Американские военные базы признали беззащитными Россия проинспектирует район в Эстонии на фоне учений НАТО 1 июня 2021, 09:43 Текст: Дмитрий Зубарев

Российская группа инспекторов проверит район на территории Эстонии в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, сообщил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков. По его словам, инспекция проходит с 31 мая по 3 июня на фоне проходящих в этой стране учений стран НАТО «Весенний шторм», передает РИА «Новости». «Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь такого района будет охватывать около 10 тысяч квадратных метров», – передает ТАСС слова Рыжкова. Он сообщил, что российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о находящихся в указанном районе на территории Эстонии формированиях и воинских частях, а также военной деятельности. В каком именно районе пройдет инспекция и соприкасается ли она с место проведения «Весеннего шторма», не раскрывается. В ежегодных международных учениях «Весенний шторм», крупнейших для Эстонии, в 2021-м участвуют почти 7 тысяч военнослужащих из Эстонии, США, Великобритании, Латвии, Польши, Италии, Франции и Дании. Основные мероприятия учений сосредоточены на Центральном полигоне Сил обороны. Напомним, 19 мая Рыжков сообщил, что Швейцария проведет инспекцию крупного района в Воронежской и Белгородской областях в рамках Венского документа об укреплении доверия и безопасности.

Управляемый искусственным интеллектом дрон впервые убил человека 31 мая 2021, 18:16

Фото: STM/Youtube

Текст: Ксения Панькова

Военный квадрокоптер Kargu-2, находясь в автономном режиме работы, впервые в истории убил человека во время вооруженного конфликта в Ливии в 2020 году, сообщает журнал New Scientist со ссылкой на исследование ООН. Инцидент произошел в марте 2020 года, однако об этом стало известно только сейчас из исследования ООН. Дрон был произведен в Турции и работал в «высокоэффективном автономном режиме», то есть был запрограммирован для атаки целей без необходимости команд от оператора. Kargu-2 оснащаются взрывчаткой и могут быть наведены на цель для самоподрыва, сообщает «Коммерсант». Погибший был участником Ливийской национальной армии, которая воюет против регулярной армии правительства Ливии в Триполи. В апреле главный конструктор группы компаний ZALA Aero (входит в группу компаний «Калашников» госкорпорации «Ростех») Александр Захаров сообщал, что российские специалисты создали первую в мире систему «воздушного минирования» против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). США провалили испытания противоракет SM-6 для системы ПРО Aegis 29 мая 2021, 21:16 Текст: Ксения Панькова

Испытания противоракет SM-6 корабельной системы противоракетной обороны (ПРО) США Aegis для перехвата баллистических ракет на конечном участке полета завершились неудачей, они не смогли поразить цель. Об этом сообщило агентство по ПРО Минобороны США. Уточняется, что цель испытания заключалась в демонстрации возможностей корабля с системой ПРО Aegis обнаруживать, отслеживать, перехватывать и уничтожать баллистическую ракету средней дальности с помощью двух противоракет Standard Missile 6 [SM-6] Dual II. «Однако перехват не был выполнен», – говорится в заявлении. Власти приступили к проверке, в рамках которой тщательно проанализируют результаты испытаний, чтобы определить причину «проблем, которые, возможно, препятствовали успешному перехвату». Ранее в США назвали Москву лучшим местом для выживания при ядерной войне. Журналист Калеб Ларсон в статье для National Interest отметил, что у России есть план модернизации противоракетной обороны. Речь идет о системе, предварительно названной А-235, которая должна устранить недостатки систем ПРО предыдущего поколения, особенно в борьбе с гиперзвуковыми ракетами. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Западе рассказали о способном заставить врага «убегать как девчонка» «Ночном охотнике» 31 мая 2021, 14:11

Фото: mil.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Российский вертолет Ми-28 заставит любого противника «с криками броситься наутек» в противоположном направлении, пишет канадский портал HotCars. Автор статьи Бенни Кик отметил, что Россия – один из лучших производителей военной авиации в мире. За последние сто лет на каждый конфликт, в котором Москва принимала участие, у русских был культовый самолет или вертолет, который остался в памяти людей. «Во Вторую мировую войну это был Ил-2, во Вьетнаме – МиГ-21», – передает РИА «Новости» слова Кика. Как подчеркивает Кик, комплектации Ми-28НМ позавидует любой пилот, а вооружение вертолета заставит врага «убегать как девчонка». По его мнению, основное преимущество модернизированной версии воздушного судна заключается в способности выполнять все необходимые функции при любых погодных условиях и в любое время дня и ночи. «Радиолокационная станция и авионика российской разработки гарантируют, что у Ми-28НМ не будет слепых зон во время песчаных и снежных бурт или любых других неблагоприятных погодных условий», – пишет автор. Кик также добавил, что новые мощные двигатели Klimov VK2500P, а также улучшенные лопасти несущего винта позволят увеличить максимальную скорость на 13% и крейсерскую - до десяти процентов. Этот небольшой прирост в условиях напряженных военных действий «может решить вопрос жизни и смерти» для тех, кого вертолет создан защищать, заключил эксперт. В ноябре исполнительный директор «ОДК-Климов» Александр Ватагин заявил, что ОДК приступила к серийному производству новейшего двигателя ВК-2500П, предназначенного для модернизированного ударного вертолета Ми-28НМ. Напомним, 20 мая источник в авиастроительной отрасли в кулуарах выставки HeliRussia заявил, что промышленность в этом году передаст Минобороны новую партию новейших ударных вертолетов Ми-28НМ, поставки которых начались в конце 2020-го. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Патрушев рассказал о роли ядерного потенциала в новой Стратегии нацбезопасности 31 мая 2021, 20:06

Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

В новой редакции Стратегии национальной безопасности России отражены положения о поддержании ядерного потенциала и готовности ВС к боевому применению, а также уделено внимание подготовке россиян к военной службе, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев. «Изменение военно-политической обстановки, усиление военных опасностей и военных угроз потребовали уточнения задач, реализуемых в рамках стратегического национального приоритета «Оборона страны». Особое внимание уделено поддержанию на достаточном уровне потенциала ядерного сдерживания и готовности Вооруженных сил к боевому применению, сохранению лидерства в разработке и производстве перспективного вооружения», – сказал он в интервью «Российской газете». Также, по его словам, в обновленной Стратегии также уделено внимание «морально-политическому» и психологическому состоянию военнослужащих и подготовке россиян к военной службе. Подводя итоги реализации предыдущей редакции Стратегии нацбезопасности, секретарь Совбеза отметил, что Россия надежно защищена от военных угроз, а ее экономика доказала свою устойчивость и способность противостоять внешнему давлению. По его словам, этот документ, принятый в конце 2015 года, способствовал сохранению внутренней стабильности в обществе, наращиванию экономического, политического, военного и духовного потенциалов России. Как подчеркнул Патрушев, Стратегия нацбезопасности должна корректироваться каждые шесть лет, и подготовка проекта нового документа в этой сфере продолжалась около года. Новую редакцию Стратегии национальной безопасности страны Совбез по поручению главы государства подготовил в феврале. Стратегический подводный ракетоносец «Князь Олег» вышел на испытания 31 мая 2021, 01:59

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» проекта 955А (шифр «Борей-А») 30 мая начал первый испытательный выход в море, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «Князь Олег» 30 мая вечером начал первый испытательный выход в Белое море», – приводит слова источника ТАСС. Как уточнил источник, в ходе испытаний подлодке предстоит выполнить учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» из акватории Баренцева моря из подводного положения по цели на полигоне Кура на Камчатке. Ранее глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов назвал срок передачи стратегической АПЛ «Князь Олег» Военно-морскому флоту (ВМФ). Напомним, 12 июня 2020 года в боевой состав ВМФ России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 955А. Минобороны также рассматривает возможность постройки атомных подлодок нового проекта «Борей-К», которые могли бы стать носителями крылатых ракет. В боевом составе ВМФ России находятся четыре ракетоносца проектов 955/955А. Кроме «Князя Олега» еще три лодки проекта 955А находятся на «Севмаше» в разных стадиях строительства. Каждая из лодок проектов 955/955А несет по 16 МБР «Булава». При этом в Военно-промышленной комиссии допустили возможность постройки более десятка «Бореев». Турция заявила, что не откажется от российских С-400 31 мая 2021, 18:36 Текст: Ксения Панькова

Турция не может принять предложения других стран об отказе от использования российской системы ПВО С-400, поскольку она будет находиться полностью под контролем местных специалистов, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. «С-400 на 100% будут под нашим контролем. Мы направили многих техников на обучение. Российских военных в Турции не будет», – заявил Чавушоглу в ходе визита в Афины, передает РИА «Новости» со ссылкой на TRT Haber «Но при этом мы не можем принять предложение от другой страны о том, чтобы мы не использовали С-400», – добавил министр. Ранее сообщалось, что Анкара получила от Вашингтона письмо, которое станет началом диалога по решению проблемы с новейшими истребителями F-35, поставки которых были заморожены США из-за приобретения Турцией российских систем ПВО С-400. В марте посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что единственный доступный Анкаре способ решить разногласия с Вашингтоном – это отказаться от российских ЗРК. Однако глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что вопрос о приобретении Турцией российских комплексов ПВО С-400 окончательно закрыт. Вице-премьер назвал цели модернизации российской армии 30 мая 2021, 18:50

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Модернизация российской армии производится исключительно в оборонительных целях, заявил вице-премьер России Юрий Борисов. «Наша задача – обеспечить гарантированную безопасность страны, мы не собираемся кого-то завоевывать. И делать это надо эффективно и дать понять всем, кто хочет посягнуть на наши территории, что это очень опасное занятие – ходить к нам с такими мыслями и намерениями», – заявил Борисов в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». Ранее президент Владимир Путин отметил, что уникальность новых видов вооружения в России была подтверждена в реальных боевых действиях в Сирии. До этого Путин заявил, что техническая модернизация армии и флота требует внедрения новых форм и способов действий войск, для чего нужно развивать военную науку и учитывать появление оружия в ряде стран на новых физических принципах. Истребитель Су-57 решили научить управлять роем беспилотников «Охотник» 1 июня 2021, 03:55

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

Летчик истребителя пятого поколения Су-57 сможет одновременно координировать действия четырех новейших тяжелых ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Охотник», сообщил источник в авиастроительной отрасли. «Сейчас прорабатываются возможности управления из кабины Су-57 несколькими ударными беспилотниками. Предполагается, что истребитель будет вести с собой от двух до четырех «Охотников», – приводит слова источника ТАСС. Ранее в Военно-промышленной комиссии назвали планируемые сроки начала поставок БПЛА «Охотник» в войска. Летные испытания этого беспилотника начались в августе 2019 года. В сентябре того же года «Охотник» совершил первый совместный полет с истребителем Су-57. Во второй половине 2021 года «Охотник» в рамках летных испытаний впервые применит оружие по воздушным мишеням. Речь идет «о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса «воздух – воздух», которые ранее были отработаны на Су-57». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какая роль отводится БПЛА «Охотник», зачем этим аппаратам искусственный интеллект и как все это будет работать в связке с истребителем Су-57? Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Испания отказалась от маневров США в Африке из-за Западной Сахары 29 мая 2021, 09:59 Текст: Наталья Ануфриева

Испания отказалась от участия в крупных военных маневрах African Lion 2021, которые организуют США, из-за статуса Западной Сахары, сообщают СМИ. Газета El Pais сообщает, что учения пройдут с 7 по 18 июня в Марокко, Тунисе и Сенегале. Минобороны Испании отклонило приглашение для участия в маневрах Африканского командования ВС США (АФРИКОМ), аргументируя это корректировкой бюджета, передает ТАСС. Однако, по сведениям издания, основная причина отказа заключается в том, что часть учений будет впервые проходить в Западной Сахаре. «Отправка туда испанских солдат узаконила бы марокканскую оккупацию бывшей колонии (пиренейского королевства)», – указывает El Pais. Кроме того, Испания также решила не направлять на African Lion 2021 наблюдателей, как сделали другие 20 государств. Ожидается, что в маневрах, которые организует АФРИКОМ в сотрудничестве с Марокко, примут участие около 7,8 тыс. военных из девяти стран. Ситуация в Западной Сахаре остается предметом международного спора на протяжении нескольких десятилетий: независимости региона добивается созданный в середине 1970-х Фронт ПОЛИСАРИО, который после ухода испанских колонизаторов провозгласил Сахарскую Арабскую Демократическую Республику и при поддержке Алжира развернул там вооруженную борьбу. Боевые действия продолжались до 1991 года и были прекращены после того, как ООН направила туда миротворческую миссию. Несмотря на многочисленные мирные инициативы международного сообщества, разрешить данный спор до сих пор не удалось во многом из-за диаметрально противоположных позиций сторон. Так, Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии. С июня 2007 года Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО провели четыре раунда переговоров, однако все они завершились безрезультатно. Экс-президент США Дональд Трамп сообщил 10 декабря 2020 года, что подписал декларацию о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой. По его словам, «серьезное, вызывающее доверие и реалистичное предложение Марокко об автономии является единственной основой для справедливого и прочного решения для мира и процветания». Тогда МИД России спрогнозировал новый виток насилия в Сахаро-Сахельской зоне из-за США. Американцам напомнили про «вселяющий ужас» в НАТО ядерный арсенал России 1 июня 2021, 07:35

Фото: Общественное достояние

Текст: Дмитрий Зубарев

Россия обладает наибольшим арсеналом тактического ядерного оружия в мире, и это «должно вселять ужас» в участников Североатлантического Альянса (НАТО), говорится в статье американского издания журнала National Interest. Автор публикации Марк Эпископос обратил внимание на модернизацию российских вооруженных сил. По его словам, сейчас Россия располагает от 3 до 6 тыс. единиц тактического ядерного оружия. Речь идет о боеголовках, унаследованных от Советского Союза, а также новых мощных системах вооружений, разработанных в последние годы, передает РИА «Новости». «Есть один аспект российского военного планирования, который вряд ли изменится в ближайшее время – это стремление Москвы полагаться на тактическое ядерное оружие в качестве основного сдерживающего фактора против Организации Североатлантического договора (НАТО)», – говорится в материале Эпископоса. Подчеркивается, что большая часть тактического ядерного оружия России задействована в ВМФ, например, на новейших многоцелевых подлодках проекта 885М «Ясень-М» и фрегате проекта 22350 «Адмирал Горшков». При этом автор статьи подчеркнул, что Москве запасы этого вооружения нужны не для наступательных операций. «Российская военная доктрина рассматривает тактические ядерные боеголовки как защиту от НАТО – не только средство сдерживания, но и один из способов России играть по общим правилам в случае тотальной войны, которой никто не желает», – пояснил публицист. Эпископос считает, что с экономической точки зрения для России более выгодно хранить большие запасы тактического ядерного оружия, нежели участвовать в гонке других видов вооружений с НАТО. Напомним, в апреле президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что процесс совершенствования и укрепления вооруженных сил России идет постоянно. По словам главы государства, к 2024 году доля современной техники в российский армии составит 76%, а в ядерной триаде уже в 2021 году превысит 88%. Также он подчеркнул, что работа над всеми современными военными комплексами России идет в соответствии с планами, включая «Посейдон, «Буревестник» и другие системы. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Шойгу объявил о создании 20 новых войсковых соединений на западе России 31 мая 2021, 13:24 Текст: Дмитрий Зубарев

В ответ на действия стран НАТО во главе с США на западном стратегическом направлении Минобороны России сформирует в Западном военном округе около 20 новых соединений и воинских частей, сообщил на коллегии министерства обороны глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу. Он отметил, что на западном стратегическом направлении продолжает расти военная угроза – страны НАТО во главе с Соединенными Штатами наращивают интенсивность полетов своей стратегической авиации, присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, растет число их учений. «Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей», – передает РИА «Новости» слова министра. Он уточнил, что данные организационные мероприятия «синхронизированы с поставкой современного вооружения и военной техники». «В текущем году в войска округа планируется поставить около двух тысяч единиц оружия», – отметил Шойгу. Глава военного ведомства также сообщил, что помимо формирования новых соединений и поставок современного оружия, Вооруженные силы России постоянно совершенствуют подготовку личного состава и органов военного управления. «Интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балтийского флота повысилась на 30%. Выполнено более двухсот упражнений с применением различных видов вооружения. Налет авиации округа увеличился на 4%», – отметил он. «Обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз. За последние семь лет в 14 раз выросла интенсивность полетов стратегической бомбардировочной авиации ВВС США в Европе», – сказал министр. По его словам, корабли НАТО с управляемым ракетным оружием систематически заходят в Балтийское море. «Только в прошлом году корабли данного класса трижды выполняли задачи вблизи Калининградской области. Всего с 2016 года система объективного контроля зафиксировала 18 таких выходов боевых кораблей в предполагаемые районы пуска крылатых ракет», – сообщил Шойгу.



По его словам, одновременно США и НАТО продолжают расширять масштабы оперативной и боевой подготовки вблизи границ России. «За последние годы в полтора раза увеличилось количество учений. Сейчас проводятся самые крупные за последние 30 лет учения Defender Europe-2021, в которых участвуют до 40 тыс. военнослужащих. Их главная цель – отработать переброску полноценной дивизии из США в Европу», – уточнил министр. Напомним, ранее в понедельник бомбардировщики США запланировали облет всех 30 стран НАТО. Бомбардировщики США запланировали облет всех 30 стран НАТО 31 мая 2021, 12:56 Текст: Дмитрий Зубарев

Американские стратегические бомбардировщики в понедельник совершат полет над всеми 30 странами-членами НАТО в Северной Америке и Европе, говорится в заявлении ВВС США. Согласно заявлению, стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress облетят страны НАТО в Северной Америке и Европе во второй раз в рамках ротации целевой группы бомбардировщиков, передает РИА «Новости». Полет совершат две группы бомбардировщиков. Первая группа, которая в настоящее время развернута на авиабазе Морон в Испании, совершит полет над всеми странами НАТО в Европе. В ходе ее миссии бомбардировщики объединятся с несколькими самолетами союзников США по НАТО. В свою очередь, вторая группа бомбардировщиков пролетит над США и Канадой. Ранее Пентагон исключил ядерные бомбы из арсенала B-52. Малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов» приняли в состав ЧФ 29 мая 2021, 11:33 Текст: Вера Басилая

Новейший малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов» вошел состав Черноморского флота (ЧФ), конструкция его корпуса предусматривает возможность работы в арктической зоне. Торжественная церемония подъема Андреевского флага на новейшем малом морском танкере «Вице-адмирал Паромов» прошла в Севастополе, танкер принят в состав Черноморского флота. Церемония состоялась у Минной стенки, здесь также прошел праздничный митинг с участием приглашенных должностных лиц, ветеранов и гостей, передает РИА «Новости». После включения в состав флота экипаж судна начнет отработку специальных курсовых задач, после приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки, отметили в ЧФ. Малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов» проекта 03182 разработан в АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» в качестве многоцелевой платформы ледового класса для транспортировки различных грузов и людей с возможностью приема вертолетной техники класса Ка-27 (в том числе беспилотных летательных аппаратов) и выполнения спасательных операций. Танкер способен эффективно выполнять снабжение надводных кораблей и судов флота, передавать им различные грузы, принимать льяльные воды и твердые отходы. Возможно применение судна в качестве патрульного или спасательного. Конструкция корпуса предусматривает возможность работы в арктической зоне. Танкер имеет полное водоизмещение 3500 тонн, длину 78,8, ширину 15,4 и осадку пять метров при полной загрузке. Экипаж судна составляет 24 человека. Малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов» был заложен 1 сентября 2016 года на судостроительном заводе «Волга» в Нижнем Новгороде и спущен на воду 20 декабря 2018 года. До этого патрульный корабль «Павел Державин» приняли в состав ЧФ. Всего ЧФ запланировал получить семь кораблей и катеров в 2021 году. Су-27 сопроводил бомбардировщик ВВС США над Балтикой 31 мая 2021, 21:34 Текст: Ксения Панькова

Российский истребитель Су-27 сопроводил бомбардировщик В-52Н ВВС США, который приближался к границе России над Балтийским морем, сообщил Национальный центр управления обороной РФ. Отмечается, что 31 мая российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря воздушную цель, приближающуюся к границе России. «Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». В центре подчеркнули, что летчик Су-27 идентифицировал воздушную цель как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США. Он сопроводил бомбардировщик над акваторией Балтийского моря, после разворота военного самолета США от границы он вернулся на аэродром базирования. Как уточнили в ведомстве, нарушения государственной границы России не допущено. Сообщения о случаях перехватов ВВС России иностранных самолетов над Балтикой и над Черным морем поступают нередко. Так, 19 мая российский истребитель Су-27 сопроводил стратегический бомбардировщик В-52Н США командования глобальных ударов ВВС США, который приближался к границе России над Балтийским морем. 12 мая над Черным морем истребитель Су-27 ВВС и ПВО Южного военного округа сопроводили два самолета тактической авиации Mirage 2000 и самолет-заправщик С-135 ВВС Франции. За день до этого Су-30 перехватил над Черным морем два истребителя Dassault Mirage 2000 и самолет-заправщик ВВС Франции, приближавшиеся к российской границе. Минобороны анонсировало создание управления для работы с искусственным интеллектом 31 мая 2021, 12:11 Текст: Дмитрий Зубарев

Минобороны России сформирует к декабрю 2021 года управление по работе с искусственным интеллектом, сообщил член Военно-промышленной комиссии при правительстве России Михаил Осыко. «Могу сказать, что Минобороны приняло решение о создании управления по искусственному интеллекту. <...> Все эти мероприятия должны быть завершены к 1 декабря текущего года. Соответственно со следующего года в министерстве обороны начнет функционировать заказчик по тематике искусственного интеллекта», – передает ТАСС слова Осыко в ходе сессии «Искусственный интеллект», которая проходит в рамках Международного промышленного форума в Севастополе. Он уточнил, что управление будет обладать собственным бюджетом. Его функции и задачи будут похожи на те, которые уже несет другое управление министерства – перспективных межвидовых исследований. «Думаю, что если удастся нам зайти, выполнить и внедрить результаты, то это будет серьезный прорыв, которым грех не воспользоваться. Минобороны будет хорошим драйвером в этом процессе, особенно с точки зрения практического применения – того, чего сейчас не хватает», – добавил эксперт. Напомним, 26 мая президент России Владимир Путин предложил обсудить выпуск приоритетных образцов вооружения, в том числе с искусственным интеллектом, лазерных, гиперзвуковых систем.