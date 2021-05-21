Зеленский бессрочно продлил санкций против Аксенова и глав ДНР и ЛНР

В Госдуме указали на серьезный просчет в отношениях с Украиной

Москва допустила серьезный просчет в двусторонних отношениях с Киевом в 90-е годы, заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«Украина [в нынешнем виде] просто, будем говорить так, в том числе и наш грех. Потому что наша политика 90-х годов связана с Украиной; наше недомыслие, когда мы, исходя из лучших побуждений, подмахивали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, не предусматривая никаких гарантий, условий контроля за этой дружбой, сотрудничеством и партнерством, это все вылилось в то, что вылилось», – высказался Затулин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Парламентарий обратил внимание, что в течение всего периода своей независимости Киев стремится уйти от любой ответственности. «Потому что они [якобы] ни в чем не виноваты, их используют – Америка использует против России, Россия использует против Америки. В конце концов мы в это поверили, мы верим в то, что Украина не состоявшееся государство. Предъявлять несостоявшемуся государству претензии – себя не уважать», – считает депутат.

Затулин также выразил мнение, что «борьба за Украину не закончена». «Я не думаю, что она в ближайшее время закончится. И за умы украинцев тоже», – заключил политик.

Накануне в Раде рассказали о плане США втянуть Россию в войну с Украиной.

В апреле Зеленский заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.

Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.

Напомним, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, являющийся основополагающим в отношениях Москвы и Киева, перестал действовать 1 апреля 2019 года. Договор был подписан 31 мая 1997 года в Киеве, а вступил в силу 1 апреля 1999 года. В Кремле отмечали, что прекращение Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной сравним для Киева с выстрелом в собственную ногу.

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