Володин предложил выработать нормы для рекламы в интернете

Для всех стран необходимо разработать рамочные нормы, регулирующие деятельность в сфере рекламы в интернете, нужен унифицированный подход, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Было бы правильно выработать для всех стран рамочные нормы, регулирующие деятельность в этой сфере. Должен быть унифицированный подход при решении подобных вопросов», – прокомментировал Володин в своем Telegram-канале решение YouTube зарабатывать на видео, вставляя рекламу во все ролики на платформе. Спикер Госдумы добавил, что пока таких норм нет, подобные действия необходимо регулировать через национальное законодательство.

Также он отметил, что YouTube, вводя рекламу без согласия правообладателя, хочет заработать на людях.

«Видеохостинг не считает, что нарушает права пользователей, забывая, что благодаря им он и существует. Получение сверхприбыли оказалось важнее соблюдения прав граждан. За этим - жадность IT-компаний и злоупотребление своим положением на медиарынке», – считает Володин.

Ранее сообщалось, что с 1 июня YouTube начнет вставлять рекламные ролики в любое видео на своей платформе без согласия правообладателей.