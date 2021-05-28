Всебелорусское собрание сможет объявлять импичмент президенту

Всебелорусское народное собрание (ВНС) могут наделить правом объявления импичмента президенту республики в случае совершения им госизмены либо тяжкого преступления, заявил глава Конституционной комиссии, глава Конституционного суда Петр Миклашевич.

«Предлагается перераспределить полномочия парламента к Всебелорусскому народному собранию по импичменту, то есть возможному смещению с должности президента Республики Беларусь. Президент может быть смещен с должности в связи с совершением государственной измены или иного тяжкого преступления», – отметил Миклашевич, передает ТАСС.

Он также сообщил, что «Всебелорусское народное собрание, как высший представительный орган народовластия и государства, следует наделить правом рассмотрения вопроса о легитимности выборов президента Республики Белоруссия».

По его словам, тем самым ВНС сможет «выступить гарантом объективной оценки волеизъявления народа на выборах президента». «Таким образом, окончательная политическая и конституционно-правовая оценка выборов будет выражена особым субъектом политико-правовых отношений – высшим представительным органом народовластия – Всебелорусским народным собранием», – добавил Миклашевич.

Кроме того, статус Всебелорусского народного собрания как высшего представительного органа народовластия закрепят в конституции Белоруссии. «Установление в конституции статуса Всебелорусского народного собрания как конституционной формы народовластия направлено на укрепление устойчивости системы представительной демократии Беларуси. Предлагается установить в конституции следующий статус Всебелорусского народного собрания: Всебелорусское народное собрание – высший представительный орган народовластия в Республике Беларусь», – сказал Миклашевич.

Белорусский президент Александр Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая и займется подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Руководит работой комиссии председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения. Лукашенко заявлял, что проект новой конституции Белоруссии вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года.