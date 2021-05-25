Псаки о здоровье Байдена: За ним иногда трудно угнаться

Белый дом обнародует информацию о здоровье президента США Джо Байдена в этом году, заявила пресс-секретарь главы государства Джен Псаки, комментируя публикации о режиме дня и тренировках главы США.

«Мне нечего (рассказать) о частных тренировках президента. Но могу сказать, что, путешествуя с ним довольно много, иногда за ним сложно угнаться», – отметила Псаки. На уточняющий вопрос, когда будут опубликованы данные планового медицинского осмотра президента, пресс-секретарь ответила: «Мы сделаем это в текущем году и предоставим вам транспарентную информацию».

Как пишет газета Washington Post, Байден начинает утро с тренировок, что порой включает поднятие тяжестей. Во время предвыборной кампании в 2020 году будущий президент часто совмещал велопрогулки с занятиями на велотренажере с прикрепленным монитором, что позволяет имитировать реальную поездку. Однако помощники не раскрывают, имеется ли такой спортинвентарь сейчас в Белом доме. Около 09.00 президент с коричневым кожаным портфелем и связкой папок в руках приходит в Овальный кабинет, после чего начинаются совещания с ключевыми сотрудниками администрации, передает ТАСС.

На обед, по данным издания, глава государства предпочитает суп и салат с курицей, неравнодушен к спортивному напитку с апельсиновым вкусом или диетической коле. «Но он имеет склонность к сладкому, например, мороженому с шоколадной крошкой», – отмечает газета. В кабинете лежат ириски и шоколадное печенье, каждое из-за коронавируса в отдельной упаковке для удобства посетителей и персонала.

По словам одного из советников, во время поездок без жены Байден по нескольку раз в день созванивается с первой леди. «До или после мероприятий президент звонит жене или одному из внуков, оставляет длинные сообщения», – сказал он. Также Байден почти никогда не пропускает телефонные звонки от семьи, прерывая работу.

В жилую часть Белого дома президент возвращается на ужин около 18.00 или 19.00. Затем Байден вновь созванивается с советниками. Перед сном глава государства говорит по телефону с сыном Хантером, а если тот не берет трубку, пишет ему сообщения.

Напомним, в середине марта Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях. В Белом доме, комментируя инцидент, заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра. 1 апреля он вновь споткнулся на трапе самолета.