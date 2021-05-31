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Су-27 сопроводил бомбардировщик ВВС США над Балтикой
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Российский истребитель Су-27 сопроводил бомбардировщик В-52Н ВВС США, который приближался к границе России над Балтийским морем, сообщил Национальный центр управления обороной РФ.
Отмечается, что 31 мая российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря воздушную цель, приближающуюся к границе России. «Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
В центре подчеркнули, что летчик Су-27 идентифицировал воздушную цель как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США. Он сопроводил бомбардировщик над акваторией Балтийского моря, после разворота военного самолета США от границы он вернулся на аэродром базирования. Как уточнили в ведомстве, нарушения государственной границы России не допущено.
Сообщения о случаях перехватов ВВС России иностранных самолетов над Балтикой и над Черным морем поступают нередко. Так, 19 мая российский истребитель Су-27 сопроводил стратегический бомбардировщик В-52Н США командования глобальных ударов ВВС США, который приближался к границе России над Балтийским морем. 12 мая над Черным морем истребитель Су-27 ВВС и ПВО Южного военного округа сопроводили два самолета тактической авиации Mirage 2000 и самолет-заправщик С-135 ВВС Франции. За день до этого Су-30 перехватил над Черным морем два истребителя Dassault Mirage 2000 и самолет-заправщик ВВС Франции, приближавшиеся к российской границе.
Политолог указал на пользу для России шпионского скандала с АНБ США и Меркель
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«Публикация этих данных дает дополнительный козырь российской стороне в переговорах с США», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя сообщения о том, что датские спецслужбы помогали Агентству национальной безопасности (АНБ) США следить за европейскими политиками, включая канцлера Германии Ангелу Меркель.
«Опубликованные данные осложняют позиции Джо Байдена и дают дополнительный козырь российской стороне для обвинения американского партнера в проведении незаконных разведывательных операций против своих союзников», – отметил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов, говоря о связи между шпионским скандалом и грядущим саммитом глав государств России и США.
«Но я не думаю, что это событие серьезным образом повлияет на ход самой встречи», – добавил Кортунов. По его мнению, «для России в этой ситуации важно понять, что отношения между США и Евросоюзом не безоблачны, более того, они становятся все более сложными и противоречивыми».
«Кроме того, в публикации такого расследования могут быть заинтересованы различные политические силы внутри самой Германии, – полагает эксперт. – Во-первых, чем ближе выборы в Бундестаг, тем активнее ведется политическая борьба между кандидатами. И, конечно, среди них есть силы, заинтересованные в нанесении максимального ущерба правящему блоку ХДС/ХСС, который возглавляет канцлер Ангела Меркель. Такое попустительство со стороны коалиции может быть воспринято избирателями негативно».
Во-вторых, считает Кортунов, это может быть выгодно и сторонникам политической автономии Евросоюза. «Они недовольны тем, что после прихода новой администрации в США европейские политические элиты отказались от попыток дистанцироваться от Вашингтона. И для этой группы политиков данные о том, что США с помощью Дании прослушивали лидеров ФРГ – своеобразный подарок, поскольку на этой почве становится возможным вновь поднять вопрос о неуважении США к суверенитету своих европейских партнеров», – отметил эксперт.
Иной точки зрения придерживается главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Международного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. Он считает, что появление новых фактов не связано с политическими интересами различных элит.
«Как правило, выход на поверхность такого рода информации во многих западных странах связан со сроками рассекречивания данных. Я бы не усматривал в этом чей-то злой умысел. Более того, я не думаю, что публикация этого расследования как-то связана с саммитом Путина и Байдена. Ничего нового это расследование не добавило. Так что сенсацией эта новость не станет. Все, кому надо, зафиксируют новые факты, но никакого возмущения или скандала не будет», – подытожил эксперт.
Напомним, в воскресенье ряд СМИ в Германии, Дании, Швеции и Франции сообщили о том, что датские спецслужбы помогали АНБ следить за европейскими политиками. Скандал начался еще в 2013 году, когда еженедельник Spiegel обнародовал разоблачения бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. С тех пор история обрастала все новыми подробностями – выяснилось, что американская разведка в течение многих лет следила за тысячами целей в Европе, прослушивала граждан ФРГ и даже несколько раз подключалась к телефону канцлера Ангелы Меркель.
В правительстве Германии заявили, что не знали о слежке из Дании, о сложившейся ситуации канцлеру ФРГ Ангеле Меркель стало известно из опубликованного материала. Позже официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт сообщил, что «правительство ФРГ приняло к сведению сообщения СМИ и находится в контакте со всеми релевантными для расследования национальными и международными ведомствами».
Правительства Швеции и Норвегии потребовали от Дании объяснений по поводу обнародованной информации. АНБ и Служба военной разведки Дании также не стали комментировать историю со шпионажем.
Тем временем Париж назвал «чрезвычайно серьезным» сообщение о слежке США и Дании за европейскими политиками. «Мы должны проверить эти факты и осудить их, если это окажется правдой», – сказал госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.
Немецкий эксперт Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД допустил связь шпионского скандала вокруг АНБ США и встречи Путина с Байденом. «В Германии об этом расследовании полно публикаций, но они не содержат критики. Такие новости мало кого удивляют. Все привыкли к тому, что американцы используют всех кого не лень – и организации, и страны – ради своих интересов», – добавил Рар.
При этом в Бундестаге призвали наказать США за прослушку Меркель. «Прослушивание лидеров ФРГ – это вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Здесь нужны ответные меры», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Бундестага Вальдемар Гердт.
Между тем Эдвард Сноуден считает, что Байден был глубоко вовлечен в скандал со слежкой Вашингтона за европейскими политиками. «Байден хорошо подготовлен к тому, чтобы ответить за это, когда он посетит Европу в ближайшее время, так как он, конечно, был глубоко вовлечен в этот скандал в первый раз. Должно быть четкое требование о полном раскрытии информации не только со стороны Дании, но и ее старшего партнера», – написал Сноуден в Twitter.
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Эксперт: Проект заявления ЕС и США выглядит как русофобская провокация
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«Проект совместного заявления США и Евросоюза – что-то беспрецедентное. ЕС рассказывает Вашингтону, как ему вести переговоры с Россией. Напоминает провокацию русофобской части брюссельских элит», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-международник Станислав Ткаченко. Так он оценил проект документа, который планируется огласить на саммите в Брюсселе за день до встречи Путина и Байдена.
«В дипломатии не принято принимать документы такого необычного жанра. Не удивлюсь, что совместное соглашение в итоге не будет принято», – заметил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.
Евросоюз направил Соединенным Штатам проект совместного заявления, которое предполагается огласить 15 июня на американо-европейском саммите в Брюсселе, сообщило в субботу агентство Bloomberg. Этот саммит состоится за день до намеченной встречи в Женеве президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.
«Мы едины в принципиальном подходе к России и мы решительно ответим на повторяющуюся модель ее негативного поведения и злонамеренных действий», – цитирует Bloomberg проект заявления США и ЕС. По оценке агентства, руководство Евросоюза предлагает администрации Байдена прекратить «торговые войны» США и европейских стран, начатые при Дональде Трампе, «и дать толчок трансатлантическому альянсу в противостоянии Китаю и России».
Но отметим, что говоря об отношениях Запада с Пекином, авторы проекта заявления придерживаются более сдержанной риторики – речь идет о «многогранных подходах» к Китаю, а не ответе на «злонамеренные действия», как в случае с Россией.
Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
«Хорошо бы разобраться как минимум в том, кто работает над проектом документа. Можно предположить, что он исходит из пресс-службы главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля. Но в любом случае выглядит он беспрецедентно. США – суверенная держава, которой ЕС рассказывает, как вести переговоры с Москвой. Документа пока нет, то, что мы видим – это, говоря по-английски, wishful thinking, то есть принятие желаемого за действительное. Но этот черновик очевидно содержит провокационные тезисы», – заметил Ткаченко.
По мнению эксперта, такой конфронтационный подход к отношениям с Москвой не отражает общей позиции Евросоюза. «Европейская элита расколота. Восточноевропейские государства считают, что противостояние с Россией повышает их значимость, их вес, их дипломатическую коллективность. Поэтому для них – это онтологически свойственная часть внешней политики. Они не знают других подходов ведения дел с Россией», – заметил Ткаченко.
«В то же время мы знаем позицию Германии, Италии, Австрии – государств, которые настроены на сотрудничество, – добавил эксперт. – Поэтому этот документ – это отчасти отражение внутренних процессов в Европейском союзе, где пока нет консенсуса относительно политики с Россией. Возможно, его никогда и не будет. Но с другой стороны, это беспрецедентный случай, ЕС нарушает все дипломатические стандарты».
Напомним, официально объявлено, что первые полноценные переговоры между Путиным и Байденом состоятся 16 июня в швейцарской Женеве. На повестке дня – Украина, Белоруссия и «вопросы стратегической стабильности».
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Москва допустила вовлечение системы SWIFT в «санкционную спираль»
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Международная платежная система SWIFT может быть вовлечена в «санкционную спираль» против России, заявил директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Дмитрий Биричевский.
«Ни для кого не секрет, что раздаются угрозы, прежде всего из Соединенных Штатов, отключить Россию от системы SWIFT», – сказал Биричевский в интервью РИА «Новости».
При этом Биричевский подчеркнул, что в соответствии с международным правом санкции может вводить только легитимный орган – Совет Безопасности ООН. Односторонние меры, которые принимают отдельные страны или группы стран, санкциями назвать нельзя, указал он.
«То, что применяют наши западные партнеры, это скорее барьеры в целях защиты собственных производителей и защиты собственных интересов на мировой арене. Есть опасения, что [международная платежная] система SWIFT может быть вовлечена в эту «санкционную спираль», – заявил Биричевский.
Ранее в мае руководство SWIFT заверило ЦБ в отсутствии рисков отключения России от платежной системы. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от ответа на вопрос о возможности отключения России от SWIFT.
Напомним, 28 апреля Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация. В тот же день глава МИД Сергей Лавров напомнил о наличии в России базы для аналога SWIFT.
В Министерстве иностранных дел выразили мнение, что Запад вряд ли решится отключить Россию от SWIFT, подчеркнув, что Москва не оставит такой шаг без ответа. В Совфеде предупредили, что при отключении России от SWIFT ЕС придется платить за нефть наличными в чемоданах. Предприниматель Олег Дерипаска призвал как можно быстрее ввести в оборот цифровой рубль для обеспечения экспортно-импортных расчетов.
В апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС «отключить Россию от SWIFT» в случае эскалации ситуации на востоке Украины. Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер предложил отключить Россию от SWIFT в качестве «ответа» на «усиление военного присутствия» у границы с Украиной.
В МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется отключение России от SWIFT.
Управляемый искусственным интеллектом дрон впервые убил человека
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Военный квадрокоптер Kargu-2, находясь в автономном режиме работы, впервые в истории убил человека во время вооруженного конфликта в Ливии в 2020 году, сообщает журнал New Scientist со ссылкой на исследование ООН.
Инцидент произошел в марте 2020 года, однако об этом стало известно только сейчас из исследования ООН. Дрон был произведен в Турции и работал в «высокоэффективном автономном режиме», то есть был запрограммирован для атаки целей без необходимости команд от оператора. Kargu-2 оснащаются взрывчаткой и могут быть наведены на цель для самоподрыва, сообщает «Коммерсант».
Погибший был участником Ливийской национальной армии, которая воюет против регулярной армии правительства Ливии в Триполи.
В апреле главный конструктор группы компаний ZALA Aero (входит в группу компаний «Калашников» госкорпорации «Ростех») Александр Захаров сообщал, что российские специалисты создали первую в мире систему «воздушного минирования» против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
На Западе посоветовали США пересмотреть отношение к Украине
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США пора признать, что Украина не только не похожа на процветающую демократическую страну в американском стиле, но и тот факт, что она скатывается к авторитаризму, пишет The National Interest.
Как отметил эксперт издания Тед Карпентер, официальные лица США очень любят изображать Украину смелой демократией, страдающей от агрессии со стороны «авторитарной России». Однако эта идеализированная картинка никогда не соответствовала реальности.
По его мнению, особое беспокойство в последнее время вызывают действия президента страны Владимира Зеленского, в которых автор увидел диктаторские замашки, передает РИА «Новости».
В частности, он приводит в качестве примера закрытие на Украине нескольких пророссийских СМИ на основе расплывчатых доводов, а также арест Виктора Медведчука, которого эксперт назвал главным критиком Владимира Зеленского.
Эксперт считает, что не стоит рассматривать Киев в качестве важного и полезного партнера в области безопасности, так как это не способствует реализации реальных целей внешней политики. Кроме того, это лишь провоцирует Россию, что совершенно не отвечает интересам Соединенных Штатов. «Попытки выставить Украину образцом демократии, заслуживающим защиты США по моральным соображениям, притянуты за уши. Они являют собой либо умышленную слепоту, либо наихудший вид цинизма», – пишет Карпентер.
Автор статьи находит доказательства своим утверждениям в истории. Так, он считает, что «мошеннические» действия США можно было увидеть еще при администрации Барака Обамы, которая поддержала Майдан на Украине в 2014 году.
Эксперт говорит о том, что помощник госсекретаря Виктория Нуланд и посол США в Украине Джеффри Пайетт поощряли демонстрантов, которые хотели свергнуть легитимное правительство, тогда как американские лидеры называли вспыхнувшие протесты «продемократическим восстанием украинцев против коррумпированного правления президента Виктора Януковича».
Однако политика пришедшего к власти Петра Порошенко демонстрировала все более авторитарный характер, считает автор. Это, по его мнению, проявлялось в преследовании политических диссидентов, усилении цензуры и ограничении въезда критиковавших украинские власти иностранных журналистов.
Тем не менее ситуация при Владимире Зеленского стала только хуже, отметил Карпентер.
Ранее Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.
Россия предупредила США о «некомфортных сигналах»
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Ряд сигналов, которые Москва озвучит Вашингтону в ближайшие дни, будут для США некомфортны, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Американцы должны исходить из того, что целый ряд сигналов из Москвы – я не говорю в данном случае о встрече на высшем уровне – для них будут некомфортны, в том числе в предстоящие дни», – сказал Рябков, передает РИА «Новости».
Дипломат также заявил, что повестки дня России и США не совпадают, но Москва готова реагировать на любые постановки вопросов со стороны Вашингтона. «К сожалению, встречной готовности наблюдается гораздо меньше и реже», – сказал Рябков.
Он также отметил, что Москва не понимает, почему США рекомендуют своим гражданам, у которых истекают визы, покинуть Россию до середины июня. «Не очень понятно, почему такого рода сигналы американцам направляются их консульскими учреждениями. Есть известная процедура, действующая по линии наших ведомств, в том числе миграционной службы, которая в рамках МВД функционирует. Там есть определенные графики, которые должны соблюдаться. Что касается рекомендации американских загранучреждений своим гражданам, то мы за этим не следим», – сказал Рябков.
Напомним, президенты Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
США провалили испытания противоракет SM-6 для системы ПРО Aegis
Испытания противоракет SM-6 корабельной системы противоракетной обороны (ПРО) США Aegis для перехвата баллистических ракет на конечном участке полета завершились неудачей, они не смогли поразить цель. Об этом сообщило агентство по ПРО Минобороны США.
Уточняется, что цель испытания заключалась в демонстрации возможностей корабля с системой ПРО Aegis обнаруживать, отслеживать, перехватывать и уничтожать баллистическую ракету средней дальности с помощью двух противоракет Standard Missile 6 [SM-6] Dual II. «Однако перехват не был выполнен», – говорится в заявлении.
Власти приступили к проверке, в рамках которой тщательно проанализируют результаты испытаний, чтобы определить причину «проблем, которые, возможно, препятствовали успешному перехвату».
Ранее в США назвали Москву лучшим местом для выживания при ядерной войне. Журналист Калеб Ларсон в статье для National Interest отметил, что у России есть план модернизации противоракетной обороны. Речь идет о системе, предварительно названной А-235, которая должна устранить недостатки систем ПРО предыдущего поколения, особенно в борьбе с гиперзвуковыми ракетами.
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На Западе рассказали о способном заставить врага «убегать как девчонка» «Ночном охотнике»
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Российский вертолет Ми-28 заставит любого противника «с криками броситься наутек» в противоположном направлении, пишет канадский портал HotCars.
Автор статьи Бенни Кик отметил, что Россия – один из лучших производителей военной авиации в мире. За последние сто лет на каждый конфликт, в котором Москва принимала участие, у русских был культовый самолет или вертолет, который остался в памяти людей.
«Во Вторую мировую войну это был Ил-2, во Вьетнаме – МиГ-21», – передает РИА «Новости» слова Кика.
Как подчеркивает Кик, комплектации Ми-28НМ позавидует любой пилот, а вооружение вертолета заставит врага «убегать как девчонка».
По его мнению, основное преимущество модернизированной версии воздушного судна заключается в способности выполнять все необходимые функции при любых погодных условиях и в любое время дня и ночи.
«Радиолокационная станция и авионика российской разработки гарантируют, что у Ми-28НМ не будет слепых зон во время песчаных и снежных бурт или любых других неблагоприятных погодных условий», – пишет автор.
Кик также добавил, что новые мощные двигатели Klimov VK2500P, а также улучшенные лопасти несущего винта позволят увеличить максимальную скорость на 13% и крейсерскую - до десяти процентов. Этот небольшой прирост в условиях напряженных военных действий «может решить вопрос жизни и смерти» для тех, кого вертолет создан защищать, заключил эксперт.
В ноябре исполнительный директор «ОДК-Климов» Александр Ватагин заявил, что ОДК приступила к серийному производству новейшего двигателя ВК-2500П, предназначенного для модернизированного ударного вертолета Ми-28НМ.
Напомним, 20 мая источник в авиастроительной отрасли в кулуарах выставки HeliRussia заявил, что промышленность в этом году передаст Минобороны новую партию новейших ударных вертолетов Ми-28НМ, поставки которых начались в конце 2020-го.
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Стратегический подводный ракетоносец «Князь Олег» вышел на испытания
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Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» проекта 955А (шифр «Борей-А») 30 мая начал первый испытательный выход в море, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Князь Олег» 30 мая вечером начал первый испытательный выход в Белое море», – приводит слова источника ТАСС.
Как уточнил источник, в ходе испытаний подлодке предстоит выполнить учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» из акватории Баренцева моря из подводного положения по цели на полигоне Кура на Камчатке.
Ранее глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов назвал срок передачи стратегической АПЛ «Князь Олег» Военно-морскому флоту (ВМФ).
Напомним, 12 июня 2020 года в боевой состав ВМФ России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 955А. Минобороны также рассматривает возможность постройки атомных подлодок нового проекта «Борей-К», которые могли бы стать носителями крылатых ракет.
В боевом составе ВМФ России находятся четыре ракетоносца проектов 955/955А. Кроме «Князя Олега» еще три лодки проекта 955А находятся на «Севмаше» в разных стадиях строительства. Каждая из лодок проектов 955/955А несет по 16 МБР «Булава». При этом в Военно-промышленной комиссии допустили возможность постройки более десятка «Бореев».
НАСА озвучило планы по полетам астронавтов на «Союзах»
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Бюджетный запрос НАСА на 2022 год не включает покупку дополнительных мест на российских кораблях «Союз» для полетов к МКС, сообщило ведомство.
В НАСА сообщили, что «бюджет не содержит планов покупки мест на «Союзе». Однако остается в силе «соглашение о взаимообмене» на российских и американских кораблях. Как заявил представитель НАСА, «планов о покупке нет, но есть планы тем не менее использовать этот корабль», передает РИА «Новости».
Новый глава НАСА Билл Нельсон назвал Россию «жизненно важным партнером для МКС». Он полагает, что это партнерство продолжится. По его словам, отношения России и США в космосе являются «выдающимися». «Даже когда отношения двух стран на земной поверхности переживают сложный период, в космосе мы, кажется, ладим весьма хорошо», – считает он.
Администрация президента США Джо Байдена запросила у Конгресса на реализацию программ НАСА в 2022 году 24,8 млрд долларов, что на 6,6% больше, чем годом ранее. Нельсон назвал бюджет «агрессивным и движущим агентство вперед». На программы изучения Земли запрошена рекордная сумма – 2,25 млрд долларов (в 2021 году – 2 млрд долларов), на поддержание работы МКС – 1,3 млрд, на исследование дальнего космоса – 6,8 млрд долларов.
Напомним, президентский проект федерального бюджета – это предварительный запрос Конгрессу США, который еще будет уточняться. Документ позволяет судить о приоритетах той или иной администрации. Как отмечала газета New York Times, проектом бюджета на 2022 финансовый год будут предусмотрены наибольшие со времен Второй мировой войны расходы правительства США. Новый финансовый год в США начинается 1 октября.
Вице-премьер назвал цели модернизации российской армии
Модернизация российской армии производится исключительно в оборонительных целях, заявил вице-премьер России Юрий Борисов.
«Наша задача – обеспечить гарантированную безопасность страны, мы не собираемся кого-то завоевывать. И делать это надо эффективно и дать понять всем, кто хочет посягнуть на наши территории, что это очень опасное занятие – ходить к нам с такими мыслями и намерениями», – заявил Борисов в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
Ранее президент Владимир Путин отметил, что уникальность новых видов вооружения в России была подтверждена в реальных боевых действиях в Сирии.
До этого Путин заявил, что техническая модернизация армии и флота требует внедрения новых форм и способов действий войск, для чего нужно развивать военную науку и учитывать появление оружия в ряде стран на новых физических принципах.
Киев призвал коллективно сохранить санкции США против «Северного потока – 2»
Компания «Нафтогаз Украины» обратилась к властям и общественным деятелям с призывом выступить с публичной инициативой по сохранению американских санкций против «Северного потока – 2».
«Нафтогаз» утверждает, что сохраняется «высокая вероятность возникновения новых угроз». В связи с этим компания обращается к «государственной власти, к общественным деятелям и экспертному сообществу», чтобы «немедленно выступить с публичной инициативой». «Нафтогаз» просит «призвать стратегических партнеров и все заинтересованные стороны не допустить снятия санкций США с проекта Nord Stream 2», передает РИА «Новости».
Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.
Испания отказалась от маневров США в Африке из-за Западной Сахары
Испания отказалась от участия в крупных военных маневрах African Lion 2021, которые организуют США, из-за статуса Западной Сахары, сообщают СМИ.
Газета El Pais сообщает, что учения пройдут с 7 по 18 июня в Марокко, Тунисе и Сенегале. Минобороны Испании отклонило приглашение для участия в маневрах Африканского командования ВС США (АФРИКОМ), аргументируя это корректировкой бюджета, передает ТАСС.
Однако, по сведениям издания, основная причина отказа заключается в том, что часть учений будет впервые проходить в Западной Сахаре.
«Отправка туда испанских солдат узаконила бы марокканскую оккупацию бывшей колонии (пиренейского королевства)», – указывает El Pais.
Кроме того, Испания также решила не направлять на African Lion 2021 наблюдателей, как сделали другие 20 государств.
Ожидается, что в маневрах, которые организует АФРИКОМ в сотрудничестве с Марокко, примут участие около 7,8 тыс. военных из девяти стран.
Ситуация в Западной Сахаре остается предметом международного спора на протяжении нескольких десятилетий: независимости региона добивается созданный в середине 1970-х Фронт ПОЛИСАРИО, который после ухода испанских колонизаторов провозгласил Сахарскую Арабскую Демократическую Республику и при поддержке Алжира развернул там вооруженную борьбу.
Боевые действия продолжались до 1991 года и были прекращены после того, как ООН направила туда миротворческую миссию.
Несмотря на многочисленные мирные инициативы международного сообщества, разрешить данный спор до сих пор не удалось во многом из-за диаметрально противоположных позиций сторон. Так, Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии. С июня 2007 года Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО провели четыре раунда переговоров, однако все они завершились безрезультатно.
Экс-президент США Дональд Трамп сообщил 10 декабря 2020 года, что подписал декларацию о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой. По его словам, «серьезное, вызывающее доверие и реалистичное предложение Марокко об автономии является единственной основой для справедливого и прочного решения для мира и процветания».
Тогда МИД России спрогнозировал новый виток насилия в Сахаро-Сахельской зоне из-за США.
Патрушев рассказал о роли ядерного потенциала в новой Стратегии нацбезопасности
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В новой редакции Стратегии национальной безопасности России отражены положения о поддержании ядерного потенциала и готовности ВС к боевому применению, а также уделено внимание подготовке россиян к военной службе, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.
«Изменение военно-политической обстановки, усиление военных опасностей и военных угроз потребовали уточнения задач, реализуемых в рамках стратегического национального приоритета «Оборона страны». Особое внимание уделено поддержанию на достаточном уровне потенциала ядерного сдерживания и готовности Вооруженных сил к боевому применению, сохранению лидерства в разработке и производстве перспективного вооружения», – сказал он в интервью «Российской газете».
Также, по его словам, в обновленной Стратегии также уделено внимание «морально-политическому» и психологическому состоянию военнослужащих и подготовке россиян к военной службе.
Подводя итоги реализации предыдущей редакции Стратегии нацбезопасности, секретарь Совбеза отметил, что Россия надежно защищена от военных угроз, а ее экономика доказала свою устойчивость и способность противостоять внешнему давлению. По его словам, этот документ, принятый в конце 2015 года, способствовал сохранению внутренней стабильности в обществе, наращиванию экономического, политического, военного и духовного потенциалов России.
Как подчеркнул Патрушев, Стратегия нацбезопасности должна корректироваться каждые шесть лет, и подготовка проекта нового документа в этой сфере продолжалась около года.
Новую редакцию Стратегии национальной безопасности страны Совбез по поручению главы государства подготовил в феврале.
Турция заявила, что не откажется от российских С-400
Турция не может принять предложения других стран об отказе от использования российской системы ПВО С-400, поскольку она будет находиться полностью под контролем местных специалистов, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
«С-400 на 100% будут под нашим контролем. Мы направили многих техников на обучение. Российских военных в Турции не будет», – заявил Чавушоглу в ходе визита в Афины, передает РИА «Новости» со ссылкой на TRT Haber
«Но при этом мы не можем принять предложение от другой страны о том, чтобы мы не использовали С-400», – добавил министр.
Ранее сообщалось, что Анкара получила от Вашингтона письмо, которое станет началом диалога по решению проблемы с новейшими истребителями F-35, поставки которых были заморожены США из-за приобретения Турцией российских систем ПВО С-400.
В марте посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что единственный доступный Анкаре способ решить разногласия с Вашингтоном – это отказаться от российских ЗРК. Однако глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что вопрос о приобретении Турцией российских комплексов ПВО С-400 окончательно закрыт.