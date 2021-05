Зарубежные участники «Лидеры России» объяснили свое решение участвовать в конкурсе

Участники трека «Международный» конкурса «Лидеры России» из Британии, Латвии, США и сербские рассказали, по какой причине решили принять участие в мероприятии.

На текущий момент на участие в треке «Международный» подали заявки граждане 80 государств. Среди зарегистрировавшихся – родившийся в Полтаве и проживающий сейчас в США Игорь Ноздрин. Он окончил Центральный университет Вашингтона по профессии «Юрист» и на данный момент заканчивает магистратуру в Вашингтонском университете на кафедре планировки и развития критических инфраструктур, сообщили организаторы конкурса.

«Мои предки воспитали во мне глубочайшую любовь к России, мне не безразлична ее судьба, и я хочу внести свой скромный вклад в ее успешное развитие. Я горжусь тем, что являюсь носителем русского языка, и что в нашей семье все говорили и говорят исключительно на русском. По моим убеждениям и внутренним ощущениям, именно Россия, а не Украина, всегда являлась для меня истинной исторической родиной. Поэтому я решил принять участие в конкурсе «Лидеры России», – отметил Ноздрин.

По его словам, конкурс управленцев «Лидеры России» открывает перед участниками колоссальные возможности показать себя, приобрести множество новых знакомств и навыков. Кроме этого, он отмечает, что участие здесь – это уникальный шанс познакомиться с выдающимися людьми, перенять у них опыт и поделиться своим.

«Уже на протяжении семи лет я мечтаю о российском гражданстве. Возможность получить его, став победителем конкурса, дает мне еще большую мотивацию. Наличие российского гражданства даст мне возможность чаще посещать Россию и позволит с чувством определенности и правовой защищенности заниматься подготовкой почвы для возможного переезда. Со своей стороны, я готов дать России свой опыт и навыки, которые приобрел, живя и работая в США. Вне зависимости от того, стану ли я победителем, я продолжу активно заниматься сохранением и продвижением русской истории, культуры, языка и веры, а Россия всегда будет для меня самой дорогой в мире страной», – поделился Ноздрин.

Игорь Ноздрин уже более 11 лет работает в корпорации Amazon и активно занимается общественной деятельностью: является председателем оргкомитета движения «Бессмертный полк» в городе Сиэтл, руководителем фестиваля «Русский Сиэтл», помощником президента Ассоциации ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также исполнительным директором организации «Российско-американская инициатива о сотрудничестве».

Кроме мероприятий, направленных на сохранение исторических и культурных ценностей России, Игорь Ноздрин участвует в сохранении духовной составляющей соотечественников через сотрудничество с православным храмом в Сиэтле, а также активно помогает с различными мероприятиями.

«Наша организация, помимо развития молодежных общественных связей и гуманитарного сотрудничества, активно участвует в сохранении российского культурного наследия и идентичности в США. Мы проводим множество различных мероприятий и сотрудничаем почти со всеми другими штатами, где представлена русскоязычная община. В 2021 году наша организация была отмечена настольной медалью и грамотой Президента России за существенный вклад в проведение мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также за чуткое отношение и внимание к проживающим в штате Вашингтон ветеранам», – рассказал он.

В числе мероприятий, запланированных в Сиэтле на 9 мая под руководством Игоря Ноздрина пройдет акция «Письма поколений», в которой представители местных русских молодежных организаций от 9 до 24 лет напишут каждому из ветеранов письма, а потом доставят их лично и поздравят на дому.

Так же он будет руководить акцией возложения цветов у мемориала ветеранам Второй Мировой войны в Сиэтле; онлайн-акцией, концертом и фотовыставкой «Бессмертный полк», которую готовят координаторы шествия из разных городов США; записью видео поздравлений ветеранов и жителей Сиэтла с Днем Победы от молодежи «Голоса поколений»; акцией «Георгиевская ленточка» и акцией памяти Never Forget, в рамках которой 8 и 9 мая над некоторыми мостами и путепроводами Сиэтла представители оргкомитета «Бессмертного полка» вместе с русскоязычной молодежью города вывесят баннеры с надписью Never Forget the Allied Victory in World War II, напоминающие проезжающим жителям о судьбоносной победе в истории человечества.

«Я стал координатором «Бессмертного полка» в Сиэтле и начал работать с ветеранами, потому что хочу донести до людей, что память о наших ветеранах, сражавшихся с фашизмом, не должна угаснуть никогда. И те ветераны, которых осталось уже очень мало, не должны чувствовать себя забытыми, – заключил Игорь Ноздрин.

Среди других участников конкурса – гражданин Сербии Марко Долаш. Он полюбил Россию и русскую культуру с тех пор, как жил и учился в Москве в период с 1994 по 1995 год. С этого времени он постоянно работает над развитием сотрудничества между Россией и Сербией.

«Поскольку я живу в Сербии и уже 11 лет работаю на телевидении, свою цель я вижу в том, чтобы приблизить русскому человеку Сербию с помощью различных передач на тему культуры, природы, еды или истории, которые я снимал по всей Сербии. В процессе сотрудничества с моими русскими партнерами мы пришли к выводу, что лучше всего представить Сербию тем, чем она больше всего обладает. Нашу первую книгу «Моя прекрасная Сербия» Президент Сербии Александр Вучич подарил в Москве Президенту РФ Владимиру Путину в прямом эфире при официальной встрече. Вторая книга – «Моя вкусная Сербия» стала визитной карточкой страны. В конце мая выйдет третий путеводитель «Моя здоровая Сербия», а параллельно мы работаем над четвертой книгой, которая создается при поддержке Торгово-промышленной палаты России в Сербии, Посольствами России в Белграде и Сербии в Москве», – поделился Долаш.

Марко окончил Академию искусств в Белграде, учился в аспирантуре, сейчас работает режиссером и ведущим на одном из популярных телеканалов Сербии, где у него несколько авторских программ. Также снимается в телевизионных сериалах и в ситкомах, озвучивает мультфильмы. Кроме того, является директором русского Фонда инновационного развития культуры, образования и науки (ФИРКОН) на Балканах, цель которого – укрепление культурных связей России и Сербии.

«Участие в конкурсе «Лидеры России» принимаю потому, что хотелось бы идти вперед, и нужны новые вызовы. Возможностей для профессионального развития в России намного больше, чем в Сербии, и, конечно, я хочу помочь, насколько смогу, укрепить связи между нашими странами», – сказал Долаш.

Еще один пример – история Геннадия Русанова из Латвии, который за борьбу с пандемией был признан фельдшером 2020 года. Участвовать в конкурсе Геннадию предложила его подруга детства Алина Герлиня (тоже из Латвии) – участница третьего конкурса «Лидеры России», по чьей инициативе и был создан трек «Международный». Она предложила создать отдельный трек для иностранных участников в рамках заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» 26 марта 2021 года президенту России Владимиру Путину, и он поддержал ее инициативу.

По словам Геннадия, участие в конкурсе для него во многом вызов и стимул для личного роста. Также он считает конкурс отличной возможностью заявить о себе и познакомиться со многими интересными людьми.

«Для меня это что-то совершенно новое и неизведанное. Важную роль играет то, что это русскоязычная среда, а это – мой родной язык, родная культура. Основание цели – доказать себе то, что я это могу. У меня свое видение лидера, которое отличается от общепринятого понятие – лидер. Я хочу показать, что лидер – это не врожденное качество, а приобретенное. А также хочу доказать то, что человечность – это гарант успеха любого лидера», – отметил Русанов.

Геннадий Русанов родился 13 октября 1991 года в Юрмале в семье рабочих без высшего образования. С самого девства мечтал выучиться на врача и работать на скорой помощи, но жизненные обстоятельства сложились иначе. В 2013 году окончил Рижский Университет имени Пауля Страдиня, получив специальность юристконсульт.

Начал работать по профессии, но позже сменил ее, он стал медиком. Поступил в медицинский колледж и окончил его в 2017 году, получив специальность фельдшера общей практики. Помимо интенсивной учебы находил время для активной студенческой жизни, руководил студенческим советом. В 2019 году получил специальность фельдшера неотложной медицинской помощи.

С 2015 года работает в службе неотложной медицинской помощи, спасает жизни людей. Параллельно своей основной работе, на протяжении двух лет, руководил профсоюзом сотрудников скорой помощи города Рига. Во время его руководства профсоюзом, Русанову с командой удалось решить вопрос увеличения заработной платы сотрудникам неотложной медицинской помощи.

2020 год стал испытанием для всей планеты, и Латвию испытание не обошло стороной. В марте, когда пандемия дошла и до Риги, в службе неотложной медицинской помощи организовали бригаду, которая выезжала на вызовы выявлять потенциально зараженных посредством анализа мазка из носоглотки. Геннадий Русанов был первым, кто согласился работать в этой бригаде, за что в конце 2020 года был награжден государственной наградой Латвии Орденом креста признания. Помимо этого, в 2021 году его признали Фельдшером года (Премия находится под эгидой Латвийского общества врачей, это главная профессиональная организация страны. Победителя же выбирают во всенародном голосовании).

«К маю 2022 года я планирую открыть свой приют для животных и уйти из медицины. Отличие приюта от обычных будет в том, что животные будут жить на воле, а не в клетках. А основная цель приюта не в адаптации, а в обеспечении достойной жизни лучшим друзьям человека. Я считаю, что за шесть лет в своей профессии сделал достаточно много. Занимаясь кризисным управлением, работая на скорой, я получил много опыта, который хочу использовать на благо животных. Уже два года у меня есть собака Ватсон, он и вдохновил на концепцию приюта – пансионата для животных. Мы живем в Риге в квартире, а собаке нужен простор. Плюс недавно получил знак от небесной канцелярии, нашел на улице подбитую ворону и во мне проснулся импульс – нужно помогать животным. У меня такой принцип: если я могу себе что-то представить, значит это реально», – добавил он.

Участник трека «Международный» четвертого конкурса «Лидеры России», член Всемирного Координационного Совета российских соотечественников, проживающих за рубежом, исполнительный директор Eastern Europeans Network CIC Олег Сотниченко из Британии родился в Латвии, где учился в русской школе, а затем стал выпускником Рижского железнодорожного техникума. В данный момент является студентом Open University в Британии. Семь лет назад Олег открыл свою первую некоммерческую организацию, которая реализует проекты, нацеленные на помощь восточным европейцам, проживающим в Великобритании. Имеет почетный знак соотечественника МИД России за работу с молодежью, грамоту за вклад в подготовку Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи и международного молодежного форум «Евразия Global», а также благодарность посла России в Британии за вклад в укрепление Российско-британских отношений.

«Свои проекты я могу разделить на три направления. Первое направление – это консультации и экстренная помощь восточным европейцам, которые попали в тяжелые обстоятельства (например, стали жертвами домашнего насилия, современного рабства или преступлений на почве ненависти). Второе – это работа с молодежью. Мы организуем проекты в Британии, а также подключаемся к проектам, которые реализуются на территории России. Они направленны на привлечение молодых соотечественников к движению соотечественников во всем мире и, конечно же, с помощью них мы пытаемся показать возможности профессионального роста для молодежи в России. И третье – это международные отношения. В рамках этого направления мы проводим мероприятия, которые нацелены на возможность высказаться и рассказать свою точку зрения специалистам, профессионалам из Великобритании и России», – сообщил Сотниченко.

По его словам, так как он является организатором большого количества молодежных мероприятий и принимал участие в форуме «Россия – страна возможностей», конкурс «Лидеры России» был ему известен, и он с удовольствием подал заявку на участие.

«Для меня будет большой честью, если я выиграю в конкурсе «Лидеры России», получить гражданство или вид на жительство, а также, в будущем, возможность трудоустройства в России. И, конечно же, я надеюсь, что мое участие привлечет внимание молодых соотечественников, поживающих за рубежом, к возможности трудоустройства, учебы или переезда на постоянное место жительства в Россию. Уверен, что участие принесет мне новые знакомства, даст возможность проверить себя и посмотреть, какие компетенции у меня сильнее, а какие слабее. И еще я уверен, что получу новый опыт и знания, а также море позитивных эмоций», – заключил он.

Цель трека «Международный» – привлечь высококвалифицированные кадры со всего мира, показать открытость и преимущества нашей страны для большого количества людей в других странах, а также заинтересованность России в поддержке русскоязычного населения, проживающего за границей.

Зарегистрироваться на трек могут участники, не имеющие российского гражданства, в возрасте до 55 лет с управленческим опытом не менее двух лет и знанием русского языка на достаточном для выполнения заданий уровне. Заявочная кампания проходит на сайте ЛидерыРоссии.рф и завершится 17 мая в 23.59 по московскому времени.

С 20 мая стартует дистанционный этап конкурса «Лидеры России», который продлится до 1 июля. Конкурсанты трека «Международный» будут проходить тесты интеллектуальных способностей и управленческого потенциала, а также тестирование на знание истории, культуры, географии, экономики и права России. Участники, показавшие лучшие результаты, попадут в очный финал трека, который пройдет в Москве в конце августа – начале сентября 2021 года.