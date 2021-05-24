Сочинцы попросили туристов не приезжать к ним в город

В Сочи местные жители жалуются на то, что инфраструктура уже не выдерживает натиск гостевого потока. В связи с серьезными пробками в городе сочинцы просят туристов рассмотреть для отпуска другие регионы или по крайней мере не приезжать на курорт на личных автомобилях, сообщили СМИ.

Как сообщает «Московский комсомолец» вопрос об ограничении въезда гостевых автомобилей в Сочи на днях был поднят на законодательном собрании Краснодара. Для снижения количества машин на курорте рассматривают разные варианты, в том числе организацию платного въезда для туристов или разрешение на передвижение по городу в определенные дни автомобилей с четными и нечетными номерами, как за рубежом.

В свою очередь жители Сочи жалуются на серьезные пробки в городе, а курьеры и таксисты из-за заторов лишаются заработков.

Сочинцы уверены, что во всем виноваты туристы, которые приехали в город еще до официального старта курортного сезона. Серьезные проблемы наблюдаются и с парковкой, приезжие оставляют свои автомобили в неположенных местах, тем самым еще больше увеличивая заторы.

Одна из местных жительниц рассказала, что живет в Адлере, а работает в центре Сочи и если раньше у нее на дорогу уходило около 40 минут, то теперь же стоять в пробках приходится по 1,5-2 час. «Если не предпринимать никаких мер, в летний сезон город и его окрестности просто встанут вмертвую», – добавила она.

«Из-за туристов муж лишился части зарплаты, он занимается развозом товаром. Платят супругу сдельно в зависимости от количества выполненных заказов. В мае из-за пробок количество доставок, которые он успевает сделать за день, снизилось практически вдвое. Летом работать вообще будет невозможно», – пожаловалась жительница курорта.

В соцсетях уже начался своеобразный флэшмоб, местные жители фотографируют плакаты, надписи на футболках и наклейки на машинах со слоганом: «Не приезжайте к нам!», «Не приезжайте к нам на автомобилях!». Таким образом сочинцы хотят убедить туристов, что город не резиновый, и даже при закрытых границах в России вполне можно найти другие места для отдыха.

Ранее глава города Алексей Копайгородский сообщал, что в апреле Сочи посетили 350 тыс. туристов, что является рекордным показателем для курорта.