В ГД предложили забирать автомобили у пьяных водителей

Для решения проблемы езды в пьяном виде недостаточно автоматически увеличивать административный штраф за повторные нарушения, действенной мерой может стать изъятие автомобиля у пьяного водителя, считает член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

По мнению депутата, законопроект об усилении наказания за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, который Госдума приняла в первом чтении во вторник, неэффективен. Лысаков обратил внимание на данные МВД, по которым 30% нарушителей платят административный штраф «за первую пьянку за рулем», а 70% – нет, то есть, «отделываются легким испугом: лишили прав, походил, ездит дальше», сообщает РИА «Новости».

«И надо воздействовать на этих людей, а не тех, кто уже два-три раза совершил уголовное преступление, это уже поздно. Этих надо убирать с дороги. У нас лежит законопроект уже шесть созывов, принятый в первой Думе ... Это залог за транспортное средство, за возврат транспортного средства, равный штрафу при пьяном вождении. То есть, для того, чтобы машину получить обратно, платишь штраф 30 тысяч рублей», – отметил Лысаков. Также он добавил, что, если суд признал водителя невиновным, то ему деньги возвращают с депозита, если же он виновен, то их автоматически будут перечислять в региональный бюджет.

Депутат уверен, что эта мера более действенна, так как указанных денег у многих нет, и «если они будут знать, что они лишатся машины – не выкупят ее, грубо говоря, то никогда пьяный водитель за руль не сядет».

Напомним, Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении до трех лет срока лишения свободы в отношении тех, кто ранее уже был судим за пьяную езду и вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Предлагается увеличить сроки лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения - до трех лет взамен установленных в настоящее время до двух лет. Также предлагается увеличить размер штрафа за подобное деяние – от 300 до 500 тыс. вместо 200-300 тыс. рублей «или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет взамен от одного года до двух лет». Также предлагается исключить наказание в виде обязательных работ.