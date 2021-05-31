Верховный суд оставил в силе взыскание с Грудинина более 1 млрд рублей

Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску семи акционеров подмосковного Совхоза имени Ленина взыскали с его директора Павла Грудинина около 1,1 млрд рублей.

Отмечается, что ВС отклонил кассационные жалобы Грудинина, а также привлеченных к делу в качестве третьих лиц его детей – Антона, Александры и Дарьи, работника совхоза Александра Федорова и самого совхоза, просивших передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам, передает РИА «Новости».

«Доводы кассационных жалоб... были предметом рассмотрения судов и получили оценку, не подтверждают существенных нарушений судами норм материального права и (или) процессуального права, повлиявших на исход дела», – говорится в определении.

В октябре 2019 года Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров Ивана, Тамары и Ольги Маркиных, Александра и Дмитрия Ерошкиных и Нины Солодовниковой, а также присоединившейся к ним позже Ирины Грудининой, бывшей жены ответчика. Истцы требовали взыскать в пользу совхоза около 1,1 млрд рублей реального ущерба и около 1 млрд упущенной выгоды. Первая инстанция удовлетворила только первую часть требований, позже решение подтвердили апелляционный и окружной суды.

Речь шла о невыгодной продаже принадлежащих совхозу двух земельных участков компании «ТТ Девелопмент», главным бенефициаром которой является Грудинин. Кроме того, сообщалось, что Грудинин был переизбран 19 марта директором ЗАО «Совхоз имени Ленина» незаконно. Компания «Стимул», являющаяся официальным аудитором совхоза, была против проведения собрания, так как могла выдать свое заключение не ранее 21 апреля. Из-за этого аудиторской фирме грозит лишение лицензии..

Суды рассматривали спор повторно. Сначала две инстанции полностью отклонили иск, но окружной суд отправил дело на пересмотр. Тогда к спору в качестве соистца присоединилась экс-супруга Грудинина, владевшая 42% акций совхоза, а в качестве третьих лиц – их несовершеннолетние дети, а также Федоров.