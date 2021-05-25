Зеленский предложил увеличить численность ВС Украины

Украинцев обвинили в «поисках блох» в вышиванке Зеленского

Деление по родоплеменному принципу на «правильных» и «неправильных» в случае с одеждой украинского президента Владимира Зеленского говорит о том, что на Украине не может идти речи о какой-либо модернизации, считает политолог Андрей Золотарев.

Как сообщает издание «Главред», по словам Золотарева, некоторые украинцы скоро начнут под лупой изучать узоры на рубахах на предмет «зрады» (измены), а потом дело дойдет до «измерения черепов циркулем». Как отметил политолог, украинское общество постоянно стремится поделить людей на «своих» и «чужих», что в определенном смысле отражает принцип «разделяй и властвуй».

Он выразил мнение о том, что украинская политическая элита всегда стремится к личному обогащению, а народ периодически стравливают «москалями», «сепарами» и «зрадниками».

Как подчеркнул Золотарев, за последние годы вышиванка превратилась «в такой себе «бронежилет», которым прикрывается столько чертей и коррупционеров». «Однако украинское общество все равно обращает внимание и обсуждает не смыслы, дела и слова, а рубаху, потому что гораздо проще поделиться на «своих-чужих» вокруг вышиванки президента, нежели озадачиться чем-то более сложным», – отметил политолог. По его словам, вместо того чтобы развивать многообразную культуру, украинцев «толкают куда-то в другую сторону».

Между тем, по данным издания Obozrevatel, жительница Харькова Евгения Бобкова резко высказалась о «марше вышиванок», который прошел в ее городе, и осталась без работы. Она охарактеризовала мероприятие как «парад быдла», а слоган «Слава Украине! Героям слава!» назвала нацистским. Однако позже Бобкова сообщила, что из-за инцидента ее уволили с работы и ей пришлось записать видеообращение с извинениями.

«Я действительно слишком резко высказалась, я хочу принести свои искренние извинения по поводу этой ситуации, потому что я поняла, какое количество людей я оскорбила», – сказала харьковчанка, отметив, что ценит украинскую культуру. Она добавила, что подобное больше не повторится.

В четверг Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки, опубликовав на своей странице в Instagram фото: на нем президент вместе с супругой Еленой Зеленской запечатлен в национальной одежде. Однако пользователи Сети обратили внимание на схожесть рубашки Зеленского с русской косовороткой и назвали это позором.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал критику из-за фотографии Зеленского в национальной рубашке «немотивированной». По его мнению, вышиванка, которую многие приняли за русскую косоворотку, «не один какой-то образ, не один узор, не одна модель». Подоляк заявил, что эта рубашка – современная интерпретация региональных особенностей страны.