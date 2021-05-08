В Севастополе провели реконструкцию штурма Сапун-горы Чиновников из Владивостока проверят после украшения города к 9 мая «знаменами ВМС Японии» В Москве задержаны четыре человека за попытку сорвать репетицию парада Победы 8 мая 2021, 10:25 Текст: Вера Басилая

Задержаны четверо молодых людей, которые пытались выйти на проезжую часть во время прохождения техники по Звенигородскому шоссе для репетиции парада ко Дню Победы в Москве. Среди задержанных оказались трое молодых людей из Москвы, включая несовершеннолетнего, и девушка 1999 года рождения из Владимира. Перед этим они взломали замок на чердак дома, стоящего около проезжей части, передает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. По данным фактам начата доследственная проверка. На Красной площади ранее прошла генеральная репетиция парада Победы, которая включала проход пеших расчетов, проезд механизированной колонны техники и пролет авиации.

Депутат Рады заявил о беде на Украине 8 мая 2021, 09:22 Текст: Елизавета Булкина

На Украине остро стоит проблема героизации пособников фашистов, с этой бедой необходимо бороться, заявил депутат Верховной Рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович в обращении к украинцам в преддверии 9 мая. «(…) убийц называют героями и едва ли не ежедневно возводят им памятники. Что с этим делать? Бороться! Бороться, несмотря на то, что закрывают телеканалы, которые говорят правду. Мы не должны молча смотреть за тем, как другие телеканалы пропагандируют ненависть и прославляют не тех «героев». (…) Да, в стране беда! (…) Но ведь мы помним, что после 1942-го и 1943-го годов наступил май 1945-го. И я уверен, что нынешних фашистов ждет их «май 45-го», – приводятся слова депутата на сайте партии. Рабинович подчеркнул, что День Победы будет отмечаться «до тех пор, пока мы, наши дети и внуки будут помнить о той страшной войне, пока будут живы ветераны». Он добавил, что накануне Дня Победы в кинозале Рады прошел показ цветной копии легендарной киноленты «В бой идут одни «старики». Рабинович отметил, что партия подготовила еще мероприятия в честь Дня Победы. Напомним, Рабинович заявлял, что совместный просмотр в Раде фильма «В бой идут одни старики» необходим, чтобы напомнить, кто был настоящим героем Украины, а кто – предателем. С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину. Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне 7 мая 2021, 15:50 Текст: Алина Назарова

Среди фильмов о Великой Отечественной войне россияне больше всего любят картину «В бой идут одни старики», свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. По данным исследования, картина «В бой идут одни старики» нравится 27% россиян, второе место поделили фильмы «А зори здесь тихие» и «Офицеры» (по 14% соответственно), на третьей позиции – «Они сражались за Родину» (12%), говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ. Отвечая на вопрос: «Если бы 9 мая у вас была возможность спеть со своими близкими песни, посвященные Великой Отечественной войне, какие песни вы бы спели в первую очередь?», большинство респондентов назвали «День Победы» (59%) и «Катюшу» (57%), также опрошенные вспомнили «Смуглянку» (31%) и «Журавли» (21%). Также отмечается, что для россиян День Победы – самый важный праздник (69%), на втором месте – Новый год (63%), на третьем – 8 Марта (29%). Также у более половины граждан (56%) День Победы ассоциируется с военным парадом, у 50% – с Георгиевской ленточкой, у 43% – с акцией «Бессмертный полк», у 37% – с Вечным огнем, у 36% – с музыкой и песнями военных лет, у 35% – с торжественным салютом. Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 5 мая. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Анонсирован показ фильма «Африка» ко Дню Победы 7 мая 2021, 20:24 Текст: Евгения Шестак

Два художественных проекта, посвященных Великой Отечественной войне, стартуют в рамках празднования 76-й годовщины Дня Победы – 55-минутный художественный фильм «Африка» и второй сезон цикла новелл «Про людей и про войну», сообщили в Институте развития интернета. В основе этих проектов – воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны. Эти проекты вошли в число победителей первой сессии конкурса на создание интернет-контента для молодежи, который проводит Институт развития интернета с помощью федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура», сообщается на портале национальныепроекты.рф. «Африка» – военная мелодрама о семилетнем мальчике, сражающемся за жизнь в оккупированной деревне на окраине блокадного Ленинграда, и его дружбе с военным псом-героем. «В основе ленты реальные события, рассказы тех, кто пережил войну. Сценарий фильма создан на собирательном образе четвероногих воинов, спасителей и лучших друзьях человека во времена Великой Отечественной войны», – сказал режиссер картины Дарья Биневская. Кроме того, в канун Дня Победы на YouTube -канале цикла короткометражных фильмов «Про людей и про войну» состоится премьера двух из десяти эпизодов второго сезона проекта. Этот сезон строится на основе историй, предложенных зрителями проекта и повествующих об их родственниках, переживших войну. «Мы пригласили зрителей принять участие в продолжении проекта и предложили им присылать нам истории своих родных, которые прошли войну. За полгода мы получили сотни писем, пронзительных, трогательных, драматичных. Выбирать среди них было крайне непросто», – отмечает продюсер проекта Анна Чижова. Всего в этом году при поддержке Института развития интернета выйдет несколько проектов, посвященных Великой Отечественной войне, в том числе третий сезон социального шоу «Пережить, чтобы помнить», где участники пытаются повторить подвиги героев проекта. Первые серии появятся уже в июне. Нацпроект «Культура» – национальный проект Российской Федерации на период 2019–2024 годов. Он состоит из трех подразделов: «Культурный досуг», «Творческие люди» и «Цифровая культура». В центре проекта - расширение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей для жителей не только крупных городов, но и отдаленных населенных пунктов. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году. Путин поздравил евреев с Днем спасения и освобождения 7 мая 2021, 11:06 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поздравил евреев с Днем спасения и освобождения, отметив, что праздник объединил людей вокруг непреходящих гуманистических идеалов и ценностей. Самый молодой еврейский праздник – День спасения и освобождения – приурочен к капитуляции нацистской Германии и установлен на 26 ияра по иудейскому календарю (день и месяц, совпадающие с 9 мая 1945 года). Поскольку в 2021 году эта дата выпадает на субботу 8 мая (шаббат), основные мероприятия прошли 6 мая, передает РИА «Новости». «Поздравляю вас по случаю Дня спасения и освобождения... За прошедшие годы он объединил людей вокруг непреходящих гуманистических идеалов и ценностей, получил широкую поддержку общественных, религиозных организаций, Российского еврейского конгресса», – говорится в поздравлении на сайте Кремля. Президент выразил уверенность, что торжественное празднование Дня спасения и освобождения укрепляет связь времён и поколений, обогащает исторические, религиозные, духовные традиции иудаизма, а также служит патриотическому воспитанию молодежи. «И конечно, особые слова признательности и благодарности – нашим дорогим ветеранам. Желаю вам мира, счастья и благополучия», – заключил Путин. Следователи потребовали арестовать гендиректора московской гостиницы «Вечный зов» 7 мая 2021, 17:50 Текст: Вера Басилая

Следствие просит Пресненский суд Москвы арестовать гендиректора и главбуха московской гостиницы «Вечный зов», где при пожаре погибли два человека, и пострадали несколько детей. «В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Пустового А.Ю. ... меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая, передает РИА «Новости». Гендиректору грозит до 10 лет колонии. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг ненадлежащего качества, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Напомним, пожар произошел в гостинице «Вечный зов – Кожуховская» в ночь на 4 мая. Как сообщает СК, при пожаре скончались два человека, девять госпитализированы. Среди госпитализированных – четверо детей, сейчас их жизни ничто не угрожает. По данным правоохранительных органов, в здании были грубейшие нарушения требований пожарной безопасности. В момент пожара не сработала ни одна система противопожарной защиты. По факту пожара было возбуждено дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека». Следователи считают короткое замыкание приоритетной версией пожара. Продлен прием заявок для участия в онлайн-акции «Бессмертный полк» 7 мая 2021, 11:26 Текст: Алина Назарова

Прием заявок в социальных сетях ВКонтакте и «Одноклассники» для участия в онлайн-акции «Бессмертный полк» продлен до 12.00 9 мая, сообщили организаторы акции. «По многочисленным просьбам, поступившим в Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» принято решение продлить прием заявок в онлайн-шествие Бессмертного полка через мини-приложения в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также на ресурсе «Банк Памяти» до 12.00 9 мая. Прием заявок на сайте проекта «Бессмертный полк онлайн» завершен сегодня в 10.00», – сообщили организаторы акции. Они уточнили, что все анкеты, которые были загружены до 7 мая и одобрены модераторами, попадут в трансляцию шествия «Бессмертного полка онлайн» 9 мая. К поданным в прошлом году более чем 2,5 млн анкет уже присоединилось почти 1,5 млн новых. Авторы этих заявок получат уведомления о прохождении своих героев в онлайн-строю «Бессмертного полка». Анкеты, которые будут загружены после 10.00 7 мая и одобрены модераторами, пройдут в строю Бессмертного полка онлайн 10 и 11 мая. Трансляция шествия Бессмертного полка онлайн запланирована на 9 мая. Начало трансляции в 15.00 по местному времени во всех регионах страны. Посмотреть онлайн-шествие Бессмертного полка можно будет на сайте проекта https://2021.polkrf.ru/, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, на региональных телеканалах, а также в онлайн кинотеатрах Okko, IVI.RU, MORE.TV и на платформе Смотрим.ру. Погода в Москве может помешать воздушной части парада в День Победы 7 мая 2021, 15:10 Текст: Вера Басилая

В День Победы в Москве низкая облачность и пасмурная погода может помешать воздушной части парада, а именно слаженным групповым полетам, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В ночь на 9 мая и утром Москва будет оставаться под влиянием циклона, но уже его тыловой части, поэтому дожди продолжатся, хоть и ослабеют, но выпадет еще 5 мм осадков, ночью +4...+6, днем +12...+14 градусов. Под большим вопросом воздушная часть парада, поскольку с девяти до 11 часов утра будет преобладать довольно пасмурная погода, низкая облачность, с высотой 400-600 м, облачность 7-10 баллов, это почти сплошняком – то есть это может повлиять на решение о проведении воздушной части парада», – цитирует РИА «Новости» Тишковца. По словам синоптика, при групповом пилотировании необходимы простые метеоусловия, необходим визуальный контакт. А погода в День Победы не очень благоприятствует слаженным групповым полетам. В пятницу на Красной площади российской столицы прошла генеральная репетиция парада Победы, которая включала проход пеших расчетов, проезд механизированной колонны и пролет авиации. Знамя Победы подняли на самом высоком флагштоке на Дальнем Востоке 7 мая 2021, 18:17 Текст: Евгения Шестак

В Благовещенске на 75-метровом флагштоке подняли самую точную копию Знамени Победы в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, такая церемония станет традиционной. «Оно будет напоминать нам о том великом сражении и той великой Победе, о той великой чести и славе, которую снискала наша страна, снискала Красная Армия, победив фашистов. Сегодня мы благодарим тех, кто помогает бережно хранить память о тех великих днях», – цитирует Орлова ТАСС. 75-метровый флагшток является самым высоким на Дальнем Востоке. Он был установлен в сентябре 2020 года. Знамя Победы, размеры которого составляют 25×16 метров, будет развеваться на этом флагштоке до 10 мая, а после на нем поднимут государственный триколор. В пятницу на Красной площади российской столицы началась генеральная репетиция парада Победы, которая включает проход пеших расчетов, проезд механизированной колонны техники и пролет авиации. Путин отметил важность работы финалистов конкурса «Послы Победы» 7 мая 2021, 12:38 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин направил приветствие финалистам всероссийского конкурса «Послы Победы», отметив их вклад в восстановление военных памятников и захоронений. «Сегодня в Москве вновь собрались активные, неравнодушные, энергичные юноши и девушки из разных регионов страны – достойные представители общественного движения «Волонтеры Победы», – сообщил президент, слова которого приводятся в телеграмме на сайте Кремля. Он указал, что участники конкурса посвятили себя большому и очень нужному делу: восстановлению памятников погибшим героям и благоустройству воинских захоронений, воплощению в жизнь множества интересных просветительских, патриотических проектов, поддержке ветеранов, которые в нынешнее непростое время особенно нуждаются в заботе и внимании. Столь востребованная, истинно подвижническая деятельность заслуживает самого глубокого признания, указал президент. «Убежден, что вы с пользой проведете эти дни в нашей столице, внесете значимый вклад в подготовку празднования 9 мая, а ваше движение будет и впредь развиваться, вовлекать в свои ряды новых единомышленников как в России, так и за ее пределами», – уверен Путин. В рамках конкурса «Послы Победы» ведется отбор лучших волонтеров, которые будут помогать в проведении парада на Красной площади и акции «Бессмертный полк», передает ТАСС. Турчак: Проекты, как «Поезд Победы» – это хорошая прививка для нашей молодежи 7 мая 2021, 14:53 Текст: Алина Назарова

Экспозиций, подобных «Поезду Победы», должно быть больше, особенно в свете посягательств на историческую память, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, ставший одним из первых посетителей обновленной экспозиции «Поезда Победы» на Белорусском вокзале. В этом году к составу добавили уникальный вагон, посвященный защитникам Брестской крепости – солдатам и командирам Красной Армии, а также женщинам и детям – членам семей военнослужащих, принявшим первый удар немецких войск на себя, говорится в сообщении на сайте «Единой России». Участники экскурсии посетили фрагмент довоенной жилой комнаты, затем – фрагмент ДОТа. Рядом с ним расположены мультимедийные экраны со сценами нападения на Брестскую крепость. Кроме того, в составе есть вагоны, посвященные блокадному Ленинграду, концелагерям, Сталинградской битве и Победе. В одном из вагонов авторы запечатлели героев войны, которые не дожили до 9 мая. «Создателям удалось вместить все – и тяжесть, и горечь, и лишения, и саму Победу. Проект отвечает на вопрос, почему по прошествии стольких лет мы продолжаем отдавать дань памяти тем, кто погиб в те годы, трудился в народном хозяйстве, восстанавливал экономику нашей страны», – подчеркнул Турчак. По словам секретаря Генсовета «Единой России», таких проектов должно быть больше – особенно в свете посягательств на историческую память. «Чем дальше от тех событий, тем меньше их свидетелей. И тем больше попыток переписать историю, оправдать нацистских преступников, стереть из памяти подвиг нашего народа. Поэтому такие современные проекты, как «Поезд Победы» – это как хорошая прививка для нашей молодежи», – заключил Турчак. «Поезд Победы» – это единственная в мире иммерсивная инсталляция, расположенная в движущемся составе. В основе экспозиции – история о Великой Отечественной войне, рассказанная от лица ветерана-железнодорожника. Прототипом главного героя стала Елена Чухнюк – машинист паровозной колонны, водившая в период Великой Отечественной войны воинские поезда с оружием и боеприпасами к линии фронта. Каждый вагон в составе поезда-музея расскажет о событиях 1941-1945 годов, часть экспозиции – мультимедийная. Поезд-музей впервые запустили в октябре 2020 года с Белорусского вокзала. За время работы музей посетили 85 тыс. человек, а маршрут прошел через 38 городов в 27 регионах нашей страны. Россияне назвали важнейшее произведение о Великой Отечественной войне 8 мая 2021, 08:46 Текст: Елизавета Булкина

Самым важным произведением о Великой Отечественной войне большинство респондентов назвали роман «А зори здесь тихие» Бориса Васильева, следует из данных опроса книжного сервиса MyBook. «Специально ко Дню Победы MyBook провел опрос среди пользователей с целью выяснить, какую книгу о Великой Отечественной войне они считают самой важной, сколько произведений подобной тематики они уже прочли и прослушали и считают ли, что такую литературу стоит изучать в школе. Более 95% россиян уверены, что знакомиться с литературой о войне крайне важно, при этом 55% опрошенных прочитали и прослушали больше 10 книг по этой теме», – передает сообщение сервиса ТАСС. Роман «А зори здесь тихие» важнейшим произведением о Великой Отечественной войне считают более 66% опрошенных. На втором месте – произведение «Судьба человека» Михаила Шолохова, на третьем оказалась «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого. Кроме того, 93% респондентов считают важным знакомиться с литературой о войне в школе. 77% россиян отмечают, что такие произведения помогают в изучении истории своей страны, дают возможность лучше понимать ценность жизни (62%), увидеть события глазами очевидцев (44%) и воспитывать патриотические чувства (34%). Ранее результаты опроса ВЦИОМ показали, что среди фильмов о Великой Отечественной войне россияне больше всего любят картину «В бой идут одни старики». Чиновников из Владивостока проверят после украшения города к 9 Мая «знаменами ВМС Японии» 8 мая 2021, 10:41 Текст: Елизавета Булкина

В отношении ответственных сотрудников управления культуры Владивостока проведут проверку после украшение центральной площади города ко Дню Победы флагами, напоминающими знамена ВМС Японии. В соцсетях один из местных жителей обратил внимание на флаги с изображением ордена Отечественной войны на фоне расходящихся от него красных и белых лучей. Пользователи посчитали, что флаги напоминают символику военно-морских сил Японии, которая во Второй мировой войне воевала на стороне нацистской Германии. В мэрии Владивостока пояснили, что флаги будут заменены, поскольку подрядчик неверно истолковал условия, которые были указаны в каталоге оформления улиц, рекомендованного к использованию в работе оргкомитетом «Победа», передает РИА «Новости». В пятницу заменили на «флажки цвета российского триколора». «Проводится проверка, в отношении ответственных лиц управления культуры города будут приняты соответствующие меры реагирования», – сказал представитель мэрии. В администрации добавили, что подрядная организация, которая устанавливала флаги, не выполнила условия контракта и работы не будут оплачены. Подобные случаи происходили и ранее. Так, в общежитие №2 Саратовского государственного аграрного университета имени Вавилова оформили ко Дню Победы кадрами военной хроники с фашистами и подбитым танком Т-34. В Севастополе провели реконструкцию штурма Сапун-горы 8 мая 2021, 10:23 Текст: Елизавета Булкина

В день годовщины легендарного штурма Сапун-горы, в Музее героической обороны и освобождения Севастополя состоялись две военно-исторические реконструкции, в рамках всероссийского проекта «Победители. Май 1945». В фестивале приняли участие более 100 реконструкторов из разных регионов России. Ко Дню Победы представители общероссийского движения «Росрекон» проводят комплекс военно-исторических мероприятий. По всей стране реконструкторы подготовили праздничную программу: интерактивные площадки, открытые уроки, военно-исторические реконструкции и фестивали. Одним из участников проекта «Победители. Май 1945» стал Севастополь, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В реконструкции сражений «Героическая оборона Севастополя» и «Штурм Сапун-горы» участвовали более десяти единиц военной техники военных времен, легендарная «Катюша» и самоходка Су-76 из экспозиции Музея обороны Севастополя. Зрителям продемонстрировали налет авиации, артиллерийскую дуэль и рукопашную схватку советских морпехов с солдатами Вермахта. Также на фестивале работали интерактивные площадки с выставкой обмундирования и вооружения советских солдат. Зрителями стали порядка 2 тыс. человек. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что Сапун-гора является символом освобождения города-героя, торжества справедливости и железной воли русских солдат и матросов к победе. Трансляции реконструкций можно увидеть 8 и 10 мая в 15.00 мск на страницах социальных сетей АНО «Агентство развития внутреннего туризма» в группах ВКонтакте, Facebook и на Youtube-канале. Мероприятия организовано АНО «Агентство развития внутреннего туризма» совместно с Музеем героической обороны и освобождения Севастополя при поддержке Министерства Культуры России, совместно с региональными отделениями Севастополя, Крыма и Московской области ООД РОСРЕКОН. В Германии почтили павших при взятии Берлина советских воинов 8 мая 2021, 10:45 Текст: Вера Басилая

Церемония прошла с соблюдением коронавирусных мер на территории мемориального комплекса в берлинском районе Панкове. Мероприятие посвящено отмечаемому в Германии Дню освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Европе. На торжественной церемонии были российские дипломаты во главе с послом России в ФРГ Сергеем Нечаевым, представители дипмиссий ряда стран СНГ и общественных организаций, соотечественники, проживающие в Берлине. В связи с пандемией коронавируса церемония прошла при соблюдении социальной дистанции и других мер предосторожности. Все присутствовавшие носили защитные маски, передает ТАСС. 8 мая празднуется в Германии как День освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Европе. В ночь с 8 на 9 мая (в 22:43 по берлинскому времени) 1945 года был подписан акт о полной и безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. Мемориальный комплекс в Панкове был возведен в 1947-1949 годах. В центре мемориала* находится обелиск высотой 33,5 м. Вокруг него установлены около 100 бронзовых досок с именами павших и располагаются восемь полей захоронений. На территории комплекса покоится прах более 13 тыс. солдат Красной армии, погибших при взятии Берлина. В поездах прозвучат стихи о войне в исполнении российских школьников 8 мая 2021, 10:51 Текст: Елизавета Булкина

Ко Дню Победы активисты Российского движения школьников (РДШ записали уникальные аудиодорожки. Теперь в период с 7 по 10 мая детскими голосами звучат стихотворения о Великой Отечественной войне в поездах дальнего следования, «Ласточках» и «Сапсанах», а также в залах ожидания аэропорта Шереметьево. К 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне школьники из разных регионов России записали аудиодорожки со стихотворениями Роберта Рождественского, Вероники Тушновой Булата Окуджавы, Станислава Гуляева, Риммы Казаковой, Юрия Вайна и Юлии Друниной, чтобы выразить благодарность и важность сохранения памяти истории подвига русского солдата, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Российские железные дороги поддержали инициативу ребят, в период с 7 по 10 мая пассажиры поездов дальнего следования, а также в «Ласточках» и «Сапсанах» могут услышать произведения великих поэтов в исполнении активистов РДШ. «Я участвую в акции «Голос Победы», потому что в каждом стихотворении живые и искренние истории человеческих судеб, мысли и воспоминания, надежда на скорую Победу! А эти строки читаем, мы дети, и каждый из нас осознает насколько это важно – помнить цену этой Победы», – рассказала ученица 10 класса МБОУ «Лицей» Арзамаса, активист РДШ, член молодежной редакции Классного радио РДШ Светлана Кабанова. В аэропорту Шереметьево терминал Б также звучат аудиозаписи со стихотворениями о Великой Отечественной войне, прочитанные школьниками России. «Читать военные стихи для меня большая честь. Это возможность не только почувствовать, что такое война и как это страшно, но также почтить память всех людей, бесстрашно сражавшихся за наше отечество и мирное небо!» – поделилась ученица МКОУ «Чкаловская СШ №5» (Нижегородская область) активист РДШ, член молодежной редакции Классного радио РДШ Екатерина Корнилова.