В Европе потребовали от Белоруссии объяснений по инциденту с самолетом Ryanair Самолет Ryanair вылетел из Минска 23 мая 2021, 20:58 Текст: Алексей Дегтярев

Экстренно приземлившийся в Минске рейс Афины – Вильнюс взлетел с взлетно-посадочной полосы аэропорта, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. «Boeing 737-800 Ryanair вылетел из Национального аэропорта Минск в Вильнюс», – цитирует сообщение пресс-службы ТАСС. В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали.

В экстренно севшем в Минске «заминированном» самолете задержали белорусского оппозиционера 23 мая 2021, 15:07

Фото: facebook.com/pr0tez

Текст: Алексей Дегтярев

Борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. «Самолет приземлился из-за сообщения о минировании. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, отрабатывается эта информация», – сообщили в пресс-службе национального аэропорта «Минск» РИА «Новости». Борт успешно приземлился, сейчас его осмотрела саперная группа. Предварительно, информация о минировании не подтверждается, но проверочные мероприятия продолжаются. Между тем незарегистрированный правозащитный центр «Весна» сообщил, что на борту находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Протасевич, его задержали. Для сопровождения «заминированного» пассажирского самолета в небо подняли истребитель МиГ-29 по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает Telegram-канал «Пул первого». Также отмечается, что глава государства дал команду принять самолет в Минске. В ноябре создатель Telegram-каналов Nexta и Nexta Life Степан Путило и их бывший главный редактор Роман Протасевич были включены Комитетом госбезопасности Белоруссии в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Путило и Протасевич стали обвиняемыми по уголовному делу о массовых беспорядках и иных нарушениях общественного порядка. До этого суд Центрального района Минска признал белорусский информационный канал Nexta-Live и связанный с ним логотип Nexta экстремистскими. В Литве назвали альтернативную причину экстренной посадки самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021, 16:17

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Экстренная посадка рейса Афины – Вильнюс авиакомпании Ryanair в Минске произошла после конфликта между пассажиром и членом экипажа на борту, заявила представитель оператора международных воздушных гаваней Литвы Lietuvos oro uostai Лина Бейшене. «Такой информации (о бомбе на борту) у нас нет», – заявила представитель оператора в эфире радио LRT, передает ТАСС. Она пояснила, что причина экстренной посадки была другая. «Между одним из пассажиров и членом экипажа возник конфликт. Было принято решение посадить самолет в Минске», – указала Бейшене. В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали. Эксперт: Протасевичу в Белоруссии грозит срок, сравнимый со смертной казнью 23 мая 2021, 18:00

Фото: facebook.com/pr0tez

Текст: Елена Мирошниченко

Основателю признанного экстремистским Telegram-канала Nexta Роману Протасевичу грозит срок, «сравнимый со смертной казнью», считает член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. «Протасевичу грозит длительный срок заключения, сравнимый со смертной казнью. Скорее всего, смертную казнь ему выносить не будут или же вынесут, а потом помилуют для того, чтобы не раздражать Запад. Но в Белоруссии в последнее время смертную казнь не применяют, потому что Лукашенко стремится наладить отношения с Евросоюзом», – рассказал он РИА «Новости». Безпалько отметил, что в Белоруссии самое страшное преступление – это покушение на власть действующего президента Александра Лукашенко, но если какая-то сила или персона не претендует на это, принадлежит она Западу или Востоку, она вполне спокойно может взаимодействовать с белорусским государством. По словам политолога, Запад может усилить санкции против Минска, но для Лукашенко, считает Безпалько, принципиального значения это не имеет. В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали. Между тем в Литве заявили, что экстренная посадка произошла не из-за минирования, а из-за конфликта пассажира с членом экипажа. Президент Литвы Гитанас Науседа призвал немедленно освободить основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Тихановская после инцидента с самолетом Ryanair потребовала исключить Белоруссию из ICAO 23 мая 2021, 16:30 Текст: Алексей Дегтярев

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что необходимо исключить республику из Международной организации гражданской авиации (ICAO) после того, как в Минске задержали основателя признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Романа Протасевича. «Абсолютно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолета – ради того, чтобы задержать активиста и блогера Романа Протасевича. Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных беларусских независимых Telegram-каналов», – заявила Тихановская в своем Telegram-канале. Она добавила, что именно из-за этого создателя канала признали террористом, сейчас ему может угрожать смертная казнь. «Мы уже сообщили в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации, потребовав начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Белоруссии из ICAO», – указала она. По ее словам, теперь «ни один человек», который пролетает над Белоруссией, не может быть уверен в безопасности, «ведь режим злоупотребляет правилами воздушного сообщения ради того, чтобы захватывать несогласных». В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали. Между тем в Литве заявили, что экстренная посадка произошла не из-за минирования, а из-за конфликта пассажира с членом экипажа. Стало известно, как удалось вычислить Протасевича на борту Ryanair 23 мая 2021, 20:02 Текст: Алексей Дегтярев

Основателя признанного экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича задержали в Минске после того, как летевшая с ним подруга отправила снимок с ним другому блогеру, сообщают белорусские СМИ. «На рейсе Ryanair оказался Роман Протасевич, объявленный белорусскими правоохранителями в розыск за организацию массовых беспорядков. В интернете появилась информация, якобы самолет задержали специально из-за него. Оказалось, что все пассажиры прошли пограничный и таможенный контроль, и никаких вопросов не возникло», – цитирует сообщение белорусского государственного канала «Беларусь 1» РИА «Новости». Там добавили, что Протасевич не включен в список лиц, которым запрещены въезд и выезд из страны. По данным телеканала, оппозиционер летел с подругой, она сняла его на фото в автобусе, в аэропорту, после чего отправила блогеру Антону Матолько, включенному в Белоруссии в список лиц, причастных к терроризму. «Тот опубликовал снимок в Telegram, и милиция отреагировала на информацию», – пояснил телеканал. В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали. Президент Литвы Гитанас Науседа выступил с призывом немедленно освободить Протасевича. К призывам Литвы присоединились Германия и Австрия, польский премьер Матеуш Моравецкий обратился к председателю председателя Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть введение санкций против белорусских властей из-за инцидента. Сам Шарль Мишель заявил, что обеспокоен в связи с ситуацией в Минске, он также призвал освободить рейс и всех его пассажиров. Между тем борт должен был вылететь из Минска в 19.00 мск. Белорусское МВД подтвердило задержание оппозиционера Протасевича в аэропорту Минска 23 мая 2021, 15:28

Фото: Vasyatka1

Текст: Алексей Дегтярев

Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич действительно задержан, сообщили в МВД республики. Информацию о задержании Протасевича подтвердило Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии. «Основатель Telegram-канала Nexta Протасевич задержан в аэропорту Минска», – цитирует сообщение ТАСС. Между тем в пресс-службе аэропорта заявили, что информация о минировании самолета не подтвердилась. «Хоть проверочные мероприятия еще продолжаются, можно уже сказать, что сообщение о минировании самолета было ложным. Когда самолет продолжит свой путь, сказать еще пока сложно», – передает сообщение пресс-службы БелТА. В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич. В Raynair назвали причину экстренной посадки самолета в Минске 23 мая 2021, 19:35 Текст: Алексей Дегтярев

Авиакомпания Raynair прокомментировала экстренную посадку своего рейса Афины – Вильнюс в Минске, после которой был задержан основатель признанного белорусской стороной экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. «Экипаж рейса Ryanair из Афин в Вильнюс сегодня, 23 мая был уведомлен управлением воздушным движением Белоруссии о потенциальной угрозе безопасности на борту и получил инструкции направиться в ближайший аэропорт, в Минск», – цитируют сообщение перевозчика «Ведомости». Там пояснили, что в ходе проверки самолета не было найдено ничего подозрительного. Авиакомпания принесла извинения пассажирам за неудобства. В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали. В Литве заявляли, что экстренная посадка произошла не из-за минирования, а из-за конфликта пассажира с членом экипажа. Президент Литвы Гитанас Науседа выступил с призывом немедленно освободить Протасевича. Позже к призывам Литвы присоединились Германия и Австрия, польский премьер Матеуш Моравецкий обратился к председателю председателя Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть введение санкций против белорусских властей из-за инцидента. Сам Шарль Мишель заявил, что обеспокоен в связи с ситуацией в Минске, он также призвал освободить рейс и всех его пассажиров. Между тем борт должен был вылететь из Минска в 19.00 мск. Берлин и Вена призвали Минск отпустить Протасевича 23 мая 2021, 18:40 Текст: Алексей Дегтярев

Министерство иностранных дел Австрии и МИД ФРГ потребовали отпустить основателя признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Романа Протасевича и провести расследование посадки борта Ryanair в Минске. «Тревожные сообщения о том, что самолет Ryanair был направлен в Минск. Всем пассажирам должно быть разрешено продолжить путешествие, и нам нужно независимое международное расследование этого инцидента. Срочно требуем освобождения активиста Романа Протасевича», – сообщило австрийское ведомство, передает ТАСС. С похожим заявлением выступил МИД ФРГ. Берлин заявил, что белорусскому руководству необходимо немедленно отпустить Протасевича и разъяснить ситуацию вокруг рейса. Премьер Польши Матеуш Моравецкий обратился к председателю председателя Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть на саммите ЕС вопрос о введении санкций против белорусских властей из-за инцидента с самолетом Ryanair. «Я обратился к председателю Евросовета с просьбой расширить повестку дня завтрашнего европейского совета пунктом о немедленных санкциях против режима Александра Лукашенко. Угон гражданского самолета – это беспрецедентный акт государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным», – заявил он. Сам Шарль Мишель заявил, что обеспокоен в связи с ситуацией в Минске. «Мы призываем белорусские власти немедленно освободить рейс и всех его пассажиров», – сообщил председатель Евросовета. Между тем следственный комитет Белоруссии заявил, что по факту ложного сообщения о минировании борта возбуждено уголовное дело. «По данному факту Октябрьским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по части 1 ст. 340 уголовного кодекса», – указали в СК республики. В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали. В Литве заявляли, что экстренная посадка произошла не из-за минирования, а из-за конфликта пассажира с членом экипажа. Президент Литвы Гитанас Науседа выступил с призывом немедленно освободить Протасевича. Член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил, что Протасевичу может грозить в Белоруссии срок, «сравнимый со смертной казнью». Возле белорусского посольства в Киеве разбросали навоз 22 мая 2021, 21:31 Текст: Ксения Панькова

Белорусский активист Петр Маркелов был задержан у посольства Белоруссии в Киеве за то, что он разбросал навоз возле дипмиссии. На него составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Замглавы отдела коммуникации киевской полиции Юлия Гирдвилис в эфире телеканала «Украина 24» сообщила, что активист не привел существенных причин своего поступка. «Он объяснил это тем, что, собственно, хотел так поступить, и все. Была у него такая задумка, хотел вот так навредить. Это было расценено как мелкое хулиганство и, соответственно, правоохранители на месте оформили на него протокол», – сказала она, передает РИА «Новости». Санкция статьи предусматривает штраф, исправительные работы или административный арест. Накануне российское посольство на Украине направило ноту протеста в связи с антироссийскими акциями у здания дипмиссии в Киеве. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что участники антироссийской акции выражали протест против деятельности ХАМАСа, якобы получающего помощь из Москвы. Вильнюс потребовал от Минска вернуть всех пассажиров «заминированного» борта Ryanair 23 мая 2021, 18:10 Текст: Алексей Дегтярев

Литва потребовала у Белоруссии незамедлительно разрешить возвращение в Вильнюс самолета компании Ryanair, летевшему рейсом Афины – Вильнюс, в МИД страны вызван временный поверенный в делах Белоруссии в Литве. «Белорусскому представителю заявлено требование немедленно отпустить всех пассажиров и экипаж лайнера», – цитирует сообщение литовского МИД ТАСС. До этого президент Литвы Гитанас Науседа выступил с призывом немедленно освободить основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был задержан после посадки борта в аэропорту Минска. В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали. В Литве заявляли, что экстренная посадка произошла не из-за минирования, а из-за конфликта пассажира с членом экипажа. В Госдуме указали на потенциальную угрозу Союзному государству со стороны Запада 21 мая 2021, 02:56 Текст: Антон Антонов

Вмешательство Запада во внутриполитические процессы в России и Белоруссии потенциально угрожает безопасности Союзного государства, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. В пятницу он выступит с докладом на международной конференции «Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства», которая пройдет в МИА «Россия сегодня», передает РИА «Новости». Он заявил, что членам парламентов России и Белоруссии нужно «усилить взаимодействие» и найти способы отвечать на «вызовы и угрозы». Пискарев рассказал, какими методами действуют против России и Белоруссии: «Финансовая накачка провокаторов через подконтрольные НПО, политическая поддержка экстремистов, дискредитация избирательных процессов в наших странах и манипулирование общественным мнением». Как заявил глава комиссии Госдумы, изменения в Конституции России обеспечили укрепление суверенитета, но на Западе пытаются изменить российскую внутреннюю политику «путем разжигания пожара по периметру» страны. В частности, мишенью оказалась Белоруссия. Используются «ангажированные резолюции», санкции, кибератаки, «вовлечение в протестную активность школьников и запугивания правоохранителей и членов их семей». Пискарев уверен, что «обмен опытом и законодательными решениями» позволит России и Белоруссии создать «защиту от внешних угроз» и совместно отстаивать свои интересы. Напомним, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск не ставит жестких сроков по согласованию с Россией двух оставшихся интеграционных карт, но не хотела бы откладывать этот вопрос в долгий ящик. Министр иностранных дела Белоруссии Владимир Макей заявил, что санкции Запада против Минска способствуют укреплению интеграционных процессов с Россией. Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года, к его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых «дорожных карт», но программа до сих пор не принята. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Президент Литвы призвал освободить задержанного в Минске Протасевича 23 мая 2021, 17:27 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал немедленно освободить основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. «Беспрецедентное событие! Гражданский пассажирский самолет, летевший в Вильнюс, принудительно сел в Минске. В самолете был белорусский политический активист и основатель Nexta. Он задержан. За этим отвратительным действием стоит белорусский режим. Я требую немедленного освобождения Романа Протасевича», – цитирует заявление РИА «Новости». В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали. Между тем в Литве заявили, что экстренная посадка произошла не из-за минирования, а из-за конфликта пассажира с членом экипажа. Российский интернет-портал Sports.ru заблокировали в Белоруссии 22 мая 2021, 14:26 Текст: Вера Басилая

Министерство информации Белоруссии решило ограничить доступ к интернет-порталу Sports.ru. в связи с нарушением законодательства страны об азартных играх. Проблемы с доступом наблюдаются у крупнейшего белорусского оператора связи «Белтелеком». В браузере возникает сообщение: «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации». У других операторов также возникают проблемы с доступом, передает РИА «Новости». Министерство информации подтвердило блокировку российского ресурса. «Действительно, такое решение принято, с соответствующим ходатайством в Миниформ обратились налоговые органы Республики Беларусь в связи с нарушениями законодательства Республики Беларусь об азартных играх. Помимо sports.ru, заблокированы еще 483 ресурса», – заявил первый замглавы ведомства Андрей Кунцевич. Ранее в Белоруссии было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении должностных лиц новостного портала tut.by. Указывается, что в результате необоснованного использования господдержки государству был причинен ущерб в особо крупном размере. ЦИК Белоруссии: ОБСЕ вмешивается в дела государств под предлогом наблюдения за выборами 21 мая 2021, 17:02 Текст: Наталья Ануфриева

Беспристрастное международное наблюдение ОБСЕ за выборами – формальное прикрытие для вмешательства в дела стран, где у власти находятся неугодные политики, заявила глава ЦИК республики Лидия Ермошина. Ермошина заявила в ходе международной конференции «Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства», которая проходит в формате видеомоста между Москвой и Минском, что можно сделать вывод: «беспристрастное международное наблюдение за выборами со стороны ОБСЕ является формальным прикрытием для вмешательства в дела государств, у власти в которых находятся неугодные политики», передает РИА «Новости». Она обратила внимание на то, что впервые с 2001 года наблюдатели от ОБСЕ не присутствовали в Белоруссии в период подготовки и проведения выборов президента, причина – отказ ОБСЕ направить миссию в связи с якобы несвоевременным направлением приглашения. Вместе с тем, по словам главы ЦИК республики, дипломаты от государств, входящих в данную организацию и работающие в Минске, осуществляли международное наблюдение за электоральной кампанией, «при этом иногда превышая предоставленные им полномочия». Так, впервые за историю международного наблюдения с участка для голосования в Белоруссии был удален международный наблюдатель одного из западных государств, препятствовавший работе комиссии, рассказала Ермошина. Кроме того, несколько дипломатов, представляющих страны так называемого коллективного Запада, были высланы из республики за вовлеченность в протестные акции. «Но наиболее знаковым фактом является тот, что специальным представителем по выборам Светланы Тихановской является Александр Шлык, до этого работавший начальником отдела выборов БДИПЧ ОБСЕ. Вот и вся «заинтересованность» и «объективность» данной организации», – добавила руководитель белорусского Центризбиркома. Ранее в российском Совете федерации задумались над разработкой мер против вмешательства в выборы после того, как руководство Национального фонда в поддержку демократии (National Endowment for Democracy, NED; организация, деятельность которой признана нежелательной на территории России – прим. ВЗГЛЯД) в разговоре с пранкерами Лексусом и Вованом заявило, что продолжает активно работать в России и имеет отношение к протестам 2020 года в Белоруссии. Напомним, в Белоруссии прошли массовые протестные акции в 2020 году после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. В марте 2021 года КГБ Белоруссии раскрыл три сценария новых протестов. Также в республике возбудили дело после призывов к участию в несанкционированных акциях. В ВВС Белоруссии рассказали, как пилоты упавшего Як-130 решили увести его от города 21 мая 2021, 13:47 Текст: Наталья Ануфриева

Погибшие пилоты разбившегося под Барановичами (Брестская область Белоруссии) Як-130 совместно приняли решение не катапультироваться, а отводить падающий самолет от города, заявил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО страны – начальник авиации Александр Карев. Карев сказал, что «решение у ребят было однозначным», они, «чувствуя, что самолет в какие-то секунды становится управляемым, (...) попытались направить его в сторону от города», передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что решение действовать таким образом было совместным. «В этом самолете, если катапультируется один, то выходит весь экипаж. Нельзя сделать так, чтобы один летчик выскочил, а второй остался. Они сделали все, что могли. В том, что это героический поступок, нет никаких сомнений. Летчики выполнили свой долг до конца», – отметил Карев. В пятницу в Лиде в клубе 116-й штурмовой авиабазы, где служили погибшие майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко, проходит церемония прощания с летчиками. Накануне их тела по воздуху доставили из Барановичей, где также прошла панихида. Отдать дань памяти летчикам пришли сотни человек – родные и близкие погибших, сослуживцы, представители Минобороны, силовых ведомств, местной власти, жители Лиды. По данным пресс-службы министерства обороны, в траурной церемонии в Лиде участвует министр обороны Виктор Хренин. «Сегодня мы прощаемся с нашими героями. Случившееся непоправимо, но память о летчиках и их подвиге навсегда останется в наших сердцах. Ребята не покинули практически неуправляемый самолет и отвели его от жилых домов, тем самым удалось избежать непоправимого. Этот поступок говорит о том, что в наших Вооруженных силах служат сильные духом и мужественные люди», – приводит его слова Telegram-канал ведомства. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал причину крушения военного самолета в Барановичах. Напомним, в результате крушения самолета Як-130 погибли два летчика, других жертв и разрушений нет, последствия ликвидированы силами МЧС.