем сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру. 29 апреля стало известно, что страны НАТО начали организованный вывод войск из Афганистана, о чем главы внешнеполитических ведомств и министров обороны стран Североатлантического альянса договорились двумя неделями ранее. В Сенате США стремительный вывод американских войск из Афганистана назвали «фатальной ошибкой». В свою очередь министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал решение о выводе воинского контингента НАТО из Афганистана «историческим» и «эпохальным». 13 апреля появились сообщения о планах президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года – 20-й годовщины теракта в Нью-Йорке. Байден объяснил решение о выводе войск из Афганистана тем, что присутствие военнослужащих США не поможет Кабулу создать устойчивое правительство. Также стало известно, что Байден решил вывести американские войска из Афганистана вопреки советам некоторых помощников. Так, глава ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что вывод американских войск из Афганистана ослабит возможности США реагировать на угрозы и собирать информацию. Напомним, в марте запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. СМИ узнали о разводе Слепакова с дочкой миллиардера из-за измены 9 июня 2021, 17:30 Текст: Елена Мирошниченко

Знакомый из окружения юмориста Семена Слепакова рассказал, что в мае артист развелся со своей супругой, дочерью миллиардера Кариной Аванесян. По его сведениям, развод произошел из-за измены комика. По словам знакомого юмориста, однажды к частным детективам обратились люди с заказом проследить за Слепаковым из-за подозрений в супружеской неверности комика по отношению к дочери олигарха, об этом пишет сайт KP.RU. «Как мне рассказали, доказательства неверности были собраны: и видео, и все, что надо. Как я понял, Аванесян не единожды говорил с дочкой, мол, он тебе изменяет, но она не верила», – рассказал источник. Как рассказал знакомый Слепакова, когда доказательства были на руках, у Карины не было другого выхода, как подать на развод. Собеседник газеты считает, что тесть был готов доплатить зятю, лишь бы он освободил его дочь. Семен и Карина расстались не врагами, а имущество осталось у бывшей жены, подчеркнули в окружении юмориста. Отмечается, что в СМИ ранее распространялись слухи, что, будучи еще женатым, Слепаков начал отношения с актрисой Светланой Ходченковой. Ранее актриса Дарья Мельникова, известная по сериалу «Папины дочки», сообщила о разводе с артистом Артуром Смольяниновым. России предсказали утрату лидерства в экспорте газа 9 июня 2021, 08:37

Правительство допустило, что Россия уже в 2024 году может потерять лидерство по объемам экспорта газа в мире, следует из данных плана мероприятий по реализации Энергетической стратегии страны до 2035 года. В документе указывается, что в ближайшие два года страна сохранит за собой первую строчку в тройке крупнейших поставщиков голубого топлива на международный рынок, передает РИА «Новости». Однако перспективы на 2024 год менее определенны: в нем Россия может удержать позицию, однако также может оказаться и вторым по величине экспортером газа. Основной рынок сбыта российского голубого топлива – европейский. По информации ОПЕК, в 2019 году Россия экспортировала около 261 млрд кубометров газа. Затем в списке крупнейших поставщиков следует Катар с объемом экспорта 143 млрд кубометров, на третьей строчке расположились США с показателем 132 млрд, четвертое место заняла Норвегия со 111 млрд кубометров газа, пятое – Австралия (100 млрд). Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко подчеркнул, что из крупнейших в мире экспортеров СПГ наибольший потенциал роста добычи есть у США, располагающих большими запасами сланцевого газа, а также Катара, который планирует расширить производственные мощности. Таким образом, эти два государства могут подняться на первую строчку списка крупнейших экспортеров. Однако, на его взгляд, цель отстоять лидерство любой ценой – не самый рациональный подход. «Важнее, чтобы любые новые проекты приносили прибыль, валютную выручку и налоги в бюджет», – заявил он. Нарастить же свою долю на газовом рынке Россия потенциально может как за счет строительства новых трубопроводов в Китай, так и за счет реализации новых СПГ-проектов. При этом сильно увеличить продажи за счет Европы вряд ли получится, помехой может стать конкуренция со сжиженным газом и постепенный переход европейских стран на «зеленую» энергетику, заключил эксперт. Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2021 объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Власти Украины разработали план противодействия России 9 июня 2021, 14:55

Украинское правительство предложило СНБО утвердить стратегию внешнеполитической деятельности страны с курсом в ЕС и НАТО и планом противодействия «агрессивной политике России». «Обеспечение независимости и государственного суверенитета Украины, возобновление ее территориальной целостности, противодействие агрессивной политике Российской Федерации, курс на членство в ЕС и НАТО, продвижение украинского импорта и привлечение иностранных инвестиций, защита прав и интересов граждан за границей являются приоритетными направлениями внешней политики», – цитирует пояснительную записку к проекту указа президента Украины РИА «Новости». Документ предполагает стремление Украины развивать отношения с ЕС и НАТО, развитие сотрудничества с другими странами и международными организациями. Украина, согласно документу, также стремится к обеспечению безопасности и мира в Балто-Черноморском регионе, и выстраивает «отношения добрососедства с дружественными соседними странами». В стратегии отмечается, что политика России «является основной угрозой для Украины и Европы». В ней предусмотрено противодействие «российской агрессии политико-дипломатическими методами» с помощью расширения круга стран, поддерживающих территориальную целостность и суверенитет страны «в противодействии с Россией». Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект закона «О коренных народах Украины», в перечне коренных народов отсутствует упоминание русских. Документ осудили в Госдуме, а представитель МИД России Мария Захарова заявила, что принятие на Украине закона о непризнании русских коренным народом укрепляет страну на националистических и неонацистских позициях. Юрист оценил законность задержания должников судебными приставами по пути на курорты 9 июня 2021, 20:32

Выявление злостных должников судебными приставами на ведущих на российские курорты трассах абсолютно законно, заявил газете ВЗГЛЯД первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив, юрист Артем Кирьянов. Руководитель пресс-службы УФССП по Краснодарскому краю Елена Лысечко рассказала, что на пути к кубанским курортам на оживленных магистралях с помощью мобильного комплекса «Дорожный пристав» выявляются автомобили, владельцы которых имеют неоплаченные штрафы от ГИБДД, просроченный налог или алименты, сообщает издание «Комсомольская правда». Планирующим отдых приставы посоветовали проверить, нет ли у них неоплаченных штрафов. «Если у должника в собственности есть автомобиль, то машина может быть арестована на штрафстоянку до полного погашения долга. Это абсолютно законно, несмотря на то, что это происходит не в родных регионах граждан, а по пути на курорт. Служба судебных приставов у нас федеральная, исполняющая решение судов. Никакого нарушения действующего закона на всей территории России усмотреть нельзя», – говорит Кирьянов. Он убежден, что такие меры воздействия справедливы, по крайней мере, по отношению к гражданам, которые не платят алименты. Более того, он напоминает, что для злостных неплательщиков алиментов в России предусмотрена уголовная ответственность, но ее на сегодняшний день можно обойти нехитрым способом. При этом гражданин остается должником крупных сумм. «Если люди едут в отпуск на личном автотранспорте, то совершенно точно они могут оплачивать содержание своих детей. Тем более, что предусмотрено не полное содержание, а достаточно небольшая помощь для становления маленького человечка», – убежден правозащитник. Юрист предупреждает, что если приставы остановят гражданина по пути на отдых, но у него не будет возможности оплатить все долги, то сотрудники имеют полное право конфисковать его имущество в виде автотранспорта и пустить его на погашение долга. «Создается максимальное давление на людей, которые злостно не оплачивают обязательные платежи. Но, опять же, вопрос заключается в том, насколько удобно будет организован сам процесс. Если человек действительно имеет задолженности, но, возможно, не знает о них, при этом он готов их оплачивать, то наготове должен быть сервис оплаты этих задолженностей. Мало выявить, остановить и провести ознакомительную беседу по документам, надо еще обеспечить возможность человеку на трассе оплатить те задолженности, которые у него есть, а затем разрешить ему продолжать ехать в отпуск. Это идеальная схема», – считает Кирьянов. Если же желания оплачивать долги у гражданина не будет, то должнику нужно быть готовым попрощаться с имуществом, что будет справедливым решением со стороны приставов, заключил собеседник. Ранее на дискуссионной сессии «Цифровое исполнительное производство» в рамках Петербургского международного юридического форума замминистра юстиции Евгений Забарчук предложил в упрощенном порядке без участия судебного пристава списывать со счетов водителей штрафы за правонарушения, зафиксированные камерами видеонаблюдения. Военный эксперт рассказал о недовольстве украинских солдат «голодом» в армии 9 июня 2021, 15:22

На морально-психологическое состояние украинских солдат негативно влияют проблемы с выплатами, заявил военный эксперт Борис Рожин. С 1 января по 15 мая 2021 года задолженность Минобороны Украины перед военными выросла почти в три раза, армию буквально нечем кормить. По данным украинского военного издания «Военный курьер», к 15 мая 2021 года в ВСУ накопился долг по выплатам дополнительных видов денежного обеспечения в 950 млн гривен (2,5 млрд руб.). Тогда как 1 января он составлял 350,8 млн грн (939 млн руб.), передает ФАН. Такие данные содержатся в докладе начальнику генерального штаба ВСУ от 25 мая 2021 года. Долг в документах называется критическим: «Вызывает напряжение в военных коллективах и семьях военнослужащих». По информации издания, министерство обороны Украины выделяет на погашение долга только 322 млн гривен (864 млн рублей). Однако пока неизвестно, когда эти деньги достигнут конечной цели, фактически Украине на данный момент нечем кормить армию, заключает «Военный курьер». При этом издание утверждает, что Минобороны Украины разместило тендер на закупку трех люксовых кабриолетов общей стоимостью 73 млн гривен (2,7 млн долларов). «На фоне недавних скандальных публикаций о том, как Минобороны пытается согласовать через профильный комитет Верховной рады закупку люксовых лимузинов, галстуков и рубашек для парада на сумму, что, пожалуй, превышает 100 млн гривен, такой аттракцион большой искренности кажется просто циничным», – сообщает СМИ. Военный эксперт Рожин рассказал, что подобные ситуации возникают в украинской армии с регулярной периодичностью. Кроме того, офицеры ВСУ занимаются поборами. «Такие публикации – проявление скрытого недовольства, которое объективно существует в вооруженных силах Украины. Такая информация периодически просачивается в Сеть. Недавно публиковались документы, свидетельствующие о том, что украинские солдаты вынуждены переводить деньги на карточки своим командирам. Истории про коррупцию, недофинансирование, некомплект штатный и технический часто появляются в украинских СМИ. Критики подвергается и руководство Украины, которое обвиняют в том, что Киев недостаточно эффективно снабжает армию, а солдаты воюют в ненадлежащих условиях. Объективно эти проблемы существуют, несмотря на все разговоры об увеличении финансирования ВСУ. Есть также проблемы с укомплектованием личного состава. Но все эти проблемы пытаются сразу же решить, поскольку они бьют по рейтингу Зеленского и его партии «Слуга народа», – сказал эксперт. Рожин отметил, что такой расклад дел негативно влияет на морально-психологическом состоянии солдат ВСУ. «Естественно, если есть проблемы с довольствием и зарплатами, то это, конечно, сказывается на морально-психологическом состоянии военнослужащих. В рядах ВСУ и так существует большой процент нежелающих принимать участие в боевых действиях, но когда возникают проблемы с зарплатами, то мотивация становится еще ниже. Конечно, данная ситуация окажет свое влияние на морально-психологическое состояние солдат вооруженных сил Украины», – заключил он. Напомним, это не первый раз, когда в украинских ВС происходит «голодный бунт», который назвали трагедией Украины. Представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявлял, что военнослужащие ВСУ избили заместителя командира роты, который поставлял бойцам просроченные консервы, сухие пайки и испорченный хлеб. Военнослужащие отказались нести службу на передовых позициях. Путин о вступлении Украины в НАТО: Время подлета ракет до Москвы сократится до 7-10 минут 9 июня 2021, 20:36 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин заявил, что при вступлении Украины в НАТО подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы сократится до 7-10 минут. «Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время от Харькова, скажем, или, не знаю, Днепропетровска до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красная линия или нет?» – задался вопросом российский лидер в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС. «Кто-то вообще должен об этом подумать: о том, как мы должны реагировать на то, что по сути предлагается и обсуждается [в плане расширения НАТО]», – отметил российский лидер. «Сейчас американские партнеры говорят, что ничего не обещали ни Украине, ни украинскому руководству, в том числе президенту Зеленскому. Откуда мы это знаем? Можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается, во всяком случае, никто не говорит нет», – заявил Путин. Путин подчеркнул, что минимум половина украинцев не хочет вступления в НАТО. Таких людей президент назвал умными. Президент также заявил, что НАТО ставит свои геополитические интересы выше интересов других стран, несмотря на отношения с ними, передает РИА «Новости». Путин отметил, что на интересы России ранее уже наплевали, когда приняли решение о расширении, несмотря на ранее достигнутые договоренности. В понедельник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, то вопрос нужно решать немедленно. После этого в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома сообщили, что Киев неверно истолковал слова президента США Джо Байдена об идее вступления Украины в НАТО. В альянсе заявили об отсутствии консенсуса по вопросу членства Украины в НАТО. Как ожидается, вопрос Украины будет обсуждаться в ходе саммита НАТО 14 июня. Президент Украины Владимир Зеленский заявил: «Слова не важны, важны конкретные поступки. Получит Украина наконец ПДЧ или нет – это вопрос желания только самого альянса. Если получит – значит, нас там действительно видят. Если не получит – это тоже вполне конкретный ответ». Захарова прокомментировала обвинительный приговор Младичу 9 июня 2021, 15:37 Текст: Елена Мирошниченко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала приговор бывшему командующему боснийских сербов Ратко Младичу. «Приговор Младичу вновь продемонстрировал, что деятельность международных механизмов привлечения к ответственности виновных в преступлениях в период гражданской войны в бывшей Югославии на практике характеризуется предвзятостью по отношению к одной из сторон конфликта. Обвинительный приговор Младичу выглядит лицемерным на фоне оправдания «гаагским правосудием» других участников конфликта тех лет, таких как хорватский генерал Готовина, косовар Харадинай и бошнякский полевой командир Орич», – приводятся слова Захаровой на сайте МИД. Она отметила, что «отличительные черты функционирования Остаточного механизма и его предшественника – Международного трибунала по бывшей Югославии – это игнорирование фактов и исторического контекста событий, связанных с распадом Югославии, подрыв усилий по урегулированию последствий конфликта и восстановлению доверия на Балканах». Захарова напомнила, что процесс над Младичем сопровождался пренебрежением его базовыми правами как обвиняемого. «На всем его протяжении адвокаты и члены семьи Младича боролись за соблюдение его права на здоровье и адекватную медицинскую помощь. Однако заявления, направленные для этих целей, были отвергнуты судьями», – отметила представитель МИД России. Во вторник Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов подтвердил приговор бывшему главнокомандующему вооруженными силами Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Ратко Младичу. Весной прошлого года сообщалось, что врачи Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) провели операцию Ратко Младичу, не оповестив семью о состоянии его здоровья. Младич-старший, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В 2017 году Младич был приговорен МТБЮ к пожизненному заключению. Защита подала апелляцию на это решение, в августе 2020 года состоялись слушания по апелляции. Газета ВЗГЛЯД указывала, что оправдание генерала обрушило бы идеологическую конструкцию стран Запада. Частный российский микроспутник проверит версию о высадке США на Луне 9 июня 2021, 17:14

В России подготовили проект частного микроспутника, предназначенного для съемки следов американских астронавтов на Луне, советских посадочных станций и луноходов. Разработка проекта началась в 2015 году, на него собрали около 1,5 млн рублей в Сети при помощи краудфандинга, передает РИА «Новости». Разработчики отметили, что пока завершен аванпроект спутника, его облик представили в 2019 году в Музее космонавтики. «Сейчас исторический интерес представляют следы первых исследователей: не найдена «Луна-9» – советский аппарат первым совершивший мягкую посадку на Луну. Интересно посмотреть на наши «Луноходы» и, конечно же, следы астронавтов. Я уверен, что такой запуск привлечет внимание всего мира, поэтому мы надеемся найти поддержку тех, кому важно такое внимание. Мы хотим предложить меценатам и спонсорам новую возможность – сделать вклад в освоение космоса», – заявил инициатор проекта Виталий Егоров. Вес микроспутника составляет меньше 100 кг, его планируется запускать попутно на одной из российских ракет. На него рассчитывают поставить фотокамеру с телескопом, это поможет разглядеть детали поверхности Луны размером до 25 см с высоты 50 км. Также спутник должен будет проводить разведку прошлых, настоящих и будущих мест для посадки на естественный спутник Земли, в том числе по иностранным программам. Аппарат сможет картографировать самые интересные для ученых участки Луны с высокой детализацией. Полная стоимость разработки, производства и летных испытаний, по оценке авторов, составит порядка 750 млн рублей без учета стоимости запуска. Разработчики хотят заинтересовать частных спонсоров, институты РАН и Роскосмос для привлечения финансирования. «Спонсоры, например, смогут дать название аппарату, чтобы увековечить свой вклад в программу. На поверхность аппарата планируется размещать рекламные логотипы и доставлять к Луне символический груз: послания землян, вымпелы и образцы продукции компаний-спонсоров. С лунной орбиты возможна трансляция музыкальных композиций и проведение съемки в интересах телевизионных компаний», – указали авторы проекта. Они создали компанию для реализации проекта, она носит название «Орбитальный Экспресс». Ранее закрылась первая частная российская компания «КосмоКурс», которая планировала создать многоразовый суборбитальный комплекс для космического туризма и построить космодром в Нижегородской области. Блинкен назвал «худший» для США итог ситуации с «Северным потоком – 2» 9 июня 2021, 07:57

Худшим для Вашингтона итогом строительства «Северного потока – 2» были бы отравленные отношения с Германией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Худший возможный исход был бы, с нашей точки зрения: строительство трубопровода завершено, отношения с Германией отравлены, отсутствие стимула у Германии сесть за стол переговоров, чтобы добиться успехов в работе по смягчению серьезных негативных последствий от прохода газа через этот трубопровод», – передает РИА «Новости» слова Блинкена на слушаниях в международном комитете Сената. Глава внешнеполитического ведомства США заявил об этом, объясняя сенаторам, почему Штаты воздержались от введения санкций против компании-оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG. «Германия теперь села за стол, мы активно вовлечены в работу с ними», – заключил госсекретарь. В воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон может отозвать исключение из санкций для Nord Stream 2 AG. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД