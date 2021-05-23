Автор интервью с принцессой Дианой ответил на обвинение в обмане

Бывший журналист британской телерадиокорпорации BBC Мартин Башир, который является автором скандального интервью с принцессой Дианой в 1995 году, не считает, что беседа как-то повлияла на принцессу, сообщает газета Sunday Times.

«Я никогда не хотел причинить Диане вред никаким образом, и я не думаю, что мы это сделали... Все, что мы делали касательно этого интервью, было так, как она хотела, начиная с того, когда она хотела предупредить (Букингемский) дворец, заканчивая тем, когда оно было показано и его содержанием... Моя семья и я любили ее», – цитирует заявление Башира РИА «Новости».

Журналист попросил прощения перед сыновьями принцессы Дианы – принцами Уильямом и Гарри, а также отметил, что после выхода интервью он и Диана остались друзьями. По словам Башира, принцесса навещала его жену в больнице, когда та родила третьего ребенка.

Напомним, герцог Кембриджский Уильям и герцог Сассекский Гарри заявили, что паранойя их матери принцессы Уэльской Дианы была связана с обманом со стороны бывшего журналиста BBC Мартина Башира.

В четверг BBC извинилась за действия Башира, который обманным путем добился согласия принцессы Дианы на скандальное интервью с ним в 1995 году. BBC пришла к выводу, что Башир показал ее младшему брату Чарльзу Спенсеру поддельные банковские выписки, свидетельствовавшие о том, что сотрудники Букингемского дворца якобы были наняты для слежки за ней. В результате Башир заручился поддержкой Спенсера. При этом по итогам независимого расследования была опубликована записка принцессы Уэльской, в которой говорилось, что та «согласилась на интервью без всякого давления и не сожалеет об этом».

Диана, принцесса Уэльская погибла в ночь с 30 на 31 августа 1997 года, после того, как «Мерседес», в котором она ехала со своим спутником Доди аль-Файедом, пытаясь оторваться от фотографов-папарацци, врезался в столб в туннеле под площадью Альма в Париже. Принцесса Уэльская в последние месяцы жизни была обеспокоена тем, что ее телефон может прослушиваться.