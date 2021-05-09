Стрельба произошла на Таймс-сквер в Нью-Йорке и еще в двух городах США

Три случая стрельбы произошли в американских штатах Нью-Йорк, Флорида и Мэриленд, сообщают СМИ со ссылкой на полицию.

В результате стрельбы на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке пострадали не менее трех человек – две женщины и ребенок, они госпитализированы, их жизни находятся вне опасности. Подозреваемый, предположительно мужчина, скрылся. По предварительной информацией, перед стрельбой произошла ссора между несколькими мужчинами, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

Источники NY1 в полиции сообщают, что стрелок не целился специально в тех, кого он ранил, «вряд ли кто-либо из пострадавших был преднамеренной мишенью». Женщины и девочка просто оказались рядом с поссорившимися мужчинами. Уточняется, что пострадавшим четыре, 23 и 43 года, все они не знакомы друг с другом и приехали из разных мест – из Род-Айленда, Бруклина и Нью-Джерси, передает РИА «Новости».

Свидетелями инцидента со стрельбой на Таймс-сквер стали несколько десятков человек, которым пришлось спасаться бегством. Художница из Лос-Анджелеса Анастасия Арсеньева, ставшая очевидцем происшествия, рассказала, что «в какой-то момент вся толпа начала просто бежать».

Кроме того, стрельба произошла в торговом центре Aventura Mall в городе Авентура в штате Флорида. Правоохранители сообщили, что «три человека получили ранения, не угрожающие жизни». Несколько подозреваемых задержаны.

Baltimore Sun со ссылкой на полицию сообщает, что в субботу утром в городском доме в Балтиморе в штате Мэриленд два человека были убиты, еще двое пострадали. Полиция и пожарные прибыли после сообщения о стрельбе и пожаре. Открывший стрельбу мужчина был ликвидирован на месте, пожар также удалось потушить. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, жизни другого ничего не угрожает. Издание сообщает, что стрелявший не раз угрожал соседям и обвинял их в том, что они шпионят за ним по заданию федерального правительства. На него жаловались в полицию.

Случаи стрельбы в США – не редкость. Так, 2 мая в результате стрельбы в казино рядом с городом Грин-Бей (Висконсин) не менее семи человек получили ранения. В апреле при стрельбе в техасском Остине погибли три человека. Кроме того, стрельба произошла в здании логистической компании FedEx в американском Индианаполисе.