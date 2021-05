Малахов рассказал о звонке «агента скопинского маньяка» Принца Лихтенштейна заподозрили в убийстве самого большого медведя Европы 6 мая 2021, 11:50

Фото: Frank Sommariva/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Румынская экологическая группа Agent Green и австрийская VGT обвинили принца Эммануэля фон унд цу Лихтенштейна в убийстве на охоте самого большого медведя Румынии, который, предположительно, являлся самым большим в Европе. По данным Agent Green, принц получил у румынского ведомства окружающей среды разрешение на охоту на медведицу, которая причинила ущерб фермерам в населенном пункте Ойдула, передает РИА «Новости». Однако принц убил не медведицу, а медведя, который проживал глубоко в лесу и не приближавшегося к местным жителям. Отмечается, что медведь по кличке Артур погиб в марте в охраняемом заповеднике в Карпатах. «Артуру было 17 лет, и он был самым крупным медведем в Румынии, и, вероятно, самым крупным в Европейском Союзе (...) Очевидно, что принц приехал не для того, чтобы решить проблему местных жителей, а для того, чтобы убить медведя и забрать домой самый большой трофей, чтобы повесить себе на стену», – заявил глава Agent Green Габриэль Паун. Бурые медведи – это охраняемый вид в соответствии с румынскими законами, и Румыния запретила трофейную охоту в 2016 году. При этом правительство делает исключение и выдает разрешение на отстрел особей, которые угрожают населению или приносят серьезный ущерб. Ранее белого медведя-сироту в зоопарке Екатеринбурга убил мячик посетителя.

Гришковец пожалел швейцарских старушек в бриллиантах 5 мая 2021, 14:35

Фото: Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Текст: Наталья Ануфриева

Писатель и актер Евгений Гришковец вскоре выпускает новый альбом, одна из композиций в котором называется «Как их жалко». Речь в ней идет о тех, кто родился не в России. В своем интервью Гришковец объяснил, почему ему жалко иностранцев. «Я родился там, где полгода зима, где полгода снег, а много людей никогда не видели снег, они родились там, где всегда жарко... Как их жалко. Я видел множество иностранных фильмов, особенно американских, я читал массу английских романов, и сколько же я слышал песен на разных языках! А вот они там наших песен не знают, не видели нашего кино... Как их жалко. Я мечтал и мечтаю побывать в Бразилии, в Японии, в Индии, Сингапуре, в Новой Зеландии, наконец. А они там побывать в наших краях, там, где я родился, не мечтают... Как их жалко», – говорится в тексте композиции. Писатель пояснил, что вовсе не пытался таким образом что-либо высмеивать: «Если кому-то хочется стеба, пусть слушают группу «Ленинград». А для меня это и есть патриотизм». «Конечно, говорить о том, что мне жалко голландца какого-нибудь или бельгийца, потому что он никогда не видел Кемерово или Новокузнецка – ну так, всерьез если – не скажешь. Мне их жалко немножко по другой причине. Мне их жалко, потому что они не русские. Мне их жалко, потому что они не такие чувствительные, не такие впечатлительные, не так сильно любят родину, как как мы – потому что нашу родину любить труднее, чем Голландию или Бельгию. И в связи с этим им неведомы многие радости нашего застолья, когда люди, вот как наши, поют, собравшись за столом. Нет, бельгийцы с голландцами тоже любят выпить и попеть, но у нас это происходит по-другому! У нас уж если горе – то горе, если радость – то радость», – пояснил он в интервью порталу sobesednik.ru. Гришковец вспомнил, что в Швейцарии видел, как по улицам «ходят очень, очень, очень пожилые люди – им лет под сто, а может быть, кому-то за сто». «И вот идет такая старушка, и она такая одинокая, совсем-совсем одинокая, и ее ведет под руку какая-то филиппинка-няня. Но она же ее не любит, у нее такой заработок. И кажется, что эта бабушка столетняя просто забыла умереть, хотя это прекрасно, что они там так долго живут. Но вот я вспоминаю другую бабушку... В сибирской деревне знал я тетку одну, она раньше работала почтальонкой, умела играть на гармошке и пела. Муж у нее уж помер, дети разъехались, она одна давно... стакан водки выпила – и поет и пляшет. И все ее обожали. А потом она после чьего-то дня рождения или свадьбы зимой шла домой и, не дойдя до дома немножко, присела в сугроб, да и замерзла насмерть. И вся деревня ее страшно оплакивала, и все горевали, потому что ее страшно любили», – поделился он воспоминаниями. «И вот чья жизнь лучше, я, честно говоря, не знаю. И вот в этом смысле мне тех швейцарских бабушек, аккуратно одетых, с бриллиантами на пальцах, с прислугой... мне их жалко как-то. Вот было у них все, но чего-то они недочувствовали. Ни разу не спели, не сплясали так», – заключил Гришковец.



Украинок задержали в Турции за «голую» фотосессию на яхте 5 мая 2021, 13:44

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Булкина

Полиция в Турции задержала девушек из Украины после того, как они устроили фотосессию в обнаженном виде на яхте, сообщают PavlovslyNews. Как рассказала одна из участниц фотосессии, их с другими девушками засняли с соседней яхты. При этом она вспомнила недавний скандал с обнаженной фотосессией в Дубае, передает «Рен ТВ». «Как вы уже поняли, в мусульманских странах лучше не делать голые фото. Мы уже поняли после этого балкона. Но нужно совершать свои ошибки, чтобы точно понять это. Если вы хотите сделать обнаженные фото в Турции или других мусульманских странах, то лучше этого не делать. Или делать максимально скрытно, не отмечайте локацию. Мы фоткались с девчонками, и с другой яхты нас засняли. И это попало в Newapaper News», – рассказала девушка. Сейчас, по ее словам, с ней и другими девушками все в порядке. Напомним, ранее в соцсетях опубликовали видеоролик, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Дубая Dubai Marina. Единственным гражданином России, проходящим по делу, оказался организатор фотосессии. В то же время украинский МИД сообщил, что в числе девушек, задержанных за съемку обнаженными в Дубае, 11 оказались гражданками Украины. Украинских моделей, задержанных за съемки, депортировали, им запретили въезд в страну пять лет. Располневший Уилл Смит вызвал сочувствие россиян 5 мая 2021, 18:01

Фото: instagram.com/willsmith

Текст: Евгения Шестак

Российский шоумен Гарик Харламов обратился к подписчикам в Instagram с просьбой поддержать американского актера Уилла Смита, набравшего лишний вес. «Друзья! Кибератака! Давайте напишем @willsmith, что он красавец и накидаем под этим постом вкусных русских рецептов. Мужчин в таком положении надо поддерживать. Это я вам говорю! Погнали!» – написал Харламов в Instagram. Подписчики с энтузиазмом отнеслись к призыву Харламова. Некоторые написали, что очень долго шли к такой фигуре, как у Смита. Голливудскому актеру среди прочего предложили попробовать шаурму, пельмени, блинчики и «кутабы азербайджанские». Также один из подписчиков Смитта рассказал, как готовить шашлык. «Рецепт шашлыка. Маринуем мясо с луком и специями, настаиваем, на шампуры и жарим. Вуаля, шашлык готов», – написал россиянин. «Он в любом виде красавчик», – написал один из комментаторов. «Когда приехал на лето к бабушке в деревню» – пошутила подписчица. Ранее Уилл Смит опубликовал в Instagram снимок, на котором он предстает в трусах. Актер признался, что находится «в худшей в жизни» физической форме. Аналогичное признание в соцсетях сделал коллега Смита Марк Уолберг. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Will Smith (@willsmith) Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Will Smith (@willsmith) Египет решил ввести локдаун на две недели 5 мая 2021, 18:25

Фото: Радван Эльмагд/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Власти Египта приняли решение на две недели закрыть торговые центры, рестораны и магазины из-за ситуации с коронавирусом, сообщил премьер-министр страны Мустафа Мадбули. Ограничения вступят в силу с 6 мая и продлятся до 21 мая. На этот же период в Египте будут запрещены массовые собрания и концерты. Также в стране с 12 по 16 мая будут закрыты пляжи и парки, передает «Коммерсант» со ссылкой на Reuters. С начала пандемии в Египте более 231 тыс. человек заболели коронавирусом, умерли свыше 13,5 тыс. из них. Ранее в АТОР сообщили, что правительство Египта в полтора раза увеличило цены на проживание в гостиницах. Посол России в Египте Георгий Борисенко выразил надежду на возобновление авиасообщения между российскими городами и курортами Египта в ближайшие месяцы. 23 апреля Египет сообщил о полном возобновлении авиасообщения с Россией. Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. В Кремле в конце апреля сообщили, что президент Владимир Путин провел телефонный разговор с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси, в рамках беседы обсуждалось восстановление в полноформатном режиме авиасообщения между Россией и Египтом. Российских дипломатов «затошнило» от поведения Запада в СБ ООН 5 мая 2021, 22:46

Фото: RT на русском/Youtube

Текст: Антон Антонов

Реакция представителей стран Запада на обсуждение в СБ ООН преступлений украинских националистов вызвала «ощущение, близкое к тошноте», заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Россия провела неформальное заседание СБ ООН «Одесса семь лет спустя: неонацизм и насильственный национализм как двигатели конфликта на Украине». На нем по видеосвязи выступили участники событий в Одессе, а также жительница Горловки Анна Тув, потерявшая мужа и дочь во время обстрела украинскими военными. Эстония, Ирландия, Франция, Норвегия, Великобритания, США, Бельгия и Германия обвинили Россию в том, что она провела мероприятие, «чтобы снова продвинуть ложный сюжет об Украине». Полянский признался, что заседание «оставило тяжелое ощущение, близкое к тошноте». Он отметил, что дипломатам не привыкать к «двойным стандартам и лицемерию западных коллег», но «спокойствие давалось непросто». По мнению Запада, на Украине «все беды спровоцировал некий «проект Русская весна», а в докладчики Россия якобы «подобрала провокаторов». «Как они посмели говорить такое в глаза Анне Тув, потерявшей членов своей семьи и оставшейся инвалидом», – приводит слова Полянского РИА «Новости». Он отметил, что в случае обсуждения в СБ ООН других конфликтов представители стран Запада нередко «приглашают в качестве докладчиков гражданских активистов с Ближнего Востока или из Африки, которые по бумажке на хорошем английском или французском зачитывают складные показания о преступлениях властей отдельных стран и нарушениях прав человека». «Там их слушать можно, а здесь нельзя, ведь Украина – белая и пушистая по определению, и все зло там творим мы и пророссийские сепаратисты», – заявил российский дипломат, отметив, что на «ярмарке лицемерия» в СБ ООН «перещеголяли всех, наверное, эстонцы, злобно вывалившие на нас всю грязь, которую только могли вообразить». Полянский заявил: «Очков себе западники этим спектаклем не заработали, но другого выхода у них нет – уж раз начали врать и передергивать, покрывать майданную власть, то надо продолжать». Он выразил уверенность, что на Западе «поддержат любые действия и высказывания украинцев, и историю под них перепишут и все им простят». Однако, по его словам, «правда о трагедии в Одессе, о происходящем и происходившем на юго-востоке Украины в целом постепенно начинает проникать и на площадку ООН», а «западных коллег это бесит». «Ну что ж, будем бесить их и дальше, другого выхода нет», – заявил он. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил представителям Запада: «Некоторые из вас утверждают, что это неверная картина, что это продукт российской пропаганды. Но люди, которых вы видели сегодня, настоящие. Все они стали жертвами постмайданной Украины и решили сегодня поделиться с вами своим опытом». По его словам, «российской пропагандой» окрестили «очень неудобную информацию», которую Западу пришлось «лушать, и тех людей, которые могут предоставить такую информацию». 2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с радикалами из «Правого сектора*» (организация запрещена в России) сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов. После здание подожгли, а тех, кто пытался спастись, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, в результате трагедии погибли 48 человек. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Госдеп напомнил Украине о потраченных на нее 4,6 млрд долларов 6 мая 2021, 04:27

Фото: Chromorange/Bilderbox/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

С 2014 года США выделили Украине свыше 4,6 млрд долларов в качестве общего объема помощи, сообщил Госдеп. В эту сумму входит «помощь, связанная со сферой безопасности и не связанная с ней». Так, для борьбы с коронавирусом Киеву было выделено более 49 млн долларов, 306 млн долларов выделили гуманитарным агентствам для помощи «лицам, перемещенным или иным образом затронутым в результате агрессивных действий России на востоке Украины и в Крыму». Соответствующую справку Госдеп опубликовал перед визитом госсекретаря Энтони Блинкена в Киев, передает РИА «Новости». Напомним, Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд прибыли в Киев. Сообщалось, что визит Блинкена в Киев должен продемонстрировать союзникам по НАТО, что США не намерены отказываться от жесткого курса в отношении Москвы. Киев испугался «аннексии» Азовского моря Россией 6 мая 2021, 07:29

Фото: Thomas Koehler/photothek.de/

imago-images.de/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что Россия может предпринять «ползучую аннексию» Азовского моря. Он заявил, что «Азовское море сейчас легкая мишень для России», а «после незаконной аннексии Крыма и установления контроля над Керченским проливом Россия может совершить ползучую аннексию Азовского моря». По его словам, Россия якобы «постоянно усиливает там свое военное присутствие и перекрывает торговые пути», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN. Кулеба выразил беспокойство в связи с военными учениями на юге России. Он заявил, что «даже если это учения, то они отрабатывают окружение Украины, наступательную операцию против Украины», передает ТАСС. При этом в саммите президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена он «не видит ничего, что противоречило бы интересам Украины, по крайней мере пока». Кулеба сказал, что «смотрит на это с позиции профессионального дипломата». Он не исключил, что саммит позволит Украине выиграть время на фоне роста напряженности в Донбассе, поскольку, по его словам, Россия не будет предпринимать каких-либо действий, пока идет подготовка к встрече. Глава украинского МИДа собирается обсудить со своим американским коллегой Энтони Блинкеном в Киеве закупку систем ПВО, а также противоснайперского оборудования: «Я хотел бы дать понять, что речь идет не только об их поставках Соединенными Штатами, но и о покупке у США». Кроме того, Украина надеется, что США будут видеть в ней «восточную границу демократии», это подразумевает включение страны в НАТО. «Путь к членству в НАТО уже находится на столе», – сказал Кулеба, подчеркнув при этом, что вопрос членства в альянсе не может быть решен «за один день», но на Украине хотят получить «пошаговую дорожную карту вступления в НАТО». Кулеба полагает, что «США могут помочь в этом вопросе». Напомним, глава Госдепа Энтони Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд прибыли в Киев. При этом Госдеп сообщил, что с 2014 года США выделили Украине свыше 4,6 млрд долларов в качестве общего объема помощи. Грузия собралась заменить российскую гречку украинской 5 мая 2021, 17:55

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Временный запрет на вывоз гречки из России не скажется на ситуации с этой крупой в Грузии, несмотря на то, что страна полностью удовлетворяет запросы на гречку именно российскими поставками, заявили в правительстве Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Министр экономики Натия Турнава заявила, что «в стране запасов достаточно, а в случае необходимости их есть откуда пополнить». «Конечно, вызывает сожаление это решение России, которое не отвечает принципам свободной торговли. Но Грузия имеет режим свободной торговли с двумя третями мирового рынка и легко справится», – сказала она. Эксперт в области экономики Вахтанг Чарая считает, «что в случае оперативной необходимости гречку Грузия сможет завозить, к примеру, из Казахстана или Украины, однако при этом цена на нее повысится». В интервью грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс» он отметил, что «Грузия сейчас 100% гречки завозит из России». Напомним, правительство России временно запретило экспорт гречихи. В апреле СМИ со ссылкой на представителей ряда торговых сетей и поставщиков сообщили о вероятном подорожании круп на фоне неурожая, нехватка сырья на заводах, повышение стоимости упаковки и логистики. Сообщалось, что дисбаланс на рынок вносят и растущие поставки за границу. Затем в кабмине сообщили, что Минпромторг, Минсельхоз и ФАС представят в Минэкономразвития предложения о снижении экспорта гречки в 2021 году. США провалили испытания баллистической ракеты Minuteman III 5 мая 2021, 19:15 Текст: Евгения Шестак

США потерпели неудачу в ходе испытаний межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщили в пресс-службе Военно-воздушных сил (ВВС) страны. На данный момент ведется расследование причин произошедшего. «Командование глобальных ударов ВВС США оценивает возможность переноса тестового пуска», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости» Испытания Minuteman III проходили на авиабазе «Ванденберг» (штат Калифорния). Основной целью испытаний являлась оценка и подтверждение эффективности, готовности и точности этой системы вооружения. Ранее эксперт Питер Хьюсси в National Interest раскритиковал программу по продлению срока службы ракет Minuteman III, которым уже полсотни лет. Хьюсси призвал реализовывать проект по разработке новых ядерных ракет стратегического сдерживания. Он заявил, что Minuteman III уже прошли через модернизацию в 1990-х и 2000-х годах, их «жизнь больше невозможно продлить». Бузовой провели операцию 6 мая 2021, 02:56

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Певицу и телеведущую Ольгу Бузову госпитализировали в Москве, ей провели операцию, сообщил ее пиар-директор Антон Богославский. В СМИ появилась информация о том, что Бузову экстренно положили в одну из столичных клиник, где провели срочную операцию под общим наркозом, передает РИА «Новости». Богославский подтвердил «Комсомольской правде», что певица «действительно находится в больнице» и что «операция уже проведена». По словам пиар-директора, «за ее состоянием следят лучшие врачи». Команда Бузовой не раскрывает причины госпитализации. Ее поклонники предполагают, что всему виной травма, полученная Бузовой во время прошлогоднего концертного шоу и давшая о себе знать на проекте «Ледниковый период». Однако «есть еще предположение, что у артистки возникли серьёзные проблемы со зрением», пишет издание. Напомним, в апреле Бузова отказалась от роли ведущей шоу «Дом-2» на канале «Ю». Жена Билла Гейтса получила при разводе почти 2 млрд долларов 5 мая 2021, 15:40 Текст: Елизавета Булкина

Супруга основателя Microsoft Билла Гейтса Мелинда при разводе получила ценные бумаги стоимостью в 1,8 млрд долларов, сообщило агентство Bloomberg. Мелинда Гейтс получила акции Канадской национальной железнодорожной компании на 1,5 млрд долларов и долю в крупнейшем автодилере в США Autonation стоимостью в 300 млн долларов, об этом говорится в отчетах для Комиссии по ценным бумагам и биржам США, передает РИА «Новости». Состояние бизнесмена, по данным Forbes, оценивается в 124 млрд долларов. Частью активов Гейтс владеет через фонд Cascade Investments, который перевел Мелинде лишь небольшую часть акций. Всего же в распоряжении фонда остались ценные бумаги на 50 млрд долларов. При этом раздел имущества в процессе развода еще не закончился. Напомним, в понедельник Гейтс объявил о расторжении брака с супругой Мелиндой после 27 лет брака. По словам супругов, они не считают возможным «дальнейший рост в качестве пары», однако решили продолжать работать в учрежденном ими благотворительном фонде. Билл Гейтс и Мелинда Френч женились в 1994 году. У них трое детей. Россия указала на незаконность присутствия войск США в Сирии 6 мая 2021, 06:57

Фото: John Goodman/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Посольство России в США прокомментировало заявление Пентагона о том, что российские военные якобы нарушают механизм деконфликтинга в Сирии. Российская сторона заявила, что «хотела бы напомнить: военное присутствие США в Сирии является в первую очередь незаконным». В связи с этим, как подчеркнули в посольстве, у Вашингтона «нет какого-либо права критиковать легитимные действия российских ВС». Посольство указало, что российские силы «действуют в Сирии по приглашению сирийского правительства», передает ТАСС. Напомним, в квартальном отчете генерального инспектора Пентагона о ходе операции «Непоколебимая решимость» говорится, что Россия «соблюдает в целом договоренности об избежании конфликта с силами коалиции». Однако российские военные при этом якобы «продолжали осуществлять нарушения, которые не подвергали коалиционные войска опасности». ЕР не поддержала введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч 5 мая 2021, 16:25 Текст: Евгения Шестак

Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия не поддерживает введение штрафов для водителей за превышение скорости на 10 км/ч. «Эти обсуждения возможны только после появления гарантий того, что из-за технических ошибок к ответственности не будут привлекаться добросовестные водители. Систему штрафов в целом не следует рассматривать как источник бюджетных доходов, ее единственной задачей должно быть обеспечение общественной безопасности», – заявил Турчак, передает Telegram-канал «Единая Россия. Официально». По его словам, решения, которые влияют на десятки миллионов граждан, нельзя принимать без проведения широких общественных и экспертных обсуждений. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин дал поручение МВД и Минтрансу до 1 августа подготовить согласованную позицию по вопросу снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ч. В ноябре 2020 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев выступил категорически против снижения штрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ч, добавив, что позиция ведомства учтена в новой редакции КоАП. Также Колокольцев отметил, что на безопасность дорожного движения в большей степени сказывается обустройство автомагистралей. Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум 5 мая 2021, 15:22

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Российский рынок акций растет в ходе торгов, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись выше 3627,91 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи вырос на 1,26% – до 3622,25 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 1,53% – до 1525,54 пункта. Ранее индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 3628,43 пункта, передает РИА «Новости». Июльский фьючерс на нефть марки Brent увеличивается на 1,07%, до 69,62 доллара за баррель. Российские школьники создали в Minecraft монумент «Родина-мать зовет!» 5 мая 2021, 18:52 Текст: Наталья Ануфриева

К празднованию Дня Победы Российское движение школьников (РДШ) возвело монумент «Родина-мать зовет!» на российском сервере игры Minecraft, где 7 мая состоится масштабный онлайн-квест, сообщает пресс-служба движения. Идея появления памятника в виртуальном мире принадлежит школьнику из Смоленска – учащемуся четвертого класса 33 школы Михаилу Гусеву, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД. «Мы с родителями любим ездить на море на машине. И мама с папой всегда строят путь так, чтобы я и мой брат могли узнать что-то новое. Мы ездили через Ростов-на-Дону и видели там памятник тачанке, но больше всего мне запомнился памятник «Родина-мать зовет!». Он был очень большим и величественным. Поэтому я и решил к 9 мая построить его в своей любимой игре – Minecraft. Я часто играю на сервере, созданном РДШ, и поэтому решил обратиться за помощью именно к ним. Отзывчивая администрация помогла мне с постройкой и сняла видео с тем, что получилось!», – рассказал юный игрок. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru) Монумент «Родина-мать зовет!» стал одной из самых крупных достопримечательностей сервера и теперь будет выполнять функцию ориентира для игроков. Также на территории памятника созданы мини-игры для привлечения внимания к нему. Установлен памятник в примерном месте расположения Волгограда в реалиях игровой территории. В воссоздании памятника активисты РДШ уделили внимание высокой детализации, адекватному отображению материалов и внешнего вида памятника. 7 мая в 17.00 по Москве Российское движение школьников проведет на сервере квест, посвященный Великой Отечественной войне. «Наш мир, ежедневная жизнь все быстрее перетекают в цифровое пространство, но есть вещи, которые должны быть вечно с нами. Это память о Победе, образ которой продолжает светить нам из прошлого, формируя настоящее. Важно оцифровать его и нести с собой дальше. Очень здорово, что активисты РДШ, которые самостоятельно развивают сервер игры Minecraft «Виртуальная Россия», уже этим озаботились. Они возвели памятник «Родина-мать» в виртуальном пространстве, показав, что это важно для них на самом деле, в мире реальном. Ведь для человеческого подвига нет границ и рамок», – отметила Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева. Кроме того, в продолжении эксклюзивной постройки на российском сервере в игре Minecraft скульптуры «Родина-мать зовет!» активисты РДШ предложили дополнительную активность. Это создание наклейки «Родина-мать зовет!» для распространения в парках и городских общественных пространствах. Наклейки можно использовать на автомобилях, в квартире, на страницах школьных дневников и других предметах.