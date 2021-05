Российские и японские ученые создали экспресс-тест на коронавирус Путин обсудил с президентом Узбекистана производство вакцины от COVID-19 в республике 7 мая 2021, 15:42 Текст: Евгения Шестак

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев обсудили по телефону борьбу с пандемией, в том числе организацию производства вакцины от коронавируса на территории республики, сообщила пресс-служба Кремля. «Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество», – сообщается на сайте Кремля. Отмечается, что особое внимание было уделено дальнейшему наращиванию совместных усилий по борьбе с пандемией коронавируса, в том числе по организации производства вакцины на территории Узбекистана. В феврале российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Узбекистане.

6 мая 2021, 15:53

Препараты от коронавируса, созданные российскими учеными, просты и надежны, как автомат Калашникова, заявил президент Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой. «На сегодняшний день наши препараты - они все известны, вот сейчас «Спутник Лайт» появился, появится уже сегодня - наши препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись как раз десятилетиями. Они тоже весьма современны, и на сегодняшний день, без всякого сомнения, являются наиболее надежными и наиболее безопасными», – цитирует РИА «Новости» Путина. По его словам, российские препараты «надежны как автомат Калашникова». «Это не мы сказали, это сказал один из европейских специалистов, и я думаю, что он безусловно прав. Просты и надежны как автомат Калашникова», – отметил президент. Также он добавил, что Россия – единственная страна в мире на сегодняшний день, которая передает технологию производства вакцин в другие страны. В четверг в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что в России зарегистрирована однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник лайт». Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина «Спутник Лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения COVID-19. Срок действия «Лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов. Препарат будет использоваться государствами, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины, не на территории России. Египет решил ввести локдаун на две недели 5 мая 2021, 18:25

Фото: Радван Эльмагд/РИА Новости

5 мая 2021, 18:25

Власти Египта приняли решение на две недели закрыть торговые центры, рестораны и магазины из-за ситуации с коронавирусом, сообщил премьер-министр страны Мустафа Мадбули. Ограничения вступят в силу с 6 мая и продлятся до 21 мая. На этот же период в Египте будут запрещены массовые собрания и концерты. Также в стране с 12 по 16 мая будут закрыты пляжи и парки, передает «Коммерсант» со ссылкой на Reuters. С начала пандемии в Египте более 231 тыс. человек заболели коронавирусом, умерли свыше 13,5 тыс. из них. Ранее в АТОР сообщили, что правительство Египта в полтора раза увеличило цены на проживание в гостиницах. Посол России в Египте Георгий Борисенко выразил надежду на возобновление авиасообщения между российскими городами и курортами Египта в ближайшие месяцы. 23 апреля Египет сообщил о полном возобновлении авиасообщения с Россией. Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. В Кремле в конце апреля сообщили, что президент Владимир Путин провел телефонный разговор с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси, в рамках беседы обсуждалось восстановление в полноформатном режиме авиасообщения между Россией и Египтом. Доказано, что обвинения Словакии в адрес «Спутника V» оказались выдумкой 7 мая 2021, 11:37

Фото: Zuma/ТАСС

7 мая 2021, 11:37

Специализированная лаборатория в Венгрии подтвердила надежность российской вакцины от коронавируса «Спутник V», о якобы фальсификации которой заявили власти Словакии, сообщил министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский. «Результаты исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V», проведенные в Венгрии, в порядке», – сказал глава Минздрава Словакии, передает ТАСС. Ленгварский отметил, что его ведомство получило официальную информацию об успешном завершении исследования «Спутника V» от Минздрава Венгрии. Для определения дальнейших шагов Словакии в связи с хранящейся на ее складах российской вакциной будут проведены консультации с экспертами и российской стороной, добавил министр. Напомним, в марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения теперь уже бывшего премьера Игора Матовича закупить 2 млн доз «Спутника V». В частности, власти Словакии настаивали, что полученная ими российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet. После этого Российский фонд прямых инвестиций обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть партию вакцины «Спутник V», чтобы ее можно было применить в других странах. Однако в итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент страны Зузана Чапутова признала надежность вакцины. Путин объяснил порядок открытия границ 6 мая 2021, 18:30 Текст: Евгения Шестак

6 мая 2021, 18:30

6 мая 2021, 03:57

Фото: Российский фонд прямых инвестиций/

РИА Новости

6 мая 2021, 15:04

В России зарегистрирована однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник лайт», сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) «Министерство здравоохранения РФ, НИИ им Н. Ф. Гамалеи и РФПИ объявляют о регистрации однокомпонентной вакцины «Спутник лайт» против новой коронавирусной инфекции. Препарат «Спутник лайт» является первым компонентом вакцины против коронавируса «Спутник V», – передает сообщение фонда ТАСС. Президент России Владимир Путин в ходе в ходе видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой попросил предоставить ему доклад о регистрации препарата. «Знаю, что сегодня уже готова к регистрации еще одна наша вакцина «Спутник лайт», – сказал глава государства. По словам Голиковой, вакциной «Спутник лайт» можно будет прививать людей в возрасте от 18 до 60 лет. Глава Минздрава Михаил Мурашко в свою очередь отметил, что вакцинация «Спутником лайт» повышает уровень антител к коронавирусу у тех, у кого уже был сформирован иммунитет. «По результатам проведенных доклинических и клинических исследований, вакцина «Спутник лайт» имеет благоприятный профиль безопасности, а у всех добровольцев сформировался клеточный иммунный ответ к возбудителю SARS-CoV-2. Спутник лайт» может быть использован для быстрого формирования популяционного иммунитета в условиях неблагоприятного развития эпидпроцесса», – сказал министр. Мурашко добавил, что регистрация четвертой российской вакцины расширяет «доступный арсенал лекарственных препаратов для профилактики COVID-19 и позволит ускорить формирование устойчивого коллективного иммунитета». Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина «Спутник Лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения COVID-19. Срок действия «Лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов. Препарат будет использоваться государствами, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины, не на территории России. В начале апреля в Москве завершился набор добровольцев для клинических испытаний вакцины «Спутник лайт», они получили инъекцию препарата. Роспотребнадзор объяснил, как правильно мыть руки 5 мая 2021, 05:30 Текст: Антон Антонов

5 мая 2021, 05:30

6 мая 2021, 18:45

7 мая 2021, 12:12

5 мая 2021, 08:43

7 мая 2021, 09:52

5 мая 2021, 19:32

6 мая 2021, 05:50

6 мая 2021, 13:12