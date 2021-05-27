Родительская ассоциация: Школа не может требовать с учащихся деньги на охрану

Федеральный закон запрещает школе собирать деньги с родителей на охранные услуги учебного заведения, сказала газете ВЗГЛЯД директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко.

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин сообщил, что причиной трагедии в казанской школе, где выпускник застрелил девять человек, стало отсутствие охраны. Он подчеркнул, что учебное заведение должны были охранять, поскольку был соответствующий договор, но из-за того, что родители учеников не хотели за нее платить, она отсутствовала.

«Любые поборы в школе запрещены. Есть возможность, но по коллегиальному решению родителей, когда они осознанно приняли решение в той или иной форме материально помочь или заказать услуги, например, клининговую, школе. Повторюсь, главное условие, что родители делают это добровольно. У нас созданы все механизмы, чтобы деньги могли спокойно поступить на счет школы», – говорит Шевченко.

Что касается безопасности детей в школах, то собеседник считает, что это должно быть возложено на плечи школы и государства: эти расходы должны быть изначально предусмотрены в бюджете учебного заведения, но таким образом, чтобы не было никакого ущерба финансам, направленным на основной образовательный процесс.

«Не школа должна выбирать: потратить деньги на охрану или нет. Это не ее функция, она учит, воспитывает. То же самое делают и родители, они помогают школе учить и сами воспитывают. А вот обеспечение безопасности – это платная, хоть и дорогая, но не дороже жизни и безопасности наших детей услуга», – убеждена член Родительской организации. Именно поэтому винить школу в том, что у нее был недостаточный бюджет для обеспечения охраны в школе, нельзя, продолжает специалист. Она подчеркивает, что в настоящий момент в России нет централизованного финансирования охраны в учебных заведениях.

«Что касается сбора денег с родителей, то, конечно, у нас в законе «Об образовании в Российской Федерации» сказано, что оно у нас в стране является доступным и бесплатным. Эта формулировка предполагает, что оказание образования идет бесплатно, и что касается семейного бюджета, то это носит чисто добровольный характер», – поясняет Шевченко.

В законе № 273 «Об образовании в Российской Федерации» сказано, что в школах или детских садах может взиматься дополнительная плата за предоставление дополнительных образовательных услуг, продолжает собеседник. К таковым относятся репетиторство, преподавание материала или дисциплин сверх школьной программы, а также иные услуги, перечень которых не предусмотрен общеобразовательными программами в соответствии с российским законодательством. Причем виды и формы дополнительных образовательных услуг определяются уставом каждой конкретной школы. Тем не менее, в соответствии с положениями данного закона, любое образовательное учреждение (школа, детский сад) обязано предоставлять своим ученикам безопасность, что запрещает сбор денег на предоставление охранных услуг для учреждения.

Напомним, 11 мая на гимназию в Казани напал ее вооруженный выпускник Ильназ Галявиев. В результате стрельбы погибли девять человек (двое взрослых и семеро детей), пострадали 25 человек. Нападавший арестован, ему предъявлены обвинения в массовом убийстве. После трагедии экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что в школах Израиля ежедневно охрана обыскивает всех, кроме учеников и персонала, а также наблюдает за поведением учащихся через расставленные по всему учебному заведению камеры видеонаблюдения.